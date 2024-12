WCLV Program Guide 08-08-2022

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Duke Ellington & John Coltrane Duke Ellington & John Coltrane My Little Brown Book

Alan Broadbent Like Minds Stairway To The Stars

Ernie Watts Long Road Home Moonlight And Shadows [ 01 ]

Tomasz Stanko Lontano Song For Ania

Peter Erskine The Interlochen Concert Wichita Lineman

Jim Hall Jazz Guitar Seven Come Eleven

Art Tatum Group Masterpieces The Moon Is Low

Cat Anderson In Paris A Chat With Cat

Bill Heid Dealin' Wid t Dealin' Wid It

Sonny Rollins Saxophone Colossus Moritat (Mack The Knife)

Kirk Lightsey Lightsey Live Fee Fi Fo Fum

Kurt Elling Man in the Air In The Winelight

Jerry Granelli Another Time Alambro

SF Jazz Collective Live at SF Jazz 2018 How Insensitive

Swainson/Thompson Tranquility Time Remembered

Bill charlap Street of Dreams Street Of Dreams

Jimmy Rushing Every day I Have the Blues Every day I Have The Blues

NYO Jazz We're Still Here Run With Jones

Grand Central Tenor Conclave Take Your Pick

Kate Wyatt Artifact Duet

Peck Allmond Live at Yoshi's 1994 I'm Confessin' (That I Love You)

Rusty Bryant Soul Liberation Cold Duck Time

Harold Land Eastward Ho! On a Little Street in Singapore

Paul Shapiro It's In The Twilight Light Rolls Away the Darkness

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Charles Lloyd Trios-chapel Ay Amor

John Scofield John Scofield Mrs. Scofield's Waltz

Sarah Vaughn After Hours Ill Wind

Tommy Flanagan Overseas Willow Weep For Me

Eric Person Blue Vision Dear Old Stockholm

Jeremy Manasia Butcher Block Ballet Swea Pea's Savvy Suave

Billy Strayhorn Cue for Saxophone Cue's Blue Now [Remastered 2018]

Dmitri Matheny Cascadia On a Misty Night

Mastersounds A Date with the Mastersounds Try It

Michael Dease Best Next Thing Rainbow People

Art Pepper Getting' Together Bijou The Poodle

Kenny Drew Jr. Remembrance Mirage

Ed Blackwell What It Be Like Grandma's Shoes

L Hobgood/C Haden When the Heart Glistens New Orleans

Jimmy Witherspoon Goin' To Kansas City Cloudy

Mel Rhyne Tomorrow, Yesterday and Today Enchantment

Duke Pearson Sweet Honey Bee Empathy

Quentin Jackson Art Moves Jazz Time Will Tell

Berner/Moore Amulet The Sweetest Sounds

Terence Blanchard Wandering Moon I Thought About You

Benny Carter The King A Walkin' Thing

Benny Carter Summer Serenade When Lights Are Low

James Williams Magical Trio One The soulful Mr. Timmons

Ronnie Earl Grateful Heart Ice Cream Man

Eldridge/Gillespie Roy & Diz Sometimes I'm Happy

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:08 Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 5 'Playera' Op 23 # 1 (1878) Julia Fischer, violin Decca 4785950 4:05

06:13:28 Claude Debussy: Danses sacrée et profane (1904) Yolanda Kondonassis, harp Oberlin 21 Bridget Reischl Telarc 80694 10:12

06:25:01 George Frideric Handel: Israel in Egypt: The Lord shall reign (1739) Apollo's Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2270 2:52

06:29:00 Giuseppe Torelli: Trumpet Concerto in D (1690) Josh Rzepka, trumpet Chamber Ensemble Genevieve Leclair Rzepka 2010 6:34

06:40:12 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 24 K 182 (1773) Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80186 8:52

06:49:39 Eugène Dédé: Bees and Bumblebees Op 562 (1910) Gowanus Arts Ensemble Reuben Blundell New Focus 166 4:31

06:55:29 Robert Browne Hall: March 'Gardes du Corps' (1896) USAF Heritage of America Band Col. Lowell Graham Klavier 11139 2:50

07:05:29 Franz Schubert: Scherzo from Piano Trio No. 2 D 929 (1827) Joseph Kalichstein, piano Bridge 9376 7:01

