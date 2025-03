WCLV Program Guide 08-20-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

00:00:00 Brahms, Johannes Ein deutsches Requiem (A German Requiem)' Op. 45 Chapelle Royale Cho, Collegium Vocale, Champs Elysees Orch/Herreweghe Harmonia Mundi Brahms: Requiem 5:06

00:05:06 Popper, David Requiem,' Op 66 Yale Cellos/Aldo Parisot Delos Cello Music - PACHELBEL, J. / VIVALDI, A. / ALBINONI, T. / RIMSKY-KORSAKOV, N. / RACHMANINOV, S. (The Sound of Cellos) (Yale Cellos) 9:28

00:14:34 Mozart, Wolfgang Amadeus Requiem in d, K. 626 Bavarian Radio Cho and Orch/Leonard Bernstein DG Requiem 1:44

00:16:18 Beethoven, Ludwig van Variations in F on Sussmayr's 'Tandeln und Scherzen,'' WoO 76 Alfred Brendel, p Brilliant Classics Beethoven Edition: Complete Works 8:09

00:24:27 Spohr, Ludwig (Louis) Concertante No.1 in G, for Violin, Harp, and Orchestra (1806) Triner, v, Zimmer, h, Rheinland Philharmonia/Kluttig Deutsche Schallplatten N/A 21:39

00:46:06 Faure, Gabriel Harp Impromptu, Op 86 Naoko Yoshino, h Philips The Healing Harp 8:03

00:54:09 Faure, Gabriel Song, 'L'Aurore' Elly Ameling, s, Dalton Baldwin, p EMI/Ang Fauré: Complete Songs 1:28

01:00:00 Bach, Johann Sebastian Brandenburg' Concerto No. 3 in G, BWV 1048 Amadeus Guitar Duo Hanssler Classic Guitar Gala Night 5:32

01:05:32 Telemann, Georg Philipp Orchestra Suite in D, 'La Tromba' Music of the Baroque/Thomas Wikman Mintel Archive Music of the Baroque 21:51

01:27:23 Purcell, Henry The Indian Queen' Incidental Music Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood L'Oiseau Lyre The Indian Queen (The Academy of Ancient Music, feat. director: Christopher Hogwood, singers: Kirkby, Bott, Ainsley, Thomas) 1:30

01:28:53 Anderson, Leroy A Trumpeter's Lullaby' BBC Concert Orch/Leonard Slatkin Naxos ANDERSON, L.: Orchestral Music, Vol. 3 - Sleigh Ride / The Typewriter / Plink, Plank, Plunk! / The Syncopated Clock 3:08

01:32:01 Anderson, Leroy Bugler's Holiday' Orch/Leroy Anderson MCA Classics The Leroy Anderson Collection 2:17

01:34:18 Kay, Ulysses Six Dances for String Orchestra Westphalian Sym/Paul Freeman Vox The American Composers Series - The Incredible Flutist 20:16

01:54:34 Keith, CH Dead March' Chestnut Brass Company Newport Classic Listen to the Mockingbird 1:46

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Wolfgang Amadeus Mozart: String Quintet No. 2 in C Minor, K. 406: II. Andante Michael Tree, violin; Dover Quartet Cedille Records

Francis Poulenc: Mouvements perpetuels Carol Wincenc, flute; Jonathan Fischer, oboe; Jon Manasse, clarinet; Michael Kroth, bassoon; Michael Thornton, horn; Stefan Hersh, violin; Toby Appel, viola; David Ying, cello; Milad Daniari, bass Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO

Irving Berlin: Heat Wave Yehudi Menuhin, violin; Stephane Grappelli, violin; Jack Sewing, bass; Marc Fosset, guitar; Martin Taylor, guitar EMI 47144

Antonin Dvorak: Quartet No. 14 in a-flat major, Op. 105: Mvts 2-4 Dover Quartet The Friends of Chamber Music, First Presbyterian Church in Bryan, TX

