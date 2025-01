WCLV Program Guide 02-16-2022

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:44 Alec Wilder: Air for Bassoon (1945) Kenneth Pasmanick, bassoon Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Newport 85570 5:39

00:08:15 Franz Schubert: The Friends from Salamanka: Overture D 326 (1815) Haydn Sinfonietta, Vienna Manfred Huss Koch Intl 1121 5:55

00:15:17 Richard Strauss: Suite for 13 Wind Instruments Op 4 (1884) Members of Minnesota Orchestra Edo de Waart Virgin 61460 24:28

00:42:32 George Butler: Symphonic Spirituals (1978) William Brown, tenor Royal Philharmonic Paul Freeman Sony 586215 41:41

01:27:50 Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 6 BWV 1012 (1720) Andrés Díaz, cello Azica 71252 26:35

01:55:57 Clara Schumann: Auf einem grünen Hügel Op 23 # 4 (1855) Nicole Cabell, soprano Telarc 34658 3:07

02:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

002:00:00 Gambold, John Rondo Martin Pearlman, forte-p Telarc Lost Early Music Of Early America 5:06

02:05:06 Dvorák, Antonín American Suite in A, Op 98b Royal Liverpool Phil/Libor Pesek Virgin Dvorak: Symphony No. 9 From The New World / American Suite 22:39

02:27:45 Peter, Johann Friedrich JF Der Herr ist mein Heil' Boston Baroque Cho and Orch/Martin Pearlman, forte-p Telarc Lost Early Music Of Early America 1:28

02:29:13 Dvorák, Antonín Czech Suite,' Op 39 Padova Chamber Orch/David Golub Arabesque Dvorák: Czech Suite, Nocturne, Serenade for Strings 25:18

02:54:31 Trad, American Hymn, Freuen wir uns Martin Pearlman, forte-p Telarc Lost Early Music Of Early America 1:26

03:00:00 Mozart, Wolfgang Amadeus Church Sonata No. 15 in C, K. 328 Robert Kuppelwieser, o; Salzburg Camerata Academica/Ernst Hinreiner Laserlight Mozart: Coronation Mass, Laudate Dominum, Church Sonata, Exsultate Jubilate 5:01

03:05:01 Mozart, Wolfgang Amadeus Piano Trio in G, K. 564 Mozartean Players Harmonia Mundi Mozart: Complete Piano Trios 17:58

03:22:59 Sor, Fernando Variations on a theme from Mozart's 'Magic Flute,' Op 9 Christopher Parkening, g EMI/Ang The Great Recordings 7:37

03:30:36 Dalza, Joan Ambrosio Calata a la Spagnola I' Madrid Atrium Musicae BIS La Spagna, Music From The XV, XVI, And XVII Centuries 1:33

03:32:09 Albéniz, Isaac Iberia,' Book 3 Cincinnati Sym/Jesús López-Cobos Telarc Albéniz: Iberia (Complete) * Lopez-Cobos * Cincinnati Symphony Orchestra 21:55

03:54:04 Dalza, Joan Ambrosio Calata a la Spagnola IV' Madrid Atrium Musicae BIS La Spagna, Music From The XV, XVI, And XVII Centuries 1:39

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:02:04 Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 11 in f Op 95 'Serioso' (1810) Danish National Radio Symphony Leif Segerstam Chandos 9266 24:17

04:27:07 Léo Delibes: Les filles de Cadiz (1885) Nicole Cabell, soprano London Philharmonic Sir Andrew Davis Decca 6590 3:12

04:31:40 Robert Schumann: Konzertstück in F Op 86 (1849) Anton Kuerti, piano CBC Radio Orchestra Mario Bernardi CBC 5218 17:58

04:52:43 José Mauricio Nuñes Garcia: Requiem (1816) Morgan State University Choir Helsinki Philharmonic Paul Freeman Sony 586215 35:18

05:31:39 Maurice Ravel: Piano Concerto in G (1931) Krystian Zimerman, piano Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 449213 22:03

05:55:21 Stephen Foster: Camptown Races (1850) Chanticleer Joseph Jennings Teldec 48556 2:25

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:06:11 Camille Saint-Saëns: Marche-Scherzo from Symphony No. 1 Op 2 (1853) Frankfurt Radio Symphony Eliahu Inbal PentaTone 157 4:18

