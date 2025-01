WCLV Program Guide 02-18-2022

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:05 Johannes Brahms: A German Requiem: Blessed Are They That Mourn Op 45 (1868) Blossom Festival Chorus Cleveland Orchestra Robert Shaw MAA 40602 10:20

00:13:14 Domenico Scarlatti: Sonata in G Kk 449 (1750) Stephen Marchionda, guitar MDG 9031587 4:37

00:19:08 Brian Dykstra: Meant to Be (2009) Katherine DeJongh, flute Centaur 3161 6:30

00:28:23 Franz Schubert: Mass No. 6 D 950 (1828) Benita Valente, soprano Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80212 53:19

01:25:41 Alberto Ginastera: Harp Concerto Op 25 (1965) Yolanda Kondonassis, harp Oberlin Symphony Raphael Jiménez Oberlin Music 1604 25:16

01:52:41 Scott Joplin: The Entertainer (1903) Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159 5:02

02:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

02:00:00 Gabrieli, Giovanni Canzon IX' Summit Brass Summit Toccata & Fugue 2:30

02:02:30 Gabrieli, Giovanni Canzon III a 6 Summit Brass Summit Toccata & Fugue 3:09

02:05:39 Bruch, Max Kol Nidrei,' Op. 47 Truls Mork, vc; Radio France Phil/Paavo Järvi Virgin Cello Concerto, Schelomo, Kol Nidrei 11:08

02:16:47 Trad, Jewish Ein Kelohaynu Rachel Van Voorhees, h Centaur Jewish Favorites 1:33

02:18:20 Beethoven, Ludwig van Piano and Wind Quintet in E-Flat, Op 16 Jandó, p; Kiss, ob; Kovács, cl; Kevehazi, fh; Vajda, bn Naxos MOZART: Piano Quintet in E-Flat Major / BEETHOVEN: Piano Quintet in E-Flat Major 25:03

02:43:23 Diamond, David Kaddish' Jonathan Aasgaard, vc; Royal Liverpool Phil Orch/Gerard Schwarz Avie From Jewish Life. Music For Cello And Orchestra 11:13

02:54:36 Trad, Jewish Lama Sukkah Zu Rachel Van Voorhees, h Centaur Jewish Favorites 1:44

03:00:00 Saint-Saens, Camille Tarantelle' in a, Op. 6 Susan Milan, f; James Campbell, cl; London Phil/Geoffrey Simon Cala Saint-Saëns: Samson and Delilah Fantasy, La Jota Aragonese, Tarantelle 5:38

03:05:38 Debussy, Claude Children's Corner' Suite Dame Moura Lympany, p EMI/Ang Best-Loved Piano Classics 1 17:48

03:23:26 Gounod, Charles Le Tribut de Zamora' London Sym Orch/Richard Bonynge London Overtures & Ballet Music of the 19th Century 1:55

03:25:21 Glazunov, Alexander Overture #1 on Three Greek Themes, Op 3 Hong Kong Phil/Kenneth Schermerhorn Marco Polo GLAZUNOV : Orchestral Works 13:16

03:38:37 Glazunov, Alexander Overture #2 on Three Greek Themes, Op 6 USSR Sym Orch/Yevgeny Svetlanov Melodiya A. Glazunov, A. Arensky Conductor Evgeni Svetlanov 16:29

03:55:06 Bax, Arnold Five Greek Folk Songs' Finzi Singers/Paul Spicer Chandos Howells & Bax: Choral Works 1:46

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:14 Deems Taylor: Through the Looking Glass (1919) Ilkka Talvi, violin Seattle Symphony Gerard Schwarz Delos 3099 31:18

04:33:32 Pietro Mascagni: Ave Maria (1890) Elina Garanca, mezzo-soprano German Radio Philharmonic Karel Mark Chichon Deutsche Gram 21327 3:42

04:38:49 Johannes Brahms: A German Requiem: For here we have no lasting place (1868) Franz Crass, bass Vienna Symphony Wolfgang Sawallisch Philips 4788977 10:21

04:51:38 Paul Creston: Choreografic Suite Op 86 a (1965) New York Chamber Symphony Gerard Schwarz Delos 3127 29:01

05:24:17 Felix Mendelssohn: Symphony No. 5 in D Op 107 'Reformation' (1832) Quebec Symphony Orchestra Louis Lortie Atma 2617 25:08

05:51:27 Emil von Reznícek: Donna Diana: Overture (1894) Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 5:58

