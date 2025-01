WCLV Program Guide 02-23-2022

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:04 George Frideric Handel: Messiah: He was despised (1741) Elizabeth Shammash, mezzo-soprano Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2208 8:53

00:10:58 Nicolò Paganini: Caprice No. 24 Op 1 # 24 (1820) Brodsky Quartet Chandos 10761 5:20

00:17:46 Robert Schumann: Carnaval Op 9 (1835) Vassily Primakov, piano Bridge 9300 31:16

00:51:25 Joachim Raff: Symphony No. 4 in g Op 167 (1871) Milton Keynes City Orchestra Hilary Davan Wetton Hyperion 66628 33:48

01:28:28 Aaron Copland: Dance Panels (1959) Detroit Symphony Leonard Slatkin Naxos 503293 26:07

01:56:13 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Troika Op 60 (1934) Utah Symphony Thierry Fischer Reference 735 2:37

02:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

02:00:00 Marais, Marin Suite in g Spectre de la Rose Naxos MARAIS / SAINTE-COLOMBE: Greatest Masterworks (The) 5:17

02:05:17 Bennett, Richard Rodney Little Suite' Royal Ballet Sinfonia/Gavin Sutherland ASV British Light Music World Premieres 9:49

02:15:06 Debussy, Claude Petite Suite' John Ogdon, p; Brenda Lucas, p EMI/Ang Rachmaninov, Arensky, Et Al 12:58

02:28:04 Debussy, Claude Petite pièce' (1910) James Campbell, cl; John York, p Cala French Chamber Music for Woodwinds, Volume One: Debussy and Saint-Saëns 1:37

02:29:41 Bruch, Max Two-Piano Concerto, Op. 88a Joan Yarbrough, Robert Cowan, p's; Moscow Phil/Paul Freeman Centaur Max Bruch, Darius Milhaud: Concerti for Two Pianos and Orchestra/ Darius Milhaud: Scaramouche 24:51

02:54:32 Kjerulf, Halfdan Triptic Dance Nancy Lendrim, h, Jody Guinn, h Azica Short Stories - Music For Harp Duo By Carlos Salzedo 1:30

03:00:00 Handel, George Frideric Nine German Arias, HWV 202-210 Ann Monoyios, s; Berliner Barock-Compagney Capriccio German Arias 5:26

03:05:26 Bach, Johann Sebastian Viola da Gamba Sonata No. 1 in G, BWV 1027 Kim Kashkashian, vi; Keith Jarrett, hc ECM BACH: 3 SONATEN FÜR VIOLA DA GAMBA UND CEMBALO 12:00

03:17:26 Handel, George Frideric Water Music' Suite London Sym Orch/George Szell London The Water Music / Royal Fireworks Music (Excerpts) ? 1:47

03:19:13 Franck, César Symphony in d minor London Orch Society/Adrian Boult Chesky Symphonic Music Of Cesar Franck- The Accursed Huntsman, Symphonic Variations, Psyche and Eros, Symphony in D Minor 36:09

03:55:22 Franck, Melchior Intrada II Brass Ensemble/Masson Nonesuch Renaissance Music For Brass 1:28

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:20 George Frideric Handel: Chandos Anthem No. 8 'O come let us sing unto the Lord' (1718) Patrizia Kwella, soprano The Sixteen Choir & Orchestra Harry Christophers Chandos 505 29:57

04:32:22 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 140: Chorale 'Wachet auf' (1731) Burning River Brass BurnRiver 2004 5:26

04:38:48 Richard Wagner: Parsifal: Act 1 Prelude (1882) Philadelphia Orchestra Christian Thielemann Deutsche Gram 453485 13:30

04:54:31 Felix Mendelssohn: String Quartet No. 5 in E-Flat Op 44 # 3 (1838) Pacifica Quartet Cedille 082 30:13

05:28:11 George Frideric Handel: Il pastor fido: Suite HWV 8 (1712) Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Sony 68257 23:06

05:53:08 Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: When I was a lad (1878) Richard Suart, baritone Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80374 2:38

05:56:17 Percy Grainger: In a Nutshell Suite: Gum-Suckers March (1916) Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 3:28

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:09:08 George Frideric Handel: Coronation Anthem 'Zadok the Priest' (1727) Apollo's Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2270 5:04

06:16:04 George Frideric Handel: Keyboard Suite No. 13 in B-Flat (1733) Keith Jarrett, piano ECM 1530 8:03

06:25:24 Johann Sebastian Bach: Fugue à la gigue BWV 577 'Jig' (1717) BBC Philharmonic Leonard Slatkin Chandos 9835 2:56

