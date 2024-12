WCLV Program Guide 08-04-2022

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Quinten Baxter Art Moves Jazz For Miles And Miles

Charles Ruggerio Drummer/Composer Altered States

Vicki Burns Lotus Blossom Days Lotus Blossom Days

Bill Coleman The Great Parisian Session Bill Bud And Butter

Stan Getz And the Oscar Peterson Trio Bronx Blues

Cyrus Chestnut My Father's Hands Cubano Chant

Eric Alexander Revival of the Fittest Revival

Caili O'Doherty Quarantine Dream Blues For Big Scotia

Rick Roe Lucid Dream Three Treasures

Roy Hargrove Diamond in the Rough Premonition

Christian Tamburr Places Body And Soul

Horace Silver- Horace-Scope Strollin'

Christian McBride Conversations with Christian Guajeo Y Tumbao (feat. Eddie Palmieri)

Nicholas Payton Payton's Place Li'l Duke's Strut

Sean Jones Gemini Blues For Matt B

Miki Yamanaka Miki For All We Know

Sonny Rollins Here's to the People Someone To Watch Over Me

Dave Douglas Mountain Passages Gumshoe

John Coltrane Africa Brass Sessions Greensleeves

Larry Vuckovich Street Scene News For Lulu

Deep Blue Organ Trio Folk Music Short Story

Mark Lipson Springwells You Walked Away

Dmitri Matheny Cascadia After the Rain

Alex Baird Lemon Tree Bewitched Bothered and Bewildered

Louis Armstrong Hot Fives Vol 1 Oriental Strut

George Lewis New Orleans Stompers Walking with the King

Wycliffe Gordon Sliding Home It Don't Mean a Thing

Matt Dwonszyk A Year and a Day Blues For Donny

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Cory Weeds Condition Blue Das Dat

Dave Douglas Stargazer Pug Nose

Terence Blanchard Simply Stated Lil' Fawdy

Mark Masters Ellington Saxophone Encounters Used To Be Duke

Saltman/Knowles Native Speaker Native Speaker

Michael Treni Pop Culture Blues Minor Blues

Haden/Mehldau Long Ago and Far Away What'll I Do

Jeremy Pelt Soundtrack Elegy

Ben Sidran Swing State Lullaby Of The Leaves

Bud Shank New Groove The Awakening

Marty Ehrlich Line on Love Solace

Smith/Warren The Bee's Knees Stella By Starlight

Lia Booth Life Can Be Beautiful I Love the Rain

D Marsalis The Last Southern Gentleman That Old Feeling

Alan Broadbent Like Minds This Is New

Johnny Griffin Chicago/New York/Paris Without A Song

Matt Crisculio Lotus Blossom The Big Push

Jackie McLean A Fickle Sonance Subdued

Rowles/Brown As Good as It Gets That's All

Diana Krall Love Scenes Peel Me A Grape

Dimitri Matheny Cascadia Dark Eyes

Caranicas/Roberts Move Over Yes I'm In The Barrel

McKenna/Temperly Sunbeam and thundercloud Gone with the Wind (518)

Sweets Edison Gee Baby Ain't I Good To You Blues For Bill Basie

Orbert Davis Priority Miles Ahead

Joe Chambers Mirrors Ruth

Antonio Hart Don't You Know I Care From Across The Ocean

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:11 Scott Joplin: Heliotrope Bouquet (1907) Alexander Peskanov, piano Naxos 559114 4:30

06:14:52 William Schuman: New England Triptych: Chester (1957) Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 559083 3:11

06:19:25 Charles Ives: Variations on 'America' (1891) New York Philharmonic Kurt Masur Teldec 74007 6:49

06:29:07 Johan Halvorsen: Mascarade: Holberg Overture (1922) Bergen Philharmonic Neeme Järvi Chandos 10584 5:30

06:38:30 Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 1 K 412 (1791) Eric Ruske, horn Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 8:10

06:48:36 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits (1762) Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 471582 6:24

06:57:11 W. Paris Chambers: March 'Chicago Tribune' (1892) Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 85 4:22

07:05:59 Jean-Philippe Rameau: Pygmalion: Overture (1748) Les Arts Florissants William Christie Harmonia Mundi 901381 4:46

