WCLV Program Guide 08-25-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

00:00:00 Herbeck, Johann Tanzmomente' Leslie Howard, p Hyperion The Complete Liszt Piano Music 5:11

00:05:11 Weber, Carl Maria von Konzertstuck' in f with solo part by Liszt Leslie Howard, p, Budapest Sym/Karl Anton Rickenbacher Hyperion Liszt Complete Piano Works 17:26

00:22:37 Weber, Carl Maria von Favorite Waltzes for Empress Marie Louise' Eva Schieferstein, p Koch Weber: Schieferstein - Valses favorites pour l'imperatrice 1:22

00:23:59 Korngold, Erich Wolfgang Much Ado About Nothing' incidental music, Op. 11 Gil Shaham, v, Andre Previn, p DG Violin Concertos • Much Ado About Nothing - Suite 13:05

00:37:04 Korngold, Erich Wolfgang The Sea hawk' film music London Sym/Andre Previn DG Previn Conducts Korngold * The Sea Hawk 17:17

00:54:21 Copland, Aaron The Red Pony' Suite St Louis Sym Orch/Leonard Slatkin RCA Music For Films 1:43

01:00:00 Sarasate, Pablo de Introduction and Tarantella,' Op 43 Rachel Barton Pine, v, Samuel Sanders, p Dorian SARASATE, P.: Spanish Dances / Serenade andalouse / Miramar / Introduction and Tarantella / Muiniera 5:05

01:05:05 Vivaldi, Antonio Viola d'amore and Lute Concerto in d, R 540 Rachel Barton Pine, vida, Hopkinson Smith, l, Ars Antigua Cedille Vivaldi: The Complete Viola d’Amore Concertos 12:04

01:17:09 PEZOLD, Christian Partita in F Thomas Georgi, vida Msa Many Strings Attached 1:43

01:18:52 Gangi, Mario Suite Italiana' Robin Hill, Peter Wiltschinsky, g's ASV N/A 8:51

01:27:43 Casella, Alfredo Suite in C, Op 13 Rome Sym/Francesco La Vecchia Naxos CASELLA, A.: Concerto for Orchestra / Pagine di guerra / Suite (Rome Symphony, La Vecchia) 26:16

01:53:59 Casella, Alfredo Nove Pezzi,' Op 24 (1914) Easley Blackwood, p Cedille Piano Music by Casella and Szymanowski 1:46

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Robert Schumann arr. Eric Ruske: Fantasiestucke, Op. 73 Rasch und mit Feuer Eric Ruske, horn; Pedja Muzijevic, piano Album: The Classic Horn: World Premiere Transcriptions Albany 615 Music: 4:26

Gustav Holst: The Planets, Suite for Large Orchestra, Op. 32: Mvts 5-7 Women of the Minnesota Chorale; Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 21:19

Joseph Achron: Hebrew Dance Op.35 No.1 Noah Bendix-Balgley, violin; Orion Weiss, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 6:41

Mikhail Glinka: Divertimento brillante on themes from Bellini's La sonnambula Pedja Muzijevic, piano; James Austin Smith, oboe; Geoff Nuttall and Owen Dalby, violins; Meena Bhasin, viola; Christopher Costanza, cello; Anthony Manzo, double bass The Bank of America Chamber Music Series, Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 14:08

Henri Dutilleux: Au gre des ondes: Prelude en Berceuse; Claquettes Robert Levin, piano Album: Henri Dutilleux: D'ombre et de silence ECM 2105 Music: 4:44

Maurice Ravel: Alborada del Gracioso (from Miroirs) Texas Festival Orchestra; Ransom Wilson, conductor Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 7:55

Joseph Haydn: Quartet in D minor, Op. 76, No. 2 "Die Quinten" New York Philharmonic String Quartet University of Georgia Performing Arts Center, Hugh Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA Music: 18:40