Nikolai Rimsky-Korsakov: Serenade, Op. 37 Steven Isserlis, cello; The Chamber Orchestra of Europe Album: Tchaikovsky, Cui, Glazunov, and Rimsky-Korsakov Virgin 91134

Nikolai Medtner: Sonata Tragica in C minor, Op. 39, No. 5 ("from Forgotten Melodies") Yevgeny Sudbin, piano Tippet Rise, LLC, The Olivier Music Barn, Fishtail, MT

Nikolai Rimsky-Korsakov, arr. Fritz Kreisler: Hymn to the Sun from the Golden Cockerel Benjamin Beilman, violin; Hyeyeon Park, piano Music@Menlo, Stent Family Hall, Menlo School, Atherton, CA

Dmitri Shostakovich: Symphony No. 5 in D minor, Op. 47: Mvts 2-4 Spoleto Festival USA Orchestra; Evan Rogister, conductor Spoleto Festival USA, Charleston Gaillard Center, Martha and John M Rivers Performance Hall, Charleston, SC

04:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

04:00:00 Kabalevsky, Dmitri Romeo and Juliet' Moscow Sym Orch/Vasily Jelvakov Naxos Dmitri Kabalevsky 5:12

04:05:12 Prokofiev, Serge Romeo and Juliet,' Op. 64 Royal Concertgebouw Orch/Myung-Whun Chung DG Prokofiev: Romeo and Juliet 3:04

04:08:16 Delius, Frederick A Village Romeo and Juliet' (1900-01) St Martin's Academy/Sir Neville Marriner Lon The Walk To The Paradise Garden / On Hearing The First Cuckoo In Spring / Summer Night On The River 8:40

04:16:56 Kabalevsky, Dmitri Romeo and Juliet' Suite, Op 56 Armenian Phil/Loris Tjeknavorian ASV Kabalevsky: The Comedians / Romeo & Juliet / Colas Breugnon Suites 1:37

04:18:33 Mendelssohn, Felix A Midsummer Night's Dream,' Op. 61 Royal Phil/Jane Glover Tring Mendelssohn: Violin Concerto Op. 64; A Midsummer Night's Dream 35:58

04:54:31 Silcher, Friedrich Chorus, 'Das Lieben bringt gross' Freud' Teisendorf Mens' Chorus/Ernst Gruber Christophorus Friedrich Silcher: Berühmte Volkslieder für Männerchor (Famous Folk Songs for Men's Chorus) 1:35

05:00:00 Bach, Johann Sebastian Well-Tempered Clavier,' Book 1, BWV 846/69 Andrew Rangell, p Bridge Bach: The Art of Fugue 5:43

05:05:43 Bach, Johann Sebastian Prelude and Fugue in E-Flat, BWV 552, 'St Anne' Laubin Brass Ensemble DG Bach For Brass 8:47

05:14:30 Hasse, Johann Adolf Fuga e Grave in g Musica Antiqua Koln/Reinhard Goebel Archiv Johann Adolf Hasse: Salve Regina 9:54

05:24:24 Zavateri, Lorenzo Gaetano Concerti da Chiesa e da Camera Freiburg Baroque Orch/Gottfried von der Goltz RCA-DHM Zavateri:Concerti Da Chiesa e Da Camera/Von Der Goltz 9:48

05:34:12 Honegger, Arthur La Construction d'une cite' (1937) Claudia Patacca, s, Nicholas Ross, p Centaur Honegger: Melodies & Chansons 1:45

05:35:57 Honegger, Arthur Concerto da camera' (1949) Timothy Hutchins, f, Pierre-Vincent Plante, eh, Musici de Montreal/Turovsky Chandos Honneger: Symphony No. 2/ Concerto da Camera/Prelude, Arioso and Fugheta 18:10

05:54:07 Faure, Gabriel Song, 'Ici-bas!', Op 8/3 Gregory Hustis, fh, Steven Harlos, p Crystal Lyrical Gems for the Horn 1:25