06:30:30 Eugène Gigout: Grand Chorus in Dialogue (1890) Michael Murray, organ Empire Brass Telarc 80218 5:27

06:40:43 Chevalier de Saint-Georges: Scene from 'Ernestine' (1777) Faye Robinson, soprano London Symphony Paul Freeman Sony 586215 6:08

06:48:58 Johannes Brahms: Scherzo from Piano Quintet Op 34 (1864) Vladimir Ashkenazy, piano Cleveland Orch String Quartet Decca 425839 7:18

06:57:19 Earl McCoy: March 'Lights Out' (1906) Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7503 2:53

07:04:53 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture (1791) Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2004 6:27

07:13:29 George W. Chadwick: Rip Van Winkle Overture (1879) Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9439 10:22

07:25:33 Jean Sibelius: Romance in C Op 42 (1903) Boston Symphony Vladimir Ashkenazy Decca 436566 5:30

07:37:04 George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks: Overture (1749) Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 9:03

07:50:43 Camille Saint-Saëns: La princesse jaune: Overture Op 30 (1872) BBC Concert Orchestra José Serebrier BBC 63 6:57

07:59:00 Carlos López Buchardo: Bailecito (1924) Mirian Conti, piano Steinway 30010 1:15

08:08:35 Joseph Haydn: Finale from Trumpet Concerto (1796) Wynton Marsalis, trumpet English Chamber Orchestra Raymond Leppard Sony 60804 4:30

08:16:28 Richard Wagner: Die Walküre: Magic Fire Music (1856) Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 570293 7:58

08:26:05 Peter Tchaikovsky: The Seasons: January Op 37 # 1 (1876) Lang Lang, piano Sony 511758 5:23

08:36:20 Joaquín Turina: La procesión del rocio Op 9 (1913) Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80574 8:30

08:46:26 George Frideric Handel: Oboe Concerto No. 2 in B-Flat HWV 302a (1740) Anthony Camden, oboe City of London Sinfonia Nicholas Ward Naxos 553430 8:41

08:56:51 Alberto Ginastera: Estancia: Malambo (1941) London Symphony Gisèle Ben-Dor Naxos 570999 3:26

09:04:00 George Frideric Handel: Concerto Grosso in A Op 6 # 11 (1739) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 447733 16:43

09:22:12 William Boyce: Solomon: Overture (1742) Parley of Instruments Roy Goodman Hyperion 66378 6:07

09:30:44 Michel Legrand: Yentl: Papa, Can You Hear Me? (1983) Itzhak Perlman, violin Pittsburgh Symphony John Williams Sony 975227 4:57

09:38:00 Ludwig van Beethoven: Rondo in B-Flat WoO 6 (1793) Stefan Vladar, piano Capella Istropolitana Barry Wordsworth Naxos 500250 9:35

09:49:45 Léo Delibes: Sylvia: Cortège de Bacchus (1876) San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 5:39

09:55:56 Eric Coates: March 'Calling All Workers' (1940) New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66868 3:18

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:26 Alexander Scriabin: Etude in C-Sharp Op 2 # 1 (1889) Vladimir Horowitz, piano Deutsche Gram 4795448 2:33

10:03:26 Karol Szymanowski: Etude in b-Flat Op 4 # 3 (1902) Polish State Philharmonic Karol Stryja Naxos 553686 5:23

10:12:27 Chevalier de Saint-Georges: Symphonie Concertante in G Op 13 # 2 (1778) Miriam Fried, violin London Symphony Paul Freeman Sony 586215 15:22

10:29:19 José Mauricio Nuñes Garcia: Kyrie from Requiem (1816) Morgan State University Choir Helsinki Philharmonic Paul Freeman Sony 586215 2:01

10:32:45 Franz Liszt: Liebestraum No. 3 S 541/3 (1850) Jenny Lin, piano Hänssler 98037 4:30

10:42:26 Franz Liszt: Soirées de Vienne: Valse-Caprice No. 6 S 427 (1852) Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280 9:15

10:55:05 George Frideric Handel: Chandos Anthem No. 9 'O praise the Lord with one consent' (1718) James Bowman, countertenor The Sixteen Choir & Orchestra Harry Christophers Chandos 505 24:02

11:21:48 George W. Chadwick: Rip Van Winkle Overture (1879) Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9439 10:22

11:32:47 Franz Schubert: Andante from Symphony No. 5 (1816) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 60803 9:34

11:45:27 Antonín Dvorák: Hussite Overture Op 67 (1883) London Symphony István Kertész Decca 4785437 14:07

