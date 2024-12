WCLV Program Guide 08-17-2022

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Cedar Walton Underground Memoirs Milestones

Roberta Brenza It's My Turn to Color Estate

John Coltrane Coltrane's Sound Central Park West

Cardenas/Allison/Nash Healing Power Healing Power

Branford Marsalis Trio Jeepy Makin' Whoopee (Reprise) [Album Version]

Jeremy Manasia Butcher Block Ballet Swea Pea's Savvy Suave

Saltman/Knowles Native Speaker Native Speaker

David Stryker Baker's Circle Inner City Blues

Tim Warfield A Whisper in the Midnight Bye Bye blackbird

Charlie Parker Savoy Master Takes Donna Lee

Aaron Seeber First Move Unconditional Love

Bill Frisell Small Town What A Party

Roy Haynes We Three Softly As In a Morning Sunrise

Hank Mobley Soul Station If I Should Lose You

Bill Heid Dealin' Wid It Minor Worm

Sonny Rollins And Big Brass Grand Street

Frank Morgan Easy Living Three Flowers

Jensen/Sills Stay Cool Two For Prez

Art Pepper The Way it Was The Man I Love

Hampton Hawes Four Thou Swell

Charles Lloyd Trios-Chapel Dorotea's Studio [Live]

James Weidman Third Worlds Drop Zone

Matt Dwonszyk A Year and a Day Concord Drive

Jimmy O'Connell Arrhythmia Solidarity

Alvin Queen Night Train to Copenhagen D & E

Fats Navarro Going to Minton's Stealing Trash

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Caesar Frazier Tenacity-As We Speak Just Passin' Thru

Mark Whitfield True Blue Berkshire Blues

Charles Ruggerio Drummer/Composer The Creeper

Chick Corea Triology Pastime Paradise

Khan Jamal Three Lilli Goes To Town

Ed Cherry Second Look High Fly

Count Basie Count Basie/Sarah Vaughn Until I Met You

Clayton/Tate Buck 7 Buddy Birdland Betty

Scott Hamilton Classics Skymning

David Newman Davey Blue Cristo Redentor

Duke Pearson Wahoo ESP (Extrasensory Perception)

Johnny Coles Little Johnny C My Sweet Passion

Swingadelic The Other Duke Big Bertha

Cannonball Adderley Them Dirty Blues Jeannine

Ed Thigpen #1 Is That So

Brian Lynch Spheres of Influence You Know I Care

Uri Caine Blue Wail Blue Wail

Skip Walker Tina's Contemplation Good Old Soul

Eric Alexander Song of No Regret But Here's the Thing

Michael Dease Best Next Thing One for Dease

Sarah Vaughn After Hours Easy To Love

Ben Webster Ben & Sweets Did You Call Her Today

Sonny Stitt In Style Is You is or is You Ain't My Baby

Oliver Nelson Screamin' the Blues March On March On

Steve Hudson The World of Steve Hudson Things 'Aint What They Used To Be

Zoot Sims Passion Flower Bojangles

Nelson/Bowman Collective Tomorrow is Not Promised Sometime Ago

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:59 Nicola Porpora: Carlo il calvo: Overture (1738) Concerto Cologne Pablo Heras-Casado Archiv 4792050 4:22

06:14:25 Ralph Vaughan Williams: Romanza from Symphony No. 5 (1943) Atlanta Symphony Robert Spano Telarc 80676 11:53

06:28:12 Patrick Zimmerli: Arioso from Sonata for Solo Cello 'Kol Nidre' (2012) Brian Thornton, cello Thornton 2013 4:08

06:32:50 Carl Maria von Weber: Rondo from Bassoon Concerto Op 75 (1822) Klaus Thunemann, bassoon Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 432081 4:20

06:41:11 Isaac Albéniz: Iberia: Almería (1907) Alexander Schimpf, piano Genuin 10181 9:13

06:51:50 Paul Halley: Appalachian Morning (1990) Boston Pops John Williams Sony 48224 4:21

06:56:59 John Philip Sousa: March 'The Diplomat' (1904) Royal Artillery Band Keith Brion Naxos 559131 3:18

07:04:00 Carl Orff: Carmina burana: Fortune Empress of the World (1936) Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas CBS 33172 5:05

