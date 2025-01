WCLV Program Guide 02-07-2022

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Kent-Blossom (from Summer 2021) – Miami String Quartet

Franz Joseph Haydn: String Quartet No. 30 in E-Flat Op. 33/2 ‘Joke’

Erwin Schulhoff: String Quartet No. 2

Antonin Dvorak – String Quartet No. 10 in E-Flat Op 51

01:20:42 Ludwig Spohr: Grand Nonet in F Op 31 (1813) Gerhart Hetzel, violin Vienna-Berlin Ensemble Deutsche Gram 427640 34:34

01:55:35 Antonín Dvorák: Cypress No. 4 (1887) Cypress String Quartet Avie 2275 3:33

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:45 Ernesto Cordero Sonatina Tropical Risa Carlson, Martha Masters, guitars Duo Erato GSP Recordings 1029

02:13:53 Johann Sebastian Bach 14 Canons on the First Eight Bass Notes of the Aria Ground from The Goldberg Variations, BWV 1087 Rudolf Serkin, piano Members of the Marlboro Festival Orchestra (1976) Pablo Casals Sony Classical 45892

02:34:39 Roberto Sierra Joyous Overture Milwaukee Symphony Zdenek Macal Koss 021

02:39:00 Roberto Sierra El Baile (2012) Puerto Rico Symphony Orchestra Maximiano Valdes Naxos 8559817

02:49:27 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1 in G, BWV 1007 (i. Prelude) Pablo Casals, cello (1733 Matteo Gofriller) recorded in London, June 1938 EMI Classics 62617

02:51:53 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 3 in C, BWV 1009 (v. Bourree I & II) Pablo Casals, cello (1733 Matteo Gofriller) (rec. Nov. 23, 1936) Pearl 0045

02:55:17 Pablo Casals Song of the Birds Sheku Kanneh-Mason, cello The City of Birmingham Symphony Orchestra Cellos Mirgo Grazinyte-Tyla Decca 002792002

03:00:45 Louis Moreau Gottschalk Symphony, "A Night in the Tropics" (finale) Virginia Symphony JoAnn Falletta Connell CDRO 497

03:06:52 Louis Moreau Gottschalk Creole Eyes, Cuban Dance, Op. 37 Philip Martin, piano Hyperion 66459

03:09:09 Louis Moreau Gottschalk Grand Fantasia Triumfal (Variations on the Brazilian National Anthem) Cristina Ortiz, piano Royal Philharmonic Orchestra Moshe Atzmon Decca 414348

03:18:16 Aaron Copland Three Latin American Sketches Detroit Symphony Orchestra Leonard Slatkin Naxos 8559844

03:28:10 Aaron Copland Danzon Cubano New World Symphony Michael Tilson Thomas Argo 439737

03:37:22 Leonard Bernstein "A Julia de Burgos" from "Songfest" Nadine Sierra, soprano Royal Philharmonic Orchestra Robert Spano Deutsche Grammophon B002883602

03:41:01 Leonard Bernstein West Side Story Suite (I Feel Pretty; Somewhere; America) Erika Nickrenz, piano; Susie Park, violin; Sara Sant'Ambrogio, cello Eroica Trio EMI Classics 07351

03:52:42 Leonard Bernstein "Maria," from West Side Story Jose Carreras (Tony) Bernstein Orchestra Leonard Bernstein Deutsche Grammophon 439251

03:55:40 Leonard Bernstein Mambo, from West Side Story Simon Bolivar Youth Orchestra of Venezuela Gustavo Dudamel Deutsche Grammophon 4777457

04:00 CLASSICAL MUSIC with Sam Petrey

04:00:53 Alexander Borodin: String Quartet No. 2 in D (1882) Cleveland Quartet Telarc 80178 28:31

04:32:31 Wilhelm Stenhammar: Piano Concerto No. 1 in b-Flat (1894) Mats Widlund, piano Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Chandos 9074 47:13

05:20:56 Leos Janácek: Idyll for String Orchestra (1878) Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572698 29:23

05:51:44 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in D K 485 (1786) Vladimir Horowitz, piano Deutsche Gram 4795448 6:20

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:03 Alexander Borodin: Scherzo from String Quartet No. 2 (1882) Cleveland Quartet Telarc 80178 4:43

06:14:46 Claude Debussy: Danses sacrée et profane (1904) Yolanda Kondonassis, harp Oberlin 21 Bridget Reischl Telarc 80694 10:12

