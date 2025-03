WCLV Program Guide 08-27-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

00:00:00 Puccini, Giacomo Madama Butterfly' La Scala Orch/Herbert von Karajan EMI/Ang Puccini: Madama Butterfly 5:18

00:05:18 Rosenthal, Moritz Papillons' Stephen Hough, p Musicmasters My Favorite Things 2:29

00:07:47 Schumann, Robert Papillons,' Op. 2 Konstantin Lifschitz, p Denon Debut Recording 14:53

00:22:40 Schumann, Robert Lieder-Album fur die Jugend,' Op. 79 Edith Mathis, s, Christoph Eschenbach, p DG Lieder / Frauenliebe Und Leben Op. 42 / Lieder / Lieder / Lieder / Lieder 1:34

00:24:14 Villa-Lobos, Heitor Danca dos mosquitos' Slovak Radio Sym/Roberto Duarte Marco Polo LOBOS : Rudepoema / Dancas 8:41

00:32:55 Guarnieri, Camargo Dansa Brasileira' Cristina Ortiz, p Intrada Alma Brasileira: Panorama du piano brésilien du XXe siècle 2:22

00:35:17 Mozart, Wolfgang Amadeus Symphony No. 33 in B-Flat, K. 319 Czech Phil/Vaclav Talich EMI/Ang Great Conductors Of The 20th Century: Vaclav Talich 18:32

00:53:49 Schumann, Robert Album for the Young,' Op. 68, part 2 Luba Edlina, p Brilliant Classics Schumann: Complete Solo Piano Works 1:27

01:00:00 Chopin, Frederic Nocturnes, Op. 48 Martha Argerich, p EMI/Ang Live from the Concertgebouw 1978 and 1979 5:13

01:05:13 Veracini, Francesco Maria Sonata in D, Op 2/1 Trio Settecento Cedille The Soviet Experience Vol. IV: String Quartets by Shostakovich and his Contemporaries 18:06

01:23:19 Prokofiev, Serge Romeo and Juliet,' Op 64 Martha Argerich, p, Sergei Babayan, p DG Prokofiev 1:28

01:24:47 Prokofiev, Serge Piano Concerto No. 3 in C, Op. 26 Martha Argerich, p, Royal Concertgebouw Orch/Riccardo Chailly Radio Netherlands Rachmaninov: Piano Concerto No.3 / Tchaikovsky: Piano Concerto No.1 29:46

01:54:33 Prokofiev, Sergei The Love for Three Oranges' Christoph Croisevc, Alexander Panfilov, p Avie The Russian Album 1:37

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Cole Porter, arr. Mats Lindstrom: Night and Day Nadja Salerno-Sonnenberg, violin, Masao Kawasaki, viola, Mats Lindstrom, cello Album: Music from the Aspen Festival EMI 56481 Music: 4:34

Margi Griebling-Haigh: Rhapsody for Violin and Piano Peter Otto, violin; Randall Fusco, piano Cleveland Composers Guild, Drinko Recital Hall, Cleveland State University, Cleveland, OH Music: 10:51

Piano Puzzler: Contestant is Sarah Painting from South Hadley, MA Music: 9:38

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 21 in C Major, Op. 53 "Waldstein" Movement 1 Allegro con brio Jean-Efflam Bavouzet, piano Album: Beethoven Piano Sonatas 2 Chandos 10798 Music: 10:23 (excerpt as needed)

Clarice Assad: Violin Concerto Nadja Salerno-Sonnenberg, violin; Colorado Symphony Orchestra; Marin Alsop, conductor Album: Nadja Salerno-Sonnenberg: Concertos in D Major NSS Music 00022 Music: 21:48

Mel Bonis: Suite in the Ancient Style: Choral Tatjana Ruhland, flute; Florian Wiek, piano; Gesa Jenne-Donneweg, violin; Ingrid Philippi, viola Album: Mel Bonis: Chamber Music with Flute SWR 93204 Music: 4:28 MPR1240013

