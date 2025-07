WCLV Program Guide 01-31-2022

00:00 CLEVELAND OVATIONS: ChamberFest Cleveland

Benjamin Britten: Canticle II ‘Abraham and Isaac’ Op 51—Marjorie Maltais, mezzo-soprano; Karim Sulayman, tenor; Orion Weiss, piano (Season 5 6/18/2016)

Heinrich Ignaz Franz von Biber: Passacaglia in g ‘Guardian Angel’ (from Rosary Sonatas)—Yura Lee, violin (Season 5 6/22/2016)

Yura’s Bluegrass Fiddling from 6/22/2016)

György Ligeti: Trio ‘Hommage a Brahms’—Diana Cohen, violin; William Caballero, horn; Zoltan Fejervari, piano (Season 7 6/23/2018)

Johannes Brahms (arr Roman Rabinovich): Variations and Fugue on a Theme by Handel Op 24 —Amy Schwartz Moretti, Diana Cohen violins; Tanner Menees, viola; Clive Greensmith, cello; John Clouser, bassoon; Franklin Cohen, clarinet; Lorna McGhee, flute; William Caballero. horn (Season 7 6/23/2018)

01:03:54 Benjamin Britten: A Simple Symphony Op 4 (1934) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 423624 17:47

01:23:07 Johannes Brahms: String Quartet No. 1 in c Op 51 # 1 (1873) Chiara String Quartet Azica 71289 33:59

01:57:23 Alberto Ginastera: Estancia: The Farm Workers (1941) Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel Deutsche Gram 4795448 2:48

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:45 Joaquin Rodrigo Invocacion y danza (Hommage a Manuel de Falla) Xuefei Yang, guitar EMI Classics 98361

02:09:17 Frederic Chopin Piano Concerto No. 1 in e, Op. 11 Martha Argerich, piano Montreal Symphony Orchestra EMI Classics 56798

02:49:46 Alberto M. Alvarado Recollection (Recuerdo) Miguel Pacheco, psaltery; Victor Flores, double bass; Alberto Crusprieto, piano Cuarteto Latinamericano Sono Luminus 93224

02:53:51 Jorge Olaya-Muñoz Semblanzas (Aspects) Quintet of the Americas XLNT 18008

03:00:45 Franz Joseph Haydn Symphony No. 6 in D "Morning" Lausanne Chamber Orchestra Jesus Lopez-Cobos Denon 9612

03:19:59 Isaac Albeniz Evocation, from Iberia (orchestrated by Enrique Fernandez Arbos) Cincinnati Symphony Orchestra Jesus Lopez-Cobos Telarc 80470

03:25:24 Joaquin Turina Festival of San Juan Aznalfarache, from Sinfonia Sevillana Cincinnati Symphony Orchestra Jesus Lopez-Cobos Telarc 80574

03:35:03 Richard Strauss Der Rosenkavalier Suite Cincinnati Symphony Orchestra Jesus Lopez-Cobos Telarc 80371

03:58:06 William Grant Still: Suite for Violin & Piano: Gamin (1943) Randall Goosby, violin Decca 4851664 2:07

04:00 CLASSICAL MUSIC with Sam Petrey

04:01:18 Philip Glass: Concerto for Harpsichord & Chamber Orchestra (2002) Christopher D. Lewis, harpsichord West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Naxos 573146 24:03

04:28:12 Franz Schubert: Octet in F D 803 (1824) Cleveland Octet Sony 62655 1:02:49

05:32:14 François Devienne: Flute Concerto No. 8 in G (1794) Sir James Galway, flute London Mozart Players Sir James Galway RCA 63701 17:11

05:51:22 Franz Schubert: Finale from String Quartet No. 5 D 68 (1813) Kodály Quartet Naxos 557126 7:07

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:12 François Devienne: Rondo from Flute Concerto No. 7 (1787) Sharon Bezaly, flute Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow BIS 1359 4:50

06:14:32 Franz Schubert: Rosamunde: Overture D 797 (1820) Vienna Philharmonic Karl Münchinger Decca 4785437 10:26

06:25:33 Gabriel Fauré: Mazurka in B-Flat Op 32 (1878) Kathryn Stott, piano Hyperion 66911 5:54

06:32:23 Luigi Boccherini: Minuet from String Quintet Op 13 # 5 (1775) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 437782 3:18

06:41:01 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat Suite No. 2 (1921) BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10694 12:17

