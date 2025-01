WCLV Program Guide 02-08-2022

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:56 Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Concerto No. 27 K 595 (1791) Vassily Primakov, piano Odense Symphony Scott Yoo Bridge 9328 9:21

00:10:59 Bohuslav Martinu: Serenade No. 2 H 216 (1932) Kenneth Sillito, violin Chandos 8771 6:15

00:18:56 Darius Milhaud: Symphonie No. 1 Op 210 (1939) Orchestre du Capitole de Toulouse Michel Plasson Deutsche Gram 435437 27:20

00:49:12 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 3 in c Op 37 (1801) Leif Ove Andsnes, piano Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Sony 542058 35:21

01:28:03 Robert Schumann: String Quartet No. 1 in a Op 41 # 1 (1842) Cavani String Quartet Azica 71203 26:12

01:56:34 Léo Delibes: Coppélia: Swanilda's Waltz (1870) San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 2:26

02:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

02:00:00 Kreisler, Fritz Recitative and Scherzo Capriccio' for solo violin Irina Muresanu, v Sono Luminus Four Strings Around the World 4:55

02:04:55 Pierné, Gabriel Scherzo-Caprice in D, Op 25 Stephen Coombs, p, BBC Scottish Sym Orch/Ronald Corp Hyperion The Complete Works For Piano And Orchestra 8:08

02:13:03 Nedbal, Oskar Scherzo capriccioso', Op 5 Carlsbad Sym Orch/Douglas Bostock Classico Scherzo Capriccioso 11:45

02:24:48 Dvorák, Antonín Scherzo capriccioso,' Op. 66 Royal Phil/John Farrer ASV Dvorak: Nature, Life and Love 11:45

02:36:33 Mozart, Wolfgang Amadeus Ascanio in Alba,' K. 111 Concerto Armonico/Jacques Grimbert Naxos Mozart: Ascanio in Alba K111 1:27

02:38:00 Mozart, Wolfgang Amadeus Violin Sonata No. 18 in G, K. 301 Eugenia Zukerman, f; Anthony Newman, forte-p Newport Classic Time Pieces 15:41

02:53:41 Couperin, François Organ Mass #1, 'a` l'usage ordinaire des paroisses' Anthony Newman, o Newport Classic Couperin: Organ Masses 1:42

03:00:00 Liadov, Anatol Four Piano Pieces, Op 64 Inna Poroshina, p Ess.a.y Lyadov - A Piano Anthology 4:57

03:04:57 Shostakovich, Dmitri Cello Sonata in d, Op. 40 Sharon Robinson, vc; Joseph Kalichstein, p Arabesque Shostakovich - The Complete Trios & Sonatas 29:31

03:34:28 Liadov, Anatol Biryulki', Op 2 Inna Poroshina, p Ess.a.y Lyadov - A Piano Anthology 1:40

03:36:08 WAGNER, Josef Franz March, Under the Double Eagle Philip Jones Ensemble/Elgar Howarth London Grand March 3:13

03:39:21 Wagner, Richard Tannhäuser' Chicago Sym Orch/Sir Georg Solti London Wagner Overtures 14:32

03:53:53 Wagner, Richard Die Walküre' Jessye Norman, s; Dresden Staatskapelle/Marek Janowski RCA Opera's Greatest Moments 1:48

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:56 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 39 in E-Flat K 543 (1788) CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 4 24:42

04:27:53 Roman Hoffstetter: Serenade from String Quartet Op 3 # 5 (1760) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 437782 3:09

04:32:25 Jean Sibelius: Six Humoresques Op 87 /89 (1919) Henning Kraggerud, violin Dalasinfoniettan Bjarte Engeset Naxos 503293 19:53

04:55:00 Morton Gould: Stephen Foster Gallery (1939) National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 559005 34:39

05:33:04 Joaquín Rodrigo: Fantasía para un gentilhombre (1954) Narciso Yepes, guitar Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro Deutsche Gram 4795448 21:33

05:56:14 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 5 (1869) Yaara Tal, piano Sony 53285 2:15

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:09 John Williams: Harry Potter and the Chamber of Secrets: Fawkes the Phoenix (2002) Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel Deutsche Gram 29939 3:40

06:15:19 George Butterworth: Rhapsody 'A Shropshire Lad' (1913) BBC Scottish Symphony Andrew Manze BBC 392 10:31