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:11 George Frideric Handel: Messiah: Comfort Ye...Every valley shall be exalted (1741) Kenneth Tarver, tenor Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2002 3:14

12:10:25 George Frideric Handel: Messiah: And the glory of the Lord (1741) Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2002 3:01

12:13:24 George Frideric Handel: Messiah: For unto us a Child is born (1741) Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2002 3:52

12:17:16 George Frideric Handel: Messiah: Hallelujah (1741) Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2008 3:43

12:22:51 Richard Strauss: Burleske in d Op 11 (1886) Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 051503 19:39

12:43:31 Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 3 Op 55 'Eroica' (1804) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 052310 11:40

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:01:19 Richard Allison: Batchelar's Delight (1599) Corona Guitar Quartet Albany 1084 3:33

13:05:45 Thomas Morley: Oh Mistress Mine (1599) Corona Guitar Quartet Albany 1084 3:42

13:12:52 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 2 (1717) Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 503293 10:27

13:25:58 William Byrd: Mass for Five Voices: Sanctus & Benedictus (1594) Ora Suzi Digby Harmonia Mundi 906102 3:35

13:32:04 Eduard Tubin: Festive Prelude (1940) Gothenburg Symphony Neeme Järvi BIS 286 7:43

13:44:33 Sergei Prokofiev: The Tale of the Stone Flower: Waltz Op 118 (1953) Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 10481 3:35

13:49:20 Camille Saint-Saëns: Danse macabre Op 40 (1874) Salut Salon Warner 554295 4:38

13:56:08 Antonín Dvorák: Czech Suite Op 39 (1879) NDR Symphony Orchestra Sir John Eliot Gardiner Deutsche Gram 437506 22:19

14:21:40 Frédéric Chopin: Fantaisie-Impromptu Op 66 (1835) Evgeny Kissin, piano Sony 51272 5:28

14:29:47 George Frideric Handel: Organ Concerto No. 7 in B-Flat Op 7 # 1 (1740) Richard Egarr, organ Academy of Ancient Music Richard Egarr Harmonia Mundi 807447 15:26

14:45:43 Carl Nielsen: Allegro from Symphony No. 1 Op 7 (1892) New York Philharmonic Alan Gilbert DaCapo 220624 9:04

14:55:27 Hieronymus Praetorius: Surge, propera, amica mea (1599) Balthasar Neumann Choir Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Archiv 4794522 6:42

15:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:04:57 George Frideric Handel: The Harmonious Blacksmith from Keyboard Suite No. 5 (1720) Mahani Teave, piano Rubicon 1066 3:56

15:09:27 George Frideric Handel: Queen Anne Birthday Ode: United nations shall combine (1713) Meg Bragle, mezzo-soprano Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2270 3:06

15:14:01 Edvard Grieg: Peer Gynt Suite No. 1 Op 46 (1888) Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 14:31

15:29:24 Joseph Haydn: Symphony No. 93 in D (1791) Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 19:21

15:49:36 Max Bruch: Finale from Violin Concerto No. 1 Op 26 (1868) Ray Chen, violin London Philharmonic Robert Trevino Decca 4833852 07:33

15:58:30 Arthur Farwell: From Mesa and Plain: Navajo War Dance Op 20 # 1 (1905) Dario Müller, piano Marco Polo 223715 1:50

16:04:26 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Rose Adagio (1889) Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Deutsche Gram 457634 6:13

16:12:37 Frédéric Chopin: Concert Rondo 'Krakowiak' Op 14 (1834) Jan Lisiecki, piano NDR Symphony Orchestra Krzysztof Urbanski Deutsche Gram 4796824 13:36

16:29:49 Franz Waxman: Captains Courageous: Suite (1937) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80682 5:37

16:36:48 George Frideric Handel: Messiah: Lift up your heads (1741) Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80344 2:54

16:41:48 George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks: Overture (1749) Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 9:03

16:53:19 Anonymous: Spiritual 'Honor, Honor' William Brown, tenor Royal Philharmonic Paul Freeman Sony 586215 2:39

16:56:58 Percy Grainger: Molly on the Shore (1907) Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 3:12

17:05:09 Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures: La Primavera (1927) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 437533 5:29

17:12:53 Charles Wakefield Cadman: Dark Dancers of the Mardi Gras (1933) Joel Fan, piano Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Reference 134 11:02

17:26:05 Joseph Haydn: Te Deum No. 2 (1799) Collegium Musicum 90 Chorus Collegium Musicum 90 Richard Hickox Chandos 633 8:14