06:55:05 Maurice Ravel: Miroirs: Oiseaux tristes (1905) Pierre-Laurent Aimard, piano Deutsche Gram 14764 4:06

06:59:25 John Philip Sousa: March 'U.S. Field Artillery' (1917) New Sousa Band Keith Brion Delos 3102 2:25

07:05:39 Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Polonaise Op 52 (1895) Minnesota Orchestra Edo de Waart Telarc 80347 5:25

07:13:16 Remo Giazotto: Albinoni's Adagio for Strings & Organ (1957) Wolfgang Meyer, organ Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Deutsche Gram 4796018 10:03

07:25:44 Roque Cordero: Eight Miniatures: Danzonete (1948) Detroit Symphony Paul Freeman Sony 586215 1:03

07:28:58 Franz Schubert: Scherzo from String Quartet No. 14 D 810 'Death and the Maiden' (1824) Camerata Salzburg Franz Welser-Möst EMI 56813 4:05

07:33:35 Dmitri Kabalevsky: Finale from Piano Concerto No. 3 Op 50 (1952) Michael Korstick, piano NDR Radio Philharmonic Alun Francis CPO 777658 5:19

07:43:30 Richard Strauss: First Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier' (1944) Orchestre de la Suisse Romande Kazuki Yamada PentaTone 518 12:02

07:56:05 Kenneth J. Alford: Colonel Bogey March (1914) Boston Pops John Williams Sony 46747 2:58

08:08:37 Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 8 'Habanera' Op 26 # 2 (1878) Julia Fischer, violin Decca 4785950 4:55

08:15:47 Johannes Brahms: Allegro giocoso from Symphony No. 4 Op 98 (1885) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 6:01

08:23:00 Giovanni Gabrieli: Sonata pian' e forte (1597) National Brass Ensemble Oberlin Music 1504 4:41

08:28:52 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 32 in G K 318 (1779) Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 45714 8:32

08:42:54 Antonio Vivaldi: Guitar Concerto in C RV 425 (1725) Eliot Fisk, guitar Orchestra of St Luke's MusicMasters 67097 8:19

08:53:41 Paul Pabst: Paraphrase on Tchaikovsky's 'The Sleeping Beauty' (1890) Stephen Hough, piano Hyperion 67043 7:06

09:06:07 Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 2 in E BWV 1042 (1723) Lisa Batiashvili, violin Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili Deutsche Gram 4792479 15:48

09:23:28 Leroy Anderson: Harvard Sketches (1939) BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559357 4:44

09:40:59 Maurice Ravel: Pantoum from Piano Trio (1914) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 425860 3:55

09:46:19 Pietro Antonio Locatelli: Introduttione Teatrale in D Op 4 # 5 (1735) Raglan Baroque Players Elizabeth Wallfisch Hyperion 67041 6:32

09:55:40 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Rigaudon (1917) Blue Water Chamber Orchestra Carlton Woods Blue Water 2010 3:25

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:10 Benjamin Frankel: Carriage and Pair (1950) New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66968 2:44

10:03:14 Leroy Anderson: Horse and Buggy (1951) BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559356 3:38

10:08:52 Franz Schubert: Konzertstück D 345 (1817) Gidon Kremer, violin Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer Deutsche Gram 437535 10:35

10:20:08 Franz Schubert: Impromptu No. 4 in A-Flat D 899/4 (1828) Simone Dinnerstein, piano Sony 798943 8:35

10:31:06 Ludwig van Beethoven: Congratulations Minuet (1822) Tapiola Sinfonietta John Storgards Ondine 1001 4:20

10:39:42 Ludwig van Beethoven: Bundeslied Op 122 (1824) Ambrosian Singers London Symphony Michael Tilson Thomas CBS 33509 3:58

10:44:57 Franz Liszt: Polonaise from Tchaikovsky's 'Eugene Onegin' S 429 (1880) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 436736 5:40

10:52:18 Franz Schubert: Symphony No. 8 in b 'Unfinished' (1822) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 101405 22:46

11:16:25 Sergei Prokofiev: Two Pushkin Waltzes Op 120 (1949) National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 553624 7:59

11:25:45 Frédéric Chopin: Ballade No. 1 in g Op 23 (1835) Yundi, piano Mercury 4812443 9:27

11:37:42 Franz Schubert: Scherzo from Symphony No. 9 'Great C Major' (1828) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst ClevOrch 0002 14:41