06:26:58 Richard Wagner: Tannhäuser: Pilgrims' Chorus (1845) Atlanta Symphony Chorus Men Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80333 4:55

06:32:05 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze (1713) Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2008 4:56

06:42:04 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 27 in G K 199 (1773) London Mozart Players Jane Glover ASV 762 14:06

06:57:29 Abe Holzmann: March 'Blaze Away!' (1901) Virginia Grand Military Band Loras John Schissel Walking Frog 430 3:25

07:05:31 John Williams: Saving Private Ryan: Hymn to the Fallen (1998) Tanglewood Festival Chorus Boston Pops John Williams Sony 51333 6:06

07:13:50 Ralph Vaughan Williams: The Wasps: Overture (1909) Kansas City Symphony Michael Stern Reference 129 8:48

07:24:24 Traditional: Waltzing Matilda (1903) Made in Berlin Decca 4833852 3:14

07:29:03 Luigi Boccherini: Finale from String Quartet Op 2 # 6 (1761) Quartetto di Cremona Klanglogo 1400 2:34

07:32:03 Manuel Ponce: Finale from Concierto del sur (1941) Pablo Sáinz Villegas, guitar Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Sony 75555 5:48

07:43:18 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 1 for Orchestra S 359/1 (1860) Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Deutsche Gram 4779525 10:38

07:56:47 William Grant Still: Swanee River (1939) Denver Oldham, piano Koch Intl 7084 1:52

08:08:02 Claude Debussy: Tarantelle styrienne 'Danse' (1890) St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 74006 5:24

08:15:12 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 86 (1786) St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 46313 11:39

08:28:03 Henryk Wieniawski: Scherzo-Tarantelle Op 16 (1855) Shannon Lee, violin Telarc 80695 4:36

08:34:26 Giuseppe Matteo Alberti: Sinfonia teatrale for 4 Trumpets & Strings (1730) Wallace Collection Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green Nimbus 5017 4:43

08:43:55 Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 12 after Corelli in d 'La Follia' (1726) Concerto Cologne Archiv 4794481 11:42

08:56:56 Johann Strauss Jr: Artists Quadrille Op 201 (1858) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80314 4:45

09:07:02 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 14 in c-Sharp Op 27 # 2 'Moonlight' (1801) Peter Takács, piano Cambria 1175 15:15

09:19:15 William Grant Still: Two Arias from 'Highway 1, U.S.A.' (1961) William Brown, tenor London Symphony Paul Freeman Sony 586215 3:41

09:32:59 Richard Rodgers: The Lady is a Tramp (1937) Boston Pops John Williams Sony 47235 3:23

09:37:50 Gregorian Chant: Pater Noster King's Singers Naxos 572987 1:18

09:39:53 Ottorino Respighi: Prelude No. 1 on Gregorian Themes (1921) Sergei Babayan, piano ProPiano 224517 4:49

09:47:58 Michael Torke: Bright Blue Music (1985) Baltimore Symphony David Zinman Ecstatic 92201 9:03

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:18 John Williams: Schindler's List: Main Theme (1993) Itzhak Perlman, violin Pittsburgh Symphony John Williams Sony 975227 3:33

10:04:21 John Williams: Memoirs of a Geisha: The Chairman's Waltz (2005) Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8733 2:29

10:09:32 André Grétry: Zémire et Azor: Ballet Suite (1771) Orchestre de Bretagne Stefan Sanderling ASV 1095 10:13

10:21:31 Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Concerto No. 27 K 595 (1791) Alessio Bax, piano Southbank Sinfonia Simon Over Signum 321 8:38

10:32:11 Roger Dickerson: Sonatina: Calm-Temperamental (1956) Karen Walwyn, piano Albany 266 4:08

10:40:20 David N. Baker: Blues (Deliver My Soul) (1968) Rachel Barton Pine, violin Cedille 182 4:11

10:45:50 Stanislaw Moniuszko: The Haunted Manor: Mazur (1864) Warsaw State Opera Chorus Warsaw State Opera Orchestra Witold Rowicki PolskieNag 93 05:24

10:53:33 Béla Bartók: Piano Concerto No. 3 Sz 119 (1945) Hélène Grimaud, piano London Symphony Pierre Boulez Deutsche Gram 3885 25:38

