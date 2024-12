WCLV Program Guide 08-11-2022

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Jay Sharptet For You Cyan Blues

Superblue Superblue Once Forgotten

Sheila Jordan Lost and Found I Concentrate on You

Bill Coleman The Great Parisian Session Have Blues Will Play 'Em

Charlie Rouse Soul Mates Bittersweet

Dule Ellington Blues in Orbit Blues In Blueprint

Don Sickler Night Watch Night Watch

Steve Davis Bluesthetic Silver at Sundown

Art Pepper The Trip The Trip

Ben Allison Riding the Nuclear Tiger Jazz Scene Voyer

Alan Broadbent Like Minds This Is New

Kogut/Sills Peace House of Jade

Barney Kessel Swingin' Party Bluesology

Art Blakey Keystone 3 Fuller love

JJ Johnson Quintergy Bud's Blues

Roger Kellaway Live at the Jazz Standard Doxy

Thelonious Monk Alone in San Francisco Reflections

Peck Allmond Live at Yoshi's 1994 Invitation

Chick Corea Trilogy 2 Crepuscule With Nellie

D Marsalis The Last Southern Gentlemen That Old Feeling

John Coltrane Coltrane Jazz Village Blues

Memphis Convention Memphis Convention No Moon At All

Pee Wee Russell Swinging With Pee Wee If I Had You

John Lewis Evolution Afternoon in Paris

Willie Jones III Fallen Heroes I've Just Seen Her

Bill Evans At Shelly's Manne-hole Isn't it Romantic

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Herb Ellis Nothing But the Blues Blues For Janet

Woody Shaw Imagination Dat Dere

Larry Goldings Big Stuff Big Stuff

Tommy Flanagan Sunset and the Mockingbird The Balanced Scales-The Cupbearers

Doug Lawrence Soul Carnival Tommie And Tilly

Florian Hoefner Desert Bloom Shelter

Adam Rogers Sight The Moontrane

Gordon/Reed We2 Five Spot After Dark

Mary Stallings Don't Look Back Love Me or Leave Me

Steve Hudson The World of Steve Hudson If I Were A Bell

Bill Heid Dealin' Wid It Hurt So Bad

Quentin Baxter Art Moves Jazz Resonant Emotions

Hank Mobley Straight No Filter Hank's Waltz

Michael Dease Best Next Thing With Love

Rick Roe Lucid Dream Love Dance

Paul Shaw Moment of Clarity Mary Oliver

Bob Brookmeyer The Street Swingers Street Swingers

Mariel Bildsten Backbone Monaco

Claudio Roditi 341 Springdale

Roberta Brenza It's My turn to Color Les Feuilles Mortes

McCoy Tyner New York Reunion Miss Bea

Charlton Singleton Crossroads Matador

Walt Weiskopf Diamonds and Other Jewels Other Jewels

Behn Gillece Parallel Universe Candle In The Dark

Sahib Shihab And the Danish Radio Jazz Group DiDa

05:57:55 Jerry Gray: Pennsylvania 6-5000 (1940) Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Klanglogo 1506 1:35

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:28 Antonín Dvorák: Polonaise in E-Flat (1879) Czech Philharmonic Václav Neumann Orfeo 180891 5:50

06:17:33 Ludwig van Beethoven: Rondo in B-Flat WoO 6 (1793) Stefan Vladar, piano Capella Istropolitana Barry Wordsworth Naxos 500250 9:35

06:28:33 Joseph Haydn: Allegro from Symphony No. 31 'Horn Signal' (1765) Orchestra of St Luke's Sir Charles Mackerras Telarc 80156 6:57

06:40:19 Aaron Copland: Finale from Symphony No. 3 (1946) New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 90578 13:22

06:54:50 Chilly Gonzalez: Les doutes d'août (2017) Daniel Hope, violin Deutsche Gram 4796922 2:34

06:58:03 John Philip Sousa: March of the Royal Trumpets (1892) Central Band of the RAF Keith Brion Naxos 559730 3:57

07:06:39 Johann Ernst Altenburg: Concerto for 7 Trumpets & Timpani (1770) David Bilger, trumpet Richard Kapp ESS.A.Y 1035 5:25

