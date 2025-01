WCLV Program Guide 02-17-2022

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:48 Leo Sowerby: Second Movement from String Quartet in d (1923) Avalon String Quartet Cedille 205 10:55

00:12:58 Giovanni Gabrieli: Canzon on the 7th tone à 8 No. 2 (1597) Cleveland Brass Ensemble Philadelphia Brass Ensemble Sony 87771 2:49

00:16:57 Fredrik Schoyen Sjölin: Naja's Waltz (2016) Danish String Quartet ECM 2550 3:14

00:22:55 Gustav Mahler: Das klagende Lied (1880) Eva Urbanová, soprano Hallé Orchestra Kent Nagano Erato 21664 1:02:26

01:28:59 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 4 in E-Flat Op 7 (1796) HJ Lim, piano EMI 64952 24:17

01:54:54 Giacomo Meyerbeer: L'Africaine: Overture (1865) New Zealand Symphony Darrell Ang Naxos 573195 4:26

02:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

02:00:00 Bach, Johann Sebastian Chorale Prelude, 'Nun komm, der Heiden Heiland (Now Come, Saviour of the Heathens)' BWV 659 Angela Hewitt, p Hyperion Bach Arrangements * Angela Hewitt, Piano 5:43

02:05:43 Bach, Johann Sebastian Chorale Prelude, 'Wachet auf, ruft uns die Stimme (Sleepers wake)' BWV 645 Wilhelm Kempff, p DG Wilhelm Kempff Plays Bach Piano Transcriptions 4:49

02:10:32 Bach, Johann Sebastian Chorale Prelude, 'In dulci jubilo (In sweet rejoicing)' BWV 751 Idil Biret, p Marco Polo KEMPFF : Transcriptions 1:40

02:12:12 Glazunov, Alexander Symphony #3 in D, Op 33 Bamberg Sym Orch/Neeme Järvi Orfeo Glazunov: Symphony No. 3, Concert Waltz No. 2 43:10

02:55:22 Liadov, Anatol Biryulki', Op 2 Inna Poroshina, p Ess.a.y Lyadov - A Piano Anthology 1:25

03:00:00 Dowland, John Farwell' Paul O'Dette, l Harmonia Mundi Dowland: Complete Lute Works, Vol. 1 5:38

03:05:38 Elgar, Edward Cockaigne' Overture ('In London Town'), Op. 40 London Phil/Leonard Slatkin RCA Elgar: Enigma Variations, Cockaigne Overture, Froissart Overtures 15:29

03:21:07 British Trad Early One Morning' St Charles Singers/Jeffrey Hunt MSR Classics Bushes & Briars 1:45

03:22:52 Telemann, Georg Philipp Die Tageszeiten' Rheinische Kantorei, Das Kleine Konzert/Max Capriccio Telemann: Die Tageszeiten / Daran Ist Erschienen (Cantatas) 7:23

03:30:15 Tournier, Marcel Etude de concert, To the Morning Susann McDonald, h Delos The World of the Harp 3:28

03:33:43 Haydn, Franz Joseph String Quartet in B-Flat, Op. 76, No. 4, 'Sunrise' Carmina String Quartet Denon Haydn: Sunrise. 3 'Erdödy' Quartets op.76 Nos.4-6 20:54

03:54:37 Greiter, Matthias Ich stund an einem Morgen New York Kammermusiker Dorian Chamber Music (Renaissance) - PHILIDOR, P.D. / BUSNOYS, A. / LUZZASCHI, L. / MONTEVERDI, C. (A Renaissance Tour of Europe) (New York Kammermusiker) 1:29

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:08 César Franck: Violin Sonata in A (1886) Kyung Wha Chung, violin Decca 4785437 27:25

04:29:15 Tylman Susato: The Danserye: Bergerette 'Sans roch' (1551) New London Consort Oiseau-Lyre 436131 3:07

04:33:48 Vittorio Giannini: Concerto Grosso (1946) Symphony Orch of New Russia David Amos Albany 143 15:05

04:52:06 William L. Dawson: Negro Folk Symphony (1934) Vienna Radio Symphony Arthur Fagen Naxos 559870 32:58

05:29:33 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 11 in F K 413 (1783) Mitsuko Uchida, piano English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Philips 422458 23:33

05:54:50 Traditional: Shenandoah Lucas Meachem, baritone Rubicon 1071 2:50

05:58:16 George Gershwin: Of Thee I Sing: Wintergreen for President (1931) BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559357 1:18

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:53 Arcangelo Corelli: Finale from Concerto Grosso Op 6 # 4 (1713) New Dutch Academy Simon Murphy PentaTone 031 3:06

