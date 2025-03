WCLV Program Guide 08-17-2020

00:00 CLEVELAND OVATIONS: The Best of ChamberFest Cleveland

Sergei Rachmaninoff: Suite No. 2 for Two Pianos, Op. 17 (Performed 06/19/14)

Roman Rabinovich, piano; Orion Weiss, piano

Robert Schumann: Piano Trio No. 3 in G minor, Op. 110 (performed 6/20/2017)

Diana Cohen, violin; Oliver Herbert, cello; Zoltan Fejervari, piano

Gabriel Faure: Quartet No. 2 for Piano, Violin, Viola, and Cello in G minor, Op. 45 (Performed 06/29/2019)

Itamar Zorman, violin; Mathew Cohen, viola; Julie Albers, cello; Juho Pohjonen, piano

01:33:12 Robert Schumann: Fantasy Pieces Op 12 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177 26:37

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:40 Amadeo Roldan: Ritmica V New World Symphony Michael Tilson Thomas Argo 439737

02:04:06 Felix Mendelssohn: Violin Concerto in e, Op. 64 Elmar Oliveira, violin; Principality of Asturias Symphony Orchestra Maximiano Valdes Artek 40

02:33:51 Ernesto Halffter: Sonata: Homage to Domenico Scarlatti Andrew Rangell, piano Bridge 9205

02:41:59 Nicolai Rimsky-Korsakov: Russian Easter Overture Mexico City Philharmonic Enrique Batiz ASV 6089

03:00:40 Antonio Lauro: Romanza Sharon Isbin, guitar Warner Classics 624364

03:03:30 Antonio Restucci: La disyuntiva Jose Antonio Escobar, guitar Naxos 8570341

03:08:30 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2 in b, BWV 1067 (reconstruction by Gonzalo X. Ruiz) Gonzalo Ruiz, oboe Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171

03:28:21 Joaquin Rodrigo: Concierto para una fiesta David Russell, guitar Naples Philharmonic Orchestra (of Florida) Erich Kunzel Telarc 80459

04:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

04:02:10 Howard Hanson: Symphony No. 1 Op 21 Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 432008 26:37

04:31:04 Joaquín Rodrigo: Concierto madrigal Pepe Romero, guitar Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 4788977 29:18

05:03:16 Wolfgang Amadeus Mozart: Concertone for 2 Violins K 190 Shlomo Mintz, violin English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Avie 2058 28:26

05:33:32 Franz Danzi: Wind Quintet in F Op 68 # 2 Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 423591 19:34

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

05:54:12 Ralph Vaughan Williams: Fantasia on 'Greensleeves' Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2002 4:26

06:07:22 Manuel de Falla: El amor brujo: Ritual Fire Dance Berlin Radio Symphony Lorin Maazel DeutGram 4796018 3:52

06:12:59 Joaquín Rodrigo: Zapateado & Finale from Concierto Madrigal Pepe Romero, guitar Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 4788977 9:27

06:23:16 Harold Arlen: Get Happy Jenny Lin, piano Steinway 30011 4:48

06:29:07 George Frederick Bristow: Scherzo from Symphony No. 2 Op 24 Royal Northern Sinfonia Rebecca Miller New World 80768 5:57

06:40:59 Remo Giazotto: Albinoni's Adagio for Strings & Organ Wolfgang Meyer, organ Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 10:03

06:52:39 Eric Coates: By the Sleepy Lagoon Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro ASV 2053 3:59

06:57:10 Ralph Vaughan Williams: March 'Sea Songs' Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 3:57

07:04:13 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Pas de quatre Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 5:48

07:12:40 Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Concerto No. 17 K 453 Orli Shaham, piano St. Louis Symphony David Robertson Canary 18 12:21

07:26:43 Alice Hawthorne: Listen to the Mocking Bird Anonymous 4 Harm Mundi 807549 3:07

07:31:15 Jerome Moross: Fugue from Symphony No. 1 London Symphony JoAnn Falletta Albany 1403 3:19

07:38:47 Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 3 Op 72a Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 12:47

07:53:07 Miklós Rózsa: Ben-Hur: Parade of the Charioteers Royal Philharmonic José Serebrier Royal Phil 17 3:17

07:56:37 George Gershwin: Porgy and Bess: It Ain't Necessarily So Gregg Baker, baritone New York Philharmonic Zubin Mehta Teldec 46318 3:02

08:07:25 Vincenzo Bellini: Oboe Concerto Heinz Holliger, oboe Frankfurt Radio Symphony Eliahu Inbal Philips 4788977 6:29

08:15:47 Sir Malcolm Arnold: Four Scottish Dances Op 59 Boston Pops Keith Lockhart RCA 68901 8:39