Andrea Clearfield: Rhapsodie for Flute, Harp, and String Trio Mimi Stillman, flute; Bridget Kibbey, harp; Amy Oshiro-Morales, violin; Kerri Ryan, viola; Gabriel Cabezas, cello Dolce Suono Ensemble, Trinity Center for Urban Life, Philadelphia, PA Music: 15:17

Johann Sebastian Bach: Violin Concerto in E major BWV 1042 Hilary Hahn, violin; Los Angeles Chamber Orchestra; Gemma New, conductor Los Angeles Chamber Orchestra, Royce Hall, Westwood, CA Music: 16:57

Mel Bonis: Suite Orientale Sylvan Trio First Congregational Church of Webster Groves, First Congregational Church, Webster Groves, MO Music: 10:09

04:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

04:00:00 Rameau, Jean-Philippe Zais' Les Musiciens du Louvre/Marc Minkowski DG Archiv Rameau: Une Symphonie Imaginaire 5:47

04:05:47 Rameau, Jean-Philippe Pieces de clavecin en concerts' (1741): Cinquieme concert Montagnana Trio Facet The Montagnana Trio plays d'Indy & Rameau 10:12

04:15:59 Marais, Marin Les Folies d'Espagne' Nancy Ambrose-King, ob, Charlotte Mattax, hc Boston Records Evocations 10:41

04:26:40 Marais, Marin Alcyone' Tempesta di Mare Chandos Comedie Et Tragedie: Lully, Marais, Rebel 1:20

04:28:00 Schubert, Franz Symphony No. 4 in c minor, D. 417, 'Tragic' Menuhin Orch/Yehudi Menuhin EMI/Ang Symphony No. 4 In C Minor (Tragic) / Symphony No. 5 In B Flat 27:06

04:55:06 Schubert, Franz Song, 'Lied', D 373 Lucia Popp, s, Graham Johnson, p Hyperion The Hyperion Schubert Edition, Volume 17 1:49

05:00:00 Wagner, Richard Lohengrin' Solid Brass Dorian Opera Highlights (arr. for brass and percussion) - WAGNER, R. / VERDI, G. / MOZART, W.A. / BIZET, G. / PURCELL, H. (Solid Brass) 5:46

05:05:46 Rimsky-Korsakov, Nicolai Mlada' (1872) Empire Brass Telarc Class Brass 4:23

05:10:09 Glazunov, Alexander Wedding Procession', Op 21 Roumanian State Orch/Horia Andreescu Marco Polo Glazunov: Orchestral Works Vol. 4 7:55

05:18:04 Howells, Herbert Procession' London Sym Orch/Richard Hickox Chandos Howells: Orchestral Works, Vol. 1 4:37

05:22:41 Walton, William As You Like It' (Film score, 1936) London Phil/Carl Davis EMI/Ang Walton Film Music 1:38

05:24:19 Faure, Gabriel Piano Quartet No.1 in c, Op 15 Jean Hubeau, p, Gallois-Montbrun, v, Colette Lequien, vi, AndreNavarra, Erato Deux Quatuors Pour Piano, Violon, Alto Et Violoncelle 30:39

05:54:58 Satie, Erik La Belle Excentrique' Alexandre Tharaud & Eric Le Sage, p Harmonia Mundi Erik Satie * Avant-Derniere Pensees * Alexandre Tharaud 1:49

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:35 Josquin Desprez: Pater noster King's Singers Naxos 572987 4:32

06:14:38 Joaquín Turina: The Bullfighter's Prayer Op 34 Brodsky Quartet Chandos 10761 8:28

06:23:57 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Piano Quartet No. 2 K 493 Fauré Quartet DeutGram 6609 8:35

06:32:46 Girolamo Frescobaldi: Toccata Jian Wang, cello Camerata Salzburg DeutGram 474236 4:36

06:42:43 Frédéric Chopin: Scherzo No. 2 Op 31 Lang Lang, piano Sony 511758 10:43

06:54:15 Alfred Newman: Captain from Castile: Conquest Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80682 3:33