07:12:25 Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 5 in f BWV 1056 (1740) Angela Hewitt, piano Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Hyperion 67308 9:40

07:24:42 Jean Sibelius: Finale from Symphony No. 3 Op 52 (1907) Oslo Philharmonic Klaus Mäkelä Decca 4852256 8:54

07:38:36 Sergei Prokofiev: Piano Sonata No. 3 in a Op 28 'From Old Notebooks' (1917) Andrei Gavrilov, piano Deutsche Gram 435439 6:56

07:47:50 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 1 Op 39 (1901) BBC Symphony Sir Andrew Davis Teldec 97868 6:23

07:54:51 Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Neapolitan Dance (1911) BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10511 3:43

08:08:38 George Frideric Handel: Finale from Organ Concerto No. 14 (1739) Simon Preston, organ English Concert Trevor Pinnock Archiv 413465 5:53

08:17:01 Richard Strauss: Waltzes from 'Der Rosenkavalier' (1911) Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377 7:49

08:26:56 Peter Tchaikovsky: Finale from Serenade for Strings Op 48 (1880) East Coast Chamber Orchestra eOne Music 7784 7:30

08:39:00 Heinrich Marschner: Grand Festive Overture Op 78 (1842) Slovak State Philharmonic Alfred Walter Marco Polo 223342 10:18

08:52:15 Charles Avison: Concerto Grosso No. 10 after Scarlatti 12 (1743) Brandenburg Consort Roy Goodman Hyperion 66891 6:41

09:02:28 Frederick Delius: Brigg Fair: An English Rhapsody (1907) BBC Symphony Sir Andrew Davis Teldec 90845 16:36

09:19:55 Percy Grainger: Spoon River (1919) Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 117 4:06

09:27:06 David Raksin: Laura: Theme (1944) Anne Akiko Meyers, violin London Symphony Keith Lockhart eOne Music 7792 4:05

09:33:48 Alexander Reinagle: Occasional Overture (1794) Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Naxos 559654 7:38

09:47:26 Robert Schumann: Introduction & Concert Allegro Op 134 (1853) Jan Lisiecki, piano St. Cecilia Academy Orchestra Sir Antonio Pappano Deutsche Gram 4795327 12:27

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:48 Pietro Mascagni: Cavalleria rusticana: Intermezzo (1890) CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 2 3:30

10:05:49 Franz Schmidt: Notre Dame: Intermezzo (1906) Monte Carlo Philharmonic Lawrence Foster Erato 88103 4:39

10:12:30 Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 4 in E-Flat K 495 (1786) Richard Berry, horn English Chamber Orchestra Ralf Gothóni Avie 35 14:56

10:28:15 Domenico Scarlatti: Sonata in E Kk 20 (1750) Ivo Pogorelich, piano Deutsche Gram 4795448 3:27

10:32:32 Frédéric Chopin: Mazurka No. 38 Op 59 # 3 (1845) Vytautas Smetona, piano Navona 6286 3:34

10:40:48 Franz Liszt: Venezia e Napoli: Tarantella S 162/3 (1859) Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255 9:06

10:51:50 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 12 in F K 332 (1778) Grigory Sokolov, piano Deutsche Gram 4794342 26:52

11:20:30 Armstrong Gibbs: Miniature Dance Suite Op 124 (1951) Royal Ballet Sinfonia David Lloyd-Jones Naxos 554186 10:41

11:33:34 Johannes Brahms: A German Requiem: Blessed Are They That Mourn Op 45 (1868) Blossom Festival Chorus Cleveland Orchestra Robert Shaw MAA 40602 10:20

11:44:52 Joseph Lanner: Waltz 'The Suitors' Op 103 (1830) Vienna Philharmonic Claudio Abbado Deutsche Gram 431628 7:19

11:52:32 Pablo de Sarasate: Serenata andaluza Op 28 (1878) Julia Fischer, violin Decca 4785950 5:58

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:21 Johannes Brahms: Symphony No. 2 in D Op 73 (1877) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 41:09

12:50:21 Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade: The Young Prince and Young Princess (1888) Daniel Majeske, violin Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 9:10

