WCLV Program Guide 08-24-2020

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Oberlin Conservatory - Oberlin Orchestra, Raphael Jimenez, conductor; recorded in 2018

Bela Bartok: Concerto for Orchestra

Antonin Dvorak: Symphony No. 9 in E minor 'From the New World'

01:34:29 Antonín Dvorák: The Golden Spinning Wheel Op 109 London Symphony István Kertész Decca 4785437 26:16

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:45 Joaquin Rodrigo: Invocacion y danza (Hommage a Manuel de Falla) Xuefei Yang, guitar

02:09:17 Frederic Chopin: Piano Concerto No. 1 in e, Op. 11 Martha Argerich, piano Montreal Symphony Orchestra EMI Classics 56798

02:49:46 Alberto M. Alvarado: Recollection (Recuerdo) Miguel Pacheco, psaltery; Victor Flores, double bass; Alberto Crusprieto, piano Cuarteto Latinamericano Sono Luminus 93224

02:53:51 Jorge Olaya-Muñoz: Semblanzas (Aspects) Quintet of the Americas XLNT 18008

03:00:45 Franz Joseph Haydn: Symphony No. 6 in D "Morning" Lausanne Chamber Orchestra Jesus Lopez-Cobos Denon 9612

03:19:59 Isaac Albeniz: Evocation, from Iberia (orchestrated by Enrique Fernandez Arbos) Cincinnati Symphony Orchestra Jesus Lopez-Cobos Telarc 80470

03:25:24 Joaquin Turina: Festival of San Juan Aznalfarache, from Sinfonia Sevillana Cincinnati Symphony Orchestra Jesus Lopez-Cobos Telarc 80574

03:35:03 Richard Strauss: Der Rosenkavalier Suite Cincinnati Symphony Orchestra Jesus Lopez-Cobos Telarc 80371

04:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

04:03:13 Sir Edward Elgar: Symphony No. 1 Op 55 BBC Philharmonic George Hurst Naxos 550634 49:18

04:54:57 Louise Farrenc: Piano Trio No. 1 Op 44 Neave Trio Chandos 20139 34:40

05:31:05 Edvard Grieg: Peer Gynt Suite No. 2 Op 55 Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 17:04

05:49:32 Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in E-Flat H 664 Munich Bach Orchestra Karl Richter DeutGram 4795448 9:14

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:20 Léo Delibes: Sylvia: Valse lente San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 4:21

06:13:50 Ralph Vaughan Williams: Norfolk Rhapsody No. 1 New Queen's Hall Orchestra Barry Wordsworth Argo 440116 10:43

06:26:16 Antonio Vivaldi: Flute Concerto in D RV 427 Janet See, flute Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Harm Mundi 905193 8:11

06:39:49 Peter Warlock: Capriol Suite Christopher Parkening, guitar Academy St. Martin in Fields Iona Brown EMI 55052 10:50

06:52:45 Aaron Copland: Old American Songs Set No. 2: At the River Thomas Hampson, baritone St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 77310 2:52

06:56:04 Josef Franz Wagner: March 'Under the Double Eagle' Boston Pops John Williams Sony 46747 3:17

07:03:37 Edvard Grieg: Norwegian Dance No. 1 Op 35 Iceland Symphony Petri Sakari Chandos 9028 6:13

07:11:29 Arthur Benjamin: Oboe Concerto after Cimarosa Anthony Camden, oboe City of London Sinfonia Nicholas Ward Naxos 553433 11:30

07:24:11 Ann Ronell: Willow Weep for Me Lara Downes, piano Portrait 592079 3:27

07:29:49 Duke Ellington: Brown from 'Black, Brown & Beige' Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559737 5:26

07:40:53 Louise Farrenc: Minuetto from Piano Trio No. 1 Op 44 Neave Trio Chandos 20139 6:44

07:50:04 Heitor Villa-Lobos: Prelude No. 1 Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000 4:28

07:54:40 Mary Earl: Beautiful Ohio Ohio State Marching Band Dr. Jon R. Woods Coronet 411 1:02

07:55:46 Leroy Anderson: Chicken Reel Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Klanglogo 1506 3:09

08:07:27 Giovanni Battista Sammartini: Oboe Sonata in G Duo Amaral DuoAmaral 2013 7:02

08:16:03 Johann Sebastian Bach: Violin Concerto in g BWV 1056 Monica Huggett, violin Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gaudeamus 356 9:18

08:27:07 Harry Warren: An Affair to Remember: Our Love Affair Richard Glazier, piano Centaur 3347 2:33

08:30:25 Victor Ewald: Moderato from Brass Quintet No. 1 Op 5 Members of Philadelphia Orchestra Ondine 1150 4:41

08:41:19 Arturo Márquez: Danzon No. 2 Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Sony 75555 9:22

08:51:49 Julius Fucik: Polka 'The Old Grumbler' Op 210 David Hubbard, bassoon Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 5158 4:57

08:56:52 Johann Strauss Jr: Perpetual Motion Op 257 Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80314 3:07

