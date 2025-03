WCLV Program Guide 08-31-2020

00:02 CLEVELAND OVATIONS: Cleveland Chamber Choir

O virtus sapientie - Hildegard von Bingen (1098-1179)

Oremus from Gloria Patri - Urmas Sisask (b. 1960)

O vos omnes - Linda Kachelmeier (b. 1965)—Kimberly Lauritsen, mezzo-soprano

Cecilia, Busy Like a Bee - Cecilia McDowall (b. 1951)—Anna White, soprano

Laudate Dominum - Phillipe Rogier (1561-1596)

Lux Caelestis (2011) - Timothy Kramer (b. 1959)

1. Yehi-or (Let There Be Light)—Daniel Fridley, bass

2. At toi Atrem (Of Thy Fire)—Katie Fowler, mezzo-soprano; William Hamilton, tenor

3. Pabhassara Sutta (Luminous Discourse)

4. Gayatri Mantra (Hymn Prayer to Savitur)

5. Lux aeterna (Light Eternal)—Mark Miller, bass; Jedidiah Rellihan, tenor

Alleluia - Eurydice V. Osterman (b. 1950)

01:03:01 E. J. Moeran: Serenade Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573034 23:14

01:27:05 George Gershwin: Piano Concerto in F Orion Weiss, piano Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559705 33:46

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:45 Manuel Blasco de Nebra: Piano Sonata No. 1 in c, Op. 1 Javier Perianes, piano Harmonia Mundi 902046

02:12:21 Johann Sebastian Bach: Oboe Concerto in d, BWV 1059 Gonzalo Ruiz, oboe Portland Baroque Orchestra Monica Huggett Avie 2324

02:23:46 Osvaldo Golijov: Tenebrae Avalon String Quartet Cedille Records 156

02:39:08 Nicolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan, Musical Pictures, Op. 57 Philharmonia Orchestra Enrique Batiz Naxos 8.550726

03:00:45 Leo Brouwer: El Decameron Negro John Williams, guitar Sony Classical 63173

03:15:59 Ralph Vaughan Williams: The Lark Ascending Jose-Luis Garcia, violin English Chamber Orchestra Sir Yehudi Menuhin Arabesque 6568

03:32:15 Joaquin Turina: Piano Trio in F Desiree Ruhstrat, violin; David Cunliffe, cello; Marta Aznavoorian, piano Lincoln Trio Cedille Records 150

04:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

04:01:58 Carl Orff: Carmina burana Patricia Petibon, soprano Bavarian Radio Symphony Daniel Harding DeutGram 4778778 1:01:28

05:05:50 Alexander Glazunov: Mazurka-Obéreque Itzhak Perlman, violin Abbey Road Ensemble Lawrence Foster EMI 55475 10:07

05:17:21 José Serebrier: Symphony on Bizet's 'Carmen' Barcelona Symphony José Serebrier Bis 1305 33:05

05:51:37 Tomaso Albinoni: Concerto for Strings in A Op 5 # 10 Collegium Musicum 90 Simon Standage Chandos 663 5:31

05:57:27 George Gershwin: Short Story William Terwilliger, violin Opus Two Azica 71290 2:30

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:11 Juventino Rosas: Waltz 'Over the Waves' Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Sony 75555 4:35

06:13:15 Zdenek Fibich: Spring Op 13 Czech National Symphony Marek Stilec Naxos 573197 12:59

06:27:10 Alessandro Scarlatti: Il giardino di rose: Overture John Wallace, trumpet Philharmonia Orchestra Simon Wright Nimbus 5079 4:27

06:32:49 Rune Tonsgaard Sorensen: Shine You No More Danish String Quartet ECM 2550 3:33

06:40:10 Unico Willem van Wassenaer: Concerto Armonico No. 2 I Musici de Montréal Yuli Turovsky Chandos 8481 11:42

06:53:19 Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Divertimento for Strings K 136 K 136 Cuarteto Casals Harm Mundi 987060 5:28

06:59:03 Karl King: March 'Rough-Riders' Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 85 1:53