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:02:11 André Grétry: Céphale et Procris: Menuetto (1773) Orchestre de Bretagne Stefan Sanderling ASV 1095 4:25

13:08:39 Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux (1881) Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 79 4:30

13:15:21 Johann Sebastian Bach: Passacaglia & Fugue in c BWV 582 (1707) Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 19032 12:34

13:29:45 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring (1723) Rafal Blechacz, piano Deutsche Gram 4795534 3:55

13:35:02 George Gershwin: Tip-Toes: Sweet and Low-Down (1925) Joshua Bell, violin London Symphony John Williams Sony 60659 3:30

13:43:45 Cole Porter: The Snake in the Grass Ballet (1929) London Sinfonietta John McGlinn EMI 54300 6:34

13:52:55 Wolfgang Amadeus Mozart: Quintet for Piano & Winds in E-Flat K 452 (1784) Radu Lupu, piano Decca 414291 24:44

14:19:30 Jean Sibelius: Finale from Symphony No. 1 Op 39 (1899) Oslo Philharmonic Klaus Mäkelä Decca 4852256 12:49

14:34:24 Arthur Foote: Suite for Strings Op 63 (1908) dogma chamber orchestra Mikhail Gurewitsch MDG 9121717 16:13

14:53:23 Ludwig van Beethoven: Finale from Trio for Piano, Clarinet & Cello Op 11 'Gassenhauer' (1797) Ib Hausmann, clarinet Xyrion Trio Naxos 500250 6:24

15:01:26 Michael Praetorius: Nigra sum sed formosa (1607) Balthasar Neumann Choir Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Archiv 4794522 3:17

15:05:10 Michael Praetorius: Terpsichore: Four Voltes (1612) New London Consort Oiseau-Lyre 4759101 3:48

15:12:09 Louis Théodore Gouvy: Symphonie brève Op 58 (1873) German Radio Philharmonic Jacques Mercier CPO 777382 13:59

15:27:49 Ricardo Castro: Atzimba: Act 2 Intermezzo (1901) Philharmonic Orch of the Americas Alondra de la Parra Sony 75555 4:59

15:35:46 Gabriel Pierné: Ramuntcho: Suite No. 1 (1910) BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10633 18:40

15:55:03 György Cziffra: Concert Etude No. 2 (1970) Yuja Wang, piano Deutsche Gram 16606 3:14

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:19 Johann Furchheim: Sonatella for Strings (1670) Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Challenge 72032 6:27

16:11:20 Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 4 BWV 1055 (1740) Angela Hewitt, piano Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Hyperion 67308 13:36

16:27:31 Frédéric Chopin: Nocturne No. 5 in F-Sharp Op 15 # 2 (1833) Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 3:51

16:35:17 Percy Grainger: In Dahomey 'Cakewalk Smasher' (1909) Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 3:52

16:41:14 Carl Maria von Weber: Der Freischütz: Overture (1821) Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5154 9:56

16:52:48 Frédéric Chopin: Scherzo from Piano Sonata No. 3 Op 58 (1844) Lang Lang, piano Deutsche Gram 5827 3:23

16:56:29 Anatoly Liadov: Baba-Yaga Op 56 (1905) Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Deutsche Gram 447084 3:26

17:04:25 Arrigo Boito: Mefistofele: Prelude (1867) La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 5:08

17:11:53 Johann Sebastian Bach: Prelude & Fugue in a BWV 543 'Great' (1717) Hélène Grimaud, piano Deutsche Gram 12504 9:25

17:23:18 Richard Wagner: Die Feen: Overture (1834) Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 11:19

17:38:58 Franz Liszt: Liebestraum No. 3 S 541/3 (1850) Valentina Lisitsa, piano Decca 17091 4:32

17:44:44 Sir Richard Rodney Bennett: Murder on the Orient Express: Theme (1974) Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Gavin Sutherland Decca 4789454 2:55

17:49:56 Stéphan Elmas: Finale from Piano Concerto No. 2 (1887) Howard Shelley, piano Tasmanian Symphony Howard Shelley Hyperion 68319 7:38

17:57:56 Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: The Pirate King (1879) Donald Adams, bass Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80353 2:17