09:03:28 Rebecca Clarke: Piano Trio Neave Trio Chandos 20139 22:04

09:27:38 Franz Waxman: Sunset Boulevard: Suite National Philharmonic Charles Gerhardt RCA 81265 07:44

09:37:48 Benjamin Britten: Peter Grimes: Sea Interlude No. 4 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80660 4:50

09:43:16 George Frideric Handel: Concerto Grosso in F Op 6 # 9 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733 13:44

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

09:59:50 Dmitri Shostakovich: Hamlet: Flourish & Dance Music Op 32a Boston Symphony Andris Nelsons DeutGram 4795201 2:19

10:02:34 William Mathias: As You Like It: Final Dance English Serenata Meridian 84301 1:38

10:05:43 Franz Schubert: Rondo in A D 438 Elizabeth Wallfisch, violin Brandenburg Orchestra Roy Goodman Hyperion 66840 14:08

10:20:16 Ludwig van Beethoven: The Creatures of Prometheus: Overture Op 43 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi TCO 1024 5:20

10:27:34 Giuseppe Matteo Alberti: Sinfonia teatrale for 4 Trumpets & Strings Wallace Collection Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green Nimbus 5017 4:43

10:36:15 Pietro Antonio Locatelli: Introduttione Teatrale in D Op 4 # 5 Raglan Baroque Players Elizabeth Wallfisch Hyperion 67041 6:32

10:44:18 Johannes Brahms: Rhapsody in b Op 79 # 1 Martha Argerich, piano DeutGram 4793449 8:26

10:54:13 Dmitri Shostakovich: Piano Concerto No. 1 Op 35 Alain Lefèvre, piano London Mozart Players Matthias Bamert Analekta 9283 24:35

11:20:11 Frédéric Chopin: Scherzo No. 1 Op 20 Lang Lang, piano Sony 511758 10:52

11:32:03 Johann Baptist Georg Neruda: Trumpet Concerto Alison Balsom, trumpet Bremen German Chamber Philharmonic EMI 16213 14:15

11:48:09 E. J. Moeran: Rondo from Cello Concerto Guy Johnston, cello Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573034 10:16

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:57 Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 50605 14:28

12:25:22 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 38 K 504 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 060306 30:56

12:57:18 Oscar Lorenzo Fernandez: Batuque Simón Bolívar Symphony Keri-Lynn Wilson Dorian 90254 3:36

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:01:23 Richard Wagner: Lohengrin: Act 3 Prelude Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 3:14

13:04:52 Franz Liszt: Valse oubliée No. 1 S 215/1 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 3:00

13:10:05 Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 3 Op 75 Barry Douglas, piano Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin RCA 61633 16:05

13:27:44 Ludwig van Beethoven: Fidelio: Overture Op 72b Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 7:11

13:38:41 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 61 H 16:51 András Schiff, piano Teldec 17141 5:33

13:45:38 Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in G H 648 Academy for Early Music Berlin Harm Mundi 901711 8:07

13:54:52 Richard Rodgers: Carousel: Waltz Jenny Lin, piano Steinway 30011 6:14

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Robert Schumann arr. Eric Ruske: Fantasiestucke, Op. 73 Rasch und mit Feuer Eric Ruske, horn; Pedja Muzijevic, piano Album: The Classic Horn: World Premiere Transcriptions Albany 615 Music: 4:26

Gustav Holst: The Planets, Suite for Large Orchestra, Op. 32: Mvts 5-7 Women of the Minnesota Chorale; Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 21:19

Joseph Achron: Hebrew Dance Op.35 No.1 Noah Bendix-Balgley, violin; Orion Weiss, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 6:41

Mikhail Glinka: Divertimento brillante on themes from Bellini's La sonnambula Pedja Muzijevic, piano; James Austin Smith, oboe; Geoff Nuttall and Owen Dalby, violins; Meena Bhasin, viola; Christopher Costanza, cello; Anthony Manzo, double bass The Bank of America Chamber Music Series, Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 14:08

Henri Dutilleux: Au gre des ondes: Prelude en Berceuse; Claquettes Robert Levin, piano Album: Henri Dutilleux: D'ombre et de silence ECM 2105 Music: 4:44

Maurice Ravel: Alborada del Gracioso (from Miroirs) Texas Festival Orchestra; Ransom Wilson, conductor Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 7:55

Joseph Haydn: Quartet in D minor, Op. 76, No. 2 "Die Quinten" New York Philharmonic String Quartet University of Georgia Performing Arts Center, Hugh Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA Music: 18:40

Franz Schubert: Piano Trio in B-flat Major, D.898: Movement 1 Robert Levin, piano; Noah Bendix-Balgley, violin; Peter Wiley, cello Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 16:05

16:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

15:59:04 Franz Schubert: Winterreise: Der Lindenbaum D 911 Jonas Kaufmann, tenor Sony 379565 4:34

16:07:13 Arrigo Boito: Mefistofele: Dai campi, dai prati Jonas Kaufmann, tenor St. Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Decca 15463 2:28