07:05:22 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Romance Op 60 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80683 4:21

07:12:52 Ralph Vaughan Williams: Five Variants of 'Dives & Lazarus' Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 442427 11:02

07:25:52 Leroy Anderson: Belle of the Ball BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559313 2:51

07:30:18 Ludwig van Beethoven: Finale from Piano Sonata No. 27 Op 90 Peter Takács, piano Cambria 1175 7:00

07:42:33 Antonio Vivaldi: Concerto for Violin & Oboe RV 548 Simon Standage, violin English Concert Trevor Pinnock DeutGram 4795448 9:18

07:53:21 Sir Arnold Bax: The Poisoned Fountain Joshua Pierce, piano MSR 1260 3:53

07:57:34 John Novacek: Intoxication Rag Leila Josefowicz, violin Philips 462948 1:55

08:08:07 Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1002 6:00

08:15:45 Aram Khachaturian: Finale from Flute Concerto Emmanuel Pahud, flute Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman EMI 57563 9:46

08:27:03 Benjamin Britten: Paul Bunyan: Overture London Symphony Steuart Bedford Naxos 557197 5:04

08:38:44 Dmitri Kabalevsky: The Comedians Suite Op 26 Bavarian State Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 63893 13:53

08:54:33 Sir John Tavener: Song for Athene Voces8 Decca 29601 6:29

09:07:46 John Rutter: Suite Antique John McMurtery, flute West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Naxos 573146 20:04

09:31:09 George Walker: Lyric for Strings Chicago Sinfonietta Paul Freeman Cedille 061 5:17

09:38:03 Enrique Granados: Goyescas: El fandango de candil Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 5:41

09:44:52 Sir Thomas Beecham: Dances from 'The Faithful Shepherd' Royal Philharmonic Yehudi Menuhin MCA 6231 10:38

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

09:59:09 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Der Hölle Rache Ryan Anthony, piccolo trumpet Canadian Brass Ensemble Robert Moody OpeningDay 7347 2:43

10:02:25 Wolfgang Amadeus Mozart: The Abduction from the Seraglio: Ha! Wie will ich triumphieren Members of Netherlands Wind Ensemble Philips 4788977 1:45

10:05:59 Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 3 Op 72a Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 12:47

10:20:13 Franz Schubert: Impromptu No. 6 D 935/2 Vassily Primakov, piano Bridge 9327 8:04

10:29:19 Peter Tchaikovsky: Souvenir of a Beloved Place: Mélodie Op 42 # 3 Jennifer Koh, violin Odense Symphony Alexander Vedernikov Cedille 166 4:19

10:36:36 Alexander Glazunov: Etude in E Op 31 # 3 Jenny Lin, piano Hänssler 98037 4:07

10:41:08 Ralph Vaughan Williams: The Wasps: Overture Kansas City Symphony Michael Stern Reference 129 8:48

10:50:45 Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 4 K 218 Herman Krebbers, violin Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Philips 4788977 23:43

11:16:06 Franz Lehár: The Merry Widow: Sirens of the Ball Waltzes Vienna Philharmonic Sir John Eliot Gardiner DeutGram 463185 7:07

11:24:10 Franz Liszt: Symphonic Poem No. 6 'Mazeppa' S 100 BBC Philharmonic Gianandrea Noseda BBC 336 16:28

11:42:05 Jean-Philippe Rameau: Concert No. 4 en sextuor Les Talens Lyriques Christophe Rousset Decca 1845 9:04

11:51:58 Sir Arthur Sullivan: The Mikado: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 7:46

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:11:20 Dmitri Shostakovich: Symphony No. 5 Op 47 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 70904 49:36

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:01:42 Aaron Copland: Old American Songs Set No. 2: The Golden Willow Tree Thomas Hampson, baritone St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 77310 3:35

13:05:46 William Schuman: New England Triptych: Chester Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 559083 3:11

13:10:55 Jean Sibelius: Symphony No. 7 Op 105 Helsinki Philharmonic Paavo Berglund EMI 68646 21:25