06:12:40 Tomaso Albinoni: Oboe Concerto in D Op 7 # 6 (1716) Anthony Camden, oboe London Virtuosi John Georgiadis Naxos 553035 8:21

06:21:52 John Dowland: Come again, sweet love doth now invite (1597) Michael Slattery, tenor La Nef Atma 2650 3:09

06:26:21 Ludwig van Beethoven: The Creatures of Prometheus: Finale Op 43 (1801) Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 6:05

06:33:00 Morton Gould: Pavanne from American Symphonette No. 2 (1938) Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Albany 1174 3:54

06:43:14 Charles Avison: Concerto Grosso No. 9 after Scarlatti (1743) English Concert Trevor Pinnock Archiv 415518 12:18

06:57:30 John Philip Sousa: March 'George Washington Bicentennial' (1930) Royal Artillery Band Keith Brion Naxos 559131 3:26

07:04:51 Victor Young: The Uninvited: Stella by Starlight (1944) Itzhak Perlman, violin Boston Pops John Williams Sony 975227 5:09

07:12:37 Sergei Rachmaninoff: Allegro from Symphony No. 2 Op 27 (1908) CIM Orchestra Carl Topilow CIM 2003 8:19

07:22:47 José Mauricio Nuñes Garcia: Kyrie from Requiem (1816) Morgan State University Choir Helsinki Philharmonic Paul Freeman Sony 586215 2:01

07:27:08 Manuel de Falla: La vida breve: Spanish Dance No. 1 (1913) Vanessa Perez, piano Steinway 30036 3:15

07:31:46 Sir Charles Hubert H. Parry: An English Suite: Frolic (1918) English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 3:22

07:40:36 Johannes Brahms: Hungarian Dances Nos. 17-21 (1869) London Philharmonic Marin Alsop Naxos 557429 11:58

07:55:18 Claude Debussy: Suite bergamasque: Passepied (1905) Vassily Primakov, piano Bridge 9350 3:34

08:07:54 Enrique Granados: Spanish Dance No. 5 Op 5 # 5 'Andaluza' (1900) Sharon Isbin, guitar Bridge 9491 5:33

08:15:14 Aram Khachaturian: Gayaneh: Suite (1942) Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 8542 12:21

08:28:33 Sir Edward Elgar: Enigma Variations: Nimrod Op 36 (1899) BBC Symphony Leonard Bernstein Deutsche Gram 27991 06:06

08:40:45 Ludwig van Beethoven: Six Variations in F Op 34 (1802) Angela Hewitt, piano Hyperion 68346 14:17

08:57:15 Hugo Friedhofer: The Best Years of Our Lives: Theme (1946) London Symphony John Williams Sony 62788 2:39

09:06:06 Alan Hovhaness: Symphony No. 2 Op 132 'Mysterious Mountain' (1955) Royal Liverpool Philharmonic Gerard Schwarz Telarc 80604 19:30

09:28:13 Richard Rodgers: Oklahoma: The Surrey With the Fringe on Top (1943) Boston Pops Keith Lockhart RCA 63835 2:52

09:32:40 Dmitri Shostakovich: Michurin: Waltz Op 78 (1948) Moscow Chamber Orchestra Constantine Orbelian Delos 3257 2:02

09:35:26 Alec Wilder: Theme and Variations (1945) Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Newport 85570 5:10

09:42:52 Aaron Copland: El Salón México (1936) Christina Naughton, piano Warner 9029556229 10:19

09:55:52 William Kroll: Banjo and Fiddle (1945) Nadja Salerno-Sonnenberg, violin EMI 54576 3:10

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:29 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 4 (1869) Yaara Tal, piano Sony 53285 3:59

10:04:51 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Hungarian Dance (1876) Mariinsky Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 2:41

10:08:38 Charles Avison: Concerto Grosso No. 10 after Scarlatti 12 (1743) Brandenburg Consort Roy Goodman Hyperion 66891 6:41

10:17:23 John Stanley: Concerto Grosso in D Op 2 # 1 (1742) Collegium Musicum 90 Simon Standage Chandos 638 10:18

10:29:25 Ruth Gipps: Song for Orchestra Op 33 (1948) BBC National Orch of Wales Rumon Gamba Chandos 40 6:03

10:40:17 Herbert Howells: Suite for Orchestra: Overture (1914) London Symphony Richard Hickox Chandos 9557 9:54

