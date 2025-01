WCLV Program Guide 02-09-2022

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:20 Arvo Pärt: Summa (1977) Theatre of Voices Paul Hillier Harmonia Mundi 907182 6:22

00:08:40 Domenico Scarlatti: Sonata in a Kk 175 (1750) Duo Amaral DuoAmaral 2013 5:03

00:15:18 Johannes Brahms: Symphony No. 3 in F Op 90 (1883) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 34:22

00:52:17 George Frideric Handel: Dixit Dominus HWV 232 (1707) Sandra Simon, soprano Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2270 32:56

01:29:17 Joseph Haydn: String Quartet No. 27 in D Op 20 # 4 (1772) Daedalus Quartet Bridge 9326 22:52

01:53:32 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Waltz (1876) Mariinsky Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 5:26

02:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

02:00:00 Rameau, Jean-Philippe Acante et Céphise' (1751) Les Talens Lyriques/Christophe Rousset L'Oiseau Lyre Rameau: Ouvertures * Les Talens Lyriques/Rousset 5:08

02:05:08 Rameau, Jean-Philippe Trois pièces' Earl Wild, p Audiofon Art of the Transcription 11:44

02:16:52 Rameau, Jean-Philippe Les Boréades' Capella Savaria/Mary Térey-Smith Naxos RAMEAU: La naissance d'Osiris / Abaris ou les Boreades 21:33

02:38:25 Rameau, Jean-Philippe La Follette' Gustav Leonhardt, hc RCA-DHM Suites And Pavane 1:27

02:39:52 Bosmans, Henriette Poème' (1926) Dmitri Ferschtman, vc; Netherlands Radio Chamber Orch/Ed Spanjaard NM Classics Cello Concertos 14:32

02:54:24 Rameau, Jean-Philippe Les Tourbillons' Gustav Leonhardt, hc RCA-DHM Suites And Pavane 1:48

03:00:00 Diepenbrock, Alphons Chorus, 'Auf dem See' Netherlands Chamber Cho/Uwe Gronostay NM Classics Vox Neerlandica II 5:00

03:05:00 Debussy, Claude La Mer' Suisse Romande Orch/Armin Jordan Erato Prelude a l'apres-midi D'un Faune, Nocturnes, La Mer 24:23

03:29:23 Voorn, Jan Als de ziele luistert Netherlands Chamber Cho/Uwe Gronostay NM Classics Vox Neerlandica II 1:48

03:31:11 Smit, Leo Suite pour piano' (1926) Ronald Brautigam, p NM Classics Ronald Brautigam: Piano 8:18

03:39:29 Wagenaar, Johan Cyrano de Bergerac' Overture, Op 23 Royal Concertgebouw Orch/Riccardo Chailly London Saul En David • Amphitrion • Cyrano De Bergerac • De Getemde Feeks 13:51

03:53:20 Diepenbrock, Alphons Chanson d'automne' Netherlands Chamber Cho/Uwe Gronostay NM Classics Vox Neerlandica II 1:48

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:51 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 21 in C Op 53 'Waldstein' (1804) Peter Takács, piano Cambria 1175 24:46

04:27:26 Camille Saint-Saëns: Fantaisie for Harp Op 95 (1893) Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273 8:47

04:37:24 Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in C H 659 (1773) The Vivaldi Project John Hsu Centaur 3176 10:22

04:50:21 Claude Debussy: Images for Orchestra (1912) San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 69 35:22

05:29:14 Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto for 3 Pianos K 242 'Lodron' (1776) Leon Fleisher, piano Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher Sony 743505 25:04

05:55:54 Johannes Brahms: Lullaby Op 49 # 4 (1868) Angelika Kirchschlager, mezzo-soprano Sony 64498 1:43

05:58:38 Traditional: The Cuckoo Philip Jones Brass Ensemble Claves 600 1:16

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:48 Antonio Vivaldi: Concerto for Strings in G RV 146 (1727) Taverner Players Andrew Parrott EMI 54208 5:38

06:15:26 Gioacchino Rossini: Il turco in Italia: Overture (1814) London Symphony Claudio Abbado Sony 304505 8:11

06:24:24 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Bumblebee (1900) Shannon Lee, violin Telarc 80695 1:11

06:25:48 Billy May: Green Hornet: Theme (1966) Salut Salon Warner 554295 2:08

06:28:38 Carl Reinecke: Allegro from Flute Concerto Op 283 (1908) Sharon Bezaly, flute The Hague Philharmonic Neeme Järvi BIS 1679 7:01

