WCLV Program Guide 08-21-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

00:00:00 Koechlin, Charles The Jungle Book' Berlin Radio Sym Orch/David Zinman RCA The Jungle Book • Le Livre De La Jungle • Das Dschungelbuch 4:57

00:04:57 Dvorak, Antonin The Wild Dove,' Op 110 Scottish National Orch/Neeme Jarvi Chandos Dvorak 19:53

00:24:50 Koechlin, Charles Trois sonneries' (1932) Barry Tuckwell, fh ASV La France! 1:24

00:26:14 Koechlin, Charles Paysages et marines', Op 63 (1915-6) Deborah Richards, p CPO Paysages Et Marines Op. 63 / Nocturne Chromatique Op. 33 / L'Ancienne Maison De Campagne Op. 124 28:05

00:54:19 Adam, Adolphe La jolie fille de Gand' Queensland Sym/Andrew Mogrelia Marco Polo ADAM: Jolie Fille de Gand (La) (Complete Ballet) 1:32

01:00:00 Tchaikovsky, Peter Nocturne' in d, Op. 19/4 Mstislav Rostropovich, vc, English Chamber Orch/Benjamin Britten BBC Tchaikovsky: Mstislav Rostropovich & Benjamin Britten 5:07

01:05:07 Stravinsky, Igor Le Baiser de la fee' Russian National Orch/Vladimir Jurowski Pentatone Tchaikovsky: Suite No. 01 In G, Op. 55 - Stravinsky: Divertimento (Ballet Suite From 'Le Baiser De La Fee') 24:10

01:29:17 Grieg, Edvard Heart's Melodies,' Op. 5 Bodil Arnesen, s, Erling Eriksen, p Naxos GRIEG: Songs 1:09

01:30:26 Beethoven, Ludwig van Piano and Wind Quintet in E-Flat, Op 16 Peter Donohoe, p, Netherlands Wind Ensemble Chandos Beethoven: Octet · Quintet · Symphony No. 7 24:01

01:54:27 Mozart, Wolfgang Amadeus Bastien und Bastienne,' K. 50 Leipzig Radio Orch/Max Pommer Berlin Classics Mozart: Apollo & Hyacinthus, Bastien & Bastienne 1:49

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade for Winds in c minor K. 388 Movement 3. Menuetto Allan Vogel, oboe; Kimaree Gilad, oboe; Anthony McGill, clarinet; Carey Bell, clarinet; Dennis Godburn, bassoon Album: Vol. 4: Mozart and Winds Music@Menlo

Johann Sebastian Bach: Italian Concerto in F major BWN 951 Angela Hewitt, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA

William Bolcom: Concerto for Clarinet and Band Anthony McGill, clarinet; University of Texas Wind Ensemble; Jerry Junkin, conductor Butler School of Music, Bates Recital Hall, Austin, TX

Giuseppe Verdi: La Traviata: Prelude to Act I London Symphony Orchestra; Carlo Rizzi, conductor Erato 94809

Sergei Prokofiev: Symphony No. 6: Movement 1 Los Angeles Philharmonic; Xian Zhang, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA

Philip Glass: Symphony No. 3 A Far Cry Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA

Giuseppe Verdi: Prelude to Act III of La Traviata Saint Paul Chamber Orchestra Ordway Concert Hall, Minneapolis, MN

04:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

04:00:00 Chaminade, Cecile Scarf Dance' Daniell Revenaugh, p EMI/Ang Piano Favorites 5:30

04:05:30 Boulanger, Lili Nocturne' Janine Jansen, v, Itamar Golan, p London Beau Soir * Janine Jansen * Itamar Golan 3:18

04:08:48 Tailleferre, Germaine Ballade for Piano and Orchestra Marciano, p, Radio Luxembourg Orch/de Froment Vox Music In Paris In The 1920s 14:17

04:23:05 Chaminade, Cecile Song, 'Alleluia' Anne Sofie von Otter, ms, Bengt Forsberg, p DG Chaminade * Melodies * Anne Sofie von Otter 1:33

04:24:38 Faure, Gabriel Piano Quartet No.1 in c, Op 15 London Schubert Ensemble ASV Faure: Piano Quartet No.1, Franck: Piano Quintet, BBC Music (Vol. 7, No. 10) 30:20

04:54:58 Janacek, Leoš Lachian Dances Czecho-Slovak Radio Sym/Ondrej Lenard Naxos JANACEK: Lachian Dances / Taras Bulba / Sinfonietta 1:51