10:52:59 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 35 in D K 385 'Haffner' (1782) Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7574 22:23

11:18:37 Johan Svendsen: Romeo and Juliet Fantasy Op 18 (1876) Trondheim Symphony Orchestra Ole Kristian Ruud Virgin 45128 13:22

11:33:37 Igor Stravinsky: Suite No. 2 for Small Orchestra (1921) London Sinfonietta Riccardo Chailly Decca 417114 6:14

11:42:22 Johann Sebastian Bach: Prelude & Fugue in E-Flat BWV 552 'St. Anne' (1739) Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Sony 89012 15:18

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:52 Claude Debussy: Images: Ibéria (1912) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 100607 18:30

12:27:03 Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 10 in E-Flat Op 74 'Harp' (1809) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 102920 30:11

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:01:40 Alec Wilder: Air for Oboe (1945) Bert Lucarelli, oboe Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Newport 85570 3:34

13:05:47 Alec Wilder: Air for Flute (1945) Julius Baker, flute Columbia String Orchestra Frank Sinatra Sony 4271 4:34

13:12:09 George Frideric Handel: Trio Sonata in G Op 5 # 4 (1739) Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Deutsche Gram 4795448 12:58

13:25:56 Dieterich Buxtehude: Fugue in C BUX 174 'Jig' (1690) Alan Feinberg, piano Steinway 30034 2:57

13:30:04 William Grant Still: Sometimes I Feel Like a Motherless Child (1962) Alexa Still, flute New Zealand String Quartet Koch Intl 7192 3:34

13:37:39 William L. Dawson: Spiritual 'In His Care-O' (1961) St. Olaf Choir Anton Armstrong St.Olaf 2159 3:02

13:43:58 Jean Sibelius: Finlandia Op 26 (1899) YL Male Voice Choir Minnesota Orchestra Osmo Vänskä BIS 9048 8:01

13:53:40 Ludwig Spohr: Clarinet Concerto No. 2 in E-Flat Op 57 (1810) Jon Manasse, clarinet Seattle Symphony Gerard Schwarz Harmonia Mundi 907516 25:57

14:21:44 Giuseppe Verdi: Macbeth: Ballet Music (1865) Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572818 10:10

14:34:52 Joseph Haydn: Symphony No. 25 in C (1763) Austro-Hungarian Haydn Orchestra Ádám Fischer Nimbus 5258 13:28

14:49:42 Franz von Suppé: The Jolly Robbers: Overture (1868) Vienna Philharmonic Zubin Mehta CBS 44932 6:21

14:56:55 George Gershwin: Promenade 'Walking the Dog' (1937) Fazil Say, piano Teldec 26202 2:48

15:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:02:16 Scott Joplin: The Cascades (1904) Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159 3:05

15:05:37 Scott Joplin: Pineapple Rag (1908) Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159 3:26

15:10:28 Camille Saint-Saëns: Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 55 (1859) Frankfurt Radio Symphony Eliahu Inbal PentaTone 157 12:12

15:24:44 William Grant Still: Symphony No. 1 'Afro-American' (1931) London Symphony Paul Freeman Sony 586215 24:35

15:50:58 Aaron Copland: Simple Gifts from 'Appalachian Spring' (1944) Christina Naughton, piano Warner 9029556229 5:35

15:57:48 Anonymous: Spiritual 'Were You There?' Gabrielle Goodman, soprano Goodness Music 2019 2:11

16:04:32 Robert Schumann: Arabeske in C Op 18 (1839) Evgeny Kissin, piano Sony 51272 6:02

16:13:00 Johann Sebastian Bach: Passacaglia & Fugue in c BWV 582 (1707) Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 19032 12:34

16:29:49 Wolfgang Amadeus Mozart: Laudate Dominum K 339 (1780) Elina Garanca, mezzo-soprano German Radio Philharmonic Karel Mark Chichon Deutsche Gram 21327 5:02

16:36:12 Lou Harrison: Three Waltzes (1940) Michael Boriskin, piano Koch Intl 7465 3:45

16:42:30 Antonio Vivaldi: Concerto for Oboe & Bassoon RV 545 (1720) Julian Lloyd Webber, cello European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Naxos 573374 9:01

16:53:52 William Grant Still: Humor from Symphony No. 1 'Afro-American' (1931) London Symphony Paul Freeman Sony 586215 3:23

16:57:55 Howard Shore: The Fellowship of the Ring: Concerning Hobbits (2001) Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8733 2:26