06:14:28 Franz Schubert: Impromptu No. 6 in A-Flat D 935/2 (1828) Vassily Primakov, piano Bridge 9327 8:04

06:23:09 Juan García de Zéspedes: Convidando está la noche (1650) Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9957 3:25

06:28:43 Henri Vieuxtemps: Souvenir d'Amérique 'Yankee Doodle Variations' Op 17 (1845) Caroline Goulding, violin Telarc 80744 4:52

06:39:19 Josef Myslivecek: Symphony in C (1780) Concerto Cologne Werner Ehrhardt Archiv 4776418 7:10

06:46:49 Dmitri Shostakovich: Jazz Suite No. 1: Foxtrot (1934) Burning River Brass BurnRiver 2013 3:54

06:52:59 Dmitri Kabalevsky: Colas Breugnon: Overture (1938) Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 92 4:33

06:57:52 John Philip Sousa: March 'Hands Across the Sea' (1899) Boston Pops John Williams Sony 46747 3:02

07:06:08 Sir Edward German: Men of Harlech from 'Welsh Rhapsody' (1904) National Symphony of Ireland Andrew Penny Marco Polo 223726 5:10

07:13:49 Gioacchino Rossini: The Siege of Corinth: Overture (1826) London Symphony Thomas Schippers EMI 64335 9:36

07:25:16 J. S. Bach & Silvius L. Weiss: Bourrée BWV 996 & Gigue (1720) Kristo Käo, guitar Kitarrikool 2008 3:04

07:29:46 Sergei Prokofiev: Toccata Op 11 (1912) Martha Argerich, piano Deutsche Gram 4793449 4:04

07:40:18 Richard Wagner: Tannhäuser: Entry of the Guests 'Festmarsch' (1845) Chorus of Berlin German Opera Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli Deutsche Gram 4795448 8:54

07:51:57 Adolphus Hailstork: Celebration (1975) Detroit Symphony Paul Freeman Sony 586215 3:16

07:55:34 Ennio Morricone: Once Upon a Time in the West: The Devil (1968) Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8723 4:32

08:08:48 Sir Arthur Sullivan: The Yeoman of the Guard: Overture (1888) Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 5:05

08:16:04 César Franck: Allegretto from Symphony in d (1888) Orchestre Métropolitaine Yannick Nézet-Séguin Atma 2647 11:10

08:31:14 Dmitri Shostakovich: Festive Overture Op 96 (1954) Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel Deutsche Gram 13458 5:50

08:43:43 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from String Quartet No. 17 K 458 'Hunt' (1783) Jerusalem Quartet Harmonia Mundi 902076 8:56

08:56:08 Harold Arlen: I Love a Parade (1931) Boston Pops John Williams Sony 46747 5:31

09:07:14 Franz Liszt: Piano Concerto No. 1 in E-Flat (1849) Martha Argerich, piano London Symphony Claudio Abbado Deutsche Gram 4793449 17:30

09:28:40 Jerry Goldsmith: Star Trek: The New Enterprise (1979) London Philharmonic John Mauceri LPO 86 7:30

09:38:08 Johann Strauss Jr: Annen Polka Op 117 (1852) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 10406 3:55

09:54:46 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Neapolitan Dance (1876) Mariinsky Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 1:52

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:23 Sir Edward German: Henry VIII: Torch Dance (1892) Royal Northern Sinfonia Richard Hickox EMI 49933 2:04

10:04:04 Claude Debussy: Three Nocturnes: Festivals (1897) Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 4795448 6:25

10:12:12 Zoltán Kodály: Hungarian Rondo (1918) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 447109 10:55

10:24:22 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 15 S 244/15 'Rákóczy March' (1851) Roberto Szidon, piano Deutsche Gram 4779525 5:57

10:32:38 Arcangelo Corelli: Gigue from Violin Sonata Op 5 # 9 (1700) Andrew Manze, violin Harmonia Mundi 907261 2:57

10:41:47 Arcangelo Corelli: Concerto Grosso in F Op 6 # 2 (1713) Europa Galante Fabio Biondi Naïve 20012 8:41

10:51:57 Ludwig van Beethoven: Fifteen Variations & Fugue Op 35 'Eroica' (1802) Angela Hewitt, piano Hyperion 68346 24:40

11:18:51 David N. Baker: Blues (Deliver My Soul) (1968) Rachel Barton Pine, violin Cedille 182 4:11

11:27:03 Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 1 in D K 285 (1777) Sonora Slocum, flute Acis 98573 13:54