05:00:00 Biber, Heinrich von Arien a 4' Ars Antiqua Austria/Gunar Letzbor Symphonia Heinrich Ignaz Franz Biber: Sonatae Tam Aris Quam Aulis Servientes 5:03

05:05:03 Schumann, Robert Piano Quartet in c Andre Previn, p, Young Uck Kim, v, Heiichiro Ohyama, vi, Gary Hoffman, vc RCA Schumann: Piano Quartet in E flat, Op. 47, Piano Quartet in C minor 19:30

05:24:33 Schumann, Robert Three Duets, Op. 43 Peter Schreier, t, Dietrich Fischer-Dieskau, br, Christoph Eschenbach, p DG Vokal-Duette 1:54

05:26:27 Walton, William Cello Concerto (1956) Robert Cohen, vc, Bournemouth Sym Orch/Andrew Litton London Symphony No. 1, Cello Concerto 28:36

05:54:33 Godowsky, Leopold Java Suite' Esther Budiardjo, p Pro Piano Godowsky: Java Suite 1:32

05:56:20 Christian Sinding: Rustles of Spring Op 32 # 3 Daniell Revenaugh, piano Seraphim 73300 3:19

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:06:57 Sir Arnold Bax: Russian Suite: Gopak London Philharmonic Bryden Thomson Chandos 8669 5:57

06:14:40 Otto Klemperer: Das Ziel: Merry Waltz Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 92 7:57

06:24:34 Franz Schubert: Fourteen Waltzes Vassily Primakov, piano Bridge 9327 9:47

06:39:01 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 3 Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 503293 10:48

06:51:17 Amy Beach: From Blackbird Hills Lara Downes, piano Sono Luminus 92207 3:46

06:56:25 John Philip Sousa: March 'The Washington Post' Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 2:23

07:03:21 Eugène Bozza: Children's Overture Royal NCM Wind Orchestra Timothy Reynish Chandos 9897 5:14

07:11:49 Johan Halvorsen: Dances from 'Mascarade' Bergen Philharmonic Neeme Järvi Chandos 10584 9:33

07:22:53 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Gavotte BWV 1006 Tasmin Little, violin Naked Vn 2008 3:09

07:27:14 Emil von Reznícek: Donna Diana: Overture Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 5:58

07:39:43 Ludwig van Beethoven: Music for a Knights' Ballet WoO 1 Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 13:14

07:54:43 Traditional: The Drunken Sailor Sharon Isbin, guitar Sony 745456 1:53

07:56:39 John Williams: The Empire Strikes Back: Imperial March Vienna Philharmonic John Williams DeutGram 3:12

08:07:23 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 2: Pastorale Barcelona Symphony José Serebrier Bis 1305 6:00

08:15:35 Ludwig van Beethoven: Allegro con brio from Symphony No. 2 Op 36 Academy for Early Music Berlin Harm Mundi 902420 12:11

08:29:17 Ola Gjeilo: Across the Vast, Eternal Sky Choir of Royal Holloway 12 Ensemble Rupert Gough Decca 4816326 4:33

08:34:51 Johann Sebastian Bach: Finale from Solo Violin Sonata No. 2 BWV 1003 Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360 5:03

08:44:12 Amilcare Ponchielli: La Gioconda: Dance of the Hours La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 9:40

08:54:53 Michel Legrand: Yentl: Papa, Can You Hear Me? Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 5:23

09:04:25 Edvard Grieg: Holberg Suite Op 40 Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Centaur 3311 19:49

09:26:10 Stephen Sondheim: A Little Night Music: Night Waltzes Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 438685 6:19

09:35:20 E. T. A. Hoffmann: The Drink of Immortality: Overture German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999606 6:01

09:48:50 Domenico Scarlatti: Sonata in A-Flat Kk 127 Soyeon Kate Lee, piano Naxos 570010 5:24

09:55:58 Erik Satie: Gymnopédie No. 1 Albrecht Mayer, English horn Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Decca 4782564 3:34

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:44 Claude Debussy: Preludes Book 1: Le vent dans la plaine Pascal Rogé, piano Decca 4785437 2:03

10:03:35 Claude Debussy: Preludes Book 1: The Girl with the Flaxen Hair Pascal Rogé, piano Decca 4785437 2:23

10:07:52 Étienne Méhul: Young Henry's Hunt: Overture Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5184 10:27