17:05:51 Sergei Rachmaninoff: Slava Op 11 # 6 (1894) Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3062 5:03

17:13:13 Heinrich Marschner: Der Templer und die Jüdin: Overture Op 60 (1829) Slovak State Philharmonic Alfred Walter Marco Polo 223342 10:21

17:25:34 Johan Halvorsen: Dances from 'Mascarade' (1922) Bergen Philharmonic Neeme Järvi Chandos 10584 9:33

17:41:02 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante No. 2 from Symphony No. 31 K 297 'Paris' (1778) English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Philips 420937 5:49

17:47:46 Wolfgang Amadeus Mozart: Alleluia from 'Exsultate, jubilate' K 165 (1773) Danielle de Niese, soprano Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Decca 13277 2:33

17:52:21 George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks: Overture (1749) Balsom Ensemble Simon Wright Warner 9029537006 7:25

23:56:03 Franz Liszt: Schubert Song 'Frühlingsglaube' S 558/7 (1838) Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530 3:27

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:09:10 Antonín Dvorák: Violin Sonatina in G Op 100 (1893) Randall Goosby, violin Decca 4851664 19:32

18:30:13 Maurice Ravel: Jeux d'eau (1901) Hélène Grimaud, piano Deutsche Gram 24427 5:09

18:38:04 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Preludio BWV 1006 (1720) Hélène Grimaud, piano Deutsche Gram 12504 3:32

18:42:33 Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 9 after Corelli in A (1726) Academy of Ancient Music Andrew Manze Harmonia Mundi 907261 10:24

18:53:44 Leos Janácek: In the Mists: No. 1 (1912) Hélène Grimaud, piano Deutsche Gram 24427 4:31

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:23 Paul Dukas: La Péri (1912) Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80515 19:46

19:23:52 Camille Saint-Saëns: Symphony No. 1 in E-Flat Op 2 (1853) Frankfurt Radio Symphony Eliahu Inbal PentaTone 157 31:40

19:57:15 Georges Bizet: Jeux d'enfants: March Op 22 (1873) San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 131 2:32

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Oberlin Conservatory – From a recital by Oberlin Conservatory student Jiaqing Luo, the Piano Sonatas Nos. 1, 2, 3. 5. 7, 9 & 10 by Alexander Scriabin.

21:50:56 Richard Strauss: Ariadne auf Naxos: Overture & Dance Scene (1912) Royal Northern Sinfonia Richard Hickox Chandos 9354 8:25

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African-American composers and performers

22:01:47 George Walker: Piano Concerto (1975) Natalie Hinderas, piano Detroit Symphony Paul Freeman Sony 586215 24:22

22:28:28 David Baker: Cello Sonata (1973) János Starker, cello Sony 586215 18:14

22:48:18 Talib Rasul Hakim: Visions of Ishwara (1970) Baltimore Symphony Paul Freeman Sony 586215 8:54

22:58:30 Jean-Baptiste Lully: Phaëton: Air for the Followers of Saturn (1683) Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Tafelmusik 1001 1:16

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:42 Isaac Albéniz: Suite Española: Granada Op 47 (1886) Milos Karadaglic, guitar Deutsche Gram 15579 5:49

23:07:31 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 127: Aria 'Die Seele ruht in Jesu Händen' (1725) Augustin Hadelich, violin Steinway 30033 8:53

23:16:25 Franz Liszt: Transcendental Etude No. 3 S 139/3 'Paysage' (1851) Daniil Trifonov, piano Deutsche Gram 4795529 5:18

23:23:15 John Field: Nocturne No. 7 in A (1821) Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 4:21

23:27:37 Frederick Delius: Late Swallows (1919) Hallé Orchestra Sir John Barbirolli EMI 65119 10:45

23:38:22 Manuel Ponce: Por ti mi corazon (1926) Jason Vieaux, guitar Azica 71287 3:09

23:43:01 Maurice Duruflé: Notre Père Op 14 (1967) King's Singers Naxos 572987 1:21

23:44:23 Alexander Glazunov: Novelette No. 3 for Strings Op 15 # 3 'Interlude in an Old Style' (1886) St. Petersburg String Quartet Delos 3262 4:08

23:48:31 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio in E K 261 (1776) Pepe Romero, guitar Academy St. Martin in Fields Iona Brown Philips 426263 7:01