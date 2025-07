WCLV Program Guide 01-19-2022

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:12 Arvo Pärt: Spiegel im Spiegel (1978) Lisa Batiashvili, violin Deutsche Gram 15203 10:16

00:12:19 Anton Bruckner: Motet 'Os justi' (1879) Voces8 Decca 4785703 4:43

00:18:46 Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 3 in C Op 26 (1921) Mikhail Pletnev, piano Russian National Orchestra Mstislav Rostropovich Deutsche Gram 471576 29:26

00:50:43 Ludwig Spohr: Grand Nonet in F Op 31 (1813) Gerhart Hetzel, violin Vienna-Berlin Ensemble Deutsche Gram 427640 34:34

01:28:57 Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 2 in G Op 18 # 2 (1800) Cleveland Quartet Telarc 80382 23:40

01:53:56 Giacomo Puccini: La bohème: Sì, mi chiamano Mimì (1896) Angela Gheorghiu, soprano Orchestra of La Scala Riccardo Chailly Decca 466070 4:53

02:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

02:00:00 Graun, Carl Heinrich Montezuma' Lourdes Ambriz, s; German Chamber Academy/Johannes Goritzki Capriccio Graun: Montezuma 4:59

02:04:59 Graun, Johann Gottlieb Horn Concerto in D Barry Tuckwell, fh; St Martin's Academy/Iona Brown London Baroque Horn Concertos 9:03

02:14:02 Hummel, Johann Nepomuk Trumpet Concerto in E (1803) Bibi Black, tr; Philharmonia Orch/Claudio Scimone EMI/Ang Bibi Black- Trumpet Concertos 17:35

02:31:37 Clarke, Herbert Trumpet Voluntary Suite The Wallace Collection, English String Orch/William Boughton Nimbus Rule Britannia 1:42

02:33:19 Hovhaness, Alan Symphony #4, Op 165 Eastman Wind Ensemble/A Clyde Roller Mercury West Point Symphony / Symphony No. 4 / Symphony No. 3 20:59

02:54:18 Trad, American Hymn, Join We All with One Accord Boston Baroque Cho and Orch/Martin Pearlman, forte-p Telarc Lost Early Music Of Early America 1:39

03:00:00 Nielsen, Carl Aladdin,' Op 34 Odense Sym Orch/Tamas Veto Unicorn-Kanchana Springtime In Funen (Fynsk Forår) / Suite From Aladdin 4:41

03:04:41 Nielsen, Carl Die Moderen (The Mother),' Op 41 Melisande Trio Northeastern D'Anna Fortunato: Harp Songs & Interludes 5:26

03:10:07 Nielsen, Carl Aladdin,' Op 34 Gothenburg Sym Orch/Myung-Whun Chung BIS Symphony Nr. 2 Op. 16 "The Four Temperaments" / Aladdin, Suite For Orchestra Op. 34 1:52

03:11:59 Tchaikovsky, Peter The Months (The Seasons),' Op. 37 Moscow Chamber Orch/Constantine Orbelian Delos TCHAIKOVSKY, P.: Serenade in C Major / The Seasons (arr. A. Gauk) (Moscow Chamber Orchestra, Orbelian) 43:38

03:54:37 Morley, Thomas Madrigal, 'Now Is the Month of Maying' Deller Consort Vanguard Now Is The Merry Month Of Maying (Madrigals) 1:39

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:42 Rebecca Clarke: Viola Sonata (1921) Barbara Westphal, viola Bridge 9109 23:30

04:26:02 Leo Arnaud: Olympic Theme from 'Bugler's Dream' (1958) Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 0:55

04:28:26 Giacomo Puccini: La bohème: Che gelida manina (1896) Jonas Kaufmann, tenor Prague Philharmonic Orchestra Marco Armiliato Decca 10837 5:02

04:35:40 Johannes Brahms: Symphony No. 1 in c Op 68 (1876) Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle EMI 67254 44:51

05:24:19 Richard Strauss: Oboe Concerto in D (1945) Alex Klein, oboe Chicago Symphony Daniel Barenboim Teldec 23913 26:33

05:52:08 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 1 in c-Sharp Op 3 # 2 (1892) Philadelphia Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 55592 4:43

05:57:53 Michael Praetorius: Terpsichore: Courante à 4 (1612) New London Consort Oiseau-Lyre 4759101 1:34

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:52 Franz Schubert: Rosamunde: Shepherds' Chorus D 797 (1823) Vienna State Opera Chorus Vienna Philharmonic Karl Münchinger Decca 4785437 4:04