06:26:03 Robert Burns: My Love is Like a Red Red Rose Voces8 Decca 29601 4:22

06:35:00 Ottorino Respighi: Rossiniana: Tarantella (1925) Respighi Chamber Orchestra Salvatore Di Vittorio Naxos 572332 7:48

06:44:44 Johann Strauss Jr: Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' Op 314 (1867) Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 9:28

06:55:59 John Philip Sousa: March 'The Free Lance' (1906) Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7504 4:03

07:05:56 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 146: Duet 'My Spirit Be Joyful' (1728) Edward Carroll, trumpet Philharmonia Virtuosi of New York Richard Kapp CBS 44651 5:59

07:14:05 Lars-Erik Larsson: Pastoral Suite Op 19 (1938) New York Scandia Symphony Dorrit Matson Centaur 2607 13:08

07:29:16 Leigh Harline: Pinocchio: When You Wish Upon a Star (1940) Anne Akiko Meyers, violin London Symphony Keith Lockhart eOne Music 7792 3:13

07:36:06 Joseph Lamb: Topliner Rag (1916) Brian Dykstra, piano Centaur 3340 4:17

07:42:59 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 10 in G K 74 (1770) Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt Teldec 25914 7:36

07:53:20 Tommaso Traetta: Armida: Overture (1761) Concerto Cologne Pablo Heras-Casado Archiv 4792050 5:19

08:08:52 Vincenzo Bellini: Norma: Overture (1831) La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 5:25

08:15:34 Aaron Copland: Quiet City (1940) Philip Smith, trumpet New York Philharmonic Leonard Bernstein Deutsche Gram 27991 10:29

08:29:19 William Grant Still: Adagio from Symphony No. 1 'Afro-American' (1931) London Symphony Paul Freeman Sony 586215 5:03

08:40:14 Béla Bartók: Rhapsody No. 1 (1928) Kyung Wha Chung, violin City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle EMI 54211 10:00

08:51:35 Jerome Moross: Rachel, Rachel: Americana Miniature (1968) City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 1049 6:01

09:04:34 Carl Maria von Weber: Konzertstück in f Op 79 (1821) Gerhard Oppitz, piano Bavarian Radio Symphony Sir Colin Davis RCA 68219 16:00

09:22:29 Claude Debussy: Preludes Book 1: Voiles (1910) Royal Scottish National Orchestra Jun Märkl Naxos 503293 3:46

09:29:08 Alexandre Desplat: The King's Speech: Theme (2010) Alain Planès, piano Traffic Quintet Mercury 481217 3:39

09:34:58 Chris Marshall: Bluestone (2015) Claire Jones, harp London Mozart Players Stuart Morley Silva 6051 5:48

09:43:58 Joseph Haydn: Divertimento for Winds H 2:46 (1784) Quintett.Wien Nimbus 5479 10:02

09:55:38 Gioacchino Rossini: Il signor Bruschino: Overture (1812) Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570934 4:46

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:10 Marius Constant: Twilight Zone: Theme & Variations (1983) Boston Pops John Williams Philips 411185 3:36

10:05:42 Jerry Goldsmith: The Omen: Main Title (1976) Los Angeles Master Chorale Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 442425 3:21

10:10:34 Georges Bizet: Jeux d'enfants: Petite Suite Op 22 (1873) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 11:35

10:24:13 Béla Bartók: Game of Pairs from Concerto for Orchestra (1943) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 052105 6:08

10:32:54 José Mauricio Nuñes Garcia: Introit from Requiem (1816) Morgan State University Choir Helsinki Philharmonic Paul Freeman Sony 586215 4:46

10:43:19 José White Lafitte: Finale from Violin Concerto in f-Sharp (1864) Aaron Rosand, violin London Symphony Paul Freeman Sony 586215 4:44

10:53:14 Richard Strauss: Death and Transfiguration Op 24 (1889) Pittsburgh Symphony Manfred Honeck Reference 707 26:00

11:21:41 Josef Suk: Fantastic Scherzo Op 25 (1903) Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 572323 14:49

11:39:01 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in A K 386 (1782) John O'Conor, piano Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80285 8:14

11:49:02 John Ireland: Epic March (1942) London Symphony Richard Hickox Chandos 8879 9:07

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:55 Richard Wagner: Tannhäuser: Overture (1845) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2012 15:23

