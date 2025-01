WCLV Program Guide 02-11-2022

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:24 Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1: In the Mosque (1894) Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80378 3:34

00:06:01 Thomas Crequillon: Andreas Christi famulus (1546) Stile Antico Harmonia Mundi 807595 5:46

00:12:50 Johannes Brahms: Four Piano Pieces Op 119 (1892) Orli Shaham, piano Canary 15 16:48

00:32:52 Anton Bruckner: Symphony No. 6 in A (1881) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 436153 55:32

01:32:39 Elisabeth Jacquet de la Guerre: Cantata 'Le Sommeil d'Ulisse' (1715) Clara Rottsolk, soprano Les Délices Délices 2012 21:46

01:55:56 Reinhold Glière: The Red Poppy: Russian Sailor's Dance (1927) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 3:32

02:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

02:00:00 Bizet, Georges The Pearl Fishers' John Aler, t; Gino Quilico, br; Toulouse Capitole Orch/Michel Plasson EMI/Ang Bizet: Les Pecheurs de Perles The Pearl Fishers 5:06

02:05:06 Bizet, Georges Carmen' Suite No. 1 New York Phil/Leonard Bernstein Sony Carmen Suites No. 1 and No. 2, L'Arlesienne Suites No. 1 and No. 2 12:34

02:17:40 Bizet, Georges La jolie fille de Perth' Suite Orch de Paris/Daniel Barenboim EMI/Ang Barenboim In Paris: Carmen Suite, L'Arlesienne Suite, Jeux D'Enfants 1:43

02:19:23 Cambini, Giuseppe Maria Sinfonia Concertante' #5 in B-Flat Barbara Ferrara, ob; Maria De Martini, bn; Academia Montis Regalis Opus 111 Cambini: Sinfonie 15:29

02:34:52 Walton, William Sinfonia Concertante' (1928) Peter Katin, p; London Sym Orch/William Walton Lyrita Scapino / The Quest / Sinfonia Concertante / Capriccio Burlesco 19:45

02:54:37 Walton, William Facade' (1922) Winnipeg Sym Orch/Bramwell Tovey Radio Canada Int'l The Lark Ascending 1:49

03:00:00 Grainger, Percy The Merry King' Dallas Wind Sym/Jerry Junkin Reference Recordings Lincolnshire Posy: Music for Band by Percy Grainger 5:02

03:05:02 Kuhlau, Friedrich Flute Sonata in F, Op 79/1 Keith Pettway, f; Paul Transue, p Centaur Fredrich Kuhlau: Sonatas Op. 69, 79 No. 1 12:48

03:17:50 Beethoven, Ludwig van 12 Contredanses, WoO 14 Berlin Chamber Orch/Helmut Koch Berlin Classics N/A 1:49

03:19:39 Beethoven, Ludwig van Symphony No. 8 in F, Op. 93 Berlin Phil/Herbert von Karajan DG Symphonies and Overtures Part 2 24:28

03:44:07 Rochberg, George Ricordanza' Michael Rudiakov, vc; Ron Levy, p Centaur Cello Charms 10:03

03:54:10 Bliss, Arthur Fanfare for a Coming of Age' Locke Brass Consort/James Stobart Chandos Locke Brass Consort - Fanfare: British Music for Symphonic Brass Ensemble 1:40

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:25 Olly Wilson: Akwan (1974) Richard Bunger, electric piano Baltimore Symphony Paul Freeman Sony 586215 16:23

04:18:31 Eugène d'Albert: Gernot: Act 2 Prelude (1897) MDR Leipzig Radio Symphony Jun Märkl Naxos 573110 4:54

04:24:34 Dieterich Buxtehude: Membra Jesu Nostri: Ad latus Bux 75 (1680) The Crossing Quicksilver Donald Nally New Focus 8:05

04:35:29 Franz Schubert: Symphony No. 9 'Great C Major' (1828) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Telarc 80110 49:36

05:28:53 Ferruccio Busoni: Turandot Suite Op 41 (1911) La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 53280 24:16

05:54:46 Domenico Scarlatti: Sonata in C Kk 159 (1750) Yevgeny Sudbin, piano BIS 2138 2:29

05:57:42 Carlos Salzedo: Suite of Eight Dances: Rumba (1943) Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273 1:35

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:12 Jean Sibelius: Romance in C Op 42 (1903) Boston Symphony Vladimir Ashkenazy Decca 436566 5:30