07:11:04 Joaquín Rodrigo: Sonata giocosa (1960) Sir Angel Romero, guitar RCA 68767 11:40

07:23:47 Leonard Bernstein: Fancy Free: Big Stuff (1944) Lara Downes, piano Sony 84284011251 2:58

07:29:45 George W. Chadwick: Symphonic Sketches: Hobgoblin (1904) Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9334 6:07

07:40:28 Béla Bartók: Finale from Concerto for Orchestra (1943) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 052105 9:18

07:52:03 Ben Folds: The Luckiest (2000) Voces8 Decca 22601 4:58

08:07:45 Alfredo Catalani: Loreley: Dance of the Water Nymphs (1890) BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10634 5:50

08:14:45 Johann David Heinichen: Concerto Grosso in F S 233 (1715) Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 437549 8:32

08:25:06 Anonymous: Spiritual 'Deep River' Dale Warland Singers Dale Warland Gothic 49243 3:11

08:28:30 Peter Boyer: Rolling River (2014) London Symphony Peter Boyer Naxos 559915 5:09

08:34:04 Giovanni Gabrieli: Canzon per sonar on the 7th & 8th tones (1597) National Brass Ensemble Oberlin Music 1504 2:58

08:41:52 Michael Torke: Bright Blue Music (1985) Baltimore Symphony David Zinman Ecstatic 92201 9:03

08:52:39 Johannes Brahms: Romance in F Op 118 # 5 (1892) Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171 4:05

08:58:01 Nino Rota: Romeo and Juliet: Love Theme (1968) Royal Liverpool Philharmonic Carl Davis Naxos 572111 3:38

09:06:17 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2 in b BWV 1067 (1738) Karl Kaiser, flute Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Naxos 503293 18:20

09:29:20 Henry Mancini: The Pink Panther: Theme (1963) Royal Liverpool Philharmonic Carl Davis Naxos 572111 3:53

09:35:20 Sir John Tavener: Song of the Angel (1994) Chen Reiss, soprano Basel Chamber Orchestra Daniel Hope Deutsche Gram 4795305 4:04

09:40:01 Jan Dismas Zelenka: Canarie from Capriccio No. 2 (1718) Bach Sinfonia Daniel Abraham Sono Luminus 92163 3:00

09:43:34 Dmitri Shostakovich: Finale from Symphony No. 5 Op 47 (1937) Boston Symphony Andris Nelsons Deutsche Gram 4795201 12:10

09:57:47 Jean-Philippe Rameau: Les Sauvages (1727) Grigory Sokolov, piano Deutsche Gram 4794342 1:40

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:20 Enrique Granados: Spanish Dance No. 6 Op 5 # 6 'Jota' (1900) Sir Angel Romero, guitar Telarc 80216 4:22

10:06:14 Joaquín Turina: Danzas Fantàsticas: Orgía Op 22 (1920) Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80574 4:13

10:11:56 Richard Wagner: Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Rhine Journey (1874) Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 12:05

10:25:18 Carl Maria von Weber: Momento capriccioso Op 12 (1808) Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584 3:14

10:30:59 Peter Boyer: Fanfare for Tomorrow (2021) London Symphony Peter Boyer Naxos 559915 2:41

10:37:45 Peter Boyer: Fanfare, Hymn & Finale (2018) London Symphony Peter Boyer Naxos 559915 7:41

10:46:59 George Frideric Handel: Finale from Organ Concerto No. 13 (1739) Richard Egarr, organ Academy of Ancient Music Richard Egarr Harmonia Mundi 807447 3:15

10:51:59 Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 11 in E-Flat for Winds K 375 (1781) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 431683 24:01

11:18:09 Andrei Schulz-Evler: Arabesques on the 'Blue Danube' Waltz Op 12 (1900) Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 9:53

11:29:29 Giacomo Meyerbeer: Dinorah: Overture (1859) New Zealand Symphony Darrell Ang Naxos 573195 13:10

11:44:57 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 (1713) Members of CityMusic Cleveland CityMusic 2011 10:23

11:55:50 Percy Grainger: Handel in the Strand (1930) Geoffrey Tozer, piano City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9554 3:40