06:14:19 Johann David Heinichen: Concerto Grosso in C S 211 (1715) Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 437549 7:58

06:23:43 Darius Milhaud: Romance Op 78 # 2 (1922) Lara Downes, piano Steinway 30016 1:47

06:26:11 Ernö Dohnányi: Rondo from Serenade for Strings Op 10 (1902) NES Chamber Orchestra Dmitry Sitkovetsky Nonesuch 79545 4:07

06:31:57 Johann Pachelbel: Three Magnificat Fugues (1700) Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623 3:54

06:41:02 Sergei Rachmaninoff: Vivace from Piano Concerto No. 1 Op 1 (1891) Daniil Trifonov, piano Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 4836617 13:03

06:55:10 Leonard Bernstein: Candide: Paris Waltz (1956) Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 438685 3:05

06:59:35 John Philip Sousa: March 'The Circumnavigators Club' (1931) Central Band of the RAF Keith Brion Naxos 559730 1:43

07:04:43 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 4 Op 39 (1907) New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 5:11

07:11:03 Frédéric Chopin: Scherzo No. 2 in b-Flat Op 31 (1837) Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421 9:09

07:21:25 Giuseppe Verdi: Il trovatore: Anvil Chorus (1852) La Scala Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado Deutsche Gram 4796018 2:48

07:25:53 Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 4: Gavotte BWV 1006 (1720) David Russell, guitar Telarc 80584 2:57

07:30:19 William Byrd: The Bells (1600) Canadian Brass Ensemble Robert Moody Opening Day 7347 4:10

07:39:56 Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Concerto No. 17 K 453 (1784) Orli Shaham, piano St. Louis Symphony David Robertson Canary 18 12:21

07:53:39 Miklós Rózsa: Madame Bovary: Waltz (1949) Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 438685 4:47

08:07:23 Alexander Borodin: Scherzo from Symphony No. 2 (1876) Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle EMI 273 5:17

08:14:14 Jacques Offenbach: La belle Hélène: Overture (1864) BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9765 8:39

08:24:25 Jean-Baptiste Barrière: Allegro prestissimo from Sonata for 2 Cellos (c.1740) Yo-Yo Ma, cello Sony 48177 2:34

08:28:10 Florence Price: Oh My Darling, Clementine (1940) Agave Baroque Acis 20445 2:41

08:31:27 Ramin Djawadi: Game of Thrones: The Rains of Castamere (2011) Voces8 Decca 29601 3:02

08:38:14 Ludwig van Beethoven: Consecration of the House Overture Op 124 (1822) Vienna Philharmonic Claudio Abbado Deutsche Gram 429762 10:14

08:50:45 Dmitri Shostakovich: Finale from Piano Trio No. 2 Op 67 (1944) Christina Dahl, piano S&W 1 10:20

09:05:21 Joseph Haydn: Symphony No. 70 in D (1779) City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle EMI 54297 16:37

09:23:31 John Novacek: Intoxication Rag (1998) Leila Josefowicz, violin Philips 462948 1:55

09:28:32 Henry Mancini: Victor/Victoria: Finale (1982) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80183 4:50

09:35:34 Leonard Bernstein: Candide: Glitter and be gay (1956) Renée Fleming, soprano Metropolitan Opera Orchestra Decca 460567 5:56

09:43:20 Francisco Tárrega: Recuerdos de la Alhambra (1899) Jason Vieaux, guitar Azica 71287 5:09

09:50:10 Ralph Vaughan Williams: English Folk Song Suite (1923) Royal Liverpool Philharmonic John Wilson Avie 2194 9:04

10:00:22 Dmitri Shostakovich: Prelude & Fugue No. 2 Op 87 # 2 (1951) Keith Jarrett, piano ECM 1469 2:06

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:03:11 Felix Mendelssohn: Prelude & Fugue No. 5 Op 35 # 5 (1837) Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255 6:33

10:11:37 Paul Taffanel: Romance et Saltarelle (1900) Scandinavian Wind Quintet Paula 58 12:42

10:25:10 Georges Bizet: Carmen: Toreadors' Entrance (1875) Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80333 4:07

10:30:24 Wolfgang Amadeus Mozart: Idomeneo: Overture (1781) Boston Baroque Martin Pearlman Telarc 31827 4:26

10:39:44 Wolfgang Amadeus Mozart: Lucio Silla: Overture (1772) Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 47014 8:29