06:14:56 Ludwig van Beethoven: Finale from Septet Op 20 (1800) Members of Berlin Philharmonic Octet Philips 4788977 7:31

06:23:09 Joseph Hellmesberger Jr: Polka 'Between the Two of Us' (1900) Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 4:14

06:28:17 Carl Philipp Emanuel Bach: Finale from Flute Concerto H 438 (1753) Sir James Galway, flute Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber RCA 60244 5:06

06:33:35 Francesco Landini: Ecco la primavera (1360) Waverly Consort Michael Jaffee Vanguard 8201 1:55

06:39:58 Franz Schubert: Piano Sonata No. 5 D 557 (1817) András Schiff, piano Decca 440307 12:29

06:53:22 Percy Grainger: I'm Seventeen Come Sunday (1912) Monteverdi Choir English Country Gardiner Orch Sir John Eliot Gardiner Philips 446657 2:55

07:00:02 Samuel Barber: Commando March (1943) Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 3:21

07:07:31 Carl Orff: Carmina burana: Fortune Empress of the World (1936) London Philharmonic Choir London Philharmonic Franz Welser-Möst EMI 54054 5:09

07:14:53 Antonín Dvorák: Largo from Symphony No. 9 Op 95 'New World' (1893) Baltimore Symphony Marin Alsop Naxos 503293 11:48

07:27:48 George Gershwin: Tip-Toes: When Do We Dance? (1925) Lise de la Salle, piano Naïve 5468 3:03

07:32:27 Pawel Lukaszewski: Ave Maria (1992) Fairhaven Singers Ralph Woodward Guild 7380 3:15

07:41:23 Hector Berlioz: The Damnation of Faust: Suite (1846) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 13:30

07:55:08 Bronislaw Kaper: Auntie Mame: Drifting (1958) Richard Glazier, piano Centaur 3347 3:46

08:08:16 Jean-Philippe Rameau: Les Fêtes d'Hébé: Overture (1739) English Chamber Orchestra Raymond Leppard EMI 65732 5:02

08:15:30 John Adams: The Chairman Dances (1987) Baltimore Symphony David Zinman Argo 444454 12:23

08:29:19 John Dowland: Time Stands Still (1603) English Symphony Orchestra Donald Fraser Avie 2391 3:27

08:33:26 John Williams: 1941: March (1979) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80495 4:16

08:42:38 Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice (1897) Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 10:30

08:53:50 Gabriel Yared: The English Patient: Theme (1996) Royal Liverpool Philharmonic Carl Davis Naxos 572111 5:40

09:03:50 Joseph Haydn: String Quartet No. 28 in E-Flat Op 20 # 1 (1772) Daedalus Quartet Bridge 9326 19:35

09:27:35 Felix Mendelssohn: Finale from Symphony No. 4 Op 90 'Italian' (1833) Freiburg Baroque Orchestra Pablo Heras-Casado Harmonia Mundi 902228 5:16

09:35:04 William Grant Still: Humor from Symphony No. 1 'Afro-American' (1931) London Symphony Paul Freeman Sony 586215 3:23

09:39:55 Richard Hayman: Kid Stuff (1959) Boston Pops Arthur Fiedler RCA 68131 4:32

09:46:50 Richard Wagner: Rienzi: Overture (1842) Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 12:22

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:12 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Madrigal (1936) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 3:30

10:04:23 Philippe Gaubert: Madrigal (1908) Fenwick Smith, flute Naxos 557305 3:29

10:09:39 Richard Wagner: A Faust Overture (1844) Cleveland Orchestra George Szell Sony 62403 11:33

10:22:59 Hector Berlioz: The Damnation of Faust: Rákóczy March (1846) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 4:55

10:30:31 José White Lafitte: Finale from Violin Concerto in f-Sharp (1864) Aaron Rosand, violin London Symphony Paul Freeman Sony 586215 4:44

10:39:30 José Mauricio Nuñes Garcia: Introit from Requiem (1816) Morgan State University Choir Helsinki Philharmonic Paul Freeman Sony 586215 4:46

10:45:16 Antonio Vivaldi: Concerto alla rustica RV 151 (1720) La Serenissima Adrian Chandler Avie 2371 4:05

10:50:17 William Grant Still: Africa (1930) Fort Smith Symphony John Jeter Naxos 559174 27:41

11:20:38 Aaron Copland: Prairie Journal (1937) Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559240 10:48

