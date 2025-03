WCLV Program Guide 08-26-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

00:00:00 Faure, Gabriel Fantaisie,' Op 79 Susan Hoeppner, f, Lydia Wong, p Marquis Fantaisie Francaise 5:08

00:05:08 Gershwin, George Piano Concerto in F Eugene List, p, Berlin Sym Orch/Samuel Adler Price-Less Gershwin Rhapsody in Blue / An American in Paris / Piano Concerto in F major 30:46

00:35:54 Francaix, Jean Le Gay Paris' (1974) Prague Wind Quintet Praga Francaix: WIND QUINTET No.1, No.2 - LE GAY PARIS - L'HEURE DU BERGER 1:37

00:37:31 Ibert, Jacques Trois pieces breves' (1930) Scandinavian Wind Quintet Paula Three Pieces 6:34

00:44:05 Franck, Cesar Trois pieces breves' (1890) New York Chamber Ensemble/Stephen Rogers Radcliffe Romeo Records Brahms: Serenade in D Major, Op. 11/ Franck: Pieces Breves 10:39

00:54:44 Faure, Gabriel Pieces breves,' Op 84 Pierre-Alain Volondat & Patrick De Hooge, p Naxos FAURE: Piano Music for Four Hands 1:39

01:00:00 Bach, Johann Sebastian Cantata No. 131, 'Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir (Out of the depths I cry, Lord, to you)' Tolz Boys' Cho, Vienna Concentus Musicus/Nikolaus Harnoncourt Teldec Bach: Famous Choruse 5:16

01:05:16 Bach, Johann Sebastian Clavier Concerto No. 5 in f minor, BWV 1056 Robert Woolley, hc, Purcell Quartet and Friends Chandos Bach: Concertos for Harpsichord & Strings, Vol. 1 9:29

01:14:45 Bach, Johann Sebastian Clavier Concerto No. 6 in F, BWV 1057 Dave Camwell, sx Teal Creek Music Dave Camwell * Bach-Centric 5:48

01:20:33 Schubert, Franz Liebe' Robert Shaw Chamber Singers/Robert Shaw Telarc Schubert - Songs for Male Chorus 1:55

01:22:28 Nielsen, Carl Symphony No.4, Op 29, 'The Inextinguishable' Chicago Sym Orch/Jean Martinon RCA Jean Martinon- The Complete CSO Recordings 32:37

01:55:05 Lange-Muller, Peter Sulamiths sang pa bjergtoppen Annemarie Moller, ms, Dorte Kirkeskov, p Danacord Lange-Muller: Songs 1:40

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Ludwig van Beethoven: Piano Trio, Op. 70, No. 1 "Ghost" Movement 2 Largo assai Emmanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello Album: Immortal Beloved Original Motion Picture Soundtrack SONY 66301 Music: 4:35

Claude Debussy, arr. Gustave Samazeuilh: Prelude to the Afternoon of a Faun Mimi Stillman, flute; Charles Abramovic, piano Dolce Suono Ensemble + Concert at the College, College of Physicians of Philadelphia, Philadelphia, PA Music: 9:00

Galina Ustvolskaya: Symphonic Poem #1 The Orchestra Now; Leon Botstein, conductor Bard College, The Fisher Center for the Performing Arts, Annandale-on-Hudson, NY Music: 19:27

Ludwig van Beethoven, arr. Anderson and Roe: Allegretto from Symphony No. 6 in F major, Op. 68 Anderson and Roe Piano Duo: Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Minnesota Beethoven Festival, Page Theatre, Saint Mary's University, Winona, MN Music: 9:57

Richard Finch, Ludwig van Beethoven, Simon Whiteley: That's The Way Beethoven Likes It The Queen's Six The Friends of Chamber Music, A&M United Methodist Church, College Station, TX Music: 3:53

Florence Price: Elfentanz Esther Park, piano and Dawn Wohn, violin Album: Perspectives Delos Music: 4:05

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 35 in D major, K.385, "Haffner" ROCO; Brett Mitchell, conductor ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 18:16

Osvaldo Golijov: Tenebrae A Far Cry Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 14:50