06:58:38 Eric Coates: March 'Calling All Workers' New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66868 3:18

07:05:59 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 1 Op 39 Royal Choral Society London Philharmonic Sir Andrew Davis EMI 28379 6:26

07:13:48 Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in C H 659 The Vivaldi Project John Hsu Centaur 3176 10:22

07:25:02 Richard Rodgers: Babes in Arms: My Funny Valentine Ellen Hargis, soprano Noyse 1 2:30

07:29:10 John Rutter: Distant Land Royal Philharmonic John Rutter Decca 1821 6:09

07:42:15 Gustav Holst: St. Paul's Suite Op 29 # 2 English Sinfonia Howard Griffiths Naxos 570339 12:19

07:56:21 Aaron Copland: Fanfare for the Common Man Canadian Brass Ensemble Robert Moody OpeningDay 7347 3:12

08:08:17 Eric Coates: London Suite: Covent Garden Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro ASV 2053 4:56

08:15:20 Carl Maria von Weber: Andante & Hungarian Rondo Op 35 Gérard Caussé, viola Solistes de Montpellier-Moscou Gerard Caussé EMI 54817 9:13

08:26:00 Jean-Baptiste Lully: Psyché: Suite Les Délices Délices 2013 5:30

08:32:05 Amy Beach: Finale from Piano Trio Op 150 Neave Trio Chandos 20139 4:24

08:41:53 Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from String Quartet No. 4 K 157 Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076 7:33

08:51:04 Franz Schubert: Moment Musical No. 1 D 780 Sviatoslav Richter, piano Philips 4788977 5:28

08:57:01 David Raksin: The Bad and the Beautiful: Theme New World Symphony Michael Tilson Thomas RCA 68798 03:35

09:04:55 Maurice Ravel: Boléro Orchestra of Paris Daniel Barenboim DeutGram 4795448 17:31

09:25:31 Erich Wolfgang Korngold: The Sea Hawk: Suite National Philharmonic Charles Gerhardt RCA 60863 6:53

09:32:28 John Philip Sousa: Presidential Polonaise Nonpareil Wind Band Timothy Foley EMI 54130 3:56

09:37:36 Benjamin Britten: Gloriana: Courtly Dances Royal Philharmonic André Previn Telarc 80126 10:18

09:49:18 Sir Malcolm Arnold: English Dances Set 2 Op 33 Queensland Symphony Andrew Penny Naxos 553526 9:10

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:10 George Frideric Handel: Fugue No. 3 HWV 607 Alan Feinberg, piano Steinway 30034 2:29

10:03:06 Johann Sebastian Bach: Fugue No. 2 in c from Well-Tempered Clavier Bk. 1 BWV 847 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572050 1:52

10:07:22 Eric Coates: London Suite Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro ASV 2053 14:19

10:22:37 Percy Grainger: Green Bushes BBC Philharmonic Richard Hickox Chandos 40 8:27

10:32:39 Antonín Dvorák: String Sextet Op 48 Academy Chamber Ensemble Chandos 8771 28:38

10:33:08 Antonín Dvorák: Furiant from String Sextet Op 48 Academy Chamber Ensemble Chandos 8771 3:59

10:40:28 Ludwig Spohr: Finale from Nonet Op 31 Gerhart Hetzel, violin Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 427640 7:31

10:50:10 Joseph Haydn: Symphony No. 57 Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan PhiBaroque 8 26:06

11:17:35 Frederick Delius: Over the Hills and Far Away English Northern Philharmonia David Lloyd-Jones Naxos 553535 13:23

11:32:18 Richard Strauss: First Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier' Orchestre de la Suisse Romande Kazuki Yamada PentaTone 518 12:02

11:45:49 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto Op 8 # 2 Anne Akiko Meyers, violin English Chamber Orchestra David Lockington E1 Music 7790 10:05

11:57:14 Antonín Dvorák: Cypress No. 9 Cypress String Quartet Avie 2275 2:31

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:58 Richard Strauss: Aus Italien Op 16 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst ClevOrch 0001 43:05