10:18:53 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 4 Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons DeutGram 4797577 10:54

10:30:45 Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 4: Preludio BWV 1006 David Russell, guitar Telarc 80584 3:58

10:38:18 Georg Philipp Telemann: Suite from 'Tafelmusik' Part 3 Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Reference 2101 7:55

10:49:05 Peter Tchaikovsky: Francesca da Rimini Op 32 Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Ondine 1150 26:20

11:16:51 Claude Debussy: Images: Rondes de printemps Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 435766 7:39

11:25:39 Wolfgang Amadeus Mozart: Idomeneo: Ballet Music K 367 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2159 16:16

11:43:17 Dmitri Kabalevsky: Rhapsody on 'School Years' Op 75 Michael Korstick, piano NDR Radio Philharmonic Alun Francis CPO 777658 11:33

11:56:15 Johann Sebastian Bach: Fugue in g BWV 578 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 557883 3:34

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:44 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 3 Op 55 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 052310 5:37

12:16:52 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 28 K 200 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 70904 18:11

12:36:49 Walter Piston: The Incredible Flutist: Suite Joshua Smith, flute Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 022604 17:24

12:55:52 Léo Delibes: Coppélia: Czárdás San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 3:32

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

12:59:51 Modest Mussorgsky: Scherzo in B-Flat Toronto Symphony Orchestra Jukka-Pekka Saraste Finlandia 14911 3:00

13:03:19 Dmitri Shostakovich: Fugue No. 7 Op 87 # 7 Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9996 2:17

13:06:39 Joseph Haydn: Symphony No. 94 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 22:15

13:30:27 Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 6 'Zapateado' Op 23 # 2 Nicola Hall, guitar Decca 430839 3:54

13:37:35 Camille Saint-Saëns: Finale from Symphony No. 1 Op 2 Frankfurt Radio Symphony Eliahu Inbal PentaTone 157 7:14

13:46:03 Claude Debussy: Marche écossaise Orchestre National de France Jean Martinon EMI 72667 6:21

13:53:07 George Gershwin: Oh, Kay!: Overture Buffalo Philharmonic Michael Tilson Thomas CBS 42240 7:07

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Sergei Prokofiev: Sonata for Violin and Piano No. 2 in D Major, Op. 94bis Movement 2 Scherzo James Ehnes, violin; Wendy Chen, piano Analekta 2015

Louis Moreau Gottschalk: The Dying Poet, Op. 11 Cecile Licad, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA

Paquito D'Rivera: Aires tropicales (selections) Alice K. Dade, flute; Cassie Pilgrim, oboe; Anton Rist, clarinet; Fei Xie, bassoon; Kaitlyn Resler, horn Festival Mozaic, Harold J. Miossi Cultural and Performing Arts Center, San Luis Obispo, CA

George Gershwin: Rhapsody in Blue (original version) Wendy Chen, piano; Strings Festival Musicians; Loras Schissel, conductor Strings Music Festival, Strings Pavilion, Steamboat Springs, CO

Robert Aldridge: Waltzs Nos. 12 & 14 Min Kwon, piano Album: Dance - Piano Music Through The Centuries MSR Classics

Bela Bartok: Divertimento for Strings A Far Cry Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA

Robert Aldridge: Carolinian Dances (excerpt) Anyango Yarbo-Davenport, violin; Vanessa Fadial, piano Zipper Hall at the Colburn School of Music, Los Angeles, CA Anyangomusic

Joseph Haydn: Piano Sonata in B-flat Major, Hob. XVI: 41 Chaeyoung Park, piano Southeastern Piano Festival, University of South Carolina School of Music Recital Hall, Columbia, SC

16:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

15:58:41 Franz Liszt: Years of Pilgrimage, 1st Year: Au bord d'une source S 160/4 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280 3:47

16:06:12 Gioacchino Rossini: La danza Luciano Pavarotti, tenor Orch del Teatro Comunale Richard Bonynge Decca 417011 3:04

16:10:28 Maurice Ravel: Introduction & Allegro Yolanda Kondonassis, harp Jupiter String Quartet OberlinMus 1304 11:16

16:26:20 Jule Styne: Gypsy: Everything's Coming Up Roses Boston Pops John Williams Sony 45567 4:48

16:31:11 Ludwig van Beethoven: Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 36 Academy for Early Music Berlin Harm Mundi 902420 10:47

16:43:45 Thomas Tallis: Dum transisset sabbatum Choir King's College Cambridge Stephen Cleobury Argo 425199 7:49