10:52:34 George W. Chadwick: Symphonic Sketches (1904) Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9334 28:39

11:24:04 Keith Emerson: Allegro from Piano Concerto No. 1 (1976) Jeffrey Biegel, piano Brown University Orchestra Paul Phillips Naxos 573490 9:46

11:36:47 Johann Sebastian Bach: Chromatic Fantasy and Fugue BWV 903 (1730) Mahani Teave, piano Rubicon 1066 12:02

11:50:20 Edvard Grieg: Symphonic Dance No. 3 Op 64 (1898) Gothenburg Symphony Neeme Järvi Deutsche Gram 419431 5:56

11:56:58 Morton Gould: Boogie Woogie Etude (1943) Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 2:00

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:03 Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales (1911) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 50605 14:28

12:23:06 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 4 in G Op 58 (1806) Garrick Ohlsson, piano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 020213 33:37

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

12:59:35 Sergei Rachmaninoff: Etude-tableau in E-Flat Op 33 # 7 'Russian Fair' (1911) Rustem Hayroudinoff, piano Chandos 10391 1:45

13:01:46 Igor Stravinsky: Pétrouchka: Russian Dance (1911) Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 4795448 2:27

13:05:36 Camille Saint-Saëns: Cello Concerto No. 2 in d Op 119 (1902) Steven Isserlis, cello NDR Symphony Orchestra Christoph Eschenbach RCA 63518 18:06

13:24:30 Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Idylle (1881) Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 3:45

13:29:28 Antonín Dvorák: Rusalka: Polonaise (1900) Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 71 4:29

13:37:44 Frédéric Chopin: Mazurka No. 32 Op 50 # 3 (1842) Moscow Symphony Vladimir Ziva Naxos 555048 5:59

13:46:12 Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Chaconne (1739) Les Délices Délices 2013 6:05

13:53:30 Wolfgang Amadeus Mozart: Concertone for 2 Violins K 190 (1773) Shlomo Mintz, violin English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Avie 2058 28:26

14:24:39 Ralph Vaughan Williams: Five Variants of 'Dives & Lazarus' (1939) Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 442427 11:02

14:38:51 Jean-Féry Rebel: Ulysses: Suite (1703) Les Délices Délices 2012 7:25

14:48:00 Muzio Clementi: Overture No. 2 in D (1800) Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 573071 8:38

15:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:02:01 Manuel de Zumaya: Como aunque culpa (1730) Reginald L. Mobley, countertenor Agave Baroque Acis 20445 3:20

15:06:17 Florence Price: Out of the South Blew a Wind (1946) Reginald L. Mobley, countertenor Agave Baroque Acis 20445 1:46

15:09:53 Johann Baptist Georg Neruda: Trumpet Concerto in E-Flat (1765) Alison Balsom, trumpet Bremen German Chamber Philharmonic EMI 16213 14:15

15:25:47 Jean Sibelius: En saga Op 9 (1901) Swedish Radio Symphony Mikko Franck Ondine 953 19:47

15:47:33 Félix Godefroid: Danse des sylphes Op 31 (1855) Claire Jones, harp London Mozart Players Stuart Morley Silva 6051 8:30

15:57:42 George Frideric Handel: Minuet from Trio Sonata in D Op 5 # 4 (1739) I Furiosi Baroque Ensemble Dorian 90802 1:46

16:03:20 Richard Rodgers: Carousel: Waltz (1945) Jenny Lin, piano Steinway 30011 6:14

16:12:06 Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian Dances (1887) Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle EMI 273 12:01

16:28:15 Harold Arlen: The Wizard of Oz: Over the Rainbow (1939) Lara Downes, piano Sono Luminus 92207 2:55

16:33:10 Felix Mendelssohn: Finale from Violin Concerto in d (1822) Solomiya Ivakhiv, violin Slovak National Symphony Theodore Kuchar Brilliant 95733 4:31

16:42:38 Samuel Wesley: Symphony in D 'Obbligato' (1781) London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9823 11:02

16:56:40 Florence Price: Sympathy (1940) Reginald L. Mobley, countertenor Agave Baroque Acis 20445 2:52

17:04:30 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Symphony No. 38 K 504 'Prague' (1786) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 060306 5:59

17:12:48 Camille Saint-Saëns: Africa Fantasie Op 89 (1891) Gwendolyn Mok, piano London Philharmonic Geoffrey Simon Cala 4031 11:04

17:26:37 Georges Auric: Ouverture (1938) London Symphony Antal Doráti Mercury 434335 7:50