11:54:23 Scott Joplin: The Easy Winners (1901) Joshua Rifkin, piano EMI 64668 4:07

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:37 Dmitri Shostakovich: Chamber Symphony in c Op 110a (1967) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 032521 20:29

12:29:36 Franz Schubert: Symphony No. 2 in B-Flat (1815) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 010903 28:02

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:01:17 Franz Schubert: Die Forelle D 550 (1817) Anne Sofie von Otter, mezzo-soprano Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Deutsche Gram 4770832 2:13

13:04:11 Franz Schubert: Erlkönig D 328 (1815) Thomas Quasthoff, baritone Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Deutsche Gram 4770832 3:55

13:09:43 Franz Schubert: Rondo in A D 438 (1816) Elizabeth Wallfisch, violin Brandenburg Orchestra Roy Goodman Hyperion 66840 14:08

13:25:19 Johann Nepomuk Hummel: Rondo from Bassoon Concerto (1804) Klaus Thunemann, bassoon Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 432081 6:25

13:33:08 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring (1723) Balsom Ensemble Simon Wright Warner 9029537006 2:59

13:41:03 Johann Sebastian Bach: Anna Magdalena Notebook: Bist du bei mir (1725) Alison Balsom, trumpet EMI 58047 2:41

13:46:17 Morton Gould: Folk Suite: Overture (1938) London Symphony David Amos Harmonia Mundi 906010 3:30

13:52:17 Joseph Haydn: Symphony No. 31 in D 'Horn Signal' (1765) Orchestra of St Luke's Sir Charles Mackerras Telarc 80156 33:54

14:27:54 Scott Joplin: Heliotrope Bouquet (1907) Alexander Peskanov, piano Naxos 559114 4:30

14:35:04 Gioacchino Rossini: Tancredi: Overture (1812) La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 5:51

14:42:16 Franz Schubert: Violin Sonatina No. 1 in D D 384 (1816) Gil Shaham, violin Deutsche Gram 471568 14:31

14:58:01 Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 1: Gigue BWV 1007 (1720) Andrés Díaz, cello Azica 71252 1:30

15:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:01:56 Samuel Coleridge-Taylor: Danse nègre Op 35 (1898) London Symphony Paul Freeman Sony 586215 6:02

15:08:35 José Mauricio Nuñes Garcia: Kyrie from Requiem (1816) Morgan State University Choir Helsinki Philharmonic Paul Freeman Sony 586215 2:01

15:12:10 Sir Edward Elgar: Cockaigne Overture Op 40 (1901) Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80192 15:51

15:29:37 Franz Schubert: Finale from Symphony No. 9 D 944 'Great C Major' (1828) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst ClevOrch 0002 11:41

15:43:55 Franz Schubert: Fourteen Waltzes (1825) Vassily Primakov, piano Bridge 9327 9:47

15:55:25 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 2: Intermezzo (1876) Barcelona Symphony José Serebrier BIS 1305 4:23

16:03:28 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Overture (1866) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 6:29

16:13:22 Franz Schubert: Theme & Variations from Octet D 803 (1824) Cleveland Octet Sony 62655 12:40

16:30:09 Ennio Morricone: Two Mules for Sister Sara: Theme (1970) City of Prague Philharmonic Derek Wadsworth Silva 1057 5:19

16:37:43 Alexandre Tansman: Foxtrot from 'Sonatine Transatlantique' (1930) Daniel Blumenthal, piano Cybelia 849 3:09

16:43:03 Johann Sebastian Bach: Violin Concerto in g BWV 1056 (1740) Monica Huggett, violin Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gaudeamus 356 9:18

16:53:32 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 8 Op 46 # 8 (1878) Katia Labèque, piano Philips 426264 3:47

16:58:03 John Lennon/Paul McCartney: Good Day Sunshine (1966) Les Boréades de Montréal Atma 2218 1:58

17:05:41 Iosif Ivanovici: Waltz 'Danube Waves' (1880) Budapest Strauss Ensemble István Bogár Naxos 550900 5:24

17:21:20 Igor Stravinsky: Pulcinella: Overture (1947) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 020108 2:02

17:25:20 Gustav Holst: A Somerset Rhapsody Op 21 # 2 (1907) London Symphony Richard Hickox Chandos 9420 9:19

17:40:29 Joseph Haydn: Largo from String Quartet No. 59 Op 74 # 3 'Rider' (1793) Angeles Quartet Decca 4783695 6:21