11:34:16 Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in e H 653 'Fandango' (1756) Concerto Cologne Pablo Heras-Casado Archiv 4792050 10:55

11:46:53 Antonio Vivaldi: Sinfonia for Strings in G RV 149 (1720) English Concert Trevor Pinnock Archiv 415518 6:04

11:53:39 George Gershwin: Girl Crazy: Overture (1930) BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier BBC 63 5:41

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:55 Joseph Haydn: Symphony No. 88 in G (1787) Cleveland Orchestra George Szell Sony 768779 19:56

12:28:06 Edvard Grieg: Piano Concerto in a Op 16 (1868) Leon Fleisher, piano Cleveland Orchestra George Szell CBS 44849 29:39

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:00:38 Richard Strauss: Morgen! Op 27 # 4 (1894) Renée Fleming, soprano English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Decca 458858 4:06

13:05:25 Richard Strauss: Andante for Horn & Piano AV 86 (1888) Richard King, horn Panorámicos 2009 3:50

13:10:58 John Adams: The Chairman Dances (1987) Baltimore Symphony David Zinman Argo 444454 12:23

13:24:15 Hector Berlioz: The Trojans: Trojan March (1858) Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80164 5:20

13:31:07 Wolfgang Amadeus Mozart: Les Petits riens: Overture K 299 (1778) Norwegian Nat'l Opera Orch Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 3:10

13:36:28 Ludwig van Beethoven: King Stephan: Overture Op 117 (1811) Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 7:29

13:52:08 Richard Strauss: Le Bourgeois Gentilhomme Suite Op 60 (1918) Cleveland Orchestra George Szell MAA 75 27:53

14:23:15 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 6 (1881) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 436153 8:28

14:35:13 Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past (1899) Andrei Gavrilov, piano Deutsche Gram 437532 7:46

14:45:04 Peter Tchaikovsky: Marche slav Op 31 (1876) Israel Philharmonic Zubin Mehta Teldec 90201 9:08

14:55:04 Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 5 BWV 1050 (1721) Erin Helyard, harpsichord Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9996 4:59

15:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:03:17 Samuel Coleridge-Taylor: Danse nègre Op 35 (1898) London Symphony Paul Freeman Sony 586215 6:02

15:10:06 Samuel Coleridge-Taylor: Hiawatha's Wedding Feast: Onaway! Awake, Beloved (1898) William Brown, tenor London Symphony Paul Freeman Sony 586215 6:14

15:17:07 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 20 K 466 (1785) Martha Argerich, piano Orchestra Mozart Claudio Abbado Deutsche Gram 4791033 7:43

15:26:26 Alexander Voormolen: Baron Hop Suite No. 1 (1924) The Hague Philharmonic Matthias Bamert Chandos 9815 16:20

15:44:43 Peter Schickele: New Horizons in Music Appreciation: Beethoven's Fifth Symphony (1967) Peter Schickele, narrator Vanguard 72015 7:56

15:53:58 Frédéric Chopin: Nocturne No. 10 in A-Flat Op 32 # 2 (1837) Evgeny Kissin, piano Sony 51272 5:37

16:04:05 Vincenzo Bellini: Oboe Concerto in E-Flat (1823) Heinz Holliger, oboe Frankfurt Radio Symphony Eliahu Inbal Philips 4788977 6:29

16:13:47 Daniil Trifonov: Rachmaniana (2009) Daniil Trifonov, piano Deutsche Gram 4794970 11:32

16:28:49 John Addison: Sleuth: Overture (1972) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80189 2:48

16:34:06 Robert Fuchs: Menuetto from Serenade No. 3 Op 21 (1878) Cologne Chamber Orchestra Christian Ludwig Naxos 572607 5:47

16:42:11 Felix Mendelssohn: Overture 'The Fair Melusina' Op 32 (1833) BBC Scottish Symphony Ilan Volkov BBC 225 10:37

16:54:53 Anonymous: Spiritual 'Swing Low, Sweet Chariot' William Brown, tenor Royal Philharmonic Paul Freeman Sony 586215 2:11

16:57:52 Jean-Philippe Rameau: Naïs: Rigaudons (1748) Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 4478 2:16

17:05:36 Ludwig van Beethoven: Allegro from Violin Sonata No. 8 Op 30 # 3 (1802) Midori, violin Sony 730111 6:32

17:14:06 Antonín Dvorák: Largo from Symphony No. 9 Op 95 'New World' (1893) Baltimore Symphony Marin Alsop Naxos 503293 11:48