07:14:03 Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d BWV 565 (1707) Helmut Walcha, organ Deutsche Gram 4796018 9:23

07:24:34 Aaron Copland: Old American Songs Set No. 1: Simple Gifts (1950) Thomas Hampson, baritone St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 77310 1:37

07:27:40 John Dowland: Fine knacks for ladies (1600) La Nef Atma 2650 2:15

07:30:46 Ferdinand Ries: Finale from Piano Trio in c Op 143 (1826) Nash Ensemble Hyperion 68380 5:16

07:40:21 Jan Dismas Zelenka: Capriccio No. 1 (1717) Bach Sinfonia Daniel Abraham Sono Luminus 92163 12:53

07:53:55 John Johnson: Lute Duet 'Greensleeves' (1580) Sharon Isbin, guitar Sony 745456 5:08

08:07:20 Maurice Ravel: Jeux d'eau (1901) Martha Argerich, piano Deutsche Gram 4793449 5:23

08:14:24 George Enescu: Romanian Rhapsody No. 1 Op 11 # 1 (1901) RCA Victor Symphony Leopold Stokowski RCA 70931 11:33

08:27:20 Bernard Herrmann: The Devil and Daniel Webster: Swing Your Partners! (1941) New Zealand Symphony James Sedares Koch Intl 7224 2:36

08:31:00 Paul Gilson: Sailors' Dances (1892) Brussels Philharmonic Alexander Rahbari Marco Polo 223418 5:53

08:41:21 Evaristo Felice dall'Abaco: Concerto a più istrumenti in e Op 5 # 3 (1719) Martin Sandhoff, flute Concerto Cologne Teldec 22166 10:49

08:53:50 Franz von Suppé: The Jolly Robbers: Overture (1868) Vienna Philharmonic Zubin Mehta CBS 44932 6:21

09:05:19 Georg Philipp Telemann: Don Quixote: Suite TWV 55:G10 (1761) Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7576 17:18

09:23:48 Avner Dorman: Memory Games (2012) Hilary Hahn, violin Deutsche Gram 19103 4:53

09:33:51 Peter Tchaikovsky: Waltz from Symphony No. 5 Op 64 (1888) Oslo Philharmonic Mariss Jansons Chandos 40 5:22

09:41:38 Carl Maria von Weber: Turandot: Overture (1809) Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 8766 3:44

09:47:05 Sir Charles Hubert H. Parry: Finale from Symphony No. 3 'English' (1889) London Philharmonic Matthias Bamert Chandos 8896 10:59

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:47 Johannes Brahms: Intermezzo in b Op 119 # 1 (1892) Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171 3:50

10:05:04 Clara Schumann: Romance in B-Flat Op 22 # 3 (1855) Elena Urioste, violin Decca 4850020 4:07

10:10:41 Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 1 in D-Flat Op 10 (1912) Vladimir Feltsman, piano London Symphony Michael Tilson Thomas CBS 44818 15:36

10:27:24 Peter Tchaikovsky: Un poco di Chopin Op 72 # 15 (1893) Daniil Trifonov, piano Deutsche Gram 4797518 2:50

10:31:27 George Frideric Handel: Solomon: Arrival of the Queen of Sheba (1748) National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Analekta 8783 3:10

10:38:12 George Frideric Handel: Selections from 'Terpsichore' (1734) Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 8:17

10:48:27 John Philip Sousa: March 'The Mikado' (1886) Nonpareil Wind Band Timothy Foley EMI 54130 2:15

10:51:34 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Quartet No. 2 in E-Flat K 493 (1786) Fauré Quartet Deutsche Gram 6609 27:30

11:20:41 Ernest Schelling: Suite Fantastique: Intermezzo Op 7 (1905) Ian Hobson, piano BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Hyperion 66949 7:57

11:32:04 Claude Debussy: Images, Book 1 (1905) Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 15:32

11:49:30 Franz Lehár: The Merry Widow: Waltz (1905) Boston Pops Arthur Fiedler RCA 68793 5:43

11:55:58 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Serenade No. 11 for Winds K 375 (1781) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 431683 3:15

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:08 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 85 'Queen of France' (1785) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 031409 6:54

12:17:38 Joseph Haydn: Mass No. 14 in B-Flat 'Harmoniemesse' (1802) Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 110406 42:48