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:08 Joseph Haydn: Symphony No. 85 in B-Flat 'Queen of France' (1785) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 031409 19:49

12:28:39 Igor Stravinsky: Pulcinella Suite (1947) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 020108 22:35

12:53:03 Béla Bartók: Game of Pairs from Concerto for Orchestra (1943) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 052105 6:08

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:00:31 Gabriel Fauré: Sicilienne Op 78 (1898) Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 3:49

13:05:41 Maria Theresia von Paradis: Sicilienne (1800) Lynn Harrell, cello Decca 2334 2:47

13:11:16 Jean Françaix: Concertino for Piano & Orchestra (1932) Claude Françaix, piano London Symphony Antal Doráti Mercury 434335 7:55

13:20:55 Henri Tomasi: Nocturne from Trumpet Concerto (1948) Alison Balsom, trumpet Gothenburg Symphony Edward Gardner EMI 53255 4:30

13:27:11 William Boyce: Symphony No. 2 in A Op 2 # 2 (1760) Academy of Ancient Music Christopher Hogwood Oiseau-Lyre 436761 6:21

13:38:47 John Stanley: Concerto Grosso in D Op 2 # 1 (1742) Collegium Musicum 90 Simon Standage Chandos 638 10:18

13:52:04 Manuel de Falla: Nights in the Gardens of Spain (1915) Jean-Efflam Bavouzet, piano BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10694 22:12

14:16:08 Peter Boyer: Radiance (2021) London Symphony Peter Boyer Naxos 559915 9:17

14:28:52 Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d BWV 565 (1707) Helmut Walcha, organ Deutsche Gram 4796018 9:23

14:40:00 Václav Pichl: Symphony in E-Flat (1770) London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9740 12:43

14:52:59 Gustav Holst: The Planets: Mars Op 32 (1917) BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 5086 7:04

15:01:55 Scott Joplin: Elite Syncopations (1902) William Appling, piano Albany 1163 4:46

15:07:01 George F. Root: Shining Shore (1855) William Appling Singers William Appling Albany 1058 1:34

15:10:38 George Frideric Handel: Concerto Grosso in C 'Alexander's Feast' (1736) English Concert Trevor Pinnock Archiv 415291 12:47

15:26:00 Joachim Raff: Allegro from Octet for Strings Op 176 (1872) Academy Chamber Ensemble Chandos 8790 8:35

15:37:25 Peter Boyer: Balance of Power (2019) London Symphony Peter Boyer Naxos 559915 18:44

15:58:10 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 11 Op 30 # 5 (1835) Vassily Primakov, piano Bridge 9350 2:01

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:02:48 Joaquín Rodrigo: Aranjuez, ma pensée (1988) Isabel Leonard, mezzo-soprano Bridge 9491 6:27

16:10:57 Richard Wagner: Götterdämmerung: Siegfried's Funeral March & Final Scene (1874) Cleveland Orchestra George Szell CBS 46286 14:10

16:28:09 Pietro Mascagni: Cavalleria rusticana: Intermezzo (1890) Oslo Philharmonic Mariss Jansons EMI 56576 3:21

16:34:08 Peter Boyer: Fanfare for Tomorrow (2021) London Symphony Peter Boyer Naxos 559915 2:41

16:39:02 Carl Nielsen: Allegro from Symphony No. 4 Op 29 'Inextinguishable' (1916) New York Philharmonic Alan Gilbert DaCapo 220624 11:05

16:51:34 Eubie Blake: The Baltimore Todolo (1910) Richard Dowling, piano Klavier 77035 3:00

16:55:05 William Bolcom: Glad Rag (1967) Spencer Myer, piano Steinway 30041 3:42

17:03:51 William Boyce: Symphony No. 6 Op 2 # 6 (1760) Academy of Ancient Music Christopher Hogwood Oiseau-Lyre 436761 6:43

17:12:58 Joaquín Rodrigo: Zapateado & Finale from Concierto Madrigal (1967) Pepe Romero, guitar Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 4788977 9:27

17:23:57 Johan Halvorsen: Dances from 'Mascarade' (1922) Bergen Philharmonic Neeme Järvi Chandos 10584 9:33