17:28:04 Florence Price: Fantasie Negre No. 2 (1932) Lara Downes, piano Flipside Music 6:59

17:40:38 Antonín Dvorák: Larghetto from Serenade for Strings Op 22 (1875) Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 433549 5:07

17:46:52 Dmitri Shostakovich: Three Fantastic Dances Op 5 (1922) Vladimir Ashkenazy, piano Decca 1846 3:50

17:53:05 George Gershwin: Three Preludes (1926) Anne-Sophie Mutter, violin Deutsche Gram 4795023 6:28

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:41 Benjamin Britten: The Young Person's Guide to Orchestra Op 34 (1946) Yan Pascal Tortelier, narrator BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier BBC 94 19:03

18:29:23 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets Op 64 (1936) Martha Argerich, piano Deutsche Gram 4799854 03:37

18:35:06 Sergei Prokofiev: War and Peace: New Year's Eve Waltz Op 91 (1943) Martha Argerich, piano Deutsche Gram 4799854 04:51

18:41:29 William Grant Still: Miniatures (1948) Richard Soule, flute Cambria 1083 11:49

18:54:18 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Folk Dance Op 64 (1936) Martha Argerich, piano Deutsche Gram 4799854 03:55

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:32 Luigi Boccherini: Symphony No. 6 in d Op 12 # 4 'La casa del diavolo' (1771) Il Giardino Armonico, Milano Giovanni Antonini Naïve 30399 19:12

19:23:53 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 20 in d K 466 (1785) Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 15498 33:22

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:12 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Overture & Dances (1866) Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 19:07

20:22:12 Anton Bruckner: Adagio from Symphony No. 6 (1881) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 436153 17:01

20:41:12 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 8 in a K 310 (1778) Richard Goode, piano Nonesuch 79831 18:12

21:03:05 George Walker: Trombone Concerto (1957) Denis Wick, trombone London Symphony Paul Freeman Sony 586215 16:26

21:20:48 Johann Adolf Scheibe: Sinfonia à 4 (1740) Concerto Copenhagen Andrew Manze Chandos 550 7:43

21:29:26 Thomas Frost: Little Suite from 'The Notebook for Anna Magdalena Bach' (1968) Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy CBS 39431 7:30

21:40:11 Franz von Suppé: Light Cavalry: Overture (1866) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 10406 6:41

21:48:07 Aaron Copland: Billy the Kid (1938) Baltimore Symphony David Zinman Argo 440639 33:01

22:23:02 Johannes Brahms: Variations on a Theme by Paganini Op 35 (1863) Alessio Bax, piano Signum 309 21:04

22:45:48 Erich Wolfgang Korngold: Lento religioso from Symphonic Serenade Op 39 (1948) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 061721 11:06

22:57:28 Gabriel Fauré: Dolly Suite: Berceuse Op 56 (1897) Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 2:23

23:00 QUIET HOUR

23:01:47 Jack Gallagher: Pavane from Sinfonietta for Strings (2007) London Symphony JoAnn Falletta Naxos 559652 4:58

23:06:46 Franz Schubert: Andante from Piano Sonata No. 21 (1828) Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171 10:08

23:16:55 Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Romance Op 97 (1955) Janine Jansen, violin Royal Philharmonic Barry Wordsworth Decca 475011 2:31

23:20:08 Ralph Vaughan Williams: Prelude on 'Rhosymèdre' (1921) Orchestra of St. John's John Lubbock ASV 6007 4:08

23:24:15 Joseph Haydn: Adagio from Cello Concerto No. 1 (1765) Wendy Warner, cello Camerata Chicago Drostan Hall Cedille 142 8:06

23:32:21 Gabriel Fauré: Pavane Op 50 (1887) Louis Lortie, piano Chandos 40 5:32

23:39:01 Claude Debussy: Children's Corner: The Little Shepherd (1908) Quebec Symphony Orchestra Yoav Talmi Atma 2377 2:47

23:41:49 Howard Helvey: O lux beatissima (2004) St. John the Evangelist Choir Gregory Heislman St. John 2008 3:57

23:45:46 Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Concerto No. 2 Op 19 (1795) Stefan Vladar, piano Capella Istropolitana Barry Wordsworth Naxos 500250 9:03

23:55:51 Frederick S. Converse: Serenade (1903) Gowanus Arts Ensemble Reuben Blundell New Focus 166 2:55