WCLV Program Guide 02-15-2022

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:55 Peter Warlock: An Old Song (1917) Royal Northern Sinfonia Richard Hickox EMI 49933 7:00

00:08:36 Alfred Grünfeld: Soirée de Vienne Op 56 (1880) Konstantin Scherbakov, piano EMI 69704 5:50

00:15:35 Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 1 in F Op 18 # 1 (1800) Cypress String Quartet Avie 2348 29:06

00:47:15 Jean Sibelius: Symphony No. 1 in e Op 39 (1899) Boston Symphony Sir Colin Davis Philips 446157 39:19

01:30:09 Heinrich von Herzogenberg: Trio for Horn, Oboe & Piano Op 61 (1889) Albrecht Mayer, oboe Decca 4783498 22:17

01:54:06 Francis Poulenc: Improvisation No. 13 (1958) Paul Crossley, piano CBS 44921 3:27

01:58:10 Béla Bartók: Bagatelle No. 14 Op 6 # 14 'Waltz' (1908) Orion Weiss, piano Bridge 9355 1:55

02:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

02:00:00 Foss, Lukas Three Pieces (1944/84) Carol Wincenc, f; Samuel Sanders, p Nonesuch Music Of Barber, Copland, Cowell, Del Tredici, Foss, Griffes 5:06

02:05:06 Foss, Lukas Central Park Reel' Wendy Putnam, v; Vytas Baksys, p Reference Concord Chamber Music Society -- Brubeck/Gandolfi/Foss 10:28

02:15:34 Trad, American Old MacDonald Had a Farm BBC Concert Orch/Leonard Slatkin Naxos ANDERSON, L.: Orchestral Music, Vol. 3 - Sleigh Ride / The Typewriter / Plink, Plank, Plunk! / The Syncopated Clock 3:16

02:18:50 Elgar, Edward Harmony Music #4, 'The Farmyard' Athena Ensemble Chandos Elgar: Music For Wind Quintet, Vol. 2 12:00

02:30:50 Martinu, Bohuslav Fables' Giorgio Koukl, p Naxos Eight Preludes • Dance Sketches • Window On The Garden 1:41

02:32:31 Haydn, Franz Joseph Symphony No. 83 in g minor, 'The Hen' Philharmonia Hungarica/Antal Dorati London Haydn * The Complete Symphonies * Antal Dorati 21:58

02:54:29 Henselt, Adolf 12 Characteristic Etudes, Op 2 Michael Ponti, p Vox HENSELT - Piano Concerto, Etudes 1:46

03:00:00 Satie, Erik Jack-in-the-Box' (1899) Jean-Yves Thibaudet, p London The Magic of Satie 5:43

03:05:43 Fauré, Gabriel Piano Trio in d, Op 120 Gil Shaham, v; Akira Eguchi, p; Brinton Smith, vc Vanguard The Fauré Album 19:55

03:25:38 Fauré, Gabriel Cinq Mélodies de Venise,' Op 58 Elly Ameling, s; Rudolf Jansen, p Philips Soirée Française 1:39

03:27:17 Vivaldi, Antonio Two-Mandolin Concerto in G, R 532 Peter Press, Scott Kuney, m's; Philharmonia Virtuosi/Richard Kapp Ess.a.y Vivaldi: The Miraculous Mandolin (Concertos And Sonatas For Mandolin And Guitar) 12:13

03:39:30 Bach, Wilhelm Friedemann Two-Clavier Sonata in F Andreas Staier, hc; Robert Hill, hc DG Archiv Konzerte Für 2 Cembali / Concertos For 2 Harpsichords / Concertos Pour 2 Clavecins 15:48

03:55:18 Bach, Wilhelm Friedemann Klavierbüchlein für WF Bach' Joseph Payne, o Hänssler Classic Klavierbüchlein for Wilhelm Friedemann 1:37

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:08 Herbert Howells: Suite for Orchestra 'The B's' (1914) London Symphony Richard Hickox Chandos 9557 32:13

04:34:13 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 6 (1869) Burning River Brass BurnRiver 2013 3:33

04:38:45 Karl Jenkins: Dona nobis pacem (2011) Polyphony Stephen Layton Deutsche Gram 4793232 4:17

04:46:08 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 29 Op 106 'Hammerklavier' (1818) Igor Levit, piano Sony 370387 41:35

05:31:05 Wolfgang Amadeus Mozart: Oboe Concerto in C K 314 (1777) John Mack, oboe Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443176 21:26