11:21:24 Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade: The Young Prince and Young Princess (1888) Daniel Majeske, violin Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 9:10

11:33:40 Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 5 BWV 1056 (1740) Jeannette Sorrell, harpsichord Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 10:05

11:45:24 Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 3 in G Op 35 (1811) Beaux Arts Trio Philips 446077 14:34

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:53 Peter Tchaikovsky: String Sextet in d Op 70 'Souvenir of Florence' (1890) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 101520 36:41

12:46:54 Giuseppe Verdi: Requiem: Libera me (1874) Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 060504 12:41

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:02:19 George Frideric Handel: Xerxes: Largo 'Ombra mai fu' (1738) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 6584 2:55

13:05:58 Antonio Vivaldi: Largo from 'Winter' Concerto (1725) Francisco Fullana, violin Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2485 2:12

13:10:02 John Williams: The Reivers (1980) Burgess Meredith, narrator Boston Pops John Williams Sony 64147 18:37

13:30:17 Anonymous: Spiritual 'Honor, Honor' William Brown, tenor Royal Philharmonic Paul Freeman Sony 586215 2:39

13:37:16 Samuel Coleridge-Taylor: Danse nègre Op 35 (1898) London Symphony Paul Freeman Sony 586215 6:02

13:44:46 Johann Pachelbel: Canon (1700) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 429390 4:07

13:51:29 Robert Schumann: Symphony No. 1 in B-Flat Op 38 'Spring' (1841) Orch Révolutionaire et Romantique Sir John Eliot Gardiner Archiv 457591 30:11

14:23:35 Ludwig van Beethoven: Fantasy in G Op 77 (1809) Shai Wosner, piano Onyx 4172 9:40

14:36:18 Peter Tchaikovsky: Scherzo from Manfred Symphony Op 58 (1885) Cleveland Orchestra Lorin Maazel MAA 75 10:08

14:47:37 Johann Strauss Jr: Waltz 'Voices of Spring' Op 410 (1883) Berlin Philharmonic Nikolaus Harnoncourt Teldec 24489 7:09

14:55:27 Ralph Vaughan Williams: March 'Sea Songs' (1923) Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 3:57

15:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:02:23 Ola Gjeilo: The Ground (2010) Tenebrae Chamber Orchestra of London Decca 24646 3:35

15:06:26 Ola Gjeilo: Phoenix (2008) Phoenix Chorale Charles Bruffy Chandos 40 4:15

15:12:24 Joseph Haydn: Trumpet Concerto in E-Flat H 7:7e1 (1796) Wynton Marsalis, trumpet English Chamber Orchestra Raymond Leppard Sony 57497 14:32

15:28:34 John Williams: E.T.: Adventures on Earth (1982) Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel Deutsche Gram 29939 10:20

15:41:13 Claude Debussy: Images, Book 2 (1907) Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 14:01

15:57:08 Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 2 BWV 1047 (1718) John Thiessen, trumpet Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 2:52

16:04:08 John Williams: Summon the Heroes (1996) Boston Pops John Williams Sony 62592 6:16

16:13:15 André Grétry: Céphale et Procris: Ballet Suite (1773) Orchestre de Bretagne Stefan Sanderling ASV 1095 10:19

16:28:35 John Williams: Hook: Main Themes (1991) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80495 4:09

16:34:46 John Williams: Olympic Fanfare & Theme (1984) Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 4:31

16:41:55 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins RV 524 (1720) Viktoria Mullova, violin Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Archiv 4777466 10:25

16:53:27 Frédéric Chopin: Prelude No. 17 in A-Flat Op 28 # 17 (1839) Evgeny Kissin, piano Sony 51272 2:42

16:56:48 Leroy Anderson: Belle of the Ball (1951) BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559313 2:51

17:05:48 Michael Easton: Overture to an Italianate Comedy (1995) State Orchestra of Victoria Brett Kelly Naxos 554368 5:31

17:13:39 Philip Glass: String Quartet No. 2 'Company' (1983) The Knights Eric Jacobsen Ancalagon 137 8:19

17:24:12 George Frideric Handel: Saul: Act 1 Sinfonia (1739) Gabrieli Players Paul McCreesh Archiv 474510 11:15

17:40:42 John Williams: Schindler's List: Remembrances (1993) Gil Shaham, violin Canary 10 4:43