12:24:23 Peter Tchaikovsky: Violin Concerto in D Op 35 (1878) Nikolaj Szeps-Znaider, violin Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 101511 34:58

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:03:19 Giuseppe Verdi: Il trovatore: Anvil Chorus (1852) La Scala Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado Deutsche Gram 4796018 2:48

13:06:27 Giuseppe Verdi: Rigoletto: Conspirators' Chorus (1851) Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80333 1:52

13:09:47 Joseph Haydn: String Quartet No. 13 in G Op 9 # 3 (1769) Angeles Quartet Decca 4783695 14:54

13:25:32 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 2 Op 36 (1801) Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 4:35

13:32:12 Sir Arthur Sullivan: HMS Pinafore: Overture (1878) Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80374 4:03

13:40:20 Sir Charles Hubert H. Parry: Songs of Farewell: My Soul, There is a Country (1916) Westminster Abbey Choir James O'Donnell Hyperion 68301 3:35

13:47:27 Alexander Borodin: String Quartet No. 2 in D (1882) Cleveland Quartet Telarc 80178 28:31

14:16:35 William Grant Still: Three Visions (1936) Althea Waites, piano Cambria 1097 9:52

14:17:05 William Grant Still: Three Visions (1936) Althea Waites, piano Cambria 1097 9:52

14:30:24 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 BWV 1047 (1718) Julian Sommerhalder, trumpet Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 139230 11:05

14:45:28 Johannes Brahms: Finale from Horn Trio Op 40 (1865) Richard King, horn Albany 1325 6:09

14:53:32 Hector Berlioz: Symphonie fantastique: March to the Scaffold (1830) Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 453432 6:56

15:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:03:03 Wolfgang Amadeus Mozart: The Impresario: Overture (1786) Norwegian Nat'l Opera Orch Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 3:54

15:07:34 Johann Abraham Peter Schulz: The Harvest Feast: Overture (1790) Danish National Radio Symphony Christopher Hogwood Chandos 9553 3:36

15:13:00 Joaquín Rodrigo: Concierto de Aranjuez (1939) Narciso Yepes, guitar Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro Deutsche Gram 4795448 22:36

15:37:32 Chevalier de Saint-Georges: Symphony No. 1 in G Op 11 # 1 (1778) London Symphony Paul Freeman Sony 586215 14:11

15:53:21 Franz Schubert: Winterreise: Der Lindenbaum D 911 (1827) Jonas Kaufmann, tenor Sony 379565 4:34

15:59:25 Alexander Scriabin: Etude in C-Sharp Op 8 # 1 (1894) Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287 1:30

16:04:45 Gerónimo Giménez: La boda de Luis Alonso: Malagueña y Zapateado (1897) Los Romeros, guitars Philips 442781 6:26

16:13:20 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 14 S 244/14 (1853) Roberto Szidon, piano Deutsche Gram 4779525 11:44

16:29:46 Irving Berlin: Cheek to Cheek (1935) Jenny Lin, piano Steinway 30011 2:04

16:34:00 Morton Gould: Revival: A Fantasy on Six Spirituals (1947) Royal Philharmonic Paul Freeman Sony 586215 6:43

16:42:27 Richard Wagner: Götterdämmerung: Siegfried's Funeral March (1874) Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons Deutsche Gram 4798494 9:03

16:53:33 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Scène (1876) Mariinsky Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 3:07

16:57:27 Louis Moreau Gottschalk: Le bananier Op 5 (1846) Cecile Licad, piano Naxos 559145 2:41

17:05:20 Joseph Canteloube: Songs of the Auvergne: Baïlèro (1930) Kate Royal, soprano Academy St. Martin in Fields Edward Gardner EMI 94419 5:49

17:13:13 George Frideric Handel: Concerto in F 'Water Music' (1722) English Concert Trevor Pinnock Archiv 453451 10:04

17:25:28 Herbert Howells: Paradise Rondel (1925) London Symphony Richard Hickox Chandos 9410 9:32

17:40:39 Federico Moreno Tórroba: Andante from Concierto de Castilla (1960) Vicente Coves, guitar Extremadura Symphony Manuel Coves Naxos 573503 6:19

17:48:17 Federico Moreno Tórroba: Scherzo from Tonada concertante (1980) Pepe Romero, guitar Extremadura Symphony Manuel Coves Naxos 573503 2:16

17:53:07 Scott Joplin: Solace (1909) Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159 6:43