Franz Schubert: Piano Trio in B-flat Major, D.898: Movement 1 Robert Levin, piano; Noah Bendix-Balgley, violin; Peter Wiley, cello Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 16:05

04:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

04:00:00 Tchaikovsky, Peter The Snow Maiden,' Op. 12 (Incidental Music to Ostrovsky's Play) Philharmonia a Vent Elf N/A 4:57

04:04:57 Tchaikovsky, Peter Album for the Young, Op. 39 Olli Mustonen, p London Mussorgsky: Pictures At An Exhibition, Etc. 24:15

04:29:12 Tchaikovsky, Peter Sixteen Children's Songs, Op. 54 Nelly Lee, s, Evgeni Shenderovich, p MCA Classics Romantic Songs of Tchaikovsky and Rachmaninov 1:45

04:30:57 Roussel, Albert Symphony No.3 in g, Op 42 Radio France Phil/Marek Janowski RCA Symphonies 1 - 4 Complete 23:55

04:54:52 Cleve, Halfdan Seven Piano Pieces, Op 1 Geir Henning Braaten, p Norsk Cleve: Piano Works 1:28

05:00:00 Scheidt, Samuel Suite for Brass Eastman Brass Quintet Vox Renaissance Brass Music 5:11

05:05:11 Mendelssohn, Felix Violin Concerto in d Isabelle van Keulen, v, Nieuw Sinfonietta Amsterdam/Lev Markiz BIS Violin Concerto In E Minor, Op. 64, Violin Concerto In D Minor ? Scherzo From Octet, Op. 20 20:19

05:25:30 Mendelssohn, Fanny Song, Ach, die Augen Julianne Baird, s, Barton Weber, forte-p Newport Classic Fanny Mendelssohn: Lieder 1:23

05:26:53 Beach, Amy Les Reves de Colombine (Suite Francaise),' Op 65 Joanne Polk, p Arabesque Amy Beach: Under the Stars- Solo Piano Music of Amy Beach, Vol. 2 19:53

05:46:46 Hoover, Katherine Summer Night' for Flute, French Horn and Strings (1985) Katherine Hoover, f, Peter Kane, fh, Bournemouth Sinf/Carolann Martin Leonarda Journeys: Orchestral Works by American Women 7:27

05:54:13 Holt, Nora Douglas Negro Dance, Op 25/1 Helen Walker-Hill, p Leonarda Kaleidoscope: Music By African-American Women 1:43

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:18 Leonard Bernstein: Candide: Overture Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63034 4:22

06:14:02 Johannes Brahms: Academic Festival Overture Op 80 London Philharmonic Marin Alsop Naxos 557428 10:29

06:25:58 Sir William Walton: Capriccio burlesco Florida Philharmonic James Judd Harm Mundi 907070 7:14

06:39:14 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 23 K 488 John Gibbons, fortepiano Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7575 8:13

06:49:05 Franz Liszt: Schubert Song 'Erlkönig' S 558/4 Sergei Babayan, piano Discover 920155 4:51

06:54:21 Eleanor Farjeon: Morning Has Broken Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8737 3:26

06:59:04 Karl King: Barnum & Bailey's Favorite March Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 2:17

07:04:55 Leonard Bernstein: On The Town: New York, New York Thomas Hampson, baritone London Symphony Michael Tilson Thomas DeutGram 27991 03:59

07:11:22 Louise Farrenc: Finale from Piano Trio No. 1 Op 44 Neave Trio Chandos 20139 7:59

07:20:39 Traditional: All Through the Night Claire Jones, harp London Mozart Players Stuart Morley Silva 6051 4:19

07:26:34 Robert Franz: Ave Maria Fairhaven Singers Ralph Woodward Guild 7380 3:44

07:31:40 Robert Wright & George Forrest: Borodin's Music from 'Kismet' Suite Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80703 6:29

07:42:51 Thomas Arne: Symphony No. 2 Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8403 9:25