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:40 Josef Strauss: Waltz 'My Life is Love and Laughter' Op 263 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 7:46

06:16:43 Leonard Bernstein: On the Town: Lonely Town Joshua Bell, violin Philharmonia Orchestra David Zinman Sony 89358 4:03

06:21:45 Karl Ditters von Dittersdorf: Divertimento for String Trio Vienna String Trio Calig 50876 9:13

06:31:27 Frédéric Chopin: Waltz No. 13 Op 70 # 3 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669 2:58

06:39:04 Alan Hovhaness: Finale from Symphony No. 48 Op 355 Eastern Music Festival Orch Gerard Schwarz Naxos 559755 12:15

06:52:44 Traditional: She's Like the Swallow Cambridge Singers John Rutter Collegium 120 3:15

06:56:21 John Philip Sousa: March 'The Gallant Seventh' Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 3:08

07:05:22 Édouard Lalo: Scherzando from Symphonie espagnole Op 21 Maxim Vengerov, violin Philharmonia Orchestra Antonio Pappano EMI 57593 4:15

07:11:46 Aaron Copland: Rodeo: Buckaroo Holiday San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 63511 7:27

07:20:27 Lalo Schifrin: Mission Impossible: Suite Royal Liverpool Philharmonic Carl Davis Naxos 572111 4:53

07:26:51 Ermanno Wolf-Ferrari: The Secret of Susanna: Overture Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 3:03

07:31:09 Franz Schubert: Scherzo from Piano Trio No. 2 D 929 Beaux Arts Trio Philips 4788977 6:52

07:43:45 William Alwyn: Concerto Grosso No. 2 Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Naxos 570145 13:22

07:57:39 Giovanni Gabrieli: Canzoni e Sonate: Canzon 13 Empire Brass Telarc 80204 2:30

08:07:10 Dmitri Shostakovich: Festive Overture Op 96 Cleveland Orch Youth Orch Brett Mitchell COYO 61415 6:34

08:15:50 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 25 Op 79 HJ Lim, piano EMI 64952 7:41

08:24:53 Richard Strauss: Schlagobers: Waltz Op 70 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9606 5:35

08:30:54 Chick Corea: Spain Quartet San Francisco ViolinJazz 105 4:34

08:39:28 Edmund Rubbra: Festival Overture Op 62 New Philharmonia Orchestra Vernon Handley Lyrita 235 7:08

08:47:22 Francesco Corradini: Baile de las máscaras: Excerpts Concerto Cologne Pablo Heras-Casado Archiv 4792050 4:53

08:53:29 Howard Shore: The Lord of the Rings: The Fellowship Crouch End Festival Choir City of Prague Philharmonic Nic Raine Silva 1160 5:51

09:02:52 Joseph Haydn: Symphony No. 88 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 21:43

09:26:34 Ernest Gold: Exodus: Theme William Tritt, piano Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80168 4:47

09:34:21 Emmerich Kálmán: Countess Maritza: Csárdás 'Komm, Zigány' Thomas Hampson, baritone London Philharmonic Franz Welser-Möst EMI 56758 6:08

09:42:50 Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Serenade No. 9 K 320 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt Sony 372068 8:43

09:52:29 Frédéric Chopin: Polonaise No. 6 Op 53 Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883 6:13

09:59:53 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Goblet Dance Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 3:10

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:03:30 Giuseppe Verdi: Introduction to Act 1 & Brindisi from 'La traviata' Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80364 3:23

10:08:19 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 5 Royal Scottish National Orchestra Georg Tintner Naxos 503293 14:06

10:22:54 Franz Schubert: Scherzo No. 1 D 593/1 Maria João Pires, piano DeutGram 427769 5:13

10:30:07 Andrea Luchesi: Piano Sonata in B-Flat [No. 2] Roberto Plano, piano Concerto 2069 3:28

10:37:33 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from 'Lambach' Symphony K 45 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 63970 6:43

10:45:34 Percy Grainger: Spoon River Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 117 4:06