07:14:13 George Gershwin: Oh, Kay!: Overture (1926) Buffalo Philharmonic Michael Tilson Thomas CBS 42240 7:07

07:23:51 Maurice Jarre: Dead Poets Society: Carpe diem (1989) Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 2:54

07:28:54 Wolfgang Amadeus Mozart: Mitridate: Overture K 87 (1770) Norwegian Nat'l Opera Orchestra Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 5:05

07:39:13 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 14 S 244/14 (1853) Roberto Szidon, piano Deutsche Gram 4779525 11:44

07:53:17 George Frideric Handel: Solomon: Arrival of the Queen of Sheba (1748) Canadian Brass Ensemble Robert Moody Opening Day 7347 3:35

07:57:22 Ron Goodwin: Frenzy: Prelude (1972) City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 1094 2:27

08:07:42 Paul Pabst: Paraphrase on Tchaikovsky's 'The Sleeping Beauty' (1890) Stephen Hough, piano Hyperion 67043 7:06

08:17:47 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 15 in G K 124 (1772) Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 75736 13:54

08:33:47 John Dowland: My Lady Hunsdon's Puffe (1600) Nigel North, lute Naxos 557586 1:49

08:40:24 Luigi Boccherini: Symphony No. 12 in D Op 21 # 4 (1775) German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999174 8:06

08:50:01 Claude Debussy: Images, Book 2: Poissons d'or (1907) Alexander Schimpf, piano Oehms 1820 3:31

08:53:43 Richard Rodgers: The Sound of Music: Medley (1959) Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Azica 72216 6:47

09:07:01 Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 2 in E BWV 1042 (1723) Lisa Batiashvili, violin Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili Deutsche Gram 4792479 15:48

09:23:42 Peter Tchaikovsky: The Maid of Orleans: Dance of the Clowns (1879) National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 554845 4:14

09:31:02 Alan Menken: Beauty and the Beast: Theme (1991) London Symphony John Williams Sony 62788 3:09

09:36:17 Ferdinand Ries: Rondo from Sextet in g Op 142 (1814) Benjamin Frith, piano Nash Ensemble Hyperion 68380 05:59

09:43:10 Eric Whitacre: Water Night (1995) Elora Festival Singers Noel Edison Naxos 559677 4:30

09:48:46 Domenico Cimarosa: Larghetto from Serenade for Flute & Guitar (1780) Sir James Galway, flute RCA 5679 4:56

09:56:06 Richard Wagner: Lohengrin: Act 3 Prelude (1848) Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 3:14

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:21 Edvard Grieg: Peer Gynt: Morning Mood (1876) Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 4:11

10:05:15 Ole Bull: Solitude on the Mountain (1850) Orchestra of the Mill Andrew Penny Lydian 18132 2:34

10:09:52 Ferruccio Busoni: Tanzwalzer Op 53 (1920) Orchestre de la Suisse Romande Kazuki Yamada PentaTone 518 11:54

10:22:15 Stephen Sondheim: A Little Night Music: Night Waltzes (1973) Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 438685 6:19

10:30:32 Muzio Clementi: Minuetto Pastorale (1800) Philharmonia Orchestra Francesco d'Avalos ASV 802 3:46

10:38:02 Luigi Cherubini: Anacréon: Overture (1803) Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 54438 8:31

10:50:40 Ferdinand Ries: Grand Sextet in C Op 100 (1817) Nash Ensemble Hyperion 68380 27:25

11:19:54 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2 S 244/2 (1847) Roberto Szidon, piano Deutsche Gram 4779525 9:09

11:30:35 Aaron Copland: Quiet City (1940) Raymond Mase, trumpet Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 427335 9:19

11:42:30 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in D K 382 (1782) Evgeny Kissin, piano Moscow Virtuosi Vladimir Spivakov Sony 51272 8:58

11:52:23 Johann Strauss Jr: Die Fledermaus: Ballet Music (1874) Bratislava City Choir Slovak Radio Symphony Johannes Wildner Marco Polo 223247 7:18

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:13 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Suite (1936) Cleveland Orchestra Yoel Levi Telarc 80089 49:53

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:01:11 Claude Debussy: Valse romantique (1890) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247 3:56

13:06:42 Emmanuel Chabrier: Habanera (1888) Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 4:09