07:53:36 John Lennon/Paul McCartney: Penny Lane Ryan Anthony, piccolo trumpet Canadian Brass Ensemble Robert Moody OpeningDay 7347 3:34

07:57:30 Zoltán Kodály: Háry János: Viennese Musical Clock Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Philips 462824 1:54

08:07:37 Leonard Bernstein: Mass: A Simple Song Canadian Brass RCA 68633 4:54

08:14:12 Peter Tchaikovsky: Sonatina from Serenade for Strings Op 48 Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Ondine 1150 10:46

08:26:18 Paul Schoenfield: Café Music: Andante Almeda Trio Albany 1386 5:15

08:32:20 George Gershwin: Prelude No. 2 'Blue Lullaby' John O'Conor, piano Telarc 80391 3:13

08:41:06 Richard Wagner: Rienzi: Overture Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 13:27

08:55:39 John Williams: Superman: March Boston Pops John Williams Philips 420178 4:24

09:03:53 Leonard Bernstein: Fancy Free Ballet New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 63085 24:00

09:30:11 Richard Wagner: Lohengrin: Bridal Chorus Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80333 4:43

09:38:08 Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 14 Op 27 # 2 Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581 6:39

09:46:50 Ruth Gipps: Knight in Armor Op 8 BBC National Orch of Wales Rumon Gamba Chandos 40 9:53

09:57:35 Leonard Bernstein: Candide: Paris Waltz Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 438685 3:05

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:50 Leonard Bernstein: Divertimento for Orchestra: Waltz Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 87 2:07

10:04:23 Leonard Bernstein: Candide: The Best of All Possible Worlds Canadian Brass RCA 68633 2:35

10:08:29 Gustav Mahler: Adagietto from Symphony No. 5 Vienna Philharmonic Leonard Bernstein DeutGram 423608 11:12

10:20:08 Aaron Copland: Quiet City Philip Smith, trumpet New York Philharmonic Leonard Bernstein DeutGram 27991 10:29

10:32:23 Antonio Vivaldi: Concerto alla rustica RV 151 La Serenissima Adrian Chandler Avie 2371 4:05

10:39:32 George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks: Overture Balsom Ensemble Simon Wright Warner 9029537006 7:25

10:48:21 Antonín Dvorák: Impromptu Shai Wosner, piano Onyx 4172 4:30

10:53:27 Leonard Bernstein: On the Waterfront: Symphonic Suite Orchestre National de France Leonard Bernstein Warner 568954 20:51

11:16:07 Hector Berlioz: Harold in Italy: The Brigands' Orgies Op 16 Robert Vernon, viola Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 11:10

11:29:22 Franz Liszt: Totentanz S 126 Krystian Zimerman, piano Boston Symphony Seiji Ozawa DeutGram 4795448 15:08

11:45:39 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 22 K 482 Jonathan Biss, piano Orpheus Chamber Orchestra EMI 17270 11:42

11:59:22 George Gershwin: I'll Build A Stairway to Paradise Peter Donohoe, piano EMI 54280 0:37

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:58 Leonard Bernstein: Symphonic Dances from 'West Side Story' Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 022604 21:57

12:34:29 Joseph Haydn: Symphony No. 85 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 031409 19:49

12:55:24 Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: Porgi, amor Dorothea Röschmann, soprano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 10406 3:35

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:00:12 François Couperin: Suite No. 6: Les barricades mystérieuses Angela Hewitt, piano Hyperion 67440 2:26

13:03:05 Jean-Philippe Rameau: Les Fêtes d'Hébé: Sailors' Chorus Ambrosian Singers English Chamber Orchestra Raymond Leppard EMI 65732 3:21

13:08:29 Johannes Brahms: Variations on a Theme by Paganini Op 35 Alessio Bax, piano Signum 309 21:04

13:30:37 Ralph Vaughan Williams: Fantasia on 'Greensleeves' Kansas City Symphony Michael Stern Reference 129 4:28