17:46:50 John Williams: Jurassic Park: Main Themes (1993) Los Angeles Master Chorale Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 442425 3:13

17:52:01 Jean-Baptiste Arban: Variations on 'The Carnival of Venice' (1864) Wynton Marsalis, trumpet Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Sony 60804 7:30

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:30 Sir Charles Hubert H. Parry: An English Suite (1918) English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 19:04

18:29:48 William Grant Still: Longings from Symphony No. 1 'Afro-American' (1931) London Symphony Paul Freeman Sony 586215 7:20

18:39:41 Fela Sowande: Akinla from 'African Suite' (1955) London Symphony Paul Freeman Sony 586215 3:19

18:44:34 Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture Op 84 (1810) Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel Deutsche Gram 16869 9:01

18:55:06 William Grant Still: Humor from Symphony No. 1 'Afro-American' (1931) London Symphony Paul Freeman Sony 586215 3:23

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:51 Peggy Stuart Coolidge: Spirituals in Sunshine and Shadow (1969) Westphalian Symphony Siegfried Landau Vox 5157 12:25

19:17:01 Florence Price: Symphony No. 1 in e (1932) Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 4861900 39:57

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:53 Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 1 in d BWV 1052 (1740) Simone Dinnerstein, piano Berlin State Orchestra Simone Dinnerstein Sony 81742 22:38

20:25:56 Franz Liszt: Symphonic Poem No. 9 'Hungaria' S 103 (1854) BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10490 21:58

20:50:37 William Alwyn: The Moor of Venice Dramatic Overture (1956) Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Naxos 570145 8:42

21:03:18 Chevalier de Saint-Georges: Symphonie Concertante in G Op 13 # 2 (1778) Miriam Fried, violin London Symphony Paul Freeman Sony 586215 15:22

21:20:00 Edvard Grieg: Peer Gynt: Solveig's Song (1876) Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 488 5:15

21:26:22 Edvard Grieg: Lyric Suite: March of the Trolls Op 54 (1904) Gothenburg Symphony Neeme Järvi Deutsche Gram 437524 3:18

21:32:16 Maurice Ravel: Miroirs: La vallée des cloches (1905) Netherlands Philharmonic Yakov Kreizberg PentaTone 058 5:29

21:39:01 Sergei Rachmaninoff: Symphony No. 2 in e Op 27 (1908) Royal Philharmonic André Previn Telarc 80113 1:02:38

22:43:44 Gerald Finzi: Introit Op 6 (1936) Tasmin Little, violin City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9888 10:06

22:55:44 Auguste Franchomme: Nocturne for 2 Cellos Op 15 # 2 (1839) Louise Dubin, cello Delos 3469 4:31

23:00 QUIET HOUR

23:02:39 John Williams: Elegy for Cello & Orchestra (2001) Bruno Delepelaire, cello Berlin Philharmonic John Williams Deutsche Gram 7:38

23:10:17 Ludwig van Beethoven: Romance No. 2 Op 50 (1802) Kenneth Johnston, violin Blue Water Chamber Orchestra Carlton Woods Blue Water 2010 8:53

23:19:10 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: To Spring Op 43 # 6 (1884) Per Tengstrand, piano Azica 71207 2:51

23:23:08 John Williams: The Empire Strikes Back: Yoda's Theme (1980) Anne-Sophie Mutter, violin Recording Arts Orchestra of Los Angeles John Williams Deutsche Gram 30629 3:27

23:26:36 César Franck: Prelude, Fugue & Variation Op 18 (1862) Paul Crossley, piano Sony 58914 12:46

23:39:22 Francisco Tárrega: La´grima (1881) Milos Karadaglic, guitar Deutsche Gram 15579 2:00

23:42:02 Carl Engel: Sea Shell (1911) Shannon Lee, violin Telarc 80695 3:36

23:45:39 Claude Debussy: Images, Book 2: Cloches a travers les feuilles (1907) Alexander Schimpf, piano Oehms 1820 3:57

23:49:37 Johan Halvorsen: Andante religioso (1899) Marianne Thorsen, violin Bergen Philharmonic Neeme Järvi Chandos 10584 5:55

23:56:37 Ole Bull: Solitude on the Mountain (1850) Orchestra of the Mill Andrew Penny Lydian 18132 2:34