10:50:28 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 59 H 16:49 Paul Lewis, piano Harm Mundi 902371 22:52

11:15:07 Dmitri Kabalevsky: Violin Concerto Op 48 Gil Shaham, violin Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457064 14:27

11:31:01 Gustav Holst: Second Suite for Military Band Op 28 # 2 Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80038 11:28

11:43:44 Robert Schumann: Overture to Byron's 'Manfred' Op 115 Cleveland Orchestra George Szell Sony 62349 11:03

11:55:54 Giacomo Meyerbeer: Le prophète: Coronation March New Zealand Symphony Darrell Ang Naxos 573195 3:15

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:54 Richard Wagner: Tristan und Isolde: Prelude & Liebestod Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 4778773 15:29

12:26:50 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 17 K 453 Leif Ove Andsnes, piano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 10406 29:29

12:57:23 Johann Strauss Jr: Annen Polka Op 117 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 10406 3:55

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:02:41 Ludwig van Beethoven: Variations on Arne's 'Rule Britannia' WoO 79 Olli Mustonen, piano Decca 436834 4:09

13:07:15 Ludwig van Beethoven: Tarpeja: Triumphal March Tapiola Sinfonietta John Storgards Ondine 1001 2:18

13:11:29 Claude Debussy: Printemps Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 435766 16:41

13:29:03 Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Overture London Symphony Claudio Abbado Sony 304505 7:14

13:39:26 Peter Cornelius: The Barber of Bagdad: Overture Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 8:32

13:49:06 Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture Op 84 Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 16869 9:01

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade for Winds in c minor K. 388 Movement 3. Menuetto Allan Vogel, oboe; Kimaree Gilad, oboe; Anthony McGill, clarinet; Carey Bell, clarinet; Dennis Godburn, bassoon Album: Vol. 4: Mozart and Winds Music@Menlo

Johann Sebastian Bach: Italian Concerto in F major BWN 951 Angela Hewitt, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA

William Bolcom: Concerto for Clarinet and Band Anthony McGill, clarinet; University of Texas Wind Ensemble; Jerry Junkin, conductor Butler School of Music, Bates Recital Hall, Austin, TX

Giuseppe Verdi: La Traviata: Prelude to Act I London Symphony Orchestra; Carlo Rizzi, conductor Erato 94809

Sergei Prokofiev: Symphony No. 6: Movement 1 Los Angeles Philharmonic; Xian Zhang, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA

Philip Glass: Symphony No. 3 A Far Cry Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA

Giuseppe Verdi: Prelude to Act III of La Traviata Saint Paul Chamber Orchestra Ordway Concert Hall, Minneapolis, MN

16:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

15:57:32 Alexander Voormolen: Baron Hop Suite No. 1: March The Hague Philharmonic Matthias Bamert Chandos 9815 3:47

16:04:31 Josef Strauss: Polka 'The Soubrette' Op 109 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 2:31

16:09:31 Johann Sebastian Bach: Italian Concerto BWV 971 Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534 12:10

16:25:41 Leonard Bernstein: West Side Story: Maria Canadian Brass RCA 68633 4:41

16:32:34 Felix Mendelssohn: Allegro from the Octet for Strings Op 20 Meliora String Quartet Cleveland Quartet Telarc 80142 14:08

16:48:50 Alonso Lobo: Versa est in luctum Stile Antico Harm Mundi 807595 5:27

16:55:51 Carl Nielsen: Jubilation, Shouts of Glee Ars Nova Copenhagen Michael Bojesen DaCapo 220569 2:22

16:58:35 Stephen Goss: The Chinese Garden: Red Flowers Blooming Xuefei Yang, guitar EMI 6322 2:20

17:05:34 Sergei Prokofiev: Summer Night Suite: Minuet Op 123 Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 10538 2:43

17:11:03 Édouard Lalo: Rondo from Symphonie espagnole Op 21 Maxim Vengerov, violin Philharmonia Orchestra Antonio Pappano EMI 57593 8:22