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:04 Anton Bruckner: First movement from Symphony No. 4 'Romantic' (1880) Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons Deutsche Gram 4797577 19:55

18:29:58 Walter Gross & Joseph Kosma: Tenderly & Autumn Leaves (1946/1945) Anne Akiko Meyers, violin eOne Music 7780 5:29

18:37:37 George Gershwin: Porgy and Bess: Summertime (1935) Anne Akiko Meyers, violin London Symphony Keith Lockhart eOne Music 7792 3:48

18:43:10 Anton Rubinstein: The Demon: Ballet Music (1871) Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 71 9:06

18:53:55 Sammy Fain: I'll Be Seeing You (1938) Anne Akiko Meyers, violin London Symphony Keith Lockhart eOne Music 7792 4:28

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:23 Johannes Brahms: Tragic Overture Op 81 (1881) London Philharmonic Marin Alsop Naxos 557428 13:57

19:18:48 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 5 in E-Flat Op 73 'Emperor' (1809) Leif Ove Andsnes, piano Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Sony 305886 37:41

19:57:52 Ludwig van Beethoven: March from Serenade for String Trio Op 8 (1797) Members of Kodály Quartet Naxos 500250 2:17

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:14 Francis Poulenc: Sinfonietta (1947) Tapiola Sinfonietta Paavo Järvi BIS 630 27:22

20:29:34 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Overture & Dances (1866) Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 19:07

20:49:59 Roger Quilter: Three English Dances Op 11 (1910) Royal Northern Sinfonia Richard Hickox EMI 49933 7:19

20:57:53 Aaron Copland: Midsummer Nocturne (1947) Leo Smit, piano Sony 82849 2:00

21:02:43 Robert Schumann: Konzertstück for 4 Horns Op 86 (1849) Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572770 18:18

21:22:13 Antonio Vivaldi: Flute Concerto in G Op 10 # 6 Op 10/6 (1728) Patrick Gallois, flute Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 437839 7:18

21:30:38 Claude Debussy: Syrinx (1912) Joshua Smith, flute Telarc 80694 2:29

21:35:12 Antonín Dvorák: Othello Overture Op 93 (1892) Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 436289 14:29

21:51:23 William Schuman: Symphony No. 3 (1941) New York Philharmonic Leonard Bernstein Deutsche Gram 419780 32:26

22:25:21 Avner Dorman: Concerto Grosso (2003) Arnaud Sussmann, violin Metropolis Ensemble Andrew Cyr Naxos 559620 14:13

22:41:51 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 14 for Winds K 270 (1777) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 415669 12:38

22:55:22 George Frideric Handel: Aria from Concerto Grosso Op 6 # 12 (1739) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 447733 4:06

23:00 QUIET HOUR

23:01:44 Jean Sibelius: Andante from Symphony No. 3 Op 52 (1907) Oslo Philharmonic Klaus Mäkelä Decca 4852256 10:41

23:12:26 Eriks Esenvalds: Earth Teach Me Quiet (2013) The Crossing Donald Nally New Focus 7:12

23:20:29 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: Erotik Op 43 # 5 (1884) Iceland Symphony Petri Sakari Chandos 9028 3:56

23:24:26 Frederick Delius: On Hearing the First Cuckoo in Spring (1912) San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 7:22

23:31:48 Giacomo Puccini: Chrysanthemums (1890) Quartetto di Cremona Klanglogo 1400 6:02

23:38:53 Francisco Tárrega: Capricho Arabe (1892) Sharon Isbin, guitar Bridge 9491 5:51

23:44:43 Carl Busch: Chippewa Lullaby (1913) Gowanus Arts Ensemble Reuben Blundell New Focus 166 4:24

23:49:08 Frédéric Chopin: Nocturne No. 18 in E Op 62 # 2 (1846) Rafal Blechacz, piano Deutsche Gram 10870 5:33

23:55:12 Olivier Messiaen: O sacrum convivium (1937) Atlanta Symphony Chorus Norman Mackenzie Telarc 80654 3:01

23:58:32 Samuel Barber: There's Nae Lark (1927) Sheku Kanneh-Mason, cello Decca 4851630 1:20