16:11:01 Robert Schumann: Introduction & Allegro appassionato Op 92 Jan Lisiecki, piano St. Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano DeutGram 4795327 14:23

16:28:51 Billy Taylor: I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free Lara Downes, piano Flipside Music 3:13

16:32:00 Ermanno Wolf-Ferrari: Rondò from Idillio Concertino Op 15 Andrea Tenaglia, oboe Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 572921 6:15

16:39:52 Daniel Auber: La muette de Portici: Overture Orchestre Lamoureux Igor Markevitch DeutGram 4796018 8:16

16:49:59 Stephen Paulus: We Gather Together Dale Warland Singers Dale Warland Gothic 49243 3:30

16:54:02 Stephen Paulus: Berceuse Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281 5:40

17:05:17 Amy Beach: Finale from Piano Trio Op 150 Neave Trio Chandos 20139 4:24

17:11:15 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Spring' Concerto Op 8 # 1 Joshua Bell, violin Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Sony 11013 10:13

17:22:51 Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 3 Op 55 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 052310 11:40

17:38:02 Stephen Paulus: The Road Home Dale Warland Singers Dale Warland Gothic 49243 3:19

17:42:17 Don Ray: Homestead Dances: Farmhands' Dance Dublin Philharmonic Derek Gleeson Albany 1058 5:00

17:48:46 Camille Saint-Saëns: Danse macabre Op 40 Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 7:17

17:56:38 Meredith Monk: Ellis Island Lara Downes, piano Portrait 592079 3:01

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:09:24 Sir Hamilton Harty: A Comedy Overture Ulster Orchestra Bryden Thomson Chandos 8314 14:07

18:25:32 Antonín Dvorák: Humoresque No. 3 Op 101 # 3 Orion Weiss, piano Bridge 9355 4:23

18:31:25 Antonín Dvorák: Polonaise in E-Flat Czech Philharmonic Václav Neumann Orfeo 180891 5:50

18:38:28 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 13 Op 27 # 1 Peter Takács, piano Cambria 1175 15:21

18:55:21 Antonín Dvorák: Scherzo from Sonatina Op 100 Gil Shaham, violin DeutGram 449820 2:54

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:41 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 15 K 450 Daniel Barenboim, piano Berlin Philharmonic Daniel Barenboim Teldec 16827 23:49

19:27:04 Joseph Haydn: Symphony No. 68 Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan PhiBaroque 8 27:44

19:57:07 Emmanuel Chabrier: Feuillet d'album Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 2:02

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:31 Alexander Borodin: String Quartet No. 2 Cleveland Quartet Telarc 80178 28:31

20:30:30 Joseph Haydn: Trumpet Concerto in E-Flat H 7:7e1 Michael Sachs, trumpet Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 1024 14:55

20:46:49 George Gershwin: Cuban Overture Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 10:04

20:57:09 Ernö Dohnányi: March from Serenade for Strings Op 10 NES Chamber Orchestra Dmitry Sitkovetsky Nonesuch 79545 1:56

21:02:12 George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks Balsom Ensemble Simon Wright Warner 9029537006 16:01

21:19:32 Maurice Ravel: Menuet antique Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 2121 7:15

21:28:04 John Ireland: A Downland Suite: Minuet English String Orchestra William Boughton Nimbus 7020 4:49

21:34:21 Leopold Mozart: Concerto for 2 Horns Hermann Baumann, horn Academy St. Martin in Fields Iona Brown Philips 416815 11:00

21:49:30 Reinhold Glière: Symphony No. 2 Op 25 New Jersey Symphony Zdenek Mácal Delos 3178 45:45

22:37:04 Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata No. 18 for Piano & Violin K 301 George Szell, piano Sony 86793 12:28

22:52:27 Jean Sibelius: Karelia Suite: Ballade Op 11 Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 7765 6:26

23:00 QUIET HOUR

23:01:34 Frédéric Chopin: Etude No. 13 Op 25 # 1 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449 2:11

23:03:46 Arvo Pärt: Da pacem Domine Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9848 5:08

23:08:55 Mark O'Connor: Appalachia Waltz Mark O'Connor, violin Sony 752307 5:47

23:15:41 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 1: Sarabande & Double Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360 5:17

23:20:58 Ludwig van Beethoven: Adagio from Sonata No. 14 Op 27 # 2 Jeno Jandó, piano Naxos 500250 5:15

23:26:13 Johann Nepomuk Hummel: Adagio from String Quartet No. 1 Op 30 # 1 Delmé String Quartet Hyperion 66568 8:44

23:36:28 Alexander Borodin: Andante from Symphony No. 1 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572786 7:39

23:44:08 Federico Moreno Tórroba: Andante from Tonada concertante Pepe Romero, guitar Extremadura Symphony Manuel Coves Naxos 573503 10:10

23:55:21 Maurice Ravel: Three Poems of Mallarmé: Soupir Accentus Chamber Choir Laurence Equilbey Naïve 4947 3:40