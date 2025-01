WCLV Program Guide 02-14-2022

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Les Délices: Winds of Change – Les Délices: Emi Ferguson, flute; Debra Nagy oboe; Shelby Yamin, violin; Allison Monroe, viola; Rebecca Reed, cello

Joseph Bologne, Chevalier de St. Georges (arr Nagy): Quartet for Flute & Strings

Sydney Guillaume: A Journey to Freedom (World Premiere)

Karl Bochsa: Oboe Quartet No. 2 in d minor

Luigi Boccherini: Quintet for Flute, Oboe, Violin, Viola & Cello

01:59:52 Frédéric Chopin: Mazurka No. 3 Op 6 # 3 (1830) Kotaro Fukuma, piano CIPC 2003 1:34

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:01:00 Leo Brouwer Beatlerianas Ahmed Dickinson Cardenas, guitar Santiago Quartet Cubafilin Records 4

02:26:13 Felix Mendelssohn Symphony No. 4 in A, Op. 90 "Italian" Scottish Chamber Orchestra Jaime Laredo Nimbus 7085

03:00:45 Richard Wagner Overture to Tannhäuser Cincinnati Symphony Orchestra Jesus Lopez-Cobos Telarc 80379

03:16:16 Lalo Schifrin Concierto Caribeno for Flute & Orchestra Marisa Canales, flute London Symphony Orchestra Lalo Schifrin Auvidis 1033

03:44:31 Jose Luis Merlin Suite del recuerdo Jason Vieaux, guitar Naxos 553449

01:28:57 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 27 in B-Flat K 595 (1791) Robert Casadesus, piano Cleveland Orchestra George Szell Sony 780837 30:14

03:59:03 Camargo Guàrnieri: Brazilian Dance (1928) Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel Deutsche Gram 4778775 2:21

04:00 CLASSICAL MUSIC with Sam Petrey

04:02:14 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Balcony Scene (1936) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 11:06

04:16:47 Hector Berlioz: Roméo et Juliette Op 17 (1839) Melanie Diener, soprano Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 1301 1:31:08

05:49:13 Craig Armstrong: Romeo + Juliet: Balcony Scene (1996) Paul Bateman, piano Czech National Symphony Paul Bateman Decca 4825281 5:18

05:56:18 David Diamond: Romeo and Juliet: Juliet and her Nurse (1947) New York Chamber Symphony Gerard Schwarz Delos 3103 2:10

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:21 John Field: Nocturne No. 15 'Song without Words' (1834) Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 4:03

06:12:49 Edmund Rubbra: Festival Overture Op 62 (1947) New Philharmonia Orchestra Vernon Handley Lyrita 235 7:08

06:21:30 Felix Mendelssohn: Song without Words Op 109 (1845) Keith Robinson, cello Blue Griffin 237 5:08

06:29:59 Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 1 K 412 (1791) Eric Ruske, horn Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 8:10

06:43:14 Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 3 Op 72a (1806) Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 12:47

06:57:25 John Philip Sousa: March of the Royal Trumpets (1892) Central Band of the RAF Keith Brion Naxos 559730 3:57

07:05:24 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2: Minuet & Badinerie BWV 1067 (1738) Karl Kaiser, flute Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Naxos 503293 2:38

07:11:02 Richard Rodgers: Carousel: Waltz (1945) Boston Pops Keith Lockhart RCA 63835 7:47

07:19:34 Claude Debussy: Arabesque No. 2 (1888) Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 3:22

07:24:34 Traditional: Willow Song Cambridge Singers John Rutter Collegium 120 1:58

07:28:24 Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian March (1887) Mariinsky Orchestra Valéry Gergiev Philips 442011 5:23

07:39:32 Ralph Vaughan Williams: Five Variants of 'Dives & Lazarus' (1939) New Queen's Hall Orchestra Barry Wordsworth Argo 440116 13:04

