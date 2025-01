WCLV Program Guide 02-10-2022

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:56 Domenico Scarlatti: Sonata in A Kk 208 (1750) Federico Colli, piano Chandos 40 6:01

00:07:44 Nicolò Paganini: Sonata No. 4 for Violin & Guitar (1828) Gil Shaham, violin Deutsche Gram 437837 8:29

00:17:40 Alexander Glazunov: Symphony No. 4 in E-Flat Op 48 (1893) Royal Scottish National Orchestra José Serebrier Warner 63236 33:29

00:54:06 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 25 in C K 503 (1786) Vassily Primakov, piano Odense Symphony Scott Yoo Bridge 9328 31:54

01:29:14 Walter Piston: Symphony No. 4 (1951) Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 559162 24:22

01:55:03 Juan Diego Flórez: Santo (2010) Juan Diego Flórez, tenor Orch del Teatro Comunale Michele Mariotti Decca 14875 3:34

02:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

02:00:00 Granados, Enrique Opera, 'Goyescas' (1916) New Philharmonia Orch/Rafael Frühbeck de Burgos London The Classic Sound- Albeniz: Suite Espanola, Falla/ Fruhbeck De Burgos 5:15

02:05:15 Sor, Fernando Sonata in D, Op 14, 'Gran Solo' Eduardo Fernández, g London Guitar Music 8:43

02:13:58 Rodrigo, Joaquín Zarabanda Lejana y Villancico' Asturias Sym/Maximiano Valdes Naxos RODRIGO: Soleriana / Zarabanda lejana y Villancico 8:26

02:22:24 Sor, Fernando 24 Guitar Etudes (Studies), Op 35 Eduardo Fernàndez, g London Guitar Music 1:27

02:23:51 Schubert, Franz Moments musicaux,' D 780 András Schiff, p London Impromptus D899, Moments Musicaux D780 30:32

02:54:23 Strauss, Johann, Sr Chinese Galop, Op 20 Vienna Phil/Georges Pretre London New Year's Concert 2008 1:40

03:00:00 Mozart, Wolfgang Amadeus Rondo in C, K. 373 Brabant Phil/Philippe Graffin, v Avie Mozart 5:10

03:05:10 Mozart, Wolfgang Amadeus Piano Trio in E, K. 542 Mozartean Players Harmonia Mundi Mozart: Complete Piano Trios 18:55

03:24:05 Bernstein, Leonard West Side Story' Eroica Trio EMI/Ang An American Journey 11:44

03:35:49 Lambert, Constant Romeo and Juliet' (1924-25) English Northern Philharmonia/David Lloyd-Jones Hyperion Lambert: Piano Concerto, Romeo And Juliet, The Bird Actors, Prize Fight, Elegiac Blues 1:26

03:37:15 Prokofiev, Serge Romeo and Juliet' Suite No. 3, Op. 101 Suisse Romande Orch/Armin Jordan Erato PROKOFIEV: Roméo et Juliette, suite symphonique No. 1 pour orche 17:24

03:54:39 Lambert, Constant Romeo and Juliet' (1924-25) English Northern Philharmonia/David Lloyd-Jones Hyperion Lambert: Piano Concerto, Romeo And Juliet, The Bird Actors, Prize Fight, Elegiac Blues 1:49

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:29 Howard Hanson: Merry Mount: Suite (1933) Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 559702 15:47

04:18:38 Nicolò Paganini: Caprice No. 24 Op 1 # 24 (1820) Philippe Quint, violin Naxos 570703 6:25

04:26:21 Peter Boyer: Symphony No. 1 (2013) London Philharmonic Peter Boyer Naxos 559769 24:03

04:52:58 Jean Sibelius: Violin Concerto in d Op 47 (1905) Hilary Hahn, violin Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Deutsche Gram 4795448 33:07

05:29:15 Joseph Haydn: Symphony No. 97 in C (1792) Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 23:35

05:54:25 Fritz Kreisler: Schön Rosmarin (1910) Ray Chen, violin Decca 4833852 2:12

05:57:06 Sergei Prokofiev: Cinderella: Gavotte (1944) Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 410162 2:13

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:41 Johannes Brahms: Scherzo from Serenade No. 2 Op 16 (1859) Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan PhiBaroque 5 2:49

06:10:54 John Stanley: Trumpet Voluntary (1750) Wynton Marsalis, trumpet English Chamber Orchestra Anthony Newman Sony 66244 3:31

06:16:29 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 99 (1793) London Classical Players Sir Roger Norrington EMI 55192 10:51

