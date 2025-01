WCLV Program Guide 02-25-2022

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:36 Ludwig van Beethoven: Elegiac Song Op 118 (1814) Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80248 7:32

00:10:13 William Grant Still: Longings from Symphony No. 1 'Afro-American' (1931) London Symphony Paul Freeman Sony 586215 7:20

00:19:09 Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 1 Op 1 (1891) Daniil Trifonov, piano Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 4836617 28:06

00:49:56 Carl Nielsen: Symphony No. 3 Op 27 'Sinfonia espansiva' (1911) Erin Morley, soprano New York Philharmonic Alan Gilbert DaCapo 220623 37:10

01:30:10 Felix Mendelssohn: String Quartet No. 1 in E-Flat Op 12 (1829) Juilliard String Quartet Sony 60579 24:57

01:56:41 Franz Liszt: Harmonies poétiques et religieuses: Pater Noster S 173/5 (1852) Roberto Plano, piano Decca 4812479 2:37

02:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

02:00:00 Jongen, Joseph Elégie, Op 114 (1941) Brussels Royal Conservatory Flutes Naxos JONGEN: Flute Sonata / Flute Trio / Danse lente / Elegie 5:36

02:05:36 Leclair, Jean-Marie Flute Sonata in e, Op 9/2 Robert Stallman, f; Edwin Swanborn, hc; Karl Bennion, vc VAI N/A 8:11

02:13:47 Campra, André Tancre´de' La Grande Ecurie et la Chambre du Roy/Jean-Claude Malgoire Erato Campra: Tancrede 1:32

02:15:19 Beethoven, Ludwig van Symphony No. 5 in c minor, Op. 67 Cleveland Orch/Christoph von Dohnányi Telarc Symphonies No. 5 & No. 7 29:08

02:44:27 Liszt, Franz Responsories and Antiphons' Leslie Howard, p Hyperion Responsories and Antiphons 1:39

03:00:00 Glinka, Mikhail Russlan and Ludmila' Orchestre De Paris/Mstislav Rostropovich EMI/Ang Slava 75 - The Official 75th Birthday Edition 5:38

03:05:38 Boccherini, Luigi Cello Concerto #2 in D Mstislav Rostropovich, vc; Zürich Collegium Musicum Orch/Paul Sacher DG Great Works For Cello And Orchestra 16:40

03:22:18 Tchaikovsky, Peter The Snow Maiden,' Op. 12 (Incidental Music to Ostrovsky's Play) Vishnevskaya, s; London Sym Orch/Rostropovich Angel Songs And Dances Of Death / Opera Arias ? 1:27

03:23:45 Barber, Samuel Essay No. 1, Op. 12 Baltimore Sym Orch/David Zinman Argo Adagio • Symphony No. 1 • The School For Scandal • Essays 8:06

03:31:51 Barber, Samuel Essay No. 2, Op. 17 Sym of the Air/Vladimir Golschmann Vanguard Music Of Samuel Barber 10:08

03:41:59 Barber, Samuel Essay No. 3, Op. 47 Detroit Sym Orch/Neeme Järvi Chandos Ives: Symphony No. 1 & Barber: Three Essays for Orchestra 12:05

03:54:04 Ives, Charles Waltz (1911) Gregg Smith Singers/Gregg Smith MMG N/A 1:25

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:02:04 Albert Roussel: Symphony No. 3 in g Op 42 (1930) Royal Scottish National Orchestra Stéphane Denève Naxos 570245 25:25

04:28:14 Ola Gjeilo: Ubi caritas (2001) Ola Gjeilo, piano Voces8 Decca 24646 5:15

04:34:41 Gustav Mahler: Funeral March from Symphony No. 5 (1902) Vienna Philharmonic Leonard Bernstein Deutsche Gram 423608 14:28

04:51:21 Bohuslav Martinu: Symphony No. 4 H 305 (1945) Bamberg Symphony Neeme Järvi BIS 363 33:14

05:27:52 Dmitri Kabalevsky: Piano Concerto No. 2 in g Op 23 (1935) Michael Korstick, piano NDR Radio Philharmonic Alun Francis CPO 777658 23:24

05:51:39 Anton Rubinstein: Melody in F Op 3 # 1 (1852) John O'Conor, piano Telarc 80391 4:14

05:56:23 Johann Sebastian Bach: Fugue in g BWV 578 'Little' (1706) Canadian Brass Steinway 30008 3:13

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:09:03 Claude Debussy: Estampes: Pagodes (1903) San Francisco Ballet Orchestra Emil de Cou Arabesque 6734 5:30

