WCLV Program Guide 02-22-2022

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:02:32 Franz Liszt: Adagio from Fantasy on 'Ad nos, ad salutarem undam' S 259/4 (1850) Igor Levit, piano Sony 542445 13:37

00:17:07 Padre Antonio Soler: Sonata No. 5 in F (1770) Martina Filjak, piano Naxos 572515 6:45

00:25:35 Leonard Bernstein: Symphonic Dances from 'West Side Story' (1961) Lucerne Symphony James Gaffigan Harmonia Mundi 902611 22:15

00:50:23 Niels Gade: Symphony No. 1 in c Op 5 (1842) Danish National Radio Symphony Dmitri Kitayenko Chandos 9422 35:48

01:30:15 Frederick Delius: Violin Concerto (1916) Tasmin Little, violin Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Argo 433704 24:22

01:56:17 Manuel de Falla: El amor brujo: Ritual Fire Dance (1915) Vanessa Perez, piano Steinway 30036 3:54

02:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

02:00:00 Auber, Daniel-François Le premier jour de bonheur' Gothenburg Opera Orch/B Tommy Andersson Sterling Auber: Overtures 5:37

02:05:37 Schubert, Franz Des Teufels Lustschloss,' D 84 Stuttgart Radio Sym/Paul Angerer Pantheon Franz Schubert Ouvertüren 9:12

02:14:49 Suppé, Franz von The Jolly Robbers' Vienna Phil/Zubin Mehta CBS Suppe: Ouvertüren 6:22

02:21:11 Erkin, Ulvi Cemal Five Drops' Beyza Yazgan, p Bridge To Anatolia 1:29

02:22:40 Mozart, Wolfgang Amadeus Violin Concerto No. 5 in A, K 219, 'Turkish' Kim Sjögren, v; Collegium Musicum/Michael Schonwandt BIS Mozart Violin Concertos 32:19

02:54:59 Erkin, Ulvi Cemal Halvah Maker' Beyza Yazgan, p Bridge To Anatolia 1:52

03:00:00 Tchaikovsky, Peter Swan Lake,' Op. 20 St Louis Sym Orch/Leonard Slatkin RCA Swan Lake / The Nutcracker (Highlights) 5:32

03:05:32 Platti Flute Sonata in G, Op 3/6 Bernhard Böhm, f; Rainer Zipperling, vc; Glen Wilson, hc CPO Flute Sonatas 15:02

03:20:34 Schulhoff, Erwin Flute Sonata Pavel Foltyn, f; Tomás Visek, p Supraphon Schulhoff: Cello Sonata, Flute Sonata, Hot Sonata 12:15

03:32:49 Martinu, Bohuslav Shimmy Foxtrot' Prague Sym Orch/Zbynek Vostrak Supraphon Martinu: Works Inspired By Jazz And Sport 1:49

03:34:38 Tchaikovsky, Peter Romeo and Juliet' Overture-Fantasy Atlanta Sym Orch/Robert Shaw MMG West Side Story / Romeo And Juliet 20:22

03:55:00 Jacquet de la Guerre, Elisabeth Clavier Suite No. 4 in F John Metz, hc Summit Guerre: Music For Harpsichord 1:47

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:03:40 Max Bruch: Scottish Fantasy Op 46 (1880) Nicola Benedetti, violin BBC Scottish Symphony Rory Macdonald Deutsche Gram 21290 30:57

04:35:06 Johannes Brahms: Intermezzo in e Op 116 # 5 (1892) Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032 4:01

04:40:15 Thomas Crequillon: Congratulamini mihi (1550) Stile Antico Harmonia Mundi 807555 7:15

04:50:11 Peter Tchaikovsky: Symphony No. 4 in f Op 36 (1878) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 40:49

05:34:32 John Field: Piano Concerto No. 1 in E-Flat (1799) Mícéal O'Rourke, piano London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9368 20:09

05:56:28 Aram Khachaturian: Gayaneh: Sabre Dance (1942) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 2:29

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:22 Virgil Thomson: Fugue & Chorale on 'Yankee Doodle' (1967) St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 60983 5:36

06:16:48 Alexander Glazunov: Triumphal March Op 40 (1893) Moscow Symphony Vladimir Ziva Naxos 555048 9:43