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:02:06 Reinhard Keiser: The Ridiculous Prince Jodelet: Sinfonia (1726) Academy for Early Music Berlin Harmonia Mundi 901852 4:10

13:07:34 Fernando Sor: Variations on 'La Folia' Op 15 (1810) Kristo Käo, guitar Kitarrikool 2008 4:32

13:14:56 Cécile Chaminade: Concertstück Op 40 (1888) Danny Driver, piano BBC Scottish Symphony Rebecca Miller Hyperion 68130 15:07

13:32:33 Louise Farrenc: Overture No. 2 in E-Flat Op 24 (1834) NDR Radio Philharmonic Johannes Goritzki CPO 999820 6:54

13:41:10 Domenico Cimarosa: Il maestro di cappella: Overture (1793) St. Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung Deutsche Gram 471566 2:22

13:47:53 Antonio Salieri: Falstaff: Overture (1799) London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9877 4:12

13:54:43 Sir Edward Elgar: Cello Concerto in e Op 85 (1919) Lynn Harrell, cello Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 28:15

14:25:13 Ferenc Farkas: 18th Century Dances from Old Hungary (1959) Quintett.Wien Nimbus 5479 8:40

14:36:34 Antonio Casimir Cartellieri: Symphony No. 2 in E-Flat (1800) Evergreen Symphony Orchestra Gernot Schmalfuss CPO 777667 11:12

14:49:44 Gustav Holst: The Perfect Fool: Ballet Music Op 39 (1923) London Symphony André Previn EMI 66934 10:38

15:01:47 Federico Mompou: Canción y Danza No. 8 (1946) Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 3:07

15:05:09 Federico Mompou: Canción y Danza No. 7 (1944) Stephen Hough, piano Hyperion 66963 2:34

15:09:17 Hector Berlioz: Overture to 'Les Francs Juges' Op 3 (1826) Dresden State Orchestra Sir Colin Davis RCA 68790 12:18

15:23:59 George Frideric Handel: Ode for St. Cecilia's Day: The trumpet's loud clangor & March HWV 76 (1739) Richard Croft, tenor Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5183 4:48

15:31:57 Maurice Ravel: Piano Concerto in G (1931) Pierre-Laurent Aimard, piano Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 14764 22:12

15:55:23 Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Là ci darem la mano (1787) Members of Netherlands Wind Ensemble Philips 4788977 2:50

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:22 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 5 in B-Flat K 22 (1765) Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 63970 6:06

16:11:32 Frederick Loewe: Brigadoon: Suite (1947) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80375 14:16

16:30:22 Victor Young: Around the World in 80 Days: Theme (1956) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80319 3:40

16:36:23 Peter Tchaikovsky: The Seasons: August Op 37 # 8 (1876) Lang Lang, piano Sony 511758 3:21

16:41:56 Ferdinand Ries: Allegro from Sextet in g Op 142 (1814) Benjamin Frith, piano Nash Ensemble Hyperion 68380 8:50

16:52:58 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 15 Op 72 # 7 (1886) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 3:26

16:56:56 Federico Mompou: Canción y Danza No. 8 (1946) Stephen Hough, piano Hyperion 66963 3:20

17:04:32 Sergei Prokofiev: War and Peace: Intermezzo 'May Night' (1943) Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 10538 5:51

17:11:55 Edvard Grieg: Finale from Piano Concerto Op 16 (1868) Vadym Kholodenko, piano Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Harmonia Mundi 907629 10:29

17:24:17 Sir Malcolm Arnold: Four Cornish Dances Op 91 (1966) Queensland Symphony Andrew Penny Naxos 553526 9:56

17:38:11 Frédéric Chopin: Berceuse in D-Flat Op 57 (1844) Yundi, piano Mercury 4812443 4:30

17:43:27 Domenico Scarlatti: Sonata in G Kk 13 (1750) Yundi, piano Deutsche Gram 6090 4:22

17:49:14 Ferruccio Busoni: Comedy Overture Op 38 (1897) Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 572922 6:55

17:57:03 W.C. Handy: Beale Street Blues (1916) Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623 3:23

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:07:59 Aaron Copland: A Lincoln Portrait (1942) Gregory Peck, narrator Los Angeles Philharmonic Zubin Mehta Decca 4785437 15:00