17:38:59 Frédéric Chopin: Mazurka No. 12 in A-Flat Op 17 # 3 (1834) Yundi, piano Mercury 4812443 5:31

17:46:09 Frédéric Chopin: Etude No. 23 Op 25 # 11 'Winter Wind' (1836) Irena Portenko, piano Blue Griffin 213 3:54

17:53:13 Johann Strauss Jr: Waltz 'Du und Du' Op 367 (1874) Johann Strauss Orch of Vienna Willi Boskovsky EMI 64108 6:29

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:39 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2 in b BWV 1067 (1738) Karl Kaiser, flute Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Naxos 503293 18:20

18:29:00 Scott Joplin: Bethena (1905) Agave Baroque Acis 20445 6:45

18:37:45 Justin Holland: Sweet Memories of Thee (1871) Kevin Cooper, guitar Acis 20445 5:25

18:44:37 Emmanuel Chabrier: Gwendoline: Overture (1885) Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 9:19

18:55:19 Florence Price: Oh My Darling, Clementine (1940) Agave Baroque Acis 20445 2:41

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:54 Camille Saint-Saëns: Cello Concerto No. 1 in a Op 33 (1872) Emmanuelle Bertrand, cello Lucerne Symphony James Gaffigan Harmonia Mundi 902210 19:30

19:24:20 Louise Farrenc: Symphony No. 3 in g Op 36 (1847) NDR Radio Philharmonic Johannes Goritzki CPO 999603 30:51

19:56:50 Maria Theresia von Paradis: Sicilienne (1800) Lynn Harrell, cello Decca 2334 2:47

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Apollo’s Fire, Jeannette Sorrell, conductor; Francisco Fullana, violin; Rene Schiffer, cello; Sarah Stone, cello; Alan Choo, violin; Emi Tanabe, violin – Four Seasons Rediscovered, recorded October, 2021

Marco Uccelini: La Bergamasca

Antonio Vivaldi: The Four Seasons

Antonio Vivaldi: Concerto in g for 2 Cellos RV 531

Antonio Vivaldi (arr Sorrell): La Folia, after the Trio Sonata in d RV 63

Anon: La Nahawand

21:29:18 George Frideric Handel: Water Music Suites Nos. 1-3 (1717) Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 27:54

21:57:35 Traditional: Appalachian Barn Dance Apollo's Fire Countryside Players Jeannette Sorrell Avie 2205 2:21

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African-American composers and performers

22:01:10 Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 3 in C K 285b (1777) Sonora Slocum, flute Acis 98573 16:22

22:20:52 Gustav Mahler: Songs of a Wayfarer (1884) Jessye Norman, soprano Berlin Philharmonic Bernard Haitink Philips 426257 19:27

22:42:33 Pierre Boulez: Sonatine for Flute & Piano (1946) Brandon Patrick George, flute Hänssler 18039 12:54

22:56:47 Traditional: All the Pretty Little Horses Ifetayo Ali-Landing, cello Portrait 592079 1:52

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:33 Sergei Rachmaninoff: Melodie Op 21 # 9 (1902) Sergei Babayan, piano Deutsche Gram 4839181 3:49

23:05:23 Ludwig van Beethoven: Romance No. 1 in G Op 40 (1802) Takako Nishizaki, violin Slovak Philharmonic Kenneth Jean Naxos 500250 8:33

23:13:57 Peter Tchaikovsky: Preghiera from Suite No. 4 Op 61 'Mozartiana' (1887) Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 8777 3:53

23:18:50 Martin Mailman: Autumn Landscape Op 4 (1954) Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 434347 5:04

23:23:54 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from String Quintet No. 3 K 515 (1787) Pinchas Zukerman, viola Tokyo String Quartet RCA 60940 9:55

23:33:51 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: Solitary Traveler Op 43 # 2 (1884) Per Tengstrand, piano Azica 71207 2:16

23:37:05 Antonín Dvorák: Poco adagio from Piano Trio No. 3 Op 65 (1883) Tempest Trio Naxos 503293 10:50

23:47:56 Astor Piazzolla: Oblivion (1984) Milos Karadaglic, guitar European Film Philharmonic Christoph Israel Deutsche Gram 17000 4:12

23:52:08 Nikolai Rimsky-Korsakov: Sadko: Song of India (1896) Gil Shaham, violin Deutsche Gram 447640 2:41

23:55:24 Gabriel Fauré: Masques et bergamasques: Pastorale Op 112 (1919) Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 3:21