06:28:53 Don Gillis: Paul Bunyan (1964) Sinfonia Varsovia Ian Hobson Albany 768 6:43

06:40:02 Tomaso Albinoni: Concerto à 6 for Trumpet & Winds (1710) Wolfgang Basch, trumpet Wind Ensemble Bob van Asperen DHM 7976 9:19

06:51:05 Gioacchino Rossini: L'inganno felice: Overture (1812) Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570934 6:00

06:58:14 Kenneth J. Alford: March 'On the Quarterdeck' (1917) Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 85 3:16

07:06:48 Hugo Alfvén: Festival Overture Op 25 (1944) Royal Scottish National Orchestra Niklas Willén Naxos 553962 5:29

07:14:30 Niels Gade: Scherzo from Symphony No. 1 Op 5 (1842) Danish National Radio Symphony Dmitri Kitayenko Chandos 9422 7:42

07:24:54 Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in E H 662 (1773) The Vivaldi Project John Hsu Centaur 3176 8:03

07:39:02 Felix Mendelssohn: Ruy Blas Overture Op 95 (1839) London Symphony Sir John Eliot Gardiner LSO Live 775 7:17

07:49:22 Sergei Prokofiev: Allegro from Symphony No. 5 Op 100 (1944) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 101421 8:25

08:07:50 Maria Theresia von Paradis: Sicilienne (1800) Lynn Harrell, cello Decca 2334 2:47

08:11:39 Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 4 Op 36 (1878) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 70901 5:44

08:18:56 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 (1713) Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 11:25

08:36:24 Hector Berlioz: Waverley Overture Op 1 (1828) Dresden State Orchestra Sir Colin Davis RCA 68790 10:18

08:48:59 Ferde Grofé: Grand Canyon Suite: On the Trail (1931) Norman Carol, violin Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 62402 7:50

09:03:57 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 14 in c-Sharp Op 27 # 2 'Moonlight' (1801) Jeno Jandó, piano Naxos 500250 14:36

09:19:44 Sir Edward Elgar: In Moonlight from 'In the South' Op 50 (1904) Nigel Kennedy, violin Chandos 40 3:03

09:26:42 Alfred Newman: Street Scene (1931) Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 432109 6:24

09:34:39 Aaron Copland: The Tender Land: The Promise of Living (1954) Tanglewood Festival Chorus Boston Pops John Williams Sony 48224 5:38

09:50:48 Isaac Albéniz: Suite Española: Granada Op 47 (1886) BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 40 6:10

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:38 Adolphus Hailstork: Celebration (1975) Detroit Symphony Paul Freeman Sony 586215 3:16

10:04:34 Fela Sowande: Akinla from 'African Suite' (1955) London Symphony Paul Freeman Sony 586215 3:19

10:10:10 Niels Gade: Scottish Overture 'In the Highlands' Op 7 (1844) Danish National Radio Symphony Christopher Hogwood Chandos 9862 10:23

10:22:38 Jacob Gade: Jealousy (1925) Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 3:36

10:26:55 Georg Philipp Telemann: Suite for Recorder & Strings: Italian Air TWV 55:a2 (1720) Elissa Berardi, recorder Philomel Baroque Orchestra Centaur 2366 6:29

10:39:00 Johann Friedrich Fasch: Air No. 1 from Suite for Winds & Strings (1749) Virtuosi Saxoniae Ludwig Güttler Capriccio 10218 9:40

10:51:13 Max Bruch: Scottish Fantasy Op 46 (1880) Nicola Benedetti, violin BBC Scottish Symphony Rory Macdonald Deutsche Gram 21290 30:57

11:24:04 Howard Swanson: Short Symphony (1948) Cleveland Orch Youth Orch Vinay Parameswaran COYO 2201 10:23

11:36:46 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 41 K 551 'Jupiter' (1788) Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7574 10:12

11:48:27 Franz von Suppé: The Queen of Spades: Overture (1864) Vienna Philharmonic Zubin Mehta CBS 44932 8:13

11:57:16 Franz Liszt: Paganini Etude No. 5 'La chasse' (1851) Daniil Trifonov, piano Deutsche Gram 4795529 2:59