Johannes Brahms, arr. Ettora Causa: Four Vocal Songs arranged for viola and piano Ettore Causa, viola; Esther Park, piano Geneva Music Festival, Froelich Hall, Gearan Center for the Performing Arts, Hobart & William Smith College, Geneva, NY Music: 9:41

04:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

04:00:00 Molter, Johann Melchior Sinfonia in C Detmold Horn Quartet MD+G Recordings Horn Quartets 5:45

04:05:45 Schumann, Robert Adagio and Allegro, Op. 70 David Pyatt, fh, Martin Jones, p Erato Horn Recital 8:25

04:14:10 Schumann, Robert Konzertstuck' in F, Op. 86 Solo Quartet, Orchestre Revolutionnaire et Romantique/Sir John Eliot Gardiner Archive Schumann: Complete Symphonies 17:40

04:31:50 Rubinstein, Anton Concertstuck,' Op 113 Joseph Banowetz, p, Czech Radio Sym Orch, Bratislava/Oliver Dohn nyi Marco Polo Rubinstein : Fantaisie / Concertstuck 1:30

04:33:20 Parry, Hubert Concertstuck' in g London Phil/Mathias Bamert Chandos Hubert Parry: Symphonic Variations, Concertstuck, From Death to Life, Elegy for Brahms 9:58

04:43:18 Vaughan Williams, Ralph Bass Tuba Concerto in f (1954) Arnold Jacobs, tuba, Chicago Sym Orch/Daniel Barenboim DG First Chair Soloists Play Famous Concertos 11:39

04:54:57 Trad, American Song, Down by the Old Mill Stream Tubadours Crystal The Mighty Tubadours 1:32

050:00:00 Bach, Johann Sebastian Cantata No. 208, 'Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd! (Hunt)' Camerata of St Andrew/Leonard Friedman Omega 17 Jewels In The Crown Of The Baroque 5:21

05:05:21 Haydn, Franz Joseph Piano Sonata in A, H XVI:26 Marc-Andre Hamelin, p Hyperion Haydn * Piano Sonatas, Volume II * Marc-Andre Hamelin 11:52

05:17:13 Telemann, Georg Philipp Overture (Suite) in C New Brandenburg Collegium MCA Classics O Baroque: Music For Three Oboes And Strings 1:40

05:18:53 Bach, Johann Sebastian Brandenburg' Concerto No. 5 in D, BWV 1050 Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood L'oiseau Lyre Bach: Brandenburg Concertos 18:50

05:37:43 Creston, Paul Partita, Op 12 Scott Goff, f, Ilkka Talvi, v, Seattle Sym/Gerard Schwarz Naxos CRESTON: Symphony No. 5 / Toccata / Partita 16:16

05:53:59 Bach, Johann Sebastian Violin Partita No. 3 in E, BWV 1006 Itzhak Perlman, v EMI/Ang Bach: Sonatas & Partitas 1:38

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:14 Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 4:48

06:14:46 Rebecca Clarke: Finale from Piano Trio Neave Trio Chandos 20139 7:26

06:23:37 Florence Price: Juba Dance from Symphony No. 4 Fort Smith Symphony John Jeter Naxos 559827 5:10

06:29:33 Louis Moreau Gottschalk: The Union Op 48 Cecile Licad, piano Naxos 559145 7:23

06:41:57 John Knowles Paine: Poseidon and Amphitrite Op 44 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 559748 12:09

06:56:20 Richard Rodgers: The King and I: March of the Siamese Children Jenny Lin, piano Steinway 30011 3:53

07:06:00 Béla Bartók: Romanian Folk Dances Nadja Salerno-Sonnenberg, violin New Century Chamber Orch NSS Music 8 6:52

07:15:02 Francis Poulenc: Flute Sonata Sharon Bezaly, flute The Hague Philharmonic Neeme Järvi Bis 1679 11:25

07:27:34 Modest Mussorgsky: The Fair at Sorochinsk: Gopak Olga Kern, piano Harm Mundi 907336 1:38

07:30:53 Jeannette Sorrell: Sugarloaf Mountain Apollo's Fire Ensemble Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2329 5:02