06:16:09 Frédéric Chopin: Polonaise No. 6 in A-Flat Op 53 'Heroic' (1842) Ran Dank, piano Avie 2475 7:28

06:24:18 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 3 Op 55 'Eroica' (1804) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 052310 5:37

06:31:24 Domenico Zipoli: Battaglia Imperiale (1700) Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9957 3:29

06:39:39 Louis Moreau Gottschalk: Caprice on 'The Battle Cry of Freedom' Op 55 (1863) Leonard Pennario, piano EMI 64667 5:30

06:46:43 Samuel Coleridge-Taylor: Danse nègre Op 35 (1898) London Symphony Paul Freeman Sony 586215 6:02

06:55:35 Eric Coates: The Three Elizabeths Suite: Youth of Britain March (1944) Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro ASV 2053 5:11

07:06:39 Federico Moreno Tórroba: Finale from Homage to the Seguidilla (1962) Pepe Romero, guitar Extremadura Symphony Manuel Coves Naxos 573503 7:27

07:16:41 Michael Haydn: Symphony No. 32 in D (1786) German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999179 8:09

07:28:05 Cole Porter: DuBarry Was a Lady: Overture (1939) London Sinfonietta John McGlinn EMI 54300 3:30

07:35:10 George Gershwin: Three Preludes (1926) Michael Tilson Thomas, piano CBS 44798 7:12

07:46:34 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 2 (1872) Berlin Philharmonic Daniel Barenboim Teldec 21485 7:27

07:55:37 Ludwig van Beethoven: Minuet from Septet Op 20 (1800) Members of Berlin Philharmonic Octet Philips 4788977 3:30

08:09:16 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air BWV 1068 (1731) Joshua Bell, violin Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Sony 308779 4:50

08:17:34 Henry Purcell: Abdelazer: Suite (1695) Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Reference 2101 7:05

08:26:17 Benjamin Britten: Fugue from 'Young Person's Guide' Op 34 (1946) Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80660 2:52

08:31:21 Sergei Rachmaninoff: Vocalise Op 34 # 14 (1912) Daniil Trifonov, piano Deutsche Gram 4836617 3:30

08:38:42 Sergei Rachmaninoff: Suite No. 2: Tarantella Op 17 (1901) Yefim Bronfman, piano Sony 61767 6:08

08:47:19 Josef Suk: Finale from Serenade for Strings Op 6 (1892) Cleveland Orchestra Vinay Parameswaran TCO 060321 7:48

08:56:16 Pierre Leemans: March 'Belgian Paratroopers' (1945) Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 3:24

09:00:46 James Hook: Piano Concerto in D Op 1 # 5 (1771) Paul Nicholson, fortepiano Parley of Instruments Paul Nicholson Hyperion 66700 15:05

09:20:47 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Mélodie (1762) Marina Lomazov, piano Lomazov 100 3:29

09:25:44 Sir William Walton: Richard III: Prelude & Coronation (1955) Ian Watson, organ Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Chandos 8841 7:14

09:44:59 Ludwig van Beethoven: Fidelio: Overture Op 72b (1814) Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 7:11

09:53:20 Frank Loesser: Guys and Dolls: Medley (1950) Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow ClevPops 2008 6:40

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:59 Modest Mussorgsky: The Fair at Sorochinsk: Gopak (1880) Vienna Philharmonic Valéry Gergiev Philips 468526 1:39

10:03:23 Igor Stravinsky: Pétrouchka: Russian Dance (1923) Daniil Trifonov, piano Deutsche Gram 4835331 2:48

10:07:30 Camille Saint-Saëns: Africa Fantasie Op 89 (1891) Gwendolyn Mok, piano London Philharmonic Geoffrey Simon Cala 4031 11:04

10:19:40 Gabriel Fauré: Valse-Caprice No. 2 Op 38 (1884) Kathryn Stott, piano Hyperion 66911 7:43

10:29:03 William Grant Still: Two Arias from 'Highway 1, U.S.A.' (1961) William Brown, tenor London Symphony Paul Freeman Sony 586215 3:41

10:37:52 Florence Price: Dances in the Canebrakes (1953) Chicago Sinfonietta Mei-Ann Chen Cedille 185 9:26

10:50:03 Maurice Ravel: Piano Trio (1914) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 425860 25:27

11:16:57 Johann Strauss Jr: Waltz 'Artist's Life' Op 316 (1867) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 10406 9:32