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:37 Johann Strauss Jr: Waltz 'Danube Maidens' Op 427 (1888) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2003 8:37

12:16:58 Peter Tchaikovsky: Symphony No. 4 in f Op 36 (1878) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 70901 41:06

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:02:05 Pio Carlo Nevi: March on Themes from Puccini's 'La bohème' (1896) Verdi Symphony Milan Riccardo Chailly Decca 2141 2:31

13:04:55 Giacomo Puccini: March 'Electric Shock' (1899) Verdi Symphony Milan Riccardo Chailly Decca 2141 1:43

13:07:49 Edvard Grieg: Overture 'In Autumn' Op 11 (1866) Iceland Symphony Petri Sakari Chandos 9028 12:11

13:21:53 Vernon Duke: Autumn in New York (1934) Anne Akiko Meyers, violin eOne Music 7780 5:42

13:29:40 Frédéric Chopin: Mazurka No. 1 Op 6 # 1 (1830) Lara Downes, piano Steinway 30016 3:27

13:36:37 Samuel Coleridge-Taylor: Hiawatha's Wedding Feast: Onaway! Awake, Beloved (1898) William Brown, tenor London Symphony Paul Freeman Sony 586215 6:14

13:46:17 Joseph Haydn: Symphony No. 82 in C 'Bear' (1786) Heidelberg Symphony Thomas Fey Hänssler 98265 26:37

14:15:25 Francis Poulenc: Flute Sonata (1957) Sharon Bezaly, flute The Hague Philharmonic Neeme Järvi BIS 1679 11:25

14:30:39 Felix Mendelssohn: String Symphony No. 2 in D (1821) Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 553161 10:36

14:44:10 George Gershwin: Strike Up the Band: Overture (1927) Buffalo Philharmonic Michael Tilson Thomas CBS 42240 7:08

15:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:02:04 Michael Daugherty: Mount Rushmore: George Washington (2010) Pacific Chorale Pacific Symphony Carl St. Clair Naxos 559749 3:58

15:06:57 John Philip Sousa: March 'Foshay Tower Washington Memorial' (1929) Nonpareil Wind Band Timothy Foley EMI 54130 3:18

15:11:34 Aaron Copland: Old American Songs Set No. 2 (1952) Thomas Hampson, baritone St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 77310 13:04

15:26:05 Niels Gade: Concert Overture 'Echoes of Ossian' Op 1 (1840) Danish National Radio Symphony Dmitri Kitayenko Chandos 9422 14:46

15:42:09 Francis Poulenc: Suite Française after Claude Gervaise (1935) Michael Murray, organ Empire Brass Robert Woods Telarc 80218 12:10

15:57:26 John Lennon/Paul McCartney: Michelle (1965) Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425 2:32

16:04:37 Joseph Haydn: The Apothecary: Overture (1768) Dresden State Orchestra Giuseppe Sinopoli EMI 56535 6:02

16:12:49 Mario Castelnuovo-Tedesco: Isaiah from Violin Concerto No. 2 Op 66 'The Prophets' (1931) Tianwa Yang, violin SWR Symphony Orchestra Pieter-Jelle de Boer Naxos 573135 13:16

16:29:43 Duke Ellington: Sophisticated Lady (1933) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811 5:48

16:37:07 George Frideric Handel: Allegro from Concerto Grosso Op 6 # 7 (1739) Guildhall Strings RCA 61275 2:22

16:41:42 Anton Rubinstein: The Demon: Ballet Music (1871) Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 71 9:06

16:53:22 Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: I am the Captain of the Pinafore (1878) Sir Thomas Allen, baritone Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80374 2:09

16:56:03 Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 4 'Jota navara' Op 22 # 2 (1878) Julia Fischer, violin Decca 4785950 4:25

17:05:46 Antonio Vivaldi: Flute Concerto in F Op 10 # 1 'Storm at Sea' (1728) Patrick Gallois, flute Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 437839 6:49

17:14:41 Richard Wagner: Das Liebesverbot: Overture (1836) Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 8:16

17:25:08 Ludwig van Beethoven: Allegro from Piano Sonata No. 29 Op 106 'Hammerklavier' (1818) Igor Levit, piano Sony 370387 10:13