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:02 Deems Taylor: Looking Glass Insects (1919) Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 92 2:52

06:13:08 Pablo de Sarasate: Carmen Fantasy Op 25 (1883) Gil Shaham, violin Orchestra of Castille & Leon Alejandro Posada Canary 7 12:22

06:26:42 Traditional: The British Grenadiers Cambridge Singers John Rutter Collegium 120 1:49

06:28:50 Leonard Bernstein: West Side Story: Mambo (1957) Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel Deutsche Gram 4795448 2:23

06:31:20 Modest Mussorgsky: Boris Godunov: Polonaise (1869) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80657 3:28

06:39:46 Sergei Rachmaninoff: Adagio from Symphony No. 2 Op 27 (1908) Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Deutsche Gram 439888 12:12

06:54:04 Aaron Copland: Rodeo: Hoedown (1942) Anne-Sophie Mutter, violin Deutsche Gram 4795023 3:05

06:59:44 Robert Crawford: The U.S. Air Force March (1939) Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 85 1:43

07:06:49 Johannes Brahms: A German Requiem: How Lovely is Thy Dwelling Place Op 45 (1868) Blossom Festival Chorus Cleveland Orchestra Robert Shaw MAA 40602 5:49

07:17:05 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 101 'Clock' (1794) Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 10:36

07:29:20 Earl Wild: Virtuoso Etude on 'The Man I Love' (1973) Joanne Polk, piano Steinway 30090 2:55

07:32:26 Frédéric Chopin: Etude No. 4 Op 10 # 4 (1832) Béla Fleck, banjo Sony 89610 2:13

07:41:15 Talib Rasul Hakim: Visions of Ishwara (1970) Baltimore Symphony Paul Freeman Sony 586215 8:54

07:52:47 Ottorino Respighi: The Birds: Preludio (1927) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 437533 2:44

07:56:57 Thomas Tallis: If Ye Love Me (1560) Cambridge Singers John Rutter Collegium 107 2:11

08:09:30 Dmitri Shostakovich: Allegretto from Symphony No. 5 Op 47 (1937) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 70904 5:17

08:18:28 Antonín Dvorák: Finale from Violin Concerto Op 53 (1880) Arabella Steinbacher, violin Berlin Radio Symphony Marek Janowski PentaTone 353 11:06

08:32:27 Samuel Barber: Souvenirs Suite: Hesitation Tango Op 28 # 5 (1952) Leon McCawley, piano Virgin 45270 3:38

08:41:34 Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 5 in f BWV 1056 (1740) Angela Hewitt, piano Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Hyperion 67308 9:40

08:53:45 Howard Shore: The Lord of the Rings: The Fellowship (2001) Crouch End Festival Choir City of Prague Philharmonic Nic Raine Silva 1160 5:51

09:04:38 Sir Charles Hubert H. Parry: Lady Radnor's Suite (1894) English String Orchestra William Boughton Nimbus 5068 15:23

09:21:32 Giuseppe Verdi: Aïda: Celeste Aïda (1870) Jonas Kaufmann, tenor Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Sony 549204 4:37

09:30:00 John Barry: Midnight Cowboy: Theme (1969) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80319 4:18

09:35:45 Paul Schoenfield: Four Souvenirs: Square Dance (1989) Caroline Goulding, violin Telarc 80744 2:42

09:39:57 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Romance Op 60 (1934) Utah Symphony Thierry Fischer Reference 735 3:52

09:44:47 Georg Philipp Telemann: Trumpet Concerto in D (1720) Alison Balsom, trumpet Balsom Ensemble Simon Wright Warner 9029537006 7:40

09:55:42 Jerome Moross: The Big Country: Theme (1958) Royal Philharmonic José Serebrier Royal Phil 17 2:53

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:21 Anonymous: Spiritual 'Swing Low, Sweet Chariot' William Brown, tenor Royal Philharmonic Paul Freeman Sony 586215 2:11

10:03:06 Anonymous: Spiritual 'Honor, Honor' William Brown, tenor Royal Philharmonic Paul Freeman Sony 586215 2:39

10:08:06 Johannes Brahms: A German Requiem: Blessed Are They That Mourn Op 45 (1868) Vienna Singverein Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2010 9:19

10:19:27 Hector Berlioz: Requiem: Sanctus Op 5 (1837) Kenneth Riegel, tenor Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 10:15

10:31:05 Samuel Scheidt: Canzona bergamasca (1630) Paramount Brass Centaur 2355 4:01