13:38:59 George Butterworth: The Banks of Green Willow London Symphony Richard Hickox Chandos 40 6:09

13:46:36 Bedrich Smetana: Má vlast: The Moldau Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2013 10:44

13:58:42 Ferruccio Busoni: Little Moorish Dance Op 28 # 2 Per Enoksson, violin Bis 784 0:51

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Ludwig van Beethoven: Piano Trio, Op. 70, No. 1 "Ghost" Movement 2 Largo assai Emmanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello Album: Immortal Beloved Original Motion Picture Soundtrack SONY 66301 Music: 4:35

Claude Debussy, arr. Gustave Samazeuilh: Prelude to the Afternoon of a Faun Mimi Stillman, flute; Charles Abramovic, piano Dolce Suono Ensemble + Concert at the College, College of Physicians of Philadelphia, Philadelphia, PA Music: 9:00

Galina Ustvolskaya: Symphonic Poem #1 The Orchestra Now; Leon Botstein, conductor Bard College, The Fisher Center for the Performing Arts, Annandale-on-Hudson, NY Music: 19:27

Ludwig van Beethoven, arr. Anderson and Roe: Allegretto from Symphony No. 6 in F major, Op. 68 Anderson and Roe Piano Duo: Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Minnesota Beethoven Festival, Page Theatre, Saint Mary's University, Winona, MN Music: 9:57

Richard Finch, Ludwig van Beethoven, Simon Whiteley: That's The Way Beethoven Likes It The Queen's Six The Friends of Chamber Music, A&M United Methodist Church, College Station, TX Music: 3:53

Florence Price: Elfentanz Esther Park, piano and Dawn Wohn, violin Album: Perspectives Delos Music: 4:05

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 35 in D major, K.385, "Haffner" ROCO; Brett Mitchell, conductor ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 18:16

Osvaldo Golijov: Tenebrae A Far Cry Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 14:50

Johannes Brahms, arr. Ettora Causa: Four Vocal Songs arranged for viola and piano Ettore Causa, viola; Esther Park, piano Geneva Music Festival, Froelich Hall, Gearan Center for the Performing Arts, Hobart & William Smith College, Geneva, NY Music: 9:41

16:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

15:58:52 Leonard Bernstein: Candide: Overture New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 63085 4:08

16:07:05 Leonard Bernstein: West Side Story: I Feel Pretty Kiri Te Kanawa, soprano Symphony Orchestra Leonard Bernstein DeutGram 27991 03:20

16:12:19 Gustav Mahler: Funeral March from Symphony No. 5 Vienna Philharmonic Leonard Bernstein DeutGram 423608 14:28

16:29:48 Leonard Bernstein: On the Waterfront: Love Theme Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 432109 3:44

16:35:22 Randall Thompson: Largo from Symphony No. 2 New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 60594 4:51

16:41:30 Leonard Bernstein: Chichester Psalm No. 3 Vienna Youth Choir Israel Philharmonic Orchestra Leonard Bernstein DeutGram 27991 09:43

16:52:47 Leonard Bernstein: Slava! [A Political Overture] Israel Philharmonic Orchestra Leonard Bernstein DeutGram 27991 04:05

16:58:45 Leonard Bernstein: Candide: The Best of All Possible Worlds Canadian Brass RCA 68633 2:35

17:05:56 Louise Farrenc: Minuetto from Piano Trio No. 1 Op 44 Neave Trio Chandos 20139 6:44

17:14:36 Franz Liszt: Soirées de Vienne: Valse-Caprice No. 6 S 427 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280 9:15

17:25:52 Luigi Cherubini: Concert Overture in G Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 54438 10:23

17:40:14 Engelbert Humperdinck: Hansel and Gretel: Children's Prayer New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 87771 3:43

17:44:29 Igor Stravinsky: The Rite of Spring: Sacrificial Dance New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 90578 4:29