06:29:29 Leos Janácek: Jealousy (1903) Czech State Philharmonic Brno José Serebrier Reference 75 5:38

06:40:12 Frédéric Chopin: Polonaise No. 5 in f-Sharp Op 44 (1841) Rafal Blechacz, piano Deutsche Gram 18883 9:09

06:52:32 Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 6: Gavotte BWV 1012 (1720) Andrés Díaz, cello Azica 71252 3:59

06:56:53 Traditional: Basle March Philip Jones Brass Ensemble Claves 600 3:30

07:05:03 Alfredo Catalani: Loreley: Dance of the Water Nymphs (1890) BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10634 5:50

07:12:16 Johannes Brahms: Finale from Symphony No. 4 Op 98 (1885) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 9:09

07:22:49 Sergei Prokofiev: The Love for Three Oranges: March Op 33 (1919) Lisa Batiashvili, violin Chamber Orchestra of Europe Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 4798529 01:31

07:24:57 Traditional: The Girl I Left Behind Me Cambridge Singers John Rutter Collegium 120 1:51

07:28:01 David Baker: Blues from Cello Sonata (1973) János Starker, cello Sony 586215 7:39

07:40:24 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 9 Op 125 'Choral' (1823) Freiburg Baroque Orchestra Pablo Heras-Casado Harmonia Mundi 902431 13:27

07:54:41 Francis Lai: Love Story: Theme (1970) Royal Liverpool Philharmonic Carl Davis Naxos 572111 4:34

08:08:53 Peter Boyer: Festivities (2011) London Philharmonic Peter Boyer Naxos 559769 5:48

08:17:45 Johann Melchior Molter: Sinfonia Concertante for Trumpet & Winds (1750) Wolfgang Basch, trumpet Wind Ensemble Bob van Asperen DHM 7976 9:48

08:29:39 Francisco Tárrega: Recuerdos de la Alhambra (1899) Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377 2:36

08:33:22 Claude Debussy: Three Nocturnes: Clouds (1897) Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 4795448 6:13

08:44:22 Francesco Durante: Concerto No. 8 for Strings 'La Pazzia' (1740) I Solisti Veneti Claudio Scimone Erato 88172 10:15

08:55:51 John Williams: Superman: March (1978) Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel Deutsche Gram 29939 4:20

09:06:59 Ludwig van Beethoven: Piano Trio No. 4 in B-Flat Op 11 'Gassenhauer' (1797) Beaux Arts Trio Philips 4788977 17:39

09:28:11 Giacomo Puccini: La bohème: O soave fanciulla (1896) Jonas Kaufmann, tenor St. Cecilia Academy Orchestra Sir Antonio Pappano Sony 509249 4:11

09:34:35 Dominick Argento: The Dream of Valentino: Tango (1993) Baltimore Symphony David Zinman Argo 444454 3:20

09:39:47 Franz Liszt: Transcendental Etude No. 3 S 139/3 'Paysage' (1851) Claudio Arrau, piano Philips 4788977 4:14

09:46:11 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 9 K 73 (1772) Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 63970 11:48

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

09:59:51 George Frideric Handel: Semele: Where'er you walk (1744) Bryn Terfel, baritone Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Deutsche Gram 453480 4:33

10:04:57 George Frideric Handel: Ariodante: Act 2 Overture (1735) Orfeo 55 Nathalie Stutzmann Erato 520955 1:45

10:08:06 William Grant Still: Suite for Violin & Piano (1943) Randall Goosby, violin Decca 4851664 14:10

10:24:14 Gabriel Fauré: Fantaisie Op 79 (1898) Demarre McGill, flute Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 5:21

10:31:24 Ermanno Wolf-Ferrari: The Secret of Susanna: Intermezzo (1909) John Bradbury, clarinet BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10511 3:39

10:39:47 Georges Bizet: Carmen: Gypsy Dance 'Les tringles des sistres' (1875) Elina Garanca, mezzo-soprano Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Deutsche Gram 14777 4:37

10:45:24 Muzio Clementi: Minuetto Pastorale (1800) Philharmonia Orchestra Francesco d'Avalos ASV 802 3:46

10:50:18 Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Suite (1739) Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Conifer 51313 31:11

11:23:29 Silvestre Revueltas: Janitzio (1933) Simón Bolívar Symphony Keri-Lynn Wilson Dorian 90254 7:30

11:33:44 Joseph Fiala: English horn Concerto in C (1780) Albrecht Mayer, English horn Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Deutsche Gram 4792942 11:45