11:29:42 Isaac Albéniz: Iberia: Almería (1907) Hélène Grimaud, piano Deutsche Gram 24427 10:02

11:41:07 Clint Needham: Brass Quintet No. 1 'Circus' (2003) American Brass Quintet Summit 484 9:33

11:51:29 Ferdinand Hérold: Le pré aux clercs: Overture (1832) Orchestra della Svizzera italiana Wolf-Dieter Hauschild Dynamic 282 6:30

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:35 Erik Satie: Gymnopédies Nos. 1 & 3 (1896) Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63056 6:09

12:15:20 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 17 in D K 334 (1779) Rafael Druian, violin Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 86793 43:26

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:02:50 Frédéric Chopin: Prelude No. 3 Op 28 # 3 (1839) Daniil Trifonov, piano Deutsche Gram 4791728 0:48

13:04:01 Ludwig van Beethoven: Finale from String Quartet No. 3 Op 18 # 3 (1800) Cypress String Quartet Avie 2348 6:44

13:13:41 Claude Debussy: Children's Corner: Golliwog's Cakewalk (1908) Quebec Symphony Orchestra Yoav Talmi Atma 2377 2:51

13:22:20 Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d BWV 565 (1707) Helmut Walcha, organ Deutsche Gram 4796018 9:23

13:34:08 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 8 in D K 48 (1768) Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 63970 14:32

13:52:23 Georges Bizet: Carmen Suite No. 2 (1875) London Symphony Sir Neville Marriner Philips 4788977 17:38

14:12:37 Felix Mendelssohn: War March of the Priests (1845) New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 61843 4:48

14:20:54 Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian Dances (1887) Mariinsky Theater Chorus Mariinsky Orchestra Valéry Gergiev Philips 442011 11:18

14:36:05 George Enescu: Romanian Rhapsody No. 1 Op 11 # 1 (1901) Detroit Symphony Antal Doráti Decca 4785437 12:23

14:49:44 Aaron Copland: Old American Songs Set No. 1: Simple Gifts (1950) Kyle Bielfield, tenor Delos 3445 1:58

14:52:03 Amy Beach: Siciliana from 'Gaelic' Symphony Op 32 (1896) Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 8958 7:42

15:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:02:31 Peter Tchaikovsky: Souvenir of a Beloved Place: Scherzo Op 42 # 2 (1878) Jennifer Koh, violin Odense Symphony Alexander Vedernikov Cedille 166 3:51

15:07:06 David Ludwig: Seasons Lost: Spring (2012) Jennifer Koh, violin Curtis 20/21 Ensemble Vinay Parameswaran Cedille 146 3:11

15:11:59 Robert Schumann: Konzertstück for 4 Horns Op 86 (1849) Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572770 18:18

15:32:52 Anton Bruckner: Andante from Symphony No. 4 'Romantic' (1880) Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons Deutsche Gram 4797577 17:16

15:51:29 Richard Rodgers: The King and I: Overture (1951) Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 434932 6:18

15:59:05 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 12 in C Op 32 # 1 (1910) Sviatoslav Richter, piano Deutsche Gram 4795448 1:11

16:03:57 Antonio Vivaldi: Violin Concerto in G Op 3 # 3 'L'estro armonico' (1711) Simon Standage, violin English Concert Trevor Pinnock Archiv 423094 6:30

16:12:24 Sergei Prokofiev: Symphony No. 1 in D Op 25 'Classical' (1917) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 423624 13:59

16:30:29 John Williams: Jurassic Park: My friend, the Brachiosaurus (1993) Boston Pops John Williams Sony 68419 4:39

16:36:50 José Mauricio Nuñes Garcia: Kyrie from Requiem (1816) Morgan State University Choir Helsinki Philharmonic Paul Freeman Sony 586215 2:01

16:42:00 Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in F H 665 (1776) Orch of Age of Enlightenment Rebecca Miller Signum 395 10:27

16:53:56 Billy Joel: Rootbeer Rag (1974) Rich Ridenour, piano Grand Rapids Symphony John Varineau Centaur 2433 2:53

16:57:39 Alberto Ginastera: Estancia: The Farm Workers (1941) London Symphony Gisèle Ben-Dor Naxos 570999 2:49

17:05:26 George Frideric Handel: Saul: Gird on Thy Sword (1739) Gabrieli Consort Gabrieli Players Paul McCreesh Archiv 474510 5:29

17:12:45 Giacomo Puccini: Three Minuets (1892) Orchestre d'Auvergne Jean Jacques Kantorow Denon 3871 11:06