17:48:01 Joseph Haydn: Finale from Piano Sonata No. 60 (1794) Paul Lewis, piano Harmonia Mundi 902371 02:32

17:52:46 Isaac Albéniz: Suite Española: Leyenda 'Asturias' Op 47 (1886) BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 40 7:02

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:52 Franz Schubert: Symphony No. 3 in D (1815) The Knights Eric Jacobsen Ancalagon 137 21:45

18:32:20 John Williams: The Olympic Spirit (1988) Boston Pops John Williams Sony 62592 4:05

18:38:45 John Williams: The Empire Strikes Back: Imperial March (1980) Vienna Philharmonic John Williams Deutsche Gram 3:12

18:43:56 Étienne Méhul: Le jeune Henri: Overture (1797) Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5184 10:27

18:55:20 John Williams: The Force Awakens: Rey's Theme (2015) Symphony Orchestra John Williams Disney 21772 3:08

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:22 Frédéric Chopin: Andante spianato & Grande Polonaise Brillante Op 22 (1834) Jan Lisiecki, piano NDR Symphony Orchestra Krzysztof Urbanski Deutsche Gram 4796824 13:44

19:18:37 Franz Schubert: Symphony No. 8 in b (1822) Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Virgin 61305 38:08

19:58:33 Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 1: Bourrée (1717) Jason Vieaux, guitar Azica 71250 1:23

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:28 Richard Wagner: Rienzi: Overture (1842) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Deutsche Gram 4778773 11:32

20:14:58 Max Reger: Variations and Fugue on a Theme by Mozart Op 132 (1914) New York Philharmonic Kurt Masur Teldec 74007 29:37

20:45:30 Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in A H 660 (1773) Orch of Age of Enlightenment Rebecca Miller Signum 395 12:00

20:57:55 Johannes Brahms: Sapphische Ode Op 94 # 4 (1884) Zuill Bailey, cello Telarc 32664 2:04

21:03:17 Franz Schubert: Impromptu No. 10 D 946/2 (1828) Maria João Pires, piano Deutsche Gram 457550 12:22

21:16:56 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 5: Aria (1938) Elina Garanca, mezzo-soprano Dresden State Orchestra Fabio Luisi Deutsche Gram 4795448 6:15

21:24:20 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 2: Dança (1930) Nashville Symphony Kenneth Schermerhorn Naxos 557460 4:47

21:31:53 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1 (1717) Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 14:25

21:48:13 Franz Schubert: String Quartet No. 14 D 810 'Death and the Maiden' (1824) Camerata Salzburg Franz Welser-Möst EMI 56813 45:25

22:35:57 Michael Daugherty: Metropolis Symphony: Red Cape Tango (1994) Nashville Symphony Giancarlo Guerrero Naxos 503293 13:27

22:53:20 Amy Beach: Dreaming Op 15 # 3 (1892) Alan Feinberg, piano Argo 430330 6:23

23:00 QUIET HOUR

23:02:57 Franz Schubert: Der Entfernten D 331 (1816) Robert Shaw Chamber Singers Robert Shaw Telarc 80531 4:15

23:07:12 Edvard Grieg: Two Lyric Pieces Op 68 (1898) Gothenburg Symphony Neeme Järvi Deutsche Gram 437520 8:16

23:15:27 Frédéric Chopin: Prelude No. 15 in D-Flat Op 28 # 15 'Raindrop' (1839) Daniil Trifonov, piano Deutsche Gram 4791728 5:24

23:21:31 Franz Schubert: Du bist die Ruh D 776 (1823) Bryn Terfel, baritone Deutsche Gram 445294 4:35

23:26:07 Robert Fuchs: Adagio from Serenade No. 4 Op 51 (1895) Cologne Chamber Orchestra Christian Ludwig Naxos 572607 6:54

23:33:01 John Williams: Schindler's List: Remembrances (1993) Gil Shaham, violin Canary 10 4:43

23:38:40 Franz Schubert: Andante from Piano Trio No. 1 D 898 (1827) Beaux Arts Trio Philips 4788977 10:01

23:48:42 Giacomo Puccini: Adagietto (1883) Verdi Symphony Milan Riccardo Chailly Decca 2141 4:13

23:52:56 Franz Liszt: Paraphrase on Schumann's 'Widmung' S 566 (1848) Evgeny Kissin, piano Sony 51272 3:39

23:57:06 Claude Debussy: Syrinx (1912) Alison Balsom, trumpet EMI 53255 2:38