11:46:46 Richard Rodgers: Slaughter on 10th Avenue from 'On Your Toes' (1936) Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63034 7:01

11:54:45 Ludwig van Beethoven: German Dance from String Quartet No. 13 Op 130 (1826) Cypress String Quartet Cypress 2012 3:52

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:32 Richard Wagner: Rienzi: Overture (1842) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 13:27

12:22:55 Johannes Brahms: Piano Quartet No. 1 in g Op 25 (1861) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 75 38:44

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:05:13 Jacques Offenbach: The Tales of Hoffmann: Barcarolle (1881) Anna Netrebko, soprano Prague Philharmonia Emmanuel Villaume Deutsche Gram 12217 3:38

13:09:21 Charles-Valentin Alkan: Barcarolle Op 65 # 6 (1870) Ronald Smith, piano Arabesque 6523 2:34

13:13:08 Franz Schubert: Rondo in A D 951 'Grand Rondeau' (1828) Martha Argerich, piano Deutsche Gram 4795096 13:05

13:27:56 Franz Liszt: Ballade from 'The Flying Dutchman' S 441 (1872) Daniel Barenboim, piano Deutsche Gram 4779525 5:43

13:35:51 Joseph Haydn: Gloria from Mass No. 11 'Lord Nelson Mass' (1798) Mary Wilson, soprano Boston Baroque Martin Pearlman Linn 426 3:26

13:43:23 Joseph Haydn: The Creation: Sing to the Lord, All Ye Voices (1798) Gundula Janowitz, soprano Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Deutsche Gram 4796018 3:58

13:52:30 Franz Schubert: Symphony No. 10 in D D 936 (1828) Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Hyperion 67000 29:34

14:23:46 Johann David Heinichen: Concerto Grosso in F S 233 (1715) Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 437549 8:32

14:34:40 Gustav Holst: Japanese Suite Op 33 (1915) Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 572914 10:13

14:46:03 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in C K 373 (1781) Peter-Lukas Graf, flute English Chamber Orchestra Raymond Leppard Brilliant 93290 6:26

14:53:17 Nikolai Rimsky-Korsakov: Mlada: Procession of the Nobles (1890) Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 503293 4:53

15:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:02:07 Jerry Goldsmith: The Generals' March (1980) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80175 4:45

15:07:28 Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: A Modern Major General (1879) Richard Suart, baritone Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80353 2:49

15:11:33 Peter Boyer: Celebration Overture (1997) London Philharmonic Peter Boyer Naxos 559769 6:32

15:19:50 Joseph Haydn: Symphony No. 99 in E-Flat (1793) Cleveland Orchestra George Szell Sony 768779 24:25

15:46:08 Chevalier de Saint-Georges: String Quartet No. 1 in C Op 1 # 1 (1771) Juilliard String Quartet Sony 586215 9:24

15:57:40 Robert Schumann: Fantasy Pieces: Dream Tangles Op 12 # 7 (1838) Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177 2:32

16:04:12 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 5 Op 39 (1930) New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 6:13

16:13:00 Johann Melchior Molter: Concerto Pastorale (1740) Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8730 11:18

16:28:31 Jerry Goldsmith: L.A. Confidential: Main theme (1997) City of Prague Philharmonic James Fitzpatrick Silva 1183 4:44

16:35:33 Samuel Coleridge-Taylor: Dance Op 5 # 5 (1895) Catalyst Quartet Azica 71336 4:31

16:42:05 Johann Sebastian Bach: Concerto for 4 Keyboards BWV 1065 (1740) Jeannette Sorrell, harpsichord Apollo's Fire Jeannette Sorrell Eclectra 2059 9:35

16:53:41 Hans Christian Lumbye: Galop 'Copenhagen Steam Railway' (1847) Tivoli Symphony Orchestra Giordano Bellincampi Marco Polo 223743 3:48

16:58:25 George Gershwin: Porgy and Bess: Oh Lord, I'm on My Way (1935) Roberta Alexander, soprano New York Philharmonic Zubin Mehta Teldec 46318 1:37

17:05:22 Claude Debussy: Estampes: La soirée dans Grenade (1903) Philharmonia Orchestra Geoffrey Simon Cala 1025 6:22

17:05:38 Emmanuel Chabrier: L'étoile: Overture (1877) Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 4:59

17:20:18 John Stepan Zamecnik: Storm Music (1919) Paragon Ragtime Orchestra Rick Benjamin New World 80761 3:10