17:26:18 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 26 in E-Flat K 184 (1773) London Mozart Players Jane Glover ASV 762 8:32

17:40:14 Frédéric Chopin: Nocturne No. 5 in F-Sharp Op 15 # 2 (1833) Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 3:51

17:45:32 Frédéric Chopin: Waltz No. 10 in b Op 69 # 2 (1829) Ran Dank, piano Avie 2475 3:50

17:52:25 Daniel Auber: The Bronze Horse: Overture (1837) BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9765 7:17

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:47 Wolfgang Amadeus Mozart: String Quartet No. 4 in C K 157 (1773) Jerusalem Quartet Harmonia Mundi 902076 16:17

18:26:23 Fela Sowande: Joyful Day from 'African Suite' (1955) London Symphony Paul Freeman Sony 586215 7:36

18:36:32 Samuel Coleridge-Taylor: Danse nègre Op 35 (1898) London Symphony Paul Freeman Sony 586215 6:02

18:44:22 Carl Maria von Weber: Andante & Hungarian Rondo Op 35 (1813) Gérard Caussé, viola Solistes de Montpellier-Moscou Gerard Caussé EMI 54817 9:13

18:55:57 Fela Sowande: Akinla from 'African Suite' (1955) London Symphony Paul Freeman Sony 586215 3:19

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:14 Georges Bizet: Jeux d'enfants Op 22 (1871) San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 131 23:40

19:29:36 Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals (1886) Peter Schickele, narrator Atlanta Symphony Yoel Levi Telarc 80350 28:17

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:39 Howard Hanson: Symphony No. 2 Op 30 'Romantic' (1930) St. Louis Symphony Leonard Slatkin EMI 6612 30:14

20:33:33 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 50 in D H 16:37 (1780) Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668 11:56

20:46:29 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Guitars in G RV 532 (1720) Eliot Fisk, guitar Orchestra of St Luke's MusicMasters 67097 11:51

20:58:46 Agustín Barrios: Las Abejas (1922) Jason Vieaux, guitar Azica 71287 2:01

21:03:43 Robert Schumann: Overture, Scherzo and Finale Op 52 (1845) Orch Révolutionaire et Romantique Sir John Eliot Gardiner Archiv 457591 16:45

21:21:43 William Grant Still: Longings from Symphony No. 1 'Afro-American' (1931) London Symphony Paul Freeman Sony 586215 7:20

21:29:57 Adolphus Hailstork: Celebration (1975) Detroit Symphony Paul Freeman Sony 586215 3:16

21:36:29 Evaristo Felice dall'Abaco: Concerto a più istrumenti in e Op 5 # 3 (1719) Martin Sandhoff, flute Concerto Cologne Teldec 22166 10:49

21:49:00 Ralph Vaughan Williams: Five Tudor Portraits (1935) Elizabeth Bainbridge, alto New Philharmonia Orchestra Sir David Willcocks EMI 64722 45:18

22:35:46 Erik Satie: Parade (1917) BBC Symphony David Porcelijn BBC 293 15:36

22:53:17 Jean Sibelius: Karelia Suite: Ballade Op 11 (1893) Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 7765 6:26

23:00 QUIET HOUR

23:02:25 Jules Massenet: Thaïs: Méditation (1894) Joshua Bell, violin Royal Philharmonic Andrew Litton Decca 433519 5:14

23:07:40 Gustav Mahler: Adagietto from Symphony No. 5 (1902) Vienna Philharmonic Leonard Bernstein Deutsche Gram 423608 11:12

23:18:53 Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: The Swan (1886) Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 2:49

23:23:48 John Field: Nocturne No. 3 in A-Flat (1812) Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 4:51

23:28:40 Carl Philipp Emanuel Bach: Largo from Flute Concerto H 445 (1755) Patrick Gallois, flute CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Deutsche Gram 439895 8:08

23:36:48 Frédéric Chopin: Etude No. 13 in A-Flat Op 25 # 1 'Aeolian Harp' (1836) Maurizio Pollini, piano Deutsche Gram 4793449 2:11

23:39:35 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits (1762) Frederic Hand, guitar Willow 1036 5:19

23:44:55 Arvo Pärt: Da pacem Domine (2004) Estonian Philharmonic Chamber Choir Tallinn Chamber Orchestra Tonu Kaljuste ECM 12599 4:53

23:49:48 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 10 Op 72 # 2 (1886) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 6:15

23:56:38 Lili Boulanger: Nocturne (1911) Stefan Welsch, cello Naxos 551438 3:01