05:54:14 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 30 Op 62 # 6 'Spring Song' (1844) Daniel Gortler, piano Jerusalem 2006 2:21

05:57:05 Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 2: Polka (1951) Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 8730 2:13

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:22 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 3 in B-Flat Op 23 # 2 (1903) Vassily Primakov, piano Bridge 9348 4:06

06:14:08 Alexander Glazunov: Finale from Violin Concerto Op 82 (1905) Rachel Barton Pine, violin Russian National Orchestra José Serebrier Warner 67946 5:39

06:21:06 Léo Delibes: Coppélia: Galop final (1870) San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 3:06

06:26:16 Johann Friedrich Fasch: Sinfonia for Strings in g (1727) Tempesta di Mare Chandos 783 10:08

06:41:53 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21 (1827) Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 11:42

06:55:04 Florence Price: Some of These Days (1952) Lara Downes, piano Flipside Music 2:37

06:58:43 Henry Fillmore: March 'His Excellency' (1909) Virginia Grand Military Band Loras John Schissel Walking Frog 430 2:08

07:05:10 Michel Legrand: Noelle's Theme (1976) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512 5:19

07:12:38 Josef Strauss: Waltz 'Music of the Spheres' Op 235 (1868) Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 9:49

07:23:48 Michael Praetorius: Terpsichore: Ballet (1612) Christopher Parkening, guitar EMI 55052 2:27

07:28:52 Thomas 'Fats' Waller: Vipers Drag (1934) Lise de la Salle, piano Naïve 5468 3:49

07:38:15 Antonín Dvorák: Carnival Overture Op 92 (1892) Janácek Philharmonic Theodore Kuchar Brilliant 92297 8:45

07:47:47 Anonymous: Spiritual 'Swing Low, Sweet Chariot' William Brown, tenor Royal Philharmonic Paul Freeman Sony 586215 2:11

07:52:16 Georges Bizet: Carmen: Toreador Song (1875) Ludovic Tézier, baritone SWR Symphony Orchestra Marco Armiliato Deutsche Gram 4777177 4:18

07:57:58 Johann Sebastian Bach: Two-Part Invention No. 14 BWV 785 (1723) Angela Hewitt, piano Hyperion 66746 1:11

08:07:41 John Adams: Short Ride in a Fast Machine (1986) Christina Naughton, piano Warner 9029556229 4:02

08:14:53 Erich Wolfgang Korngold: Finale from Violin Concerto Op 35 (1945) Jascha Heifetz, violin Los Angeles Philharmonic Alfred Wallenstein RCA 4792954 6:30

08:23:13 Jake Runestad: Let My Love Be Heard (2014) Voces8 Decca 29601 4:43

08:28:14 Giovanni Gabrieli: Canzona Prima à 5 (1612) Canadian Brass Steinway 30008 2:17

08:30:59 George Frideric Handel: Israel in Egypt: The Lord shall reign (1739) Apollo's Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2270 2:52

08:39:23 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 15 in G K 124 (1772) Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 75736 13:54

08:54:44 John Williams: Dracula: Night Journeys (1979) Anne-Sophie Mutter, violin Recording Arts Orchestra of Los Angeles John Williams Deutsche Gram 30629 5:27

09:05:23 Ottorino Respighi: Ancient Airs and Dances Suite No. 2 (1923) Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 18:51

09:26:51 Dimitri Tiomkin: High Noon: Do Not Forsake Me (1952) Boston Pops Arthur Fiedler RCA 60354 2:55

09:33:01 Stephen Hough: Etude de concert (1998) Stephen Hough, piano Hyperion 67043 3:52

09:39:10 Benjamin Godard: Suite of Three Pieces Op 116 (1890) Susan Milan, flute City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 8840 10:52

09:53:15 Franz Schubert: Impromptu No. 6 in A-Flat D 935/2 (1828) Shai Wosner, piano Onyx 4172 6:59

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:09 Michael Praetorius: Terpsichore: La Bourée (1612) New London Consort Oiseau-Lyre 4759101 1:54

10:03:41 Michael Praetorius: Terpsichore: Three Ballets à 4 (1612) New London Consort Oiseau-Lyre 4759101 2:38

10:07:55 David Baker: Cello Sonata (1973) János Starker, cello Sony 586215 18:14

10:27:55 Florence Price: Adoration (1951) Randall Goosby, violin Decca 4851664 3:34

10:32:50 Peter Tchaikovsky: Impromptu in e Op 72 # 1 (1893) Mikhail Pletnev, piano Deutsche Gram 4284 3:30