17:24:39 Johannes Brahms: Minuet & Rondo from Serenade No. 2 Op 16 (1859) Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan PhiBaroque 5 11:21

17:40:50 Peter Boyer: Three Olympians: Aphrodite (2000) London Philharmonic Peter Boyer Naxos 559769 5:32

17:47:33 Leo Arnaud: Three Fanfares (1958/1979) Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 3:21

17:52:38 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 2 (1717) Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 7:06

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:59 Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Theme and Variations Op 55 (1884) Russian National Orchestra Vladimir Jurowski PentaTone 061 19:18

18:30:25 José Mauricio Nuñes Garcia: Introit from Requiem (1816) Morgan State University Choir Helsinki Philharmonic Paul Freeman Sony 586215 4:46

18:37:43 Fela Sowande: Nostalgia from 'African Suite' (1955) London Symphony Paul Freeman Sony 586215 3:40

18:43:14 Franz Liszt: Legend No. 1 'St Francis of Assisi Preaching to the Birds' S 175/1 (1863) Roberto Plano, piano Azica 71222 10:58

18:55:06 Fela Sowande: Akinla from 'African Suite' (1955) London Symphony Paul Freeman Sony 586215 3:19

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:15 Karl Goldmark: Penthesilea Op 31 (1879) Rhenish Philharmonic Michael Halász Records Int'l 7007 21:12

19:26:02 Johannes Brahms: Serenade No. 2 Op 16 (1859) Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan PhiBaroque 5 31:08

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:05 Joseph Eybler: Symphony No. 1 in C (1789) Geneva Chamber Orchestra Michael Hofstetter CPO 777104 23:19

20:25:48 Charles Gounod: Faust: Ballet Music (1869) Orchestra of the Royal Opera House Sir Georg Solti Decca 4785437 15:51

20:43:01 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 2: Chaconne BWV 1004 (1720) Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255 13:56

20:57:17 Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 2 BWV 1047 (1718) Julian Sommerhalder, trumpet Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 139230 2:28

21:02:52 Giuseppe Verdi: Requiem: Libera me (1874) Leontyne Price, soprano Chicago Symphony Sir Georg Solti RCA 2476 13:12

21:17:21 Giacomo Puccini: Tosca: Vissi d'arte (1900) Leontyne Price, soprano Vienna Philharmonic Herbert von Karajan Decca 4788210 3:24

21:22:00 Giacomo Puccini: Suor Angelica: Intermezzo (1918) BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10634 3:34

21:27:38 Franz Anton Hoffmeister: Oboe Concerto in C (1787) Albrecht Mayer, oboe Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Deutsche Gram 4792942 18:19

21:49:06 Robert Schumann: Symphony No. 2 in C Op 61 (1846) Chamber Orchestra of Europe Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 4792437 34:50

22:25:11 Ernö Dohnányi: Serenade for Strings Op 10 (1902) NES Chamber Orchestra Dmitry Sitkovetsky Nonesuch 79545 20:22

22:48:05 Maurice Ravel: Introduction & Allegro (1905) Alice Chalifoux, harp Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63056 10:31

23:00 QUIET HOUR

23:02:21 Claude Debussy: Arabesque No. 1 (1888) Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 3:46

23:06:08 Johann Sebastian Bach: St. John Passion: Chorus 'Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine' (1724) Apollo's Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2369 7:40

23:13:48 Joseph Haydn: Adagio from String Quartet No. 24 Op 20 # 6 (1772) Angeles Quartet Decca 4783695 6:40

23:21:22 Frederick Delius: Intermezzo from 'Fennimore and Gerda' (1910) Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Argo 433704 5:51

23:27:14 Franz Schubert: Moment Musical No. 6 D 780 (1828) Stephen Kovacevich, piano EMI 55219 7:40

23:34:53 Johann Sebastian Bach: Largo from Concerto for 2 Violins BWV 1043 (1723) Julia Fischer, violin Academy St. Martin in Fields Julia Fischer Decca 12490 6:40

23:42:41 Leo Brouwer: Una día de noviembre (2000) Milos Karadaglic, guitar Deutsche Gram 17000 4:22

23:47:04 Sergei Rachmaninoff: Lilacs Op 21 # 5 (1902) Sergei Babayan, piano Deutsche Gram 4839181 2:57

23:50:01 Edvard Grieg: Two Elegiac Melodies: The Last Spring Op 34 # 2 (1881) San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 5:40

23:56:36 Gabriel Fauré: Dolly Suite: Dolly's Garden Op 56 (1897) Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 2:31