17:40:26 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne Op 61 # 7 (1842) Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 5:40

17:47:19 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 8 Op 30 # 2 (1835) Vassily Primakov, piano Bridge 9350 2:07

17:52:09 Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Overture (1816) CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 2 7:27

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:09:01 Virgil Thomson: Symphony on a Hymn Tune (1928) Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 434310 20:31

18:31:25 Enrique Granados: Goyescas: El fandango de candil (1911) Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 5:41

18:39:15 Federico Mompou: Canción y Danza No. 8 (1946) Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 3:07

18:43:24 Sir Malcolm Arnold: English Dances Set 2 Op 33 (1951) Queensland Symphony Andrew Penny Naxos 553526 9:10

18:53:35 Joaquín Turina: Danzas Andaluzas: Zapateado Op 8 # 3 (1912) Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 4:40

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:55 George Walker: Trombone Concerto (1957) Denis Wick, trombone London Symphony Paul Freeman Sony 586215 16:26

19:22:39 Claude Debussy: Images for Orchestra (1912) San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 69 35:22

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:43 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Golden Cockerel: Suite (1907) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 26:51

20:29:43 Michael Haydn: Symphony No. 21 in D (1778) German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999179 16:59

20:47:29 Louis Moreau Gottschalk: Bamboula Op 2 (1849) Cecile Licad, piano Naxos 559145 9:18

20:57:04 Louis Moreau Gottschalk: La jota aragonesa Op 14 (1855) Cecile Licad, piano Naxos 559145 2:56

21:02:27 Gabriel Pierné: Ramuntcho: Suite No. 2 (1910) BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10633 14:39

21:18:48 Margaret Bonds: Three Dream Portraits (1959) Malcolm J. Merriweather, baritone Avie 2413 6:55

21:26:51 Florence Price: Scherzo from Symphony No. 4 (1945) Fort Smith Symphony John Jeter Naxos 559827 5:14

21:34:17 Richard Strauss: First Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier' (1944) Orchestre de la Suisse Romande Kazuki Yamada PentaTone 518 12:02

21:47:37 Mily Balakirev: Symphony No. 2 in d (1908) Russian State Symphony Igor Golovschin Naxos 550793 37:07

22:26:06 Roque Cordero: Eight Miniatures for Small Orchestra (1948) Detroit Symphony Paul Freeman Sony 586215 12:26

22:40:21 Ralph Vaughan Williams: Fantasia on a Theme by Thomas Tallis (1910) Sinfonia of London Sir John Barbirolli EMI 67264 16:10

22:56:55 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: To Spring Op 43 # 6 (1884) Per Tengstrand, piano Azica 71207 2:51

23:00 QUIET HOUR

23:01:39 Walter Gross & Joseph Kosma: Tenderly & Autumn Leaves (1946/1945) Anne Akiko Meyers, violin eOne Music 7780 5:29

23:07:09 Edvard Grieg: Two Elegiac Melodies Op 34 (1881) Gothenburg Symphony Neeme Järvi Deutsche Gram 437520 8:06

23:15:15 Franz Liszt: Liebestraum No. 3 S 541/3 (1850) Evgeny Kissin, piano Sony 51272 4:28

23:20:40 Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Siciliana Op 18 (1938) Helsingborg Symphony Andrew Manze CPO 777671 3:21

23:24:01 Jean Sibelius: Rakastava Op 14 (1912) CBC Radio Orchestra Mario Bernardi CBC 5157 11:04

23:35:06 Frédéric Chopin: Prelude No. 4 Op 28 # 4 (1839) Philadelphia Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 55592 2:32

23:38:11 Ron Nelson: Sarabande 'For Katharine in April' (1954) Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 434347 4:53

23:43:05 Sergei Rachmaninoff: Romance in A (1891) Alexandre Tharaud, piano Erato 557829 4:30

23:47:36 Camille Saint-Saëns: Romance in D Op 37 (1871) Sharon Bezaly, flute Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow BIS 1359 6:09

23:54:20 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Panorama (1889) Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Deutsche Gram 457634 3:23

23:58:00 Ola Gjeilo: Reflections (2014) Ola Gjeilo, piano Chamber Ensemble Decca 24646 1:49