11:42:46 Johannes Brahms: Alto Rhapsody Op 53 (1869) Jessye Norman, soprano Philadelphia Orchestra Riccardo Muti Philips 426253 12:22

11:56:34 Scott Joplin: Maple Leaf Rag (1899) Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159 3:15

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:58 Johannes Brahms: Tragic Overture Op 81 (1881) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 12:33

12:21:45 César Franck: Symphony in d (1888) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 37:55

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:04:01 Henri Vieuxtemps: Souvenir d'Amérique 'Yankee Doodle Variations' Op 17 (1845) Caroline Goulding, violin Telarc 80744 4:52

13:09:32 Pablo de Sarasate: Gavota de Mignon Op 16 (1870) Gil Shaham, violin Canary 7 2:25

13:13:31 Johann Christian Bach: Symphony for Double Orchestra in E Op 18 # 5 (1781) Hanover Band Anthony Halstead CPO 999752 13:47

13:28:34 Carl Philipp Emanuel Bach: Piano Sonata in D H 286 (1787) Mikhail Pletnev, piano Deutsche Gram 459614 4:48

13:35:46 Modest Mussorgsky: Scherzo in B-Flat (1858) Toronto Symphony Orchestra Jukka-Pekka Saraste Finlandia 14911 3:00

13:43:08 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: The Three Wonders (1903) Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572693 7:08

13:54:23 Franz Schubert: Mass No. 2 in G D 167 (1815) Dawn Upshaw, soprano Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80212 24:13

14:21:26 Sir Edward Elgar: Introduction & Allegro for Strings Op 47 (1905) Vienna Philharmonic Sir John Eliot Gardiner Deutsche Gram 463265 12:52

14:36:37 William Grant Still: Longings from Symphony No. 1 'Afro-American' (1931) London Symphony Paul Freeman Sony 586215 7:20

14:47:09 Franz Danzi: Allegro from Concertante for Flute & Clarinet Op 41 (1814) Demarre McGill, flute Chicago Youth Symphony Allen Tinkham Cedille 187 10:24

15:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:02:27 Sergei Prokofiev: Pushkin Waltz Op 120 # 2 (1936) Martha Argerich, piano Deutsche Gram 4799854 02:54

15:05:47 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Morning Serenade Op 64 (1936) Martha Argerich, piano Deutsche Gram 4799854 02:16

15:09:13 Joseph Haydn: Symphony No. 96 in D 'Miracle' (1791) Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 22:34

15:33:46 Margi Griebling-Haigh: Danses ravissants (2005) Mary Kay Robinson, flute Panorámicos Panorámicos 2009 12:40

15:47:38 Fela Sowande: Joyful Day from 'African Suite' (1955) London Symphony Paul Freeman Sony 586215 7:36

15:57:55 Robert Schumann: Forest Scenes: Wayside Inn Op 82 # 6 (1849) Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421290 1:55

16:05:02 Johann Sebastian Bach: Motet 'Lobet den Herrn' BWV 230 (1725) Monteverdi Choir Chamber Ensemble Sir John Eliot Gardiner Soli Deo 716 6:08

16:13:56 Benjamin Britten: Soirées musicales Op 9 (1936) Helsingborg Symphony Okko Kamu Ondine 825 11:01

16:28:46 Richard Wagner: Die Walküre: Ride of the Valkyries (1856) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Deutsche Gram 4778773 4:44

16:35:30 William Grant Still: Two Arias from 'Highway 1, U.S.A.' (1961) William Brown, tenor London Symphony Paul Freeman Sony 586215 3:41

16:41:27 César Franck: Finale from Symphony in d (1888) Orchestre Métropolitaine Yannick Nézet-Séguin Atma 2647 11:17

16:54:14 Ernö Dohnányi: Fugue from Variations on a Nursery Song Op 25 (1914) Eldar Nebolsin, piano Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 572303 3:05

16:58:02 Percy Grainger: Shepherd's Hey! (1913) Cincinnati Pops John Morris Russell FanfareCin 4 2:15

17:06:18 Witold Lutoslawski: Variations on Theme by Paganini (1941) Burning River Brass BurnRiver 2013 5:44

17:13:49 Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Suite No. 1 (1912) Vienna Philharmonic Lorin Maazel RCA 68600 11:48

17:27:49 Enrique Granados: Goyescas: Los Requiebros (1911) Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732 7:36

17:41:03 Johann Sebastian Bach: Partita for solo flute: Sarabande BWV 1013 (1718) Brandon Patrick George, flute Hänssler 18039 4:53