12:54:24 Ludwig van Beethoven: Scherzo from String Quartet No. 15 Op 132 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst ClevOrch 0001 7:44

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:03:23 Jules Massenet: Impromptu 'Eau dormant' Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 40 2:57

13:06:45 Maurice Ravel: Mother Goose: Pavane of Sleeping Beauty Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80601 1:25

13:10:36 Louis Théodore Gouvy: Fantaisie symphonique Op 59 German Radio Philharmonic Jacques Mercier CPO 777382 21:40

13:33:39 Ludwig van Beethoven: Variations on a Theme by Paisiello WoO 70 Olli Mustonen, piano Decca 436834 4:38

13:41:17 Franz Schubert: Graz Galop D 925 Vienna Ensemble Sony 47187 2:09

13:44:45 Johannes Brahms: Tragic Overture Op 81 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 203 14:22

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Anton Arensky: String Quartet No. 2 in A Minor, Op. 35: III. Finale: Andante Sostenuto - Allegro Moderato Kirsten Johnson, viola; Lynn Harrell and Zuill Bailey, cellos; Soovin Kim, violin Album: Dohnanyi: Serenade In C Major - Arensky: String Quartet No. 2 (Live from el Paso Pro-musica January 7, 2006) Delos Music: 4:13

Ludwig van Beethoven: Quintet in C Major, Op 29: Movements 1-2 Soovin Kim, Adam Barnett-Hart, violins; Hsin-Yun Huang, Pierre Lapointe, violas; Keith Robinson, cello Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 21:20

John Williams: Three Pieces from Schindler's List for Violin and Orchestra Itzhak Perlman, violin; Pittsburgh Symphony Orchestra; Manfred Honeck, conductor WQED-FM, Heinz Hall, Pittsburgh, PA Music: 12:35

Domenico Scarlatti: Three Sonatas for Solo Piano Alon Goldstein, piano Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 8:25

Stephen Paulus: To Be Certain of the Dawn: Veil of Tears Nashville Symphony Orchestra; Giancarlo Guerrero, conductor Album: PAULUS, S.: Three Places of Enlightenment / Veil of Tears / Grand Concerto Naxos 559740 Music: 4:21

Erberk Eryilmaz: Miniatures Set No. 6: Mvts 3-6 Matthew McClung, percussion, Maureen Nelson, violin SPCO, Sundin Hall, Hamline University, Saint Paul, MN Music: 7:21

Joseph Haydn: Piano Trio No. 37 in d minor, Op. 71 No. 3 , Hob. XV: 23 Gilbert Kalish, piano; Adam Barnett-Hart, violin; Brook Speltz, cello Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Menlo, CA Music: 21:20

Stephen Paulus: Impassioned from Symphony in Three Movements Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Minnesota Orchestra, Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 12:16

16:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

15:59:01 Tomás Luis de Victoria: O magnum mysterium Stile Antico Harm Mundi 902312 4:20

16:07:37 Tomás Luis de Victoria: Jesu, dulcis memoria Cambridge Singers John Rutter Collegium 134 1:51

16:11:43 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 4 BWV 1049 Cynthia Roberts, violin Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 15:21

16:29:12 Danny Elfman: Batman: Theme Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80401 2:34

16:35:40 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 20 K 466 Martha Argerich, piano Orchestra Mozart Claudio Abbado DeutGram 4791033 7:43

16:45:11 Rebecca Clarke: Finale from Piano Trio Neave Trio Chandos 20139 7:26

16:55:59 Josquin Desprez: Gaude Virgo, Mater Christi The Sixteen Harry Christophers Decca 10836 2:38

17:05:08 Henry Purcell: The Fairy Queen: Act 4 Symphony Les Arts Florissants William Christie Harm Mundi 901308 6:19

17:14:21 Hans Gál: Adagio from Piano Concerto Op 57 Sarah Beth Briggs, piano Royal Northern Sinfonia Kenneth Woods Avie 2358 10:58

17:27:22 Jacques Offenbach: Orpheus in the Underworld: Overture Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 4776403 8:41