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:33 Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 8 in G Op 30 # 3 (1802) Anne-Sophie Mutter, violin Deutsche Gram 457619 19:57

18:30:22 Aaron Copland: Rodeo: Buckaroo Holiday (1942) San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 63511 7:27

18:39:46 Aaron Copland: Rodeo: Hoedown (1942) San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 63511 3:12

18:44:52 Sir Charles Hubert H. Parry: Finale from Symphony No. 4 (1889) London Philharmonic Matthias Bamert Chandos 8896 9:11

18:55:25 Adolphe Adam: Giselle: La chasse (1841) London Symphony Michael Tilson Thomas Sony 42450 2:57

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:41 José White Lafitte: Violin Concerto in f-Sharp (1864) Aaron Rosand, violin London Symphony Paul Freeman Sony 586215 21:41

19:26:22 Édouard Lalo: Symphony in g (1889) Frankfurt State Orchestra Nikos Athinäos Signum 6600 30:08

19:57:33 Sir Edward Elgar: The Wand of Youth Suite No. 2: Wild Bears (1908) Cincinnati Pops John Morris Russell FanfareCin 4 2:16

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:41 Franz Schubert: Wanderer Fantasy D 760 (1822) Maurizio Pollini, piano Deutsche Gram 4796018 21:31

20:24:07 Samuel Barber: Violin Concerto Op 14 (1939) Hilary Hahn, violin St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Sony 89029 23:03

20:48:12 Domenico Scarlatti: Sonata in f Kk 462 (1756) Stephen Marchionda, guitar MDG 9031587 8:32

20:57:13 Anonymous: Allegro from Concerto in D for Trumpet & Winds (1740) Wolfgang Basch, trumpet Wind Ensemble Bob van Asperen DHM 7976 2:34

21:02:33 Johann Sebastian Bach: Concerto for 2 Violins BWV 1043 (1723) Jennifer Koh, violin Curtis 20/21 Ensemble Vinay Parameswaran Cedille 146 15:07

21:19:18 David Baker: Blues from Cello Sonata (1973) János Starker, cello Sony 586215 7:39

21:28:19 George Walker: Lyric for Strings (1941) London Symphony Paul Freeman Sony 586215 5:48

21:36:08 Frédéric Chopin: Barcarolle in F-Sharp Op 60 (1846) Kotaro Fukuma, piano EDP 2 9:09

21:46:53 Paul Hindemith: Symphonia Serena (1946) BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9217 29:58

22:18:31 Joseph Haydn: Symphony No. 94 in G 'Surprise' (1791) Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 22:15

22:42:48 Jean Sibelius: Karelia Suite Op 11 (1893) Vienna Philharmonic Lorin Maazel Decca 4785437 14:11

22:57:21 Joseph Achron: Hebrew Lullaby Op 35 # 2 (1911) Gil Shaham, violin Canary 10 2:28

23:00 QUIET HOUR

23:01:45 Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 (1882) Cleveland Quartet Telarc 80178 8:03

23:09:49 William Grant Still: The American Scene: Tomb of the Unknown Soldier (1957) Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Newport 85596 7:08

23:16:57 Traditional: Shaker Hymn 'Not One Sparrow is Forgotten' Dale Warland Singers Dale Warland Gothic 49243 2:39

23:20:17 Antonín Dvorák: Cypress No. 9 (1887) Cypress String Quartet Avie 2275 2:31

23:22:49 Toru Takemitsu: Toward the Sea III for Alto Flute & Harp (1989) Aurèle Nicolet, flute Philips 442012 10:52

23:33:42 Erik Satie: Gnossienne No. 3 (1890) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290 3:19

23:37:27 Richard Wagner: Siegfried: Forest Murmurs (1871) Dresden State Orchestra Donald Runnicles Teldec 17109 7:56

23:45:24 Dave Brubeck: Regret (1999) Brodsky Quartet Chandos 10801 6:03

23:51:28 Gabriel Fauré: Après un rêve Op 7 # 1 (1865) Anne Akiko Meyers, violin eOne Music 7780 3:11

23:55:06 Aaron Copland: Old American Songs Set No. 1: Long Time Ago (1950) Kyle Bielfield, tenor Delos 3445 2:42

23:58:07 Carl Nielsen: The Mother: The Fog is Lifting (1920) Judith Hall, flute Nimbus 5247 1:51