WCLV Program Guide 02-24-2022

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Franz Schubert: Molto moderato from Piano Sonata No. 16 (1826)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 78: Duet (1724)

Samuel Wesley: Symphony No. 6 in B-Flat (1802)

Giuseppe Verdi: Four Sacred Pieces (1897)

Peter Tchaikovsky: Suite No. 4 in G 'Mozartiana' (1887)

Aaron Copland: Fanfare for the Common Man (1943)

02:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

Ponce, Manuel Canciones Mexicanas' Jorge Federico Osorio, p

Ponce, Manuel Canciones Mexicanas' Jorge Federico Osorio, p

Chávez, Carlos Cantos de México' (1933) State of Mexico Sym Orch/Enrique Bátiz

Chávez, Carlos Piano Sonata No. 6 (1961) Hsuan-Ya Chen, p

Beethoven, Ludwig van The Ruins of Athens,' Op. 113 St Louis Sym Orch/Leonard Slatkin

Beethoven, Ludwig van Leonore' Overture no.3 in C, Op.72b Vienna Phil/Leonard Bernstein

Cui, Cesar Kaleidoscope,' Op 50 Midori, v; Robert McDonald, p

Joplin, Scott Bethena: A Concert Waltz' William Albright, p

Raff, Joachim Concert Overture, Op 123 Bamberg Sym Orch/Hans Stadlmair

Hindemith, Paul Concert Music for Strings and Brass, Op 50 Philharmonia Orch/Paul Hindemith

Beethoven, Ludwig van Six Bagatelles, Op. 126 Anatol Ugorski, p

Haydn, Franz Joseph String Quartet in C, Op. 54, No. 2 Delmé String Quartet

Trad, German Folksong, Der Jager aus Kurpfalz Peter Schreier, t, Leipzig Gewandhaus Orch/Horst Neumann

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Arrigo Boito: Mefistofele: Prologue in Heaven (1867)

Johann Sebastian Bach: Fugue in g 'Little' (1706)

Antonín Dvorák: Overture 'In Nature's Realm' (1892)

Johan Svendsen: Symphony No. 1 in D (1867)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 15 in D 'Pastoral' (1801)

Franz Schubert: Moment Musical No. 3 (1828)

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Johan Halvorsen: Mascarade: Holberg Overture (1922)

Muzio Clementi: Piano Sonata in B-Flat (1789)

Domenico Scarlatti: Sonata in E (1750)

Sir Edward German: Nell Gwyn: Overture (1900)

William Grant Still: Summerland from 'Three Visions' (1936)

Carl Michael Ziehrer: Schönfeld March (1890)

Ferdinand Hérold: Le pré aux clercs: Overture (1832)

Ludwig van Beethoven: The Creatures of Prometheus: Overture (1801)

Johann Sebastian Bach: Concerto after Vivaldi (1717)

Antonio Vivaldi: Concerto for Strings in A 'Concerto ripieno' (c.1710)

Sir Arnold Bax: Symphonic Scherzo (1917)

Richard Wagner: Die Walküre: Ride of the Valkyries (1856)

Frédéric Chopin: Ballade No. 2 in F (1839)

Sammy Fain: I'll Be Seeing You (1938)

Sir William Walton: Spitfire Prelude & Fugue (1942)

Johannes Brahms: Rondo from Piano Quartet No. 1 (1861)

Claude Debussy: Images, Book 2 (1907)

Maurice Ravel: Mother Goose: Laideronnette, Empress of the Pagodas (1911)

John Williams: Dracula: Night Journeys (1979)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 7 (1883)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Violin Concerto No. 5 'Turkish' (1775)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Scott Joplin: Sunflower Slow Drag (1901)

Scott Joplin: The Ragtime Dance (1906)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Overture (1827)

Giuseppe Verdi: Otello: Ballet Music (1886)

Edward MacDowell: Suite No. 2: Village Festival (1896)

Antonín Dvorák: Scherzo from Symphony No. 9 'New World' (1893)