07:40:23 Randy Newman: Family Album Gloria Cheng, piano Harm Mundi 907635 10:29

07:53:07 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air BWV 1068 Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 4:01

07:57:24 Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Romance Op 97 Janine Jansen, violin Royal Philharmonic Barry Wordsworth Decca 475011 2:31

08:08:15 Ludwig van Beethoven: Rondo from Cello Sonata No. 1 Op 5 # 1 Zuill Bailey, cello Telarc 80740 6:59

08:16:51 Fanny Mendelssohn-Hensel: Concert Overture Women's Philharmonic JoAnn Falletta Koch Intl 7169 10:30

08:28:13 Jennifer Higdon: Joy Ride from Harp Concerto Yolanda Kondonassis, harp Rochester Philharmonic Ward Stare Azica 71327 4:36

08:33:07 William Byrd: Mass for Five Voices: Sanctus Ora Suzi Digby Harm Mundi 906102 3:35

08:42:29 Franz Schubert: Rondo in A D 951 Martha Argerich, piano DeutGram 4795096 13:05

08:57:38 Ennio Morricone: The Mission: Gabriel's Oboe Anne Akiko Meyers, violin London Symphony Keith Lockhart E1 Music 7792 4:51

09:05:42 Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata No. 25 for Piano & Violin K 377 Mitsuko Uchida, piano Philips 4115 19:45

09:27:54 Michael Torke: Charcoal Baltimore Symphony David Zinman Ecstatic 92203 5:52

09:35:24 Lili Boulanger: Of a Spring Morning Women's Philharmonic JoAnn Falletta Koch Intl 7169 5:00

09:41:27 Jean-Marie Leclair: Violin Concerto in B-Flat Op 10 # 1 Monica Huggett, violin Arion Baroque Orchestra Monica Huggett Atma 2143 12:35

09:54:56 Traditional: Little Red Bird Meredith Hall, soprano Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2269 3:26

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:08 Amy Beach: Fireflies Op 15 Joel Fan, piano Reference 119 3:05

10:03:57 Rebecca Clarke: Lullaby Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 3:00

10:08:32 Germaine Tailleferre: Concertino for Harp & Orchestra Gillian Benet, harp Women's Philharmonic JoAnn Falletta Koch Intl 7169 16:01

10:25:23 Gabriel Pierné: Impromptu-Caprice Op 9 Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273 5:54

10:32:28 Frédéric Chopin: Waltz No. 1 Op 18 Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 466357 4:58

10:40:40 Antonio Bazzini: La Ronde des lutins Op 25 Shannon Lee, violin Telarc 80695 4:29

10:46:53 Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Danse villageoise Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 4:29

10:52:19 Jack Gallagher: Sinfonietta for String Orchestra London Symphony JoAnn Falletta Naxos 559652 26:41

11:20:14 Hector Berlioz: Roman Carnival Overture Op 9 London Symphony Sir Colin Davis Philips 4788977 8:57

11:31:32 Amy Beach: Les rêves de Colombine Op 65 Virginia Eskin, piano Northeastn 223 15:31

11:48:53 Joaquín Turina: Rapsodia sinfónica Op 66 Alicia de Larrocha, piano London Philharmonic Rafael Frühbeck de Burgos Decca 410289 8:50

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:10 Richard Strauss: Ein Heldenleben Op 40 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2012 42:03

12:53:42 Ludwig van Beethoven: Presto from String Quartet No. 14 Op 131 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 821 6:12

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:02:11 Isaac Albéniz: España: Tango Op 165 # 2 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 2:29

13:04:58 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Miller's Dance Berlin Radio Symphony Lorin Maazel DeutGram 4796018 2:29

13:09:11 Jennifer Higdon: Harp Concerto Yolanda Kondonassis, harp Rochester Philharmonic Ward Stare Azica 71327 20:11

13:31:38 Louise Farrenc: Minuetto from Piano Trio No. 1 Op 44 Neave Trio Chandos 20139 6:44

13:42:26 Clara Schumann: Romance in g Op 11 # 2 Isata Kanneh-Mason, piano Decca 4850020 6:10

13:49:39 Sergei Prokofiev: Finale from Piano Concerto No. 3 Op 26 Martha Argerich, piano Berlin Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 4795448 8:57