17:50:52 Felix Mendelssohn: Rondo capriccioso Op 14 Murray Perahia, piano CBS 42401 6:30

17:57:34 Thomas Tallis: Salvator mundi Stile Antico Harm Mundi 807572 3:10

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:09:24 Leonard Bernstein: Divertimento for Orchestra City of Birmingham Symphony Paavo Järvi Virgin 45295 15:47

18:26:57 John Bull: In Nomine IX Alan Feinberg, piano Steinway 30019 6:21

18:34:56 Orlando Gibbons: Fantasia No. 4 Alan Feinberg, piano Steinway 30019 4:51

18:40:51 Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 1 K 285 Aralee Dorough, flute Houston Symphony Dorough 2016 14:04

18:55:55 John Blitheman: Gloria tibi Trinitas Alan Feinberg, piano Steinway 30019 2:09

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:50 Camille Saint-Saëns: Piano Concerto No. 2 Op 22 André Watts, piano Atlanta Symphony Yoel Levi Telarc 80386 24:02

19:28:27 Georges Bizet: Symphony in C Harold Gomberg, oboe New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 61830 27:58

19:57:40 Paula Kimper: Venus Projection Lara Downes, piano Portrait 592079 2:08

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:22 Nikolai Rimsky-Korsakov: Russian Easter Overture Op 36 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4785437 15:18

20:18:14 Joseph Haydn: String Quartet No. 54 Op 71 # 1 Angeles Quartet Decca 4783695 23:23

20:42:24 Georg Muffat: Chaconne from Concerto Grosso Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 453418 15:40

21:03:15 Aaron Copland: El Salón México New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 90578 10:55

21:15:44 Franz Schubert: Scherzo No. 2 D 593/2 Maria João Pires, piano DeutGram 427769 5:54

21:22:37 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Piano Sonata No. 29 Op 106 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018 2:38

21:27:29 Édouard Lalo: Deux Aubades CBC Radio Orchestra Daniel Swift CBC 5152 9:07

21:38:43 Dame Ethel Smyth: The Prison Sarah Brailey, soprano Experiential Orchestra James Blachly Chandos 5279 1:03:57

22:43:53 Amy Beach: Scottish Legend Op 54 # 1 Alan Feinberg, piano Argo 436121 3:13

22:48:33 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 16 Op 72 # 8 Katia Labèque, piano Philips 426264 8:13

22:57:10 Johannes Brahms: Wie Melodien zieht es mir Op 105 # 1 Zuill Bailey, cello Telarc 32664 1:41

23:00 QUIET HOUR

23:01:39 Franz Liszt: Schubert Song 'Serenade' S 560/7 Evgeny Kissin, piano RCA 58420 6:15

23:07:54 Johann Sebastian Bach: St. Matthew Passion: Erbarme dich Stephanie Blythe, mezzo-soprano Paris Orchestral Ensemble John Nelson Virgin 45475 6:21

23:14:16 Antonín Dvorák: Moderato from Serenade for Strings Op 22 Rotterdam Chamber Orchestra Conrad van Alphen Telarc 80623 4:52

23:20:22 Johannes Brahms: Intermezzo in c-Sharp Op 117 # 3 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171 5:51

23:26:14 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio in E K 261 Pepe Romero, guitar Academy St. Martin in Fields Iona Brown Philips 426263 7:01

23:33:16 Louis Moreau Gottschalk: The Dying Poet Cecile Licad, piano Naxos 559145 7:25

23:41:39 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Romance Op 60 Utah Symphony Thierry Fischer Reference 735 3:52

23:45:32 Clarice Assad: Danças Nativas: Reflective Cancao Aquarelle Guitar Quartet Chandos 40 5:04

23:50:36 Federico García Lorca: Nana de Sevilla Isabel Leonard, mezzo-soprano Bridge 9491 4:19

23:55:34 François Dompierre: Mario: Theme Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8737 3:12