10:40:46 Sergei Rachmaninoff: The Bells: The Silver Sleigh Bells Op 35 (1913) Daniil Trifonov, piano Deutsche Gram 4836617 6:56

10:50:41 Ludwig van Beethoven: Piano Quartet in E-Flat Op 16 (1796) Wu Han, piano CMS Studio 82503 26:11

11:19:06 Gioacchino Rossini: La gazza ladra: Overture (1817) Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 9:07

11:31:06 Sir John Barbirolli: Oboe Concerto after Corelli (1945) Anthony Camden, oboe City of London Sinfonia Nicholas Ward Naxos 553433 9:15

11:42:16 Jenö Takács: Serenade on Country Dances from Old Graz Op 83a (1966) Quintett.Wien Nimbus 5479 11:19

11:54:01 H. Balfour Gardiner: Shepherd Fennel's Dance (1911) Indianapolis Symphony Raymond Leppard Koss Class 3303 5:32

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:35 Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: Overture (1786) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2009 4:13

12:12:08 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 3 in E-Flat Op 55 'Eroica' (1804) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 052310 46:15

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:02:34 Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune (1890) Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 4:50

13:07:50 Gabriel Fauré: Clair de lune Op 46 # 2 (1887) Measha Brueggergosman, soprano Deutsche Gram 4778101 2:49

13:12:22 John Adams: Slonimsky's Earbox (1996) Hallé Orchestra Kent Nagano Nonesuch 79607 13:19

13:27:22 Steve Reich: Nagoya Marimbas (1994) Bob Becker, marimba Nonesuch 79430 4:29

13:33:42 Margaret Bonds: The Bells (1967) Lara Downes, piano Flipside Music 3:35

13:41:07 Margaret Bonds: Troubled Water (1967) Lara Downes, piano Flipside Music 4:44

13:49:47 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 8 Op 93 (1812) Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 26:41

14:18:23 Louis Moreau Gottschalk: Grand Fantasia Triumfal Op 69 (1869) Cristina Ortiz, piano Royal Philharmonic Moshe Atzmon Decca 414348 8:05

14:28:57 Hector Berlioz: Roman Carnival Overture Op 9 (1844) London Symphony Sir Colin Davis Philips 4788977 8:57

14:39:34 Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 6 Op 74 'Pathétique' (1893) Czech Philharmonic Semyon Bychkov Decca 4830656 8:57

14:49:55 Amilcare Ponchielli: La Gioconda: Dance of the Hours (1876) La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 9:40

15:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:02:21 Michael Praetorius: Terpsichore: Four Voltes (1612) New London Consort Oiseau-Lyre 4759101 3:48

15:06:23 Michael Praetorius: Terpsichore: Bransle de la torche (1612) New London Consort Oiseau-Lyre 4759101 1:56

15:09:52 Robert Fuchs: Serenade No. 5 in D Op 53 (1895) Cologne Chamber Orchestra Christian Ludwig Naxos 572607 21:01

15:33:55 Chevalier de Saint-Georges: Symphonie Concertante in G Op 13 # 2 (1778) Miriam Fried, violin London Symphony Paul Freeman Sony 586215 15:22

15:50:06 Georges Bizet: The Pearl Fishers: Au fond du temple saint (1863) Ramón Vargas, tenor SWR Symphony Orchestra Marco Armiliato Deutsche Gram 4777177 5:59

15:57:18 Jean-Marie Leclair: Recréation de Musique No. 2: Badinage (1738) Florilegium Channel 7595 2:01

16:04:17 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 2: Pastorale (1876) Barcelona Symphony José Serebrier BIS 1305 6:00

16:13:02 Sergei Rachmaninoff: Vivace from Piano Concerto No. 1 Op 1 (1891) Simon Trpceski, piano Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Avie 2191 12:10

16:30:10 Rudolf Sieczynski: Vienna, City of my Dreams (1914) Robert McDuffie, violin Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80402 4:19

16:37:55 José Mauricio Nuñes Garcia: Introit from Requiem (1816) Morgan State University Choir Helsinki Philharmonic Paul Freeman Sony 586215 4:46

16:45:43 Erich Wolfgang Korngold: Finale from Symphony in F-Sharp Op 40 (1952) Philadelphia Orchestra Franz Welser-Möst EMI 56169 10:01

16:57:23 George Gershwin: Porgy and Bess: Bess, You is My Woman Now (1935) Randall Goosby, violin Decca 4851664 3:30

17:06:20 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture (1791) Norwegian Nat'l Opera Orch Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 6:23