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Cole Porter, arr. Mats Lindstrom: Night and Day Nadja Salerno-Sonnenberg, violin, Masao Kawasaki, viola, Mats Lindstrom, cello Album: Music from the Aspen Festival EMI 56481 Music: 4:34

Margi Griebling-Haigh: Rhapsody for Violin and Piano Peter Otto, violin; Randall Fusco, piano Cleveland Composers Guild, Drinko Recital Hall, Cleveland State University, Cleveland, OH Music: 10:51

Piano Puzzler: Contestant is Sarah Painting from South Hadley, MA Music: 9:38

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 21 in C Major, Op. 53 "Waldstein" Movement 1 Allegro con brio Jean-Efflam Bavouzet, piano Album: Beethoven Piano Sonatas 2 Chandos 10798 Music: 10:23 (excerpt as needed)

Clarice Assad: Violin Concerto Nadja Salerno-Sonnenberg, violin; Colorado Symphony Orchestra; Marin Alsop, conductor Album: Nadja Salerno-Sonnenberg: Concertos in D Major NSS Music 00022 Music: 21:48

Mel Bonis: Suite in the Ancient Style: Choral Tatjana Ruhland, flute; Florian Wiek, piano; Gesa Jenne-Donneweg, violin; Ingrid Philippi, viola Album: Mel Bonis: Chamber Music with Flute SWR 93204 Music: 4:28 MPR1240013

Andrea Clearfield: Rhapsodie for Flute, Harp, and String Trio Mimi Stillman, flute; Bridget Kibbey, harp; Amy Oshiro-Morales, violin; Kerri Ryan, viola; Gabriel Cabezas, cello Dolce Suono Ensemble, Trinity Center for Urban Life, Philadelphia, PA Music: 15:17

Johann Sebastian Bach: Violin Concerto in E major BWV 1042 Hilary Hahn, violin; Los Angeles Chamber Orchestra; Gemma New, conductor Los Angeles Chamber Orchestra, Royce Hall, Westwood, CA Music: 16:57

Mel Bonis: Suite Orientale Sylvan Trio First Congregational Church of Webster Groves, First Congregational Church, Webster Groves, MO Music: 10:09

16:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

15:58:44 Cécile Chaminade: La Lisonjera Op 50 Joanne Polk, piano Steinway 30037 4:14

16:06:42 Cécile Chaminade: Etudes de concert: Scherzo Op 35 # 1 Joanne Polk, piano Steinway 30037 3:08

16:11:18 Ernö Dohnányi: Symphonic Minutes Op 36 Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 572303 14:52

16:30:00 David Raksin: Laura: Theme Anne Akiko Meyers, violin London Symphony Keith Lockhart E1 Music 7792 4:05

16:35:28 Jack Beaver: The Case of the Frightened Lady: Portrait of Isla Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Gavin Sutherland Decca 4789454 4:39

16:41:15 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 32 K 318 London Mozart Players Jane Glover ASV 762 8:22

16:51:46 Louis Moreau Gottschalk: La gallina Op 53 Cecile Licad, piano Naxos 559145 3:27

16:56:00 Ernest Bloch: Baal Shem: Simchas Torah Gil Shaham, violin Canary 10 3:48

17:04:19 Florence Price: Andante cantabile from Symphony No. 4 Fort Smith Symphony John Jeter Naxos 559827 5:37

17:11:49 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 BWV 1047 John Thiessen, trumpet Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 11:54

17:25:26 Johannes Brahms: Rhapsody in b Op 79 # 1 Hélène Grimaud, piano DeutGram 4795448 8:57

17:37:49 Peter Tchaikovsky: Souvenir of a Beloved Place: Mélodie Op 42 # 3 Jennifer Koh, violin Odense Symphony Alexander Vedernikov Cedille 166 4:19

17:42:53 Peter Tchaikovsky: Nocturne Op 10 # 1 Jenny Lin, piano Hänssler 98037 3:55

17:48:50 George Frideric Handel: Dixit Dominus: Gloria Patri et filio Apollo's Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2270 6:19