13:33:40 Domenico Scarlatti: Sonata in E Kk 20 Ivo Pogorelich, piano DeutGram 4795448 3:27

13:40:05 Andrea Luchesi: Rondo Roberto Plano, piano Concerto 2069 3:00

13:45:01 Roger Quilter: A Children's Overture Op 17 Slovak Radio Symphony Adrian Leaper MarcoPolo 223444 11:06

13:57:56 Franz Liszt: Years of Pilgrimage, 1st Year: Pastorale S 160/3 Lazar Berman, piano DeutGram 4779525 1:30

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Franz Liszt: Paganini Etude No. 2 In E major (encore) Yefim Bronfman, piano Album: Summer Night Concert: Schonbrunn 2010 DG 4763793 Music: 4:26

Fritz Kreisler: Midnight Bells Danbi Um, violin; Juho Pohjonen, piano Chamber Music Society of Palm Beach, Rosarian Academy, West Palm Beach, FL Music: 3:25

Ngoc Long, Dang: Central Highlands of Vietnam An Tran, guitar Album: Stay, My Beloved: Vietnamese Guitar Music Frameworks Records 195081050157 Music: 7:00

Traditional, arr. The An, Nguyen: Stay, My Beloved An Tran, guitar Album: Stay, My Beloved: Vietnamese Guitar Music Frameworks Records 195081050157 Music: 7:42

Johannes Brahms: Piano Concerto No. 1 in D minor, Op. 15: Movements 2-3 Yefim Bronfman, piano; Los Angeles Philharmonic; Zubin Mehta, conductor Los Angeles Philharmonic, Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 22:39

Frederick II (King of Prussia): Flute Concerto No. 3 in C major: III. Allegro assai Konrad Hunteler, flute; Cappella Coloniensis; Ulf Bjorlin, conductor Album: Berlin Castles (Music From) - Graun - Frederick - Benda - Quantz - August Wilhelm - Janitsch - Bach, C.P.E. Capriccio Music: 4:14

Alan Fletcher: Violin Concerto Daniel Hope, violin; Zurich Chamber Orchestra Savannah Music Festival, Yamacraw Center for the Performing Arts, Savannah, GA Music: 24:53

Florent Schmitt: Sonatine en trio, Op. 85 Todd Skitch, flute; Laura Ardan, clarinet; Julie Coucheron, piano Atlanta Chamber Players & Peachtree Road United Methodist Church, Peachtree Road United Methodist Church, Atlanta, GA Music: 8:41

Princess Anna Amalia of Prussia: Flute Sonata in F Major Sylvan Trio First Congregational Church of Webster Groves, First Congregational Church, Webster Groves, MO Music: 8:38

16:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

15:57:36 Pablo de Sarasate: Introduction & Tarantella Op 43 Itzhak Perlman, violin Abbey Road Ensemble Lawrence Foster EMI 55475 4:31

16:06:12 Felix Mendelssohn: Scherzo from Piano Trio No. 2 Op 66 Emanuel Ax, piano Sony 52192 3:45

16:11:32 Giacomo Meyerbeer: Dinorah: Overture New Zealand Symphony Darrell Ang Naxos 573195 13:10

16:27:27 Hugo Friedhofer: The Best Years of Our Lives: Theme London Symphony John Williams Sony 62788 2:39

16:31:52 Johann Nepomuk Hummel: Allegro from Piano Trio No. 4 Op 65 Beaux Arts Trio Philips 446077 7:23

16:41:47 Amilcare Ponchielli: La Gioconda: Dance of the Hours La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 9:40

16:53:27 William Grant Still: Summerland from 'Three Visions' Lara Downes, piano Flipside Music 3:37

16:57:59 Anonymous: Spiritual 'Hark, I Hear the Harps Eternal' Chanticleer Warner 574272 2:07

17:05:22 Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture Op 84 Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 7:39

17:15:16 Carl Orff: Carmina burana: In Springtime Christian Gerhaher, baritone Bavarian Radio Symphony Daniel Harding DeutGram 4778778 10:24