17:24:00 Gaetano Donizetti: L'elisir d'amore: La ra, la ra...Bravissimo! (1832) Ailyn Pérez, soprano BBC Symphony Patrick Summers Warner 633485 2:53

17:27:58 Arturo Márquez: Danzon No. 2 (1994) Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Sony 75555 9:22

17:42:08 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Serenade No. 11 for Winds K 375 (1781) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 431683 5:59

17:48:41 Wolfgang Amadeus Mozart: German Dance K 605/1 (1791) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 429783 1:47

17:52:11 Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso (1905) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Teldec 44945 7:28

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:09:06 Alexander Voormolen: Concerto for 2 Oboes (1935) Pauline Oostenrijk, oboe The Hague Philharmonic Matthias Bamert Chandos 9815 21:39

18:32:58 Antonín Dvorák: Humoresque No. 7 Op 101 # 7 (1894) Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377 3:57

18:39:25 Antonín Dvorák: Humoresque No. 8 Op 101 # 8 (1894) Orion Weiss, piano Bridge 9355 3:14

18:44:21 Gian Francesco Malipiero: Four Inventions (1933) Filarmonia Veneta Peter Maag Marco Polo 223397 10:28

18:56:00 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 13 Op 72 # 5 (1886) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 2:31

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:37 Roque Cordero: Eight Miniatures for Small Orchestra (1948) Detroit Symphony Paul Freeman Sony 586215 12:26

19:17:38 Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 3 'Pastoral' (1921) Amanda Roocroft, soprano London Philharmonic Bernard Haitink EMI 56564 38:46

19:57:45 Johann Sebastian Bach: Goldberg Variation No. 31 Aria da Capo BWV 988 (1742) Peter Serkin, piano RCA 68188 2:18

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:27 Alexander Glazunov: Violin Concerto in a Op 82 (1905) Rachel Barton Pine, violin Russian National Orchestra José Serebrier Warner 67946 20:16

20:23:32 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 21 in C Op 53 'Waldstein' (1804) Emil Gilels, piano Deutsche Gram 4795448 25:02

20:49:59 Arthur Honegger: Pastorale d'été (1920) Orchestre du Capitole de Toulouse Michel Plasson Deutsche Gram 469376 8:56

21:02:56 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1 (1717) Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 14:25

21:18:16 Chevalier de Saint-Georges: String Quartet No. 1 in C Op 1 # 1 (1771) Juilliard String Quartet Sony 586215 9:24

21:29:02 Chevalier de Saint-Georges: Scene from 'Ernestine' (1777) Faye Robinson, soprano London Symphony Paul Freeman Sony 586215 6:08

21:37:49 Isaac Albéniz: Iberia: Fête-dieu à Séville (1906) Soyeon Kate Lee, piano Koch Intl 7759 8:45

21:48:33 Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 5 in D (1943) Atlanta Symphony Robert Spano Telarc 80676 39:57

22:30:15 John Adams: Roll Over Beethoven (2016) Christina Naughton, piano Warner 9029556229 19:16

22:51:28 George Gershwin: Lullaby for Strings (1919) Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Decca 417326 7:53

23:00 QUIET HOUR

23:02:32 Robert Fuchs: Adagio from Serenade No. 4 Op 51 (1895) Cologne Chamber Orchestra Christian Ludwig Naxos 572607 6:54

23:09:26 Ola Gjeilo: Serenity (2010) Tenebrae Nigel Short Decca 24646 5:04

23:14:31 John Bull: Pavan in the Second Tone (1600) Alan Feinberg, piano Steinway 30019 6:12

23:21:46 Johann Sebastian Bach: Siciliano from Flute Sonata No. 2 BWV 1031 (1730) Joshua Smith, flute Delos 3402 2:02

23:23:49 Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Elegie Op 55 (1884) Russian National Orchestra Vladimir Jurowski PentaTone 061 10:18

23:34:08 Claude Debussy: Rêverie (1890) Pascal Rogé, piano Decca 4785437 4:51

23:39:54 Ludwig van Beethoven: Largo from Piano Concerto No. 3 Op 37 (1801) Stefan Vladar, piano Capella Istropolitana Barry Wordsworth Naxos 500250 9:49

23:49:44 Jean Sibelius: Pelléas et Mélisande: Mélisande Op 46 # 2 (1905) CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 3 3:56

23:53:40 Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Intermezzo (1875) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80703 2:28

23:57:01 Sergei Rachmaninoff: All-Night Vigil: Rejoice, O Virgin Op 37 # 6 (1915) Latvian Radio Choir Sigvards Klava Ondine 1206 3:03