07:56:11 Howard Shore: The Return of the King: The White Tree (2003) Crouch End Festival Choir City of Prague Philharmonic Nic Raine Silva 1160 3:47

08:08:13 Aram Khachaturian: Masquerade: Waltz (1941) Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 8542 3:54

08:14:25 Sergei Rachmaninoff: Scherzo from Symphony No. 1 Op 13 (1895) Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 4839839 8:29

08:24:15 Ulrich Rühl: The Elixir of Love for Tristan and Isolde (1998) NW German Chamber Soloists MDG 6100914 2:37

08:27:36 Andrei Schulz-Evler: Arabesques on the 'Blue Danube' Waltz Op 12 (1900) Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 9:53

08:40:55 Fernando Sor: Variations on Theme by Mozart Op 9 (1821) Christopher Parkening, guitar EMI 56730 6:13

08:47:53 George Walker: Lyric for Strings (1941) London Symphony Paul Freeman Sony 586215 5:48

08:55:32 Maurice Jarre: Ryan's Daughter: Suite (1970) Royal Philharmonic Maurice Jarre Milan 10131 8:29

09:10:21 Peter Tchaikovsky: Romeo and Juliet Fantasy Overture (1880) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Telarc 80551 19:16

09:32:09 James Horner: Titanic: My Heart Will Go On (1997) Boston Pops Keith Lockhart BostonPops 4 3:40

09:38:16 Gabriel Fauré: Scherzo from Piano Quartet No. 1 Op 15 (1879) Emanuel Ax, piano Sony 48066 5:39

09:54:08 Marguerite Monnot: Hymne à l'amour (1949) Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015 3:04

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:29 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Juliet the Young Girl (1936) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 3:19

10:04:32 David Diamond: Romeo and Juliet: Juliet and her Nurse (1947) New York Chamber Symphony Gerard Schwarz Delos 3103 2:10

10:08:09 Frank Bennett: West Side Variants (1993) Richard Stoltzman, clarinet London Symphony Eric Stern RCA 61790 12:44

10:22:30 Leonard Bernstein: Candide: Overture (1956) New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 63085 4:08

10:29:16 Johann Sebastian Bach: Mass in b: Gloria in excelsis Deo BWV 232 (1749) The Sixteen Choir & Orchestra Harry Christophers Collins 70322 5:56

10:39:04 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 42: Sinfonia (1725) Freiburg Baroque Orchestra Thomas Hengelbrock DHM 77289 6:35

10:46:26 Gerald Finzi: Love's Labour's Lost: Introduction Op 28 (1946) English String Orchestra William Boughton Nimbus 5101 4:08

10:52:24 Alexander Borodin: Symphony No. 2 in b (1876) Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle EMI 273 27:59

11:22:34 Giacomo Puccini: Preludio sinfonico (1876) La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 63025 8:41

11:34:52 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Sinfonia Concertante K 364 (1778) Arthur Grumiaux, violin London Symphony Sir Colin Davis Philips 4788977 11:15

11:47:46 Zdenek Fibich: The Tempest Op 46 (1880) Czech National Symphony Marek Stilec Naxos 573197 11:37

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:28 Carl Maria von Weber: Euryanthe: Overture (1823) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 101511 8:16

12:17:21 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3 in D BWV 1068 (1731) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 041907 22:14

12:40:56 Igor Stravinsky: The Firebird: Suite (1919) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 020208 18:47

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:02:41 George Gershwin: The Man I Love (1924) Alan Feinberg, piano Argo 436121 3:49

13:07:03 George Gershwin: Love is Here to Stay (1937) Joshua Bell, violin London Symphony John Williams Sony 60659 3:44

13:12:24 Peter Tchaikovsky: Romeo and Juliet Fantasy Overture (1880) Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Ondine 1150 22:16

13:35:54 John Field: Nocturne No. 5 (1817) Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 3:13

13:42:59 Frédéric Chopin: Nocturne No. 12 in G Op 37 # 2 (1839) Byron Janis, piano EMI 56780 6:20