17:55:38 Sergei Rachmaninoff: Paraphrase on Kreisler's 'Liebesleid' Olga Kern, piano Harm Mundi 907336 4:03

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:44 Alberto Ginastera: Estancia: Suite Op 8 London Symphony Gisèle Ben-Dor Naxos 570999 14:15

18:24:26 Rebecca Clarke: Andante from Piano Trio Neave Trio Chandos 20139 5:50

18:31:57 Amy Beach: Finale from Piano Trio Op 150 Neave Trio Chandos 20139 4:24

18:37:47 Josef Suk: Fantastic Scherzo Op 25 Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 572323 14:49

18:54:08 Margaret Bonds: Troubled Water Lara Downes, piano Flipside Music 4:44

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:09 Luigi Boccherini: Symphony No. 5 Op 12 # 3 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999172 22:10

19:26:43 Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia Concertante for Winds K 297 Anthony Pike, clarinet English Chamber Orchestra Ralf Gothóni Avie 35 30:04

19:58:12 Frédéric Chopin: Mazurka No. 3 Op 6 # 3 Kotaro Fukuma, piano CIPC 2003 1:34

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Cleveland Chamber Choir

O virtus sapientie - Hildegard von Bingen (1098-1179)

Oremus from Gloria Patri - Urmas Sisask (b. 1960)

O vos omnes - Linda Kachelmeier (b. 1965)—Kimberly Lauritsen, mezzo-soprano

Cecilia, Busy Like a Bee - Cecilia McDowall (b. 1951)—Anna White, soprano

Laudate Dominum - Phillipe Rogier (1561-1596)

Lux Caelestis (2011) - Timothy Kramer (b. 1959)

1. Yehi-or (Let There Be Light)—Daniel Fridley, bass

2. At toi Atrem (Of Thy Fire)—Katie Fowler, mezzo-soprano; William Hamilton, tenor

3. Pabhassara Sutta (Luminous Discourse)

4. Gayatri Mantra (Hymn Prayer to Savitur)

5. Lux aeterna (Light Eternal)—Mark Miller, bass; Jedidiah Rellihan, tenor

Alleluia - Eurydice V. Osterman (b. 1950)

21:01:34 E. J. Moeran: Serenade Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573034 23:14

21:25:37 George Gershwin: Piano Concerto in F Orion Weiss, piano Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559705 33:46

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African-American composers and performers

22:02:50 Varvara Gaigerova: Suite for Viola & Piano Op 8 Eliesha Nelson, viola Sono Luminus 92136 14:52

22:20:49 Alexander Winkler: Viola Sonata Op 10 Eliesha Nelson, viola Sono Luminus 92136 28:45

22:50:51 Alexander Winkler: Two Pieces for Viola & Piano Op 31 Eliesha Nelson, viola Sono Luminus 92136 7:04

22:59:09 Varvara Gaigerova: Scherzo Op 8 # 3 Eliesha Nelson, viola Sono Luminus 92136 4:21

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:05:43 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits Susan Palma-Nidel, flute Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782 6:05

23:11:48 Joaquín Turina: Silueta nocturna Op 65 # 1 Jenny Lin, piano Hänssler 98037 4:36

23:16:25 Wolfgang Amadeus Mozart: Laudate Dominum K 339 Elina Garanca, mezzo-soprano German Radio Philharmonic Karel Mark Chichon DeutGram 21327 5:02

23:22:40 Jascha Heifetz: Contemplation after Brahms Nicola Benedetti, violin London Symphony Daniel Harding DeutGram 6154 3:15

23:25:55 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 17 K 453 Orli Shaham, piano St. Louis Symphony David Robertson Canary 18 9:50

23:35:45 Alexandre Desplat: L'Étreinte from Trois études Gloria Cheng, piano Harm Mundi 907635 6:35

23:43:29 Jack Gallagher: Berceuse London Symphony JoAnn Falletta Naxos 559652 5:16

23:48:46 Johann Sebastian Bach: Andante from Violin Concerto No. 1 BWV 1041 Hilary Hahn, violin Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane DeutGram 4795448 6:44

23:55:30 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 11 Op 23 # 10 Wu Han, piano ArtistLed 10701 3:25