16:53:22 Frédéric Chopin: Ballade No. 2 Op 38 Krystian Zimerman, piano DeutGram 4795448 7:41

17:05:56 Peter Tchaikovsky: Humoresque Op 10 # 2 Stephen Hough, piano Hyperion 67043 2:43

17:10:33 William Kanengiser: The Pachelbel "Loose" Canon Los Angeles Guitar Quartet Delos 3205 6:26

17:18:15 Alexander Borodin: Scherzo from Symphony No. 1 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572786 6:50

17:28:03 Richard Wagner: Parsifal: Good Friday Spell Philadelphia Orchestra Christian Thielemann DeutGram 453485 12:38

17:42:18 Nicolò Paganini: Sonata No. 4 for Violin & Guitar Gil Shaham, violin DeutGram 437837 8:29

17:51:58 Gioacchino Rossini: Grand Overture Haydn Orchestra Alun Francis CPO 999063 7:27

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:16 Ottorino Respighi: The Pines of Rome Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 21:53

18:31:17 Michael Praetorius: Terpsichore: Four Voltes New London Consort l'Oiseau 4759101 3:48

18:36:37 Hieronymus Praetorius: Cantate Domino Quire Cleveland Ross Duffin Quire 2013 4:00

18:41:52 Hugo Alfvén: Swedish Rhapsody No. 1 Op 19 Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Sony 46668 13:05

18:55:13 Anatoly Liadov: Barcarolle Op 44 Kotaro Fukuma, piano EDP 2 4:13

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:10 Sir Edward Elgar: The Wand of Youth Suite No. 2 Op 1b Indianapolis Symphony Raymond Leppard Koss Class 1014 16:26

19:20:13 Jean Sibelius: Symphony No. 1 Op 39 Vienna Philharmonic Lorin Maazel Decca 4785437 36:05

19:57:39 Jean Sibelius: King Christian II: Musette Op 27 Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 60434 2:10

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:35 Ermanno Wolf-Ferrari: Suite Concertino Op 16 Karen Geoghegan, bassoon BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10511 21:53

20:24:19 Joseph Haydn: Symphony No. 101 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 25:36

20:50:59 Johann Furchheim: Sonatella for Strings Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Challenge 72032 6:27

21:03:04 Howard Hanson: Merry Mount: Suite Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 559702 15:47

21:20:19 Claude Debussy: L'isle joyeuse Alexander Schimpf, piano Oehms 1820 6:00

21:28:00 Francis Poulenc: L'embarquement pour Cythère Katia & Marielle Labèque,piano Philips 426284 1:58

21:32:32 Jean-Philippe Rameau: Les Fêtes d'Hébé: Overture English Chamber Orchestra Raymond Leppard EMI 65732 5:02

21:39:26 Sir Edward Elgar: Violin Concerto Op 61 Nikolaj Znaider, violin Dresden State Orchestra Sir Colin Davis RCA 60588 49:17

22:30:02 Anton Diabelli: Guitar Sonata Op 57 # 2 Eduardo Fernández, guitar Decca 414160 13:00

22:45:01 Antonín Dvorák: Largo from Symphony No. 9 Op 95 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 011208 11:24

22:56:52 Antonín Dvorák: Cypress No. 4 Cypress String Quartet Avie 2275 3:33

23:00 QUIET HOUR

23:02:38 Gabriel Fauré: Pavane Op 50 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 6:19

23:08:57 Michel Legrand: Noelle's Theme Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512 5:19

23:14:17 Leonard Bernstein: On the Town: Lucky To Be Me Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512 3:55

23:18:51 Carl Busch: Chippewa Lullaby Gowanus Arts Ensemble Reuben Blundell New Focus 166 4:24

23:23:16 Jean Sibelius: King Christian II: Elegie Op 27 Lahti Symphony Orchestra Osmo Vänskä Bis 918 5:48

23:29:05 Lili Boulanger: Nocturne Janine Jansen, violin Decca 15249 3:15

23:33:28 Claude Debussy: Ballade Michel Beroff, piano Denon 18047 6:16

23:39:45 Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1: Villanesca Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 4:40

23:44:25 Johannes Brahms: Adagio from Piano Trio No. 1 Op 8 André Previn, piano Philips 442123 9:17

23:54:45 Thomas Tomkins: A Sad Pavan for these distracted times Alan Feinberg, piano Steinway 30019 3:48