13:52:45 Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition (1874) Cleveland Orchestra Oliver Knussen Deutsche Gram 2123 28:21

14:23:58 Jan Dismas Zelenka: Capriccio No. 1 (1717) Bach Sinfonia Daniel Abraham Sono Luminus 92163 12:53

14:39:50 Morton Gould: Revival: A Fantasy on Six Spirituals (1947) Royal Philharmonic Paul Freeman Sony 586215 6:43

14:48:48 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 104 'London' (1795) Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 10:18

15:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:01:53 Nino Rota: Romeo and Juliet: Love Theme (1968) Royal Liverpool Philharmonic Carl Davis Naxos 572111 3:38

15:06:02 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Juliet the Young Girl (1936) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 3:19

15:11:18 Gabriel Fauré: Pelléas et Mélisande Suite Op 80 (1898) Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 18:08

15:31:04 Henry Purcell: Dido and Aeneas: Suite (1684) Freiburg Baroque Orchestra Thomas Hengelbrock DHM 77231 17:24

15:49:45 George Gershwin: Porgy and Bess: Bess, You is My Woman Now (1935) Leona Mitchell, soprano Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 4:43

15:55:47 George Frideric Handel: Acis and Galatea: O ruddier than the cherry (1718) Bryn Terfel, baritone Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Deutsche Gram 453480 2:56

16:03:15 Franz Schubert: Rosamunde: Ballet Music No. 2 D 797 (1823) Vienna Philharmonic Karl Münchinger Decca 4785437 6:00

16:12:09 Chevalier de Saint-Georges: Symphony No. 1 in G Op 11 # 1 (1778) London Symphony Paul Freeman Sony 586215 14:11

16:30:11 George Gershwin: Porgy and Bess: Tempo di Blues (arr 1944) William Terwilliger, violin Opus Two Azica 71290 3:07

16:31:28 George Gershwin: Porgy and Bess: Tempo di Blues (arr 1944) William Terwilliger, violin Opus Two Azica 71290 3:07

16:35:18 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Divertimento for Strings K 136 K 136 (1772) Concerto Cologne Anton Steck Archiv 4775800 3:30

16:36:56 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Divertimento for Strings K 136 K 136 (1772) Concerto Cologne Anton Steck Archiv 4775800 3:30

16:42:40 Louis Moreau Gottschalk: Bamboula Op 2 (1849) Cecile Licad, piano Naxos 559145 9:18

16:53:28 Sergei Prokofiev: War and Peace: Fanfare & Polonaise Op 96 (1945) Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 10538 2:55

16:57:11 Leonard Bernstein: Wonderful Town: The Story of My Life (1953) Lara Downes, piano Sony 84284011251 2:29

17:04:53 Johan Wagenaar: Overture 'The Taming of the Shrew' Op 25 (1909) Royal Concertgebouw Orchestra Riccardo Chailly Decca 425833 6:57

17:14:23 Giovanni Gabrieli: In ecclesiis (1615) Gregg Smith Singers Vittorio Negri CBS 42645 8:11

17:24:52 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 4 'Romantic' (1874) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430099 9:58

17:39:55 Camille Saint-Saëns: Romance in D-Flat Op 37 (1871) Jeffrey Khaner, flute Avie 2131 5:21

17:46:17 Camille Saint-Saëns: La jota aragonese Op 64 (1881) London Philharmonic Geoffrey Simon Cala 4031 3:45

17:52:52 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 1 Op 39 (1901) Royal Choral Society London Philharmonic Sir Andrew Davis EMI 28379 6:26

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:12 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 4 BWV 1049 (1720) Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 139230 15:25

18:25:55 Samuel Coleridge-Taylor: Danse nègre Op 35 (1898) London Symphony Paul Freeman Sony 586215 6:02

18:34:24 Fela Sowande: Akinla from 'African Suite' (1955) London Symphony Paul Freeman Sony 586215 3:19