06:40:13 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in B-Flat for Strings K 137 K 137 (1772) Cuarteto Casals Harmonia Mundi 987060 12:19

06:53:40 Frank Loesser: How to Succeed in Business Without Really Trying: Overture (1961) Boston Pops Keith Lockhart BostonPops 4 3:06

06:57:45 Karl King: March 'Rough-Riders' (1943) Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 85 1:53

07:04:46 Ignacio Cervantes: Danzas Cubanas (1899) Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732 7:13

07:13:39 Isaac Albéniz: Iberia: Fête-dieu à Séville (1906) Soyeon Kate Lee, piano Koch Intl 7759 8:45

07:23:50 Igor Stravinsky: Ave Maria (1934) Fairhaven Singers Ralph Woodward Guild 7380 2:09

07:26:31 Fela Sowande: Akinla from 'African Suite' (1955) London Symphony Paul Freeman Sony 586215 3:19

07:32:27 Bruce Broughton: Silverado: Overture (1985) Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow ClevPops 2016 4:53

07:41:43 Georg Philipp Telemann: Water Music Suite: Overture (1723) Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 413788 9:28

07:53:44 George Gershwin: Porgy and Bess: I Loves You, Porgy (1935) Lara Downes, piano Sono Luminus 92207 4:15

07:58:08 Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 1: Galop (1949) Moscow Chamber Orchestra Constantine Orbelian Delos 3257 1:30

08:08:46 George Frideric Handel: Coronation Anthem 'Zadok the Priest' (1727) London Chorus London Philharmonic Sir Andrew Davis EMI 28379 5:57

08:16:37 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 (1713) Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 139230 12:36

08:30:47 Giuseppe Verdi: Falstaff: Honor Monologue (1893) Bryn Terfel, baritone Metropolitan Opera Orchestra Deutsche Gram 4795448 4:32

08:40:30 Johann Joachim Quantz: Concerto for 2 Flutes (1750) Jed Wentz, flute Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 447644 12:25

08:54:25 Frédéric Chopin: Prelude No. 7 Op 28 # 7 (1839) Daniil Trifonov, piano Deutsche Gram 4791728 0:45

08:55:28 Béla Bartók: Romanian Folk Dances (1915) Nadja Salerno-Sonnenberg, violin New Century Chamber Orch NSS Music 8 6:52

09:07:45 Morton Gould: Spirituals for String Choir & Orchestra (1941) London Symphony Walter Susskind Everest 9003 18:39

09:30:50 Traditional: Scarborough Fair Claire Jones, harp London Mozart Players Stuart Morley Silva 6051 4:47

09:36:56 Teresa Carreño: Waltz 'Flower Basket' Op 9 (1877) Alan Feinberg, piano Argo 436121 5:05

09:44:53 George Frideric Handel: Organ Concerto No. 5 Op 4 # 5 (1738) Matthew Halls, organ Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2055 8:07

09:56:06 Antonín Dvorák: Legend No. 3 Op 59 # 3 (1881) Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 4:04

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:20 Florence Price: Child Asleep (1932) Lara Downes, piano Flipside Music 1:43

10:03:45 Margaret Bonds: Winter Moon (1936) Malcolm J. Merriweather, baritone Avie 2413 1:11

10:06:22 Hector Berlioz: Benvenuto Cellini: Overture (1837) Dresden State Orchestra Sir Colin Davis RCA 68790 9:55

10:17:32 Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 1 S 110 (1860) Orchestre de la Suisse Romande Kazuki Yamada PentaTone 518 11:20

10:31:49 George Walker: Lyric for Strings (1941) London Symphony Paul Freeman Sony 586215 5:48

10:42:05 William Grant Still: Land of Romance from 'Africa' (1930) Lara Downes, piano Steinway 30016 6:48

10:52:20 Joseph Haydn: Symphony No. 43 in E-Flat 'Mercury' (1771) Austro-Hungarian Haydn Orchestra Ádám Fischer Nimbus 5530 23:32

11:17:38 Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain (1867) Cleveland Orchestra Oliver Knussen Deutsche Gram 2123 9:07

11:29:41 Arthur Benjamin: Oboe Concerto after Cimarosa (1942) Anthony Camden, oboe City of London Sinfonia Nicholas Ward Naxos 553433 11:30

11:42:56 John Ireland: Tritons (1899) London Symphony Richard Hickox Chandos 8994 11:11

11:56:05 Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Ich ruf' zu dir' BWV 639 (1713) Simone Dinnerstein, piano Sony 81742 3:37