10:39:02 Antonio Vivaldi: Concerto for Violin & Oboe RV 548 (1710) Simon Standage, violin English Concert Trevor Pinnock Deutsche Gram 4795448 9:18

10:51:18 Ottorino Respighi: Roman Festivals (1928) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 25:37

11:18:20 Louise Farrenc: Overture No. 2 in E-Flat Op 24 (1834) NDR Radio Philharmonic Johannes Goritzki CPO 999820 6:54

11:27:49 Duke Ellington: New World a-Comin' (1943) Jeffrey Biegel, piano Brown University Orchestra Paul Phillips Naxos 573490 13:34

11:43:01 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 98 (1792) Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst ViennaPhil 2009 12:03

11:55:45 Meredith Willson: The Music Man: 76 Trombones (1957) Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 3:07

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:26 Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales (1911) Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 449213 15:15

12:23:58 Igor Stravinsky: Pétrouchka (1911) Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 4795448 34:55

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:02:12 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2: Minuet & Badinerie BWV 1067 (1738) Michael Schneider, flute Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Deutsche Gram 4795448 2:23

13:05:06 Georg Philipp Telemann: Water Music Suite: Harlequinade (1723) Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 413788 1:17

13:07:30 Richard Wagner: Tristan und Isolde: Prelude & Liebestod (1859) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Deutsche Gram 4778773 15:29

13:25:03 Franz Liszt: Valse oubliée No. 1 S 215/1 (1881) Alfred Brendel, piano Philips 4788977 2:33

13:29:37 William Grant Still: Folk Suite No. 3 (1962) Carol Urban-Stivers, piano Sierra Winds Cambria 1083 5:47

13:40:32 Samuel Coleridge-Taylor: Hiawatha's Wedding Feast: Onaway! Awake, Beloved (1898) William Brown, tenor London Symphony Paul Freeman Sony 586215 6:14

13:51:25 Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 4 in D K 218 (1775) Ray Chen, violin Schleswig-Holstein Festival Christoph Eschenbach Sony 544775 23:48

14:20:05 Ralph Vaughan Williams: Serenade to Music (1938) Norma Burrowes, soprano London Philharmonic Sir Adrian Boult EMI 28379 13:10

14:35:48 Frédéric Chopin: Barcarolle in F-Sharp Op 60 (1846) Mahani Teave, piano Rubicon 1066 9:46

14:47:34 Arthur Benjamin: Cotillon Suite (1938) London Pops Orchestra Frederick Fennell Mercury 434356 11:07

15:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:02:40 José White Lafitte: Finale from Violin Concerto in f-Sharp (1864) Aaron Rosand, violin London Symphony Paul Freeman Sony 586215 4:44

15:08:00 Fela Sowande: Akinla from 'African Suite' (1955) London Symphony Paul Freeman Sony 586215 3:19

15:13:13 Camille Saint-Saëns: La Jeunesse d'Hercule Op 50 (1877) Orchestre Philharmonique de Radio France Marek Janowski Harmonia Mundi 905197 17:57

15:32:47 Franz Schubert: Andante from Symphony No. 9 D 944 'Great C Major' (1828) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst ClevOrch 0002 13:53

15:48:40 Edward Burlingame Hill: Divertimento for Piano & Orchestra (1926) Anton Nel, piano Austin Symphony Peter Bay Bridge 9443 6:53

15:56:47 Peter Schickele: Two Rounds 'Hedi McKinley' & 'D'Indy's Turkey' (2007) Michèle Eaton, off-coloratura Telarc 80666 3:06

16:04:16 Johannes Brahms: A German Requiem: How Lovely is Thy Dwelling Place Op 45 (1868) Vienna Singverein Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2010 5:04

16:11:59 George Gershwin: Second Rhapsody (1931) Lincoln Mayorga, piano Harmonie Ensemble New York Steven Richman Bridge 9212 12:19

16:27:23 John Williams: Star Wars: Main Theme (1977) London Symphony John Williams Sony 51333 5:44

16:35:51 Karl Jenkins: Adiemus II 'Cantata Mundi' - Cantilena (1997) London Philharmonic Choir Adiemus Symphony of Europe Karl Jenkins Decca 5793828 03:23

16:41:54 Chevalier de Saint-Georges: String Quartet No. 1 in C Op 1 # 1 (1771) Juilliard String Quartet Sony 586215 9:24

16:53:15 Earl Wild: Virtuoso Etude on 'Embraceable You' (1973) Joanne Polk, piano Steinway 30090 3:47