18:39:25 Sir Arnold Bax: Tintagel (1919) Ulster Orchestra Bryden Thomson Chandos 40 14:55

18:55:32 Anonymous: Spiritual 'Honor, Honor' William Brown, tenor Royal Philharmonic Paul Freeman Sony 586215 2:39

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:05 David Diamond: Music for Shakespeare's 'Romeo and Juliet' (1947) New York Chamber Symphony Gerard Schwarz Delos 3103 23:28

19:28:05 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet Suite No. 2 Op 64b (1937) Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80597 29:42

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:07 Maurice Ravel: Piano Concerto in G (1931) Pierre-Laurent Aimard, piano Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 14764 22:12

20:24:54 Franz Liszt: Years of Pilgrimage, Italy: Petrarch Sonnet No. 104 S 161/5 (1849) Benjamin Grosvenor, piano Decca 4851450 6:58

20:32:53 Franz Lachner: Wind Quintet No. 2 in E-Flat (1827) Vienna-Berlin Ensemble Deutsche Gram 423591 23:53

20:57:08 Frédéric Chopin: Etude No. 8 Op 10 # 8 (1832) Vytautas Smetona, piano Navona 6286 2:25

21:02:45 Carl Orff: Carmina burana: Court of Love (1936) Barbara Hendricks, soprano London Philharmonic Franz Welser-Möst EMI 54054 16:22

21:20:28 Carl Busch: Omaha Indian Love Song (1913) Gowanus Arts Ensemble Reuben Blundell New Focus 166 6:07

21:27:32 Hans Steinmetz: A Faun's Love-Call (1950) Albrecht Mayer, English horn Decca 4783498 5:52

21:35:59 He Zhanhao & Chen Gang: Falling in Love from 'The Butterfly Lovers' (1959) Xuefei Yang, guitar EMI 6322 8:36

21:46:38 Peter Tchaikovsky: Symphony No. 5 in e Op 64 (1888) Oslo Philharmonic Mariss Jansons Chandos 40 43:10

22:31:12 Mario Castelnuovo-Tedesco: Love's Labour's Lost: Four Dances Op 167 (1953) Malmö Symphony Orchestra Andrew Mogrelia Naxos 572823 15:57

22:49:20 Josef Strauss: Waltz 'My Life is Love and Laughter' Op 263 (1869) Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 7:46

22:57:32 Johan Halvorsen: La Mélancolie (1913) Bergen Philharmonic Neeme Järvi Chandos 10584 2:27

23:00 QUIET HOUR

23:01:53 Jules Massenet: Impromptu 'Eau dormant' (1896) Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 40 2:57

23:04:45 Luigi Boccherini: Andante from Cello Concerto No. 9 G 482 (1785) Jian Wang, cello Camerata Salzburg Deutsche Gram 474236 6:16

23:11:01 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Romeo and Juliet Before Parting (1936) Cleveland Orchestra Yoel Levi Telarc 80089 8:10

23:19:50 Vernon Duke: Autumn in New York (1934) Anne Akiko Meyers, violin eOne Music 7780 5:42

23:25:33 Ludwig Spohr: Adagio from Nonet Op 31 (1813) Gerhart Hetzel, violin Vienna-Berlin Ensemble Deutsche Gram 427640 8:09

23:33:43 Claude Debussy: Petite Suite: En bateau (1889) National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 3:45

23:38:32 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: In My Homeland Op 43 # 3 (1884) Per Tengstrand, piano Azica 71207 2:13

23:40:45 Vincenzo Bellini: La sonnambula: Prendi, l'anel ti dono (1831) Nicolai Gedda, tenor New Philharmonia Orchestra Edward Downes EMI 82160 5:27

23:46:13 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio in E K 261 (1776) Joshua Bell, violin English Chamber Orchestra Peter Maag Decca 436376 8:48

23:56:11 Gabriel Pierné: Pastorale Op 14 # 1 (1887) Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362 2:58