17:40:31 Eric Coates: Ballad for Strings Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro ASV 2053 5:58

17:47:26 Kurt Weill: The Threepenny Opera: Ballad of Mack the Knife Ute Lemper, soprano RIAS Chamber Ensemble John Mauceri Decca 425204 3:08

17:52:20 Frédéric Chopin: Mazurka No. 32 Op 50 # 3 Moscow Symphony Vladimir Ziva Naxos 555048 5:59

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:09:09 Rebecca Clarke: Piano Trio Neave Trio Chandos 20139 22:04

18:33:04 Frédéric Chopin: Impromptu No. 3 Op 51 Shai Wosner, piano Onyx 4172 6:16

18:41:00 Frédéric Chopin: Etude No. 23 Op 25 # 11 Irena Portenko, piano Blue Griff 213 3:54

18:46:43 Franz Schubert: Overture in the Italian Style D 590 Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570329 7:48

18:57:04 Frédéric Chopin: Mazurka No. 37 Op 59 # 2 Ingrid Fliter, piano EMI 14899 2:27

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:20 Aaron Copland: El Salón México Detroit Symphony Leonard Slatkin Naxos 503293 11:42

19:15:49 Sergei Rachmaninoff: Symphony No. 3 Op 44 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457598 40:46

19:57:47 Alexander Borodin: Petite Suite: Serenade Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Chandos 9386 2:03

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:30 Richard Wagner: A Siegfried Idyll Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431680 18:50

20:20:43 Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 3 K 216 Rachel Barton Pine, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Avie 2317 24:31

20:46:20 Alan Hovhaness: Tzaikerk 'Evening Song' Paul Edmund-Davies, flute I Fiamminghi Rudolf Werthen Telarc 80392 10:41

21:02:39 Franz Liszt: Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes' S 97 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 15:35

21:19:10 Maurice Ravel: Scherzo from String Quartet Jupiter String Quartet OberlinMus 1304 5:57

21:26:33 Maurice Ravel: Pantoum from Piano Trio Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 425860 3:55

21:32:12 Michael Haydn: Symphony No. 16 London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9352 14:20

21:49:11 Meredith Willson: Symphony No. 2 Moscow Symphony William Stromberg Naxos 559006 31:43

22:21:43 Jean Sibelius: Symphony No. 3 Op 52 Cleveland Orchestra George Szell MAA 75 26:41

22:50:31 Stephen Goss: Jasmine Flower from 'The Chinese Garden' Xuefei Yang, guitar EMI 6322 3:59

22:55:26 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 5: Nocturne Op 54 # 4 Jenny Lin, piano Hänssler 98037 3:54

23:00 QUIET HOUR

23:01:39 Charles Gounod: Meditation after Bach 'Ave Maria' Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795023 4:48

23:06:27 Peter Tchaikovsky: The Seasons: October Op 37 # 10 Lang Lang, piano Sony 511758 5:40

23:12:08 Richard Strauss: Four Last Songs: Beim Schlafengehn Christine Brewer, soprano Atlanta Symphony Donald Runnicles Telarc 80661 4:44

23:17:53 Stephen Sondheim: Merrily We Roll Along: Not a Day Goes By London Symphony Don Sebesky EMI 54285 3:11

23:21:05 Samuel Barber: Adagio for Strings Op 11 Brodsky Quartet Chandos 10801 8:40

23:29:45 Richard Wagner: Siegfried: Forest Murmurs Dresden State Orchestra Donald Runnicles Teldec 17109 7:56

23:38:12 Johann Sebastian Bach: Partita No. 4: Allemande BWV 828 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 4:44

23:42:56 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 12 Op 72 # 4 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 5:24

23:48:21 Carl Engel: Sea Shell Shannon Lee, violin Telarc 80695 3:36

23:53:09 Robert Schumann: Abendlied Op 107 # 6 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9227 3:26

23:56:55 George Frideric Handel: Air for Oboe & Orchestra Anthony Camden, oboe City of London Sinfonia Nicholas Ward Naxos 553430 3:02