16:58:12 Johann Sebastian Bach: Three-Part Invention No. 15 BWV 801 (1723) Béla Fleck, banjo Sony 89610 1:11

17:04:24 Isaac Albéniz: The Magic Opal: Act 2 Prelude & Ballet (1892) BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 40 5:47

17:21:03 George Frideric Handel: Israel in Egypt: The Lord shall reign (1739) Apollo's Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2270 2:52

17:26:17 Antonio Vivaldi: Viola d'amore Concerto in d RV 394 (1720) Rachel Barton Pine, viola Ars Antigua Cedille 159 9:06

17:40:57 William Grant Still: Adagio from Symphony No. 1 'Afro-American' (1931) London Symphony Paul Freeman Sony 586215 5:03

17:47:01 Fela Sowande: Nostalgia from 'African Suite' (1955) London Symphony Paul Freeman Sony 586215 3:40

17:52:40 Sir Arthur Sullivan: Ruddigore: Overture (1886) Scottish Chamber Orchestra Alexander Faris Nimbus 5066 6:47

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:57 Camille Saint-Saëns: Cello Concerto No. 1 in a Op 33 (1872) Lynn Harrell, cello Cleveland Orchestra Sir Neville Marriner Decca 410019 19:00

18:29:47 Enrique Granados: Goyescas: El fandango de candil (1911) Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732 6:11

18:38:24 Ernesto Lecuona: Malagueña (1927) Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732 3:28

18:42:10 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 23 in D K 181 (1773) Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 9:11

18:54:25 Enrique Granados: El pelele (1911) Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732 4:15

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:28 Darius Milhaud: Le Boeuf sur le toit Op 58 (1920) Lyon Opera Orchestra Kent Nagano Erato 45820 20:01

19:24:11 Jennifer Higdon: Violin Concerto (2008) Hilary Hahn, violin Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Deutsche Gram 14698 31:48

19:57:28 Sir Arthur Bliss: Checkmate: Dance of the Red Pawns (1937) Royal Scottish National Orchestra David Lloyd-Jones Naxos 557641 2:25

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:52 Deems Taylor: Through the Looking Glass (1919) Ilkka Talvi, violin Seattle Symphony Gerard Schwarz Delos 3099 31:18

20:33:34 Ludwig van Beethoven: Piano Trio No. 9 in E-Flat WoO 38 (1791) Xyrion Trio Naxos 500250 15:13

20:50:37 Isaac Albéniz: Iberia: El Albaicín (1908) Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80470 8:13

21:02:35 George Frideric Handel: Concerto Grosso in A Op 6 # 11 (1739) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 447733 16:43

21:21:18 Hale Smith: Ritual and Incantations (1974) Detroit Symphony Paul Freeman Sony 586215 14:59

21:37:29 David Baker: Blues from Cello Sonata (1973) János Starker, cello Sony 586215 7:39

21:47:45 Leroy Anderson: The Syncopated Clock (1945) BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559357 2:16

21:51:47 Sergei Prokofiev: Symphony No. 6 in e-Flat Op 111 (1947) Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 40 41:35

22:34:44 Edvard Grieg: Pictures of Country Life Op 19 (1872) Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2726 14:30

22:51:19 Jean Sibelius: Cortège (1905) Turku Philharmonic Leif Segerstam Naxos 573300 6:40

23:00 QUIET HOUR

23:02:07 Frédéric Chopin: Mazurka No. 13 in a Op 17 # 4 (1834) Vassily Primakov, piano Bridge 9289 5:26

23:07:33 William Grant Still: Mother and Child (1943) Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Newport 85596 7:18

23:14:52 Gabriel Fauré: Sicilienne Op 78 (1898) Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 3:49

23:19:16 Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1: Villanesca (1917) Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 4:40

23:23:56 Joseph Joachim: Notturno Op 12 (1858) Daniel Hope, violin Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo Deutsche Gram 15312 9:19

23:33:16 Percy Grainger: Walking Tune (1911) Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 4:11

23:38:25 Ralph Vaughan Williams: Five Variants of 'Dives & Lazarus' (1939) Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 442427 11:02

23:49:28 Gregorian Chant: Ave maris stella (1300) Anonymous 4 Harmonia Mundi 2907546 3:33

23:53:02 Franz Schubert: Wiegenlied D 498 (1816) Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 2:15

23:55:52 Yuzo Toyama: Yugen: Dance of Celestials (1965) Per Flemström, flute Oslo Philharmonic Mariss Jansons EMI 56576 2:46