13:12:54 Peter Tchaikovsky: Sérénade mélancolique Op 26 (1875) Jennifer Koh, violin Odense Symphony Alexander Vedernikov Cedille 166 10:34

13:24:50 Anton Rubinstein: Feramors: Danses des fiancées de Cachemir (1862) London Symphony Richard Bonynge Decca 433863 5:18

13:31:57 Silvius Leopold Weiss: Presto (1720) Alexandre Lagoya, guitar Erato 45692 4:51

13:41:08 Gottfried Heinrich Stölzel: Concerto Grosso for 4 Trumpets (1725) Maurice André, trumpet Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez EMI 64100 11:56

13:56:03 Sérgio Assad: Interchange (2008) William Kanengiser, guitar Delaware Symphony David Amado Telarc 31754 30:11

14:28:58 Ferdinand Ries: Introduction & Russian Dance Op 113/1 (1823) Adrian Brendel, cello Hyperion 68380 9:26

14:39:20 Joseph Haydn: Trumpet Concerto in E-Flat H 7:7e1 (1796) Michael Sachs, trumpet Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 1024 14:55

14:55:05 August Soederman: Swedish Festival Music (1858) Helsingborg Symphony Okko Kamu Naxos 553115 6:27

15:03:42 Charles-Valentin Alkan: Barcarolle Op 65 # 6 (1870) Ronald Smith, piano Arabesque 6523 2:34

15:06:39 Marc-André Hamelin: Etude No. 4 in c 'After Alkan' (2005) Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789 3:56

15:12:45 Frederick the Great: Flute Concerto No. 3 in C (1750) Patrick Gallois, flute CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Deutsche Gram 439895 14:30

15:29:30 Ferdinand Ries: Finale from Piano Trio in c Op 143 (1826) Nash Ensemble Hyperion 68380 5:16

15:36:22 Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals (1886) Cincinnati Pops John Morris Russell FanfareCin 4 16:29

15:54:31 Franz Schubert: Impromptu No. 11 in C D 946/3 (1828) Alfred Brendel, piano Philips 4788977 4:59

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:06 Vincenzo Bellini: Oboe Concerto in E-Flat (1823) Heinz Holliger, oboe Frankfurt Radio Symphony Eliahu Inbal Philips 4788977 6:29

16:12:04 Felix Mendelssohn: Allegro from the Octet for Strings Op 20 (1825) Jasper Quartet Jupiter String Quartet Marquis 81613 14:21

16:30:50 Joaquín Rodrigo: Adagio from Concierto de Aranjuez (1939) David Russell, guitar Naples Philharmonic Erich Kunzel Telarc 80459 9:39

16:40:55 Frédéric Chopin: Mazurka No. 23 Op 33 # 2 (1838) Vassily Primakov, piano Bridge 9289 2:11

16:44:30 Ferdinand Ries: Allegro from Sextet in g Op 142 (1814) Benjamin Frith, piano Nash Ensemble Hyperion 68380 8:50

16:55:14 Alberto Ginastera: Estancia: The Farm Workers (1941) Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel Deutsche Gram 4795448 2:48

16:58:21 Maurice Ravel: Prelude (1913) Sean Chen, piano Steinway 30029 1:33

17:03:53 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 4 Op 46 # 4 (1878) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 6:58

17:12:55 Otto Nicolai: The Merry Wives of Windsor: Overture (1849) Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 8:17

17:23:02 Ludwig van Beethoven: Variations on Mozart's 'La ci darem la mano' (1795) Aralee Dorough, flute Houston Symphony Dorough 2016 9:54

17:33:19 Mario Broeders: Vals criollo No. 3 (2010) Mirian Conti, piano Steinway 30010 1:31

17:38:47 Johann Mattheson: Air from Harpsichord Suite No. 5 (1714) Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572050 3:43

17:43:50 Leopold Stokowski: William Byrd's Pavane & Gigue (1936) Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572050 4:30

17:50:18 George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks: Overture (1749) Balsom Ensemble Simon Wright Warner 9029537006 7:25

17:58:25 Samuel Barber: Scherzo from Piano Sonata Op 26 (1949) Joel Fan, piano Reference 119 1:58