17:36:58 Charles Gounod: Meditation after Bach 'Ave Maria' (1859) Anne-Sophie Mutter, violin Deutsche Gram 4795023 4:48

17:43:51 Camille Saint-Saëns: Danse macabre Op 40 (1874) Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 7:17

17:51:58 Isaac Albéniz: Córdoba from 'Cantos de España' Op 232 (1896) Jason Vieaux, guitar Azica 71224 7:23

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:04 Jean Sibelius: En saga Op 9 (1901) Orchestre de la Suisse Romande Horst Stein Decca 4785437 16:13

18:26:42 Scott Joplin: Solace (1909) Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159 6:43

18:35:21 Scott Joplin: Maple Leaf Rag (1899) Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159 3:15

18:40:30 John Ireland: A London Overture (1936) London Symphony Richard Hickox Chandos 8879 13:34

18:55:03 Scott Joplin: Pineapple Rag (1908) Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159 3:26

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 Richard Wagner: Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Rhine Journey (1874) Cleveland Orchestra George Szell CBS 46286 12:01

19:14:01 Richard Wagner: Götterdämmerung: Siegfried's Funeral March (1874) Cleveland Orchestra George Szell MAA 97 8:48

19:24:50 Édouard Lalo: Symphony in g (1889) Frankfurt State Orchestra Nikos Athinäos Signum 6600 30:08

19:56:39 Richard Wagner: Lohengrin: Act 3 Prelude (1848) Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 3:14

20:00 OVATIONS: Cleveland Composers Guild – New Wine in Old Bottles in collaboration with Burning River Baroque, Malina Rauschenfels, soprano, cello; David Ellis, cello, viola da gamba; Paula Maust, harpsichord

Jeffrey Quick: This Music Certified Virus-Free (Introduction and Variations on "Wer nur den lieben Gott lässt walten")

Ryan Charles Ramer: Five Songs for Soprano and Basso Continuo

Karen Griebling: Alpenmusik

Jennifer Conner: Truly Free

Sebastian Birch: Ghosts of the Baroque

William Rayer: Three Miniatures

Lorenzo Salvagni: Suite from Piedigrotta

21:05:11 Philip Lasser: Twelve Variations on a Chorale by Bach (2002) Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715 22:18

21:29:21 Joaquín Rodrigo: Concierto para una fiesta (1982) David Russell, guitar Naples Philharmonic Erich Kunzel Telarc 80459 29:39

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – Eliesha Nelson, viola

22:01:49 Alexander Winkler: Viola Sonata in c Op 10 (1902) Eliesha Nelson, viola Sono Luminus 92136 28:45

22:32:23 Quincy Porter: Blues Lointains (1928) Eliesha Nelson, viola Sono Luminus 90911 6:42

22:41:18 Varvara Gaigerova: Suite for Viola & Piano Op 8 (1930) Eliesha Nelson, viola Sono Luminus 92136 14:52

22:56:44 Quincy Porter: Speed Etude (1948) Eliesha Nelson, viola Sono Luminus 90911 2:24

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:45 Claude Debussy: Petite Suite: En bateau (1889) National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 3:45

23:05:30 Carl Philipp Emanuel Bach: Largo from Flute Concerto H 445 (1755) Patrick Gallois, flute CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Deutsche Gram 439895 8:08

23:13:39 Franz Liszt: Schubert Song 'Ave Maria' S 558/12 (1838) Benjamin Grosvenor, piano Decca 4851450 5:25

23:19:47 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Mélodie (1762) Sarah Chang, violin EMI 56791 3:07

23:22:55 William Grant Still: The American Scene: Tomb of the Unknown Soldier (1957) Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Newport 85596 7:08

23:30:03 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Piano Concerto No. 23 K 488 (1786) Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 13276 6:46

23:37:29 Francis Poulenc: Intermezzo from Violin Sonata (1943) Midori, violin Sony 89699 6:18

23:43:48 Stephen Paulus: The Road Home (2001) Dale Warland Singers Dale Warland Gothic 49243 3:19

23:47:08 Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 (1882) Cleveland Quartet Telarc 80178 8:03

23:56:23 Paul Ben-Haim: Canzonetta Op 34 # 5 (1939) Dianne Werner, piano Chandos 40 2:45