18:24:18 John Williams: Schindler's List: Main Theme (1993) Anne-Sophie Mutter, violin Recording Arts Orchestra of Los Angeles John Williams Deutsche Gram 30629 4:04

18:30:37 John Williams: Return of the Jedi: Luke and Leia (1983) Anne-Sophie Mutter, violin Recording Arts Orchestra of Los Angeles John Williams Deutsche Gram 30629 4:51

18:37:28 Joseph Martin Kraus: Symphony in e VB 141 (1783) Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Naxos 554777 15:02

18:53:46 John Williams: Star Wars: Princess Leia's Theme (1977) Berlin Philharmonic John Williams Deutsche Gram 4:36

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:08 Gabriel Fauré: Masques et bergamasques Op 112 (1919) Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 13:37

19:18:10 Sir Edward Elgar: Piano Quintet Op 84 (1919) English Symphony Orchestra Kenneth Woods Avie 2362 38:22

19:57:56 Sir Edward Elgar: The Wand of Youth Suite No. 2: Moths and Butterflies (1908) Indianapolis Symphony Raymond Leppard Koss Class 1014 1:57

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

20:00:49 Johannes Brahms: Variations & Fugue on a Theme by Handel Op 24 (1861) Awadagin Pratt, piano EMI 56836 28:23

20:30:51 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 25 in g K 183 'Little G Minor' (1773) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 100308 20:21

20:52:15 Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past (1899) Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 975748 5:11

20:58:06 Jean-Baptiste Lully: Phaëton: Air for the Followers of Saturn (1683) Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Tafelmusik 1001 1:16

21:02:56 Johann Nepomuk Hummel: Trumpet Concerto in E-Flat (1804) Wynton Marsalis, trumpet English Chamber Orchestra Raymond Leppard Sony 57497 18:44

21:23:14 Frédéric Chopin: Ballade No. 3 in A-Flat Op 47 (1841) Evgeny Kissin, piano Sony 51272 7:51

21:32:25 John Field: Nocturne No. 13 'Rêverie-Nocturne' (1821) Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 5:52

21:40:19 Stephen Sondheim: A Little Night Music: Night Waltzes (1973) Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 438685 6:19

21:48:03 Johannes Brahms: Serenade No. 1 in D Op 11 (1858) Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan PhiBaroque 5 48:33

22:39:23 Anna Clyne: Prince of Clouds (2012) Jennifer Koh, violin Curtis 20/21 Ensemble Vinay Parameswaran Cedille 146 13:28

22:55:28 Franz Liszt: Schubert Song 'Frühlingsglaube' S 558/7 (1838) Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530 3:27

23:00 QUIET HOUR

23:01:35 David Baker: Blues from Cello Sonata (1973) János Starker, cello Sony 586215 7:39

23:09:14 Samuel Barber: Andante from Cello Concerto Op 22 (1945) Steven Isserlis, cello St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 68283 7:06

23:16:21 Claude Debussy: Preludes Book 1: The Girl with the Flaxen Hair (1910) Royal Scottish National Orchestra Jun Märkl Naxos 503293 2:38

23:20:16 Johannes Brahms: Intermezzo in A Op 118 # 2 (1892) Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171 5:47

23:26:03 George Frederick Bristow: Nocturne from Symphony in f-Sharp Op 26 (1858) Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9169 8:44

23:34:48 Gabriel Fauré: Après un rêve Op 7 # 1 (1865) Anne Akiko Meyers, violin eOne Music 7780 3:11

23:38:33 Randall Thompson: Alleluia (1940) Turtle Creek Chorale Timothy Seelig Reference 49 5:39

23:44:13 Astor Piazzolla: Oblivion (1984) Milos Karadaglic, guitar European Film Philharmonic Christoph Israel Deutsche Gram 17000 4:12

23:48:26 Franz Schubert: Andante from Symphony No. 1 (1813) Royal Concertgebouw Orchestra Nikolaus Harnoncourt Teldec 91184 5:55

23:54:53 Clara Schumann: Romance in D-Flat Op 22 # 1 (1855) Elena Urioste, violin Decca 4850020 3:04

23:58:18 Carl Nielsen: The Mother: The Fog is Lifting (1920) Judith Hall, flute Nimbus 5247 1:51