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:40 Robert Schumann: Overture to Scenes from Goethe's 'Faust' (1853) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 011406 8:05

12:16:50 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 34 in C K 338 (1780) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 052903 19:45

12:37:56 Jean Sibelius: Tapiola Op 112 (1926) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 110406 18:03

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:00:30 Quincy Porter: Speed Etude (1948) Eliesha Nelson, viola Sono Luminus 90911 2:24

13:03:14 John Adams: Short Ride in a Fast Machine (1986) City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle EMI 55051 4:15

13:08:56 Jessie Montgomery: Coincident Dances (2019) Chicago Sinfonietta Mei-Ann Chen Cedille 185 11:40

13:21:50 Roger Dickerson: Sonatina (1956) Karen Walwyn, piano Albany 266 11:12

13:34:38 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet K 355 (1789) András Schiff, piano Decca 421369 2:37

13:41:33 Ludwig August Lebrun: Rondo from Oboe Concerto No. 2 (1775) Albrecht Mayer, oboe Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Deutsche Gram 4792942 6:44

13:51:02 Felix Mendelssohn: Symphony No. 4 in A Op 90 'Italian' (1833) Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 28:44

14:22:03 Lorenzo Zavateri: Concerto Grosso in D Op 1 # 2 (1735) Gottfried von der Goltz, violin Freiburg Baroque Orchestra Gottfried von der Goltz DHM 77352 11:06

14:36:07 Aaron Copland: Billy the Kid: Three Dances (1938) St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 77310 10:43

14:48:13 Bedrich Smetana: Libuse: Overture (1872) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 8:28

15:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:02:13 Giuseppe Verdi: Falstaff: Honor Monologue (1893) Bryn Terfel, baritone Metropolitan Opera Orchestra Deutsche Gram 4795448 4:32

15:07:13 Giuseppe Verdi: Falstaff: Act 3 Finale 'Tutto nel mondo è burla' (1893) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80364 3:10

15:12:20 Alan Hovhaness: Symphony No. 2 Op 132 'Mysterious Mountain' (1955) Royal Liverpool Philharmonic Gerard Schwarz Telarc 80604 19:30

15:33:07 Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 6 in F BWV 1057 (1740) Murray Perahia, piano Academy St. Martin in Fields Murray Perahia Sony 89690 15:34

15:50:34 José White Lafitte: Finale from Violin Concerto in f-Sharp (1864) Aaron Rosand, violin London Symphony Paul Freeman Sony 586215 4:44

15:57:17 Traditional: Minuet No. 60 (1765) Danish String Quartet ECM 2550 2:37

16:04:02 Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Scherzo-valse (1881) Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 6:00

16:12:26 Muzio Clementi: Minuet & Finale from Symphony No. 1 (1795) Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 573071 12:09

16:29:09 Bill Conti: Rocky: Theme (1976) Royal Philharmonic Tolga Kashif Royal Phil 33 3:25

16:35:26 Peter Tchaikovsky: Waltz from Serenade for Strings Op 48 (1880) Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Ondine 1150 3:56

16:41:29 Franz Schubert: Finale from String Quintet D 956 (1828) Gary Hoffman, cello Cypress String Quartet Avie 2307 9:27

16:53:02 Fela Sowande: Nostalgia from 'African Suite' (1955) London Symphony Paul Freeman Sony 586215 3:40

16:57:27 Alexandre Desplat: Le plus bel âge: Theme (1995) Alain Planès, piano Traffic Quintet Mercury 481217 2:44

17:05:48 Cristóbal de Morales: Jubilate Deo (1538) Stile Antico Harmonia Mundi 807595 5:38

17:13:46 Johann Melchior Molter: Sinfonia Concertante for Trumpet & Winds (1750) Wolfgang Basch, trumpet Wind Ensemble Bob van Asperen DHM 7976 9:48

17:25:31 Frederick Delius: La Quadroöne & Scherzo (1890) English Northern Philharmonia David Lloyd-Jones Naxos 553535 9:46

17:40:25 Franz Liszt: Schubert Song 'Ave Maria' S 558/12 (1838) Benjamin Grosvenor, piano Decca 4851450 5:25

17:47:09 Franz Liszt: Schubert Song 'Hark, hark, the lark' S 558/9 (1838) Evgeny Kissin, piano Deutsche Gram 435028 2:34

17:52:13 John Field: Rondeau in A-Flat (1812) Mícéal O'Rourke, piano London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9534 7:22