17:40:13 Antonín Dvorák: Larghetto from Violin Sonatina Op 100 (1893) Randall Goosby, violin Decca 4851664 4:15

17:46:13 Xavier Dubois Foley: Shelter Island (2020) Randall Goosby, violin Decca 4851664 5:08

17:53:28 Anatoly Liadov: Polonaise No. 1 in C Op 49 (1899) Mexico City Philharmonic Enrique Bátiz ASV 657 6:22

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:50 George Frideric Handel: Organ Concerto No. 9 in B-Flat Op 7 # 3 (1751) Richard Egarr, organ Academy of Ancient Music Richard Egarr Harmonia Mundi 807447 15:45

18:26:01 Chevalier de Saint-Georges: String Quartet No. 1 in C Op 1 # 1 (1771) Juilliard String Quartet Sony 586215 9:24

18:37:55 Fela Sowande: Nostalgia from 'African Suite' (1955) London Symphony Paul Freeman Sony 586215 3:40

18:43:12 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet from Concertone K 190 (1773) Shlomo Mintz, violin English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Avie 2058 9:11

18:53:25 José Mauricio Nuñes Garcia: Introit from Requiem (1816) Morgan State University Choir Helsinki Philharmonic Paul Freeman Sony 586215 4:46

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:40 Frank Bridge: Dance Rhapsody (1908) BBC National Orch of Wales Richard Hickox Chandos 10012 19:11

19:23:57 Carl Nielsen: Symphony No. 1 in g Op 7 (1892) New York Philharmonic Alan Gilbert DaCapo 220624 33:16

20:00 CLEVELAND OVATIONS: ChamberFest Cleveland

Paul Hindemith: Viola Sonata Op 11/4—Milena Pajaro-van de Stadt, violin; Adam Golka, piano (Season 8 6/15/2019) 15:00

Leos Janacek: String Quartet No. 2 ‘Intimate Letters’—Alexi Kenney, David Bowlin, violins; Dimitri Murrath, viola; Julie Albers, cello (Season 5 6/24/2016) 25:00

Erich Wolfgang Korngold: Four Shakespeare Songs Op 31—Marjorie Maltas, mezzo-soprano; Roman Rabinovich, piano (Season 5 6/28/2016) 10:00

Gabriel Fauré: Trio for Clarinet, Cello & Piano in d Op 120—Franklin Cohen, clarinet; Oliver Herbert, cello; Andrius Zlabys, piano (Season 6 6/17/2017) 23:00

Maurice Ravel: Mother Goose Suite for Piano 4-hands—Roman Rabinovich, Orion Weiss, piano (Season 5 June 25, 2016) 16:00

21:30:15 Maurice Ravel: String Quartet in F (1903) Melos Quartet Deutsche Gram 4796018 28:25

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – selections from the Black Composers Series

22:02:04 Fela Sowande: Selections from 'African Suite' (1955) London Symphony Paul Freeman Sony 586215 14:39

22:18:44 Roque Cordero: Violin Concerto (1962) Sanford Allen, violin Detroit Symphony Paul Freeman Sony 586215 31:41

22:51:59 T. J. Anderson Jr.: Squares (1965) Baltimore Symphony Paul Freeman Sony 586215 7:29

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:31 George Frideric Handel: Larghetto from Harp Concerto Op 4 # 6 (1738) Andrew Lawrence-King, harp Taverner Players Andrew Parrott EMI 82160 5:02

23:07:34 Robert Farnon: Lake of the Woods (1945) Royal Philharmonic Douglas Gamley Reference 47 9:57

23:17:26 Robert Schumann: Scenes from Childhood: Träumerei Op 15 # 7 (1838) Jan Lisiecki, piano Deutsche Gram 4795327 2:11

23:20:22 Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 11 Op 22 (1800) HJ Lim, piano EMI 64952 6:12

23:26:35 George Frideric Handel: Messiah: He shall feed His flock (1741) Elizabeth Shammash, mezzo-soprano Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2208 5:06

23:31:41 Franz Schubert: Schwanengesang: Serenade D 957 (1828) Gil Shaham, violin Deutsche Gram 471568 4:09

23:36:33 Georges Bizet: Adagio from Symphony No. 1 (1855) San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 131 10:12

23:46:46 George Frideric Handel: Rinaldo: Lascia ch'io pianga (1711) Stjepan Hauser, cello London Symphony Sony 4:30

23:51:17 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 5: Nocturne Op 54 # 4 (1891) Jenny Lin, piano Hänssler 98037 3:54

23:55:40 Charles S. Brown: A Song without Words (1974) Rachel Barton Pine, violin Cedille 182 3:09