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:01 John Ireland: The Overlanders: Suite (1946) London Symphony Richard Hickox Chandos 8994 21:17

18:31:33 Ignace Jan Paderewski: Minuet Op 14 # 1 (1887) Daniell Revenaugh, piano Seraphim 73300 3:53

18:37:24 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet No. 1 from Divertimento No. 17 K 334 (1779) Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 86793 4:42

18:43:50 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Winter' Concerto Op 8 # 4 (1725) Francisco Fullana, violin Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2485 9:04

18:53:56 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Minuet (1936) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 4:06

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:54 William Wallace: Villon (1909) BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Hyperion 66848 17:31

19:21:34 Jean Sibelius: Symphony No. 5 in E-Flat Op 82 (1915) Oslo Philharmonic Klaus Mäkelä Decca 4852256 33:50

19:56:54 Jean Sibelius: Julvisa Op 1 # 4 (1911) La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8730 2:57

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:56 Camille Saint-Saëns: Piano Concerto No. 4 in c Op 44 (1877) Anna Malikova, piano WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Audite 92509 26:38

20:29:03 Franz Schubert: Violin Sonatina No. 1 in D D 384 (1816) Gil Shaham, violin Deutsche Gram 471568 14:31

20:44:50 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 1 in E-Flat K 16 (1764) Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80256 12:25

20:58:12 Wolfgang Amadeus Mozart: German Dance K 611 'The Hurdy-Gurdy Men' (1791) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 429783 1:53

21:02:49 Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 2 Op 72 (1805) Vienna Philharmonic Claudio Abbado Deutsche Gram 429762 15:23

21:19:22 Ferdinand Ries: Finale from Grand Sextet Op 100 (1817) Nash Ensemble Hyperion 68380 6:34

21:27:15 Gaetano Donizetti: Lucia di Lammermoor: Sextet (1835) Bruce Ford, tenor Hanover Band Sir Charles Mackerras Sony 63174 3:31

21:33:11 Johann Sebastian Bach: Italian Concerto in F BWV 971 (1731) Peter Serkin, piano RCA 68188 12:50

21:47:14 Ernest Bloch: Violin Concerto (1938) Michael Guttman, violin Royal Philharmonic José Serebrier ASV 785 37:28

22:26:23 Johannes Brahms: Song of Destiny Op 54 (1871) San Francisco Sym Chorus San Francisco Symphony Herbert Blomstedt Decca 430281 17:04

22:45:32 Gerald Finzi: Introit Op 6 (1936) Tasmin Little, violin City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9888 10:06

22:56:33 Frédéric Chopin: Prelude No. 13 Op 28 # 13 (1839) Daniil Trifonov, piano Deutsche Gram 4791728 3:07

23:00 QUIET HOUR

23:01:25 Ludwig van Beethoven: Romance No. 1 in G Op 40 (1802) Takako Nishizaki, violin Slovak Philharmonic Kenneth Jean Naxos 500250 8:33

23:09:59 Antonín Dvorák: Largo from Symphony No. 9 Op 95 'New World' (1893) Baltimore Symphony Marin Alsop Naxos 503293 11:48

23:23:00 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: Solitary Traveler Op 43 # 2 (1884) Per Tengstrand, piano Azica 71207 2:16

23:25:16 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from String Quintet No. 3 K 515 (1787) Pinchas Zukerman, viola Tokyo String Quartet RCA 60940 9:55

23:35:12 Gabriel Fauré: Sicilienne Op 78 (1898) Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 3:49

23:39:51 Johann Sebastian Bach: Anna Magdalena Notebook: Bist du bei mir (1725) Alison Balsom, trumpet EMI 58047 2:41

23:42:24 Ennio Morricone: The Mission: Gabriel's Oboe (1986) Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:38

23:46:02 Karl Goldmark: In the Garden from 'Rustic Wedding' Symphony Op 26 (1875) National Symphony of Ireland Stephen Gunzenhauser Naxos 550745 9:07

23:55:47 Traditional: Shaker Hymn 'Not One Sparrow is Forgotten' Dale Warland Singers Dale Warland Gothic 49243 2:39

23:58:44 Florence Price: The White Rose (1940) Reginald L. Mobley, countertenor Agave Baroque Acis 20445 1:23