17:21:18 Nikita Koshkin: Usher Waltz Op 29 John Williams, guitar Sony 53359 5:41

17:31:09 Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 4 BWV 1055 Angela Hewitt, piano Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Hyperion 67308 13:36

17:46:36 Ola Gjeilo: Sacred Heart (Ubi caritas III) Voces8 Chamber Ensemble Barnaby Smith Decca 24646 4:36

17:51:38 Ottorino Respighi: The Sea and the Gulls Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80396 8:05

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:09:51 Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 2 K 211 Rachel Barton Pine, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Avie 2317 20:56

18:31:56 Johannes Brahms: Clarinet Quintet: 3rd Movement Op 115 Andreas Ottensamer, clarinet Chamber Ensemble Mercury 4811409 4:48

18:37:42 Franz Schubert: Scherzo from Piano Quintet D 667 John O'Conor, piano Cleveland Quartet Telarc 80225 3:43

18:42:32 Dag Wirén: Serenade for Strings Op 11 English String Orchestra William Boughton Nimbus 7020 14:22

18:57:32 Sergei Rachmaninoff: Etude-tableau Op 33 # 6 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 459634 1:43

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:18 Camille Saint-Saëns: La Jeunesse d'Hercule Op 50 Orchestre Philharmonique de Radio France Marek Janowski Harm Mundi 905197 17:57

19:22:04 Édouard Lalo: Symphonie espagnole Op 21 Maxim Vengerov, violin Philharmonia Orchestra Antonio Pappano EMI 57593 34:29

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:16 Max Bruch: Violin Concerto No. 1 Op 26 Janine Jansen, violin Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 7260 23:29

20:27:18 Joseph Haydn: String Quartet No. 24 Op 20 # 6 Daedalus Quartet Bridge 9326 17:40

20:46:16 Darius Milhaud: La Cheminée du roi René Op 205 Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362 12:19

21:02:25 Johann Sebastian Bach: English Suite No. 3 BWV 808 Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523 15:17

21:19:40 Josef Strauss: Waltz 'Village Swallows from Austria' Op 164 Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 8:57

21:29:44 Josef Strauss: Waltz 'Water Colors' Op 258 Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 431628 7:51

21:40:21 Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437532 7:46

21:50:10 Antonín Dvorák: Symphony No. 6 Op 60 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430204 41:59

22:34:14 Ludwig van Beethoven: Variations on 'See, the conqu'ring hero Zuill Bailey, cello Telarc 80740 12:23

22:48:07 Peter Tchaikovsky: Elegy from Serenade for Strings Op 48 Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Ondine 1150 11:13

23:00 QUIET HOUR

23:02:06 Frédéric Chopin: Waltz No. 3 Op 34 # 2 Emanuel Ax, piano Sony 60771 5:10

23:07:17 Samuel Barber: Agnus Dei Atlanta Symphony Chorus Robert Spano Telarc 80673 7:34

23:14:52 Gabriel Yared: The English Patient: Convento di Sant' Anna Rosalie Asselin, piano La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8733 4:40

23:20:38 John Ireland: A Downland Suite: Minuet English String Orchestra William Boughton Nimbus 7020 4:49

23:25:27 Peter Tchaikovsky: Sérénade mélancolique Op 26 Ilya Kaler, violin Russian Philharmonic Dmitry Yablonsky Naxos 503293 9:26

23:34:46 Duke Ellington: Come Sunday Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811 4:49

23:40:07 John Thomas: Watching the Wheat Jacqueline Kerrod, harp SFM 14 3:49

23:43:57 Edvard Grieg: Holberg Suite: Air Op 40 Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Centaur 3311 5:07

23:49:04 Franz Schubert: Der Entfernten (I) D 331 Robert Shaw Chamber Singers Robert Shaw Telarc 80531 4:15

23:54:56 Franz Liszt: Romance oubliée S 527 Paul Coletti, viola Hyperion 66683 3:35