17:46:59 Johann Sebastian Bach: Partita for solo flute: Bourrée anglaise BWV 1013 (1718) Brandon Patrick George, flute Hänssler 18039 2:36

17:51:48 Carl Maria von Weber: Jubilation Overture (1818) Dresden State Orchestra Gustav Kuhn Capriccio 10052 7:45

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:34 Richard Wagner: A Siegfried Idyll (1870) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 431680 18:50

18:29:07 Joaquín Rodrigo: Aranjuez, ma pensée (1988) Isabel Leonard, mezzo-soprano Bridge 9491 6:27

18:38:10 Agustín Lara: Granada (1932) Isabel Leonard, mezzo-soprano Bridge 9491 3:04

18:42:25 Hans Gál: Allegro from Piano Concerto Op 57 (1948) Sarah Beth Briggs, piano Royal Northern Sinfonia Kenneth Woods Avie 2358 11:31

18:55:41 Traditional: The Drunken Sailor Sharon Isbin, guitar Sony 745456 1:53

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:33 Nikolai Tcherepnin: The Enchanted Kingdom Op 39 (1904) Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Deutsche Gram 447084 13:26

19:17:20 César Franck: Symphony in d (1888) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 39:10

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:36 Sir Edward German: Welsh Rhapsody (1904) National Symphony of Ireland Andrew Penny Marco Polo 223726 19:05

20:22:24 Robert Schumann: Introduction & Allegro appassionato Op 92 (1849) Jan Lisiecki, piano St. Cecilia Academy Orchestra Sir Antonio Pappano Deutsche Gram 4795327 14:23

20:38:08 Adalbert Gyrowetz: Symphony in F Op 6 # 3 (1790) London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9791 20:12

21:02:22 George Enescu: Dixtuor for Winds Op 14 (1906) Norwegian Winds Gerard Oskamp Victoria 19095 21:39

21:25:13 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in D K 382 (1782) Evgeny Kissin, piano Moscow Virtuosi Vladimir Spivakov Sony 51272 8:58

21:35:42 Ludwig van Beethoven: Minuet from Symphony No. 4 Op 60 (1806) Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 5:53

21:43:59 Johann Sebastian Bach: Well-Tempered Clavier Bk.1: Prelude & Fugue No. 2 BWV 847 (1722) Hélène Grimaud, piano Deutsche Gram 12504 3:07

21:48:37 Jean Sibelius: Symphony No. 2 in D Op 43 (1902) Cleveland Orchestra Yoel Levi Telarc 80095 40:58

22:31:14 Alan Hovhaness: Sonata for Harp & Guitar 'Spirit of Trees' (1983) Yolanda Kondonassis, harp Azica 71297 22:11

22:55:45 Leonard Bernstein: Anniversary for Stephen Sondheim (1988) Lara Downes, piano Sono Luminus 92207 1:15

22:57:41 Johannes Brahms: Wie Melodien zieht es mir Op 105 # 1 (1886) Zuill Bailey, cello Telarc 32664 1:41

23:00 QUIET HOUR

23:01:18 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 156: Sinfonia 'Arioso' (1729) Jeanne Preucil Rose, violin Alfred Music 44287 4:45

23:06:04 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Divertimento for Strings K 136 K 136 (1772) Cuarteto Casals Harmonia Mundi 987060 7:45

23:13:49 Sir John Stevenson: The Last Rose of Summer (1813) Wynton Marsalis, cornet Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Sony 82849 1:43

23:16:56 Edward MacDowell: Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51 # 1 (1896) New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 67067 2:05

23:19:01 César Franck: Allegretto from Symphony in d (1888) Orchestre Métropolitaine Yannick Nézet-Séguin Atma 2647 11:10

23:30:12 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 16 in G Op 32 # 5 (1910) Vassily Primakov, piano Bridge 9348 3:33

23:34:18 John Ireland: A Downland Suite: Minuet (1932) English String Orchestra William Boughton Nimbus 7020 4:49

23:39:07 George Frideric Handel: Rinaldo: Sorge nel petto (1711) Nathalie Stutzmann, alto Orfeo 55 Nathalie Stutzmann Erato 520955 4:27

23:43:35 Jean Sibelius: The Swan of Tuonela Op 22 # 2 (1897) Swedish Radio Symphony Mikko Franck Ondine 953 10:11

23:54:20 Aram Khachaturian: Masquerade: Nocturne (1941) Janine Jansen, violin Royal Philharmonic Barry Wordsworth Decca 475011 3:16

23:57:53 Jean-Philippe Rameau: Platée: Airs (1749) Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Conifer 51313 1:56