Roy Harris: Symphony No. 3 (1939)

Ferruccio Busoni: Sonatina No. 6 'Chamber Fantasy after 'Carmen' (1920)

Georg Philipp Telemann: Flute Concerto in G (1720)

Eric Coates: London Suite (1933)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Gioacchino Rossini: L'Italiana in Algeri: Overture (1813)

Richard Strauss: Symphonia Domestica (1903)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Samuel Coleridge-Taylor: Danse nègre (1898)

José White Lafitte: Finale from Violin Concerto in f-Sharp (1864)

Samuel Wesley: Symphony in D 'Obbligato' (1781)

Percy Grainger: Mock Morris (1911)

Franz Liszt: Variations on Mendelssohn's 'Wedding March' (1851)

Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 6 'Pathétique' (1893)

Giuseppe Verdi: Rigoletto: La donna è mobile (1851)

Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite (1934)

Joseph Martin Kraus: Viola Concerto (1787)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 10 in G (1799)

John Field: Nocturne No. 17 in C (1836)

15:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Peter Tchaikovsky: Mazeppa: Gopak (1883)

Modest Mussorgsky: The Fair at Sorochinsk: Gopak (1880)

Ottorino Respighi: The Birds (1927)

Louis Moreau Gottschalk: Souvenir de Porto Rico (1857)

Frédéric Chopin: Variations on 'Là ci darem la mano' (1827)

William Byrd: Mass for Five Voices: Kyrie (1584)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Du und Du' (1874)

John Alden Carpenter: Krazy Kat (1921)

Sergei Prokofiev: Peter and the Wolf: March (1936)

Scott Joplin: Sunflower Slow Drag (1901)

Antonio Vivaldi: Concerto for 4 Violins in b 'L'Estro Armonico' (1711)

Jay Ungar: A Time for Farewell (1982)

Michael Torke: Oracle (2013)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 26 'Coronation' (1786)

Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 1 (1860)

Frédéric Chopin: Waltz No. 9 in A-Flat 'L'adieu' (1835)

Alexander Scriabin: Etude in A-Flat (1894)

Richard Wagner: Lohengrin: Act 1 Prelude (1848)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Richard Strauss: Don Juan (1888)

Morton Gould: Revival: A Fantasy on Six Spirituals (1947)

William Grant Still: Humor from Symphony No. 1 'Afro-American' (1931)

Franz Liszt: Soirées de Vienne: Valse-Caprice No. 6 (1852)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Chevalier de Saint-Georges: Symphonie Concertante in G (1778)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 41 in C 'Jupiter' (1788)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Antonín Dvorák: Rusalka Fantasy (1900)

Joseph Haydn: Symphony No. 63 in C 'La Roxelane' (1780)

Francis Poulenc: Flute Sonata (1957)

Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 4 (1740)

T. J. Anderson Jr.: Squares (1965)

Fela Sowande: Nostalgia from 'African Suite' (1955)

Harold Arlen: Concert Suite from 'Free and Easy' (1959)

Richard Strauss: Ein Heldenleben (1898)

Henryk Wieniawski: Légende (1859)

George Enescu: Romanian Rhapsody No. 2 (1901)

23:00 QUIET HOUR

Robert Schumann: Album for the Young: Andante cantabile (1848)

Johann Sebastian Bach: Largo from Trio Sonata No. 5 (1727)

Richard Wagner: Tristan und Isolde: Act 3 Prelude (1859)

William Grant Still: Adagio from Symphony No. 1 'Afro-American' (1931)

Matteo Carcassi: Etude mélodique (1840)

Gerald Finzi: To a Poet a Thousand Years Hence (1922)

Sir Edward Elgar: Sospiri (1914)

Antonín Dvorák: Czech Suite: Romance (1879)

Keith Jarrett: Adagio for Oboe & Strings (1984)

Joseph Canteloube: Lullaby from 'Songs of the Auvergne' (1930)