17:27:24 Nicolò Paganini: Rondo from Violin Concerto No. 1 Op 6 Henryk Szeryng, violin London Symphony Sir Alexander Gibson Philips 4788977 7:36

17:39:18 Billy Joel: Lullaby (Goodnight, My Angel) Lara Downes, piano Flipside Music 2:53

17:44:00 Billy Joel: Rootbeer Rag Rich Ridenour, piano Grand Rapids Symphony John Varineau Centaur 2433 2:53

17:48:39 Johann Strauss Jr: Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' Op 314 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 9:28

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:09:31 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet Suite No. 3 Op 101 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80597 17:45

18:29:33 Franz von Suppé: Light Cavalry: Overture Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 10406 6:41

18:37:32 Johann Strauss Jr: Quadrille 'The First Day of Happiness' Op 327 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2003 4:36

18:42:55 Frédéric Chopin: Scherzo No. 2 Op 31 Yundi, piano DeutGram 3887 10:00

18:53:57 Giuseppe Verdi: Ave Maria from 'Four Sacred Pieces' Cleveland Orchestra Chorus Franz Welser-Möst TCO 042907 4:47

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:26 Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 2 Op 72 Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 12:39

19:17:34 Peter Tchaikovsky: Suite No. 3 Op 55 Russian National Orchestra Vladimir Jurowski PentaTone 061 39:32

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:05 Antonín Dvorák: Symphonic Variations Op 78 Baltimore Symphony Marin Alsop Naxos 503293 22:35

20:25:24 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 33 K 319 Cleveland Orchestra George Szell Sony 86793 18:56

20:45:57 Herbert Howells: Pastoral Rhapsody London Symphony Richard Hickox Chandos 9410 12:14

21:02:12 Johannes Brahms: Tragic Overture Op 81 London Philharmonic Marin Alsop Naxos 557428 13:57

21:18:18 Frédéric Chopin: Ballade No. 3 Op 47 Krystian Zimerman, piano DeutGram 4795448 7:24

21:27:03 Karol Szymanowski: Etude in b-Flat Op 4 # 3 Polish State Philharmonic Karol Stryja Naxos 553686 5:23

21:35:14 Jirí Antonín Benda: Sinfonia No. 12 Prague Chamber Orchestra Christian Benda Naxos 553409 11:27

21:48:49 Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 2 Op 44 Barry Douglas, piano Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin RCA 61633 42:10

22:32:41 Jennifer Higdon: blue cathedral Atlanta Symphony Robert Spano Telarc 80596 12:10

22:46:44 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Balcony Scene Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 11:06

22:58:17 Joaquin Nin-Culmell: Tonadas Volume 4: Canción Edmund Battersby, piano Koch Intl 7062 1:36

23:00 QUIET HOUR

23:01:36 Franz Schubert: Ave Maria D 839 Brian Thornton, cello Steinway 30117 4:42

23:06:18 Gabriel Fauré: Requiem: Pie Jesu Lucia Popp, soprano Philharmonia Orchestra Sir Andrew Davis Sony 87771 3:38

23:09:57 Claude Debussy: Nocturne Aldo Ciccolini, piano EMI 54451 7:13

23:18:14 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 10 Op 72 # 2 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 6:15

23:24:30 Joseph Haydn: Adagio from String Quartet No. 26 Op 20 # 3 Daedalus Quartet Bridge 9326 9:56

23:34:27 Percy Grainger: Walking Tune Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 4:11

23:39:05 Reynaldo Hahn: À Chloris Albrecht Mayer, English horn Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Decca 4782564 4:02

23:43:08 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Divertimento for Strings K 136 K 136 Concerto Cologne Anton Steck Archiv 4775800 7:20

23:50:29 Rihards Dubra: Ave Maria I Voces8 Decca 22601 3:38

23:55:02 Gabriel Pierné: Pastorale Op 14 # 1 Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362 2:58

23:58:15 Leonard Bernstein: Anniversary for Stephen Sondheim Lara Downes, piano Sono Luminus 92207 1:15