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:51 Frank Bridge: Dance Rhapsody (1908) BBC National Orch of Wales Richard Hickox Chandos 10012 19:11

18:30:00 Antonio Vivaldi: Flute Concerto in G Op 10 # 4 (1728) Patrick Gallois, flute Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 437839 7:14

18:39:29 Antonio Vivaldi: Largo from Concerto for 2 Cellos RV 531 (1720) English Symphony Orchestra Donald Fraser Avie 2391 3:51

18:45:00 Edvard Grieg: Two Melodies for Strings Op 53 (1890) Gothenburg Symphony Neeme Järvi Deutsche Gram 437520 9:17

18:55:22 Antonio Vivaldi: Giustino: La gloria del mio sangue (1724) Yo-Yo Ma, cello Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Sony 90916 2:46

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:06 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 2: Chaconne BWV 1004 (1720) Joshua Bell, violin Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Sony 308779 13:25

19:17:22 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7 in A Op 92 (1812) Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Sony 549176 39:21

19:58:26 Nikolai Medtner: Fairy Tale Op 26 # 2 (1912) Daniil Trifonov, piano Deutsche Gram 4791728 1:25

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Les Délices: Winds of Change – Les Délices: Emi Ferguson, flute; Debra Nagy oboe; Shelby Yamin, violin; Allison Monroe, viola; Rebecca Reed, cello

Joseph Bologne, Chevalier de St. Georges (arr Nagy): Quartet for Flute & Strings

Sydney Guillaume: A Journey to Freedom (World Premiere)

Karl Bochsa: Oboe Quartet No. 2 in d minor

Luigi Boccherini: Quintet for Flute, Oboe, Violin, Viola & Cello

21:28:08 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 27 in B-Flat K 595 (1791) Robert Casadesus, piano Cleveland Orchestra George Szell Sony 780837 30:14

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS SPECIAL – in honor of Black History Month and the 95 th birthday of legendary soprano Leontyne Price, we present a repeat broadcast of The Black Arts, recorded January 7, 1998. Grace’s guest that night was long-time sponsor, Cleveland architect Robert P. Madison, and her subject was the great Leontyne Price. WCLV’s thanks go to Regennia Williams, Distinguished Scholar of African American History and Culture at the Western Reserve Historical Society, the African American Archives Auxiliary of WRHS, the Cleveland History Center, and A to Z Audio Services, Inc.

Giuseppe Verdi: Aida: Ritorna vincitor–London Symphony/Erich Leinsdorf

Giacomo Puccini: Madama Butterfly: Un bel di–New Philharmonia Orchestra/Edward Downes

Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Ach, ich fühls–Orchestra/Peter Herman Adler

Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Non mi dir—New Philharmonia Orchestra/Edward Downes

Giacomo Puccini: Tosca: Vissi d’arte–New Philharmonia Orchestra/Zubin Mehta

Giuseppe Verdi: Il trovatore: D’amor sull’ali rosee–New Philharmonia Orchestra/Zubin Mehta

Margaret Bonds: Spiritual ‘Set down servant’

Margaret Bonds: Spiritual ‘He’s got the whole world in his hands’

Florence Price Spiritual ‘My soul’s been anchored in the Lord’—DePaur Orchestra & Chorus

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:49 William Grant Still: Adagio from Symphony No. 1 'Afro-American' (1931) London Symphony Paul Freeman Sony 586215 5:03

23:06:52 Robert Moran: Notturno in Weiss (2006) The Esoterics Eric Banks Innova 244 8:04

23:14:57 Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 14 Op 27 # 2 'Moonlight' (1801) Evgeny Kissin, piano Deutsche Gram 4797581 6:39

23:23:07 Joaquín Rodrigo: Soleriana: Pastorale (1953) Royal Philharmonic Enrique Bátiz EMI 67435 6:30

23:29:37 Alexander Borodin: In the Steppes of Central Asia (1880) Mariinsky Orchestra Valéry Gergiev Philips 470840 7:45

23:38:14 Robert Schumann: Widmung (Dedication) Op 25 # 1 (1840) Slovak Radio Symphony Michael Dittrich Marco Polo 223246 3:01

23:41:16 Frédéric Chopin: Prelude No. 13 Op 28 # 13 (1839) Grigory Sokolov, piano Deutsche Gram 4794342 3:50

23:45:07 Sir William Walton: Lento from Sonata for Strings (1971) Guildhall Strings RCA 7846 9:38

23:55:14 William Byrd: Ave verum corpus (1605) Ora Suzi Digby Harmonia Mundi 906102 3:28