08:25:45 Sergei Prokofiev: The Tale of the Stone Flower: Waltz Op 118 Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 10481 3:35

08:29:54 Ludwig van Beethoven: Allegretto for Piano Trio WoO 39 Xyrion Trio Naxos 500250 4:29

08:40:10 Johann Sebastian Bach: Concerto for 4 Keyboards BWV 1065 Jeannette Sorrell, harpsichord Apollo's Fire Jeannette Sorrell Eclectra 2059 9:37

08:50:46 John Williams: Cowboys Overture Boston Pops John Williams Philips 420178 8:51

09:03:25 Jules Massenet: Le Cid: Ballet Suite National Philharmonic Richard Bonynge Decca 4785437 19:30

09:25:05 Harold Arlen: Get Happy Jenny Lin, piano Steinway 30011 4:48

09:31:05 Philippe Gaubert: Tarantelle Fenwick Smith, flute Naxos 557305 4:07

09:44:35 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 1 Op 3 # 2 Vassily Primakov, piano Bridge 9348 4:16

09:51:06 Gustav Holst: A Fugal Concerto Op 40 # 2 Anna Pyne, flute English Sinfonia Howard Griffiths Naxos 570339 8:18

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:05 Leo Tolstoy: Waltz Lera Auerbach, piano Bis 1502 1:33

10:02:12 Paul Bowles: In the Woods Kyle Bielfield, tenor Delos 3445 1:43

10:05:41 George Enescu: Romanian Rhapsody No. 1 Op 11 # 1 Detroit Symphony Antal Doráti Decca 4785437 12:23

10:18:21 Béla Bartók: Romanian Folk Dances Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415668 6:14

10:26:02 Ludwig van Beethoven: Andante from Symphony No. 1 Op 21 Academy for Early Music Berlin Harm Mundi 902420 7:08

10:36:40 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 7 Austro-Hungarian Haydn Orchestra Ádám Fischer Nimbus 5240 7:36

10:45:39 Peter Tchaikovsky: Suite No. 2: Danse baroque Op 53 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9454 4:05

10:50:39 Zoltán Kodály: Symphony Philharmonia Hungarica Antal Doráti Decca 443006 25:52

11:18:11 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 11:25

11:30:55 Felix Mendelssohn: Ruy Blas Overture Op 95 London Symphony Sir John Eliot Gardiner LSO Live 775 7:17

11:39:21 Nikolai Rimsky-Korsakov: Capriccio espagnol Op 34 Israel Philharmonic Orchestra Zubin Mehta Decca 4785437 15:59

11:55:51 Sir Granville Bantock: The Sea Reivers Royal Philharmonic Vernon Handley Hyperion 66450 3:43Nikolai Rimsky-Korsakov: Capriccio espagnol (1887)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:47 Carl Maria von Weber: Euryanthe: Overture Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 101511 8:16

12:18:14 Joseph Haydn: Piano Concerto No. 11 in D H 18:11 Emanuel Ax, piano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 052111 18:11

12:39:11 Claude Debussy: Images: Ibéria Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 100607 18:30

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:01:40 Enrique Granados: Spanish Dance No. 6 Op 5 # 6 Sir Angel Romero, guitar Telarc 80216 4:22

13:06:39 Claude Bolling: Invention Sir Angel Romero, guitar EMI 47192 3:55

13:12:25 Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 2 BWV 1053 Anastasia Injushina, piano Hamburg Camerata Ralf Gothóni Ondine 1224 19:04

13:32:38 Gabriel Fauré: Barcarolle No. 12 Op 106 Charles Owen, piano Avie 2240 2:57

13:39:01 Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1002 7:38

13:47:55 Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto in D Op 61a Jeno Jandó, piano Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 9:41

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Frederic Weatherly arr. Fritz Kreisler: Danny Boy Danny Koo, violin; Steven Lin, pianist

Violinist Danny Koo 'Danny Boy'

Aaron Jay Kernis: Musica Celestis

GTMF Festival Orchestra; Donald Runnicles, conductor

Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY

George Onslow: Grand Septet for Winds, Double Bass & Piano in Bb, Op. 79: Mvts 2-4

Gretchen Pusch, flute; Laurel Wellman,oboe; Daniel Gilbert, clarinet; George Sakakeeny, bassoon; Eric Reed,horn; James VanDemark,double bass; Vladimir Valjarevic, piano

Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX

Arvo Part: Spiegel im Spiegel Danny Koo, violin; Stephen Prutsman, piano

Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA

Alonso Lobo: Versa est in luctum King's Singers

Carl Philipp Emanuel Bach: Concerto for flute and orchestra in D minor, Wq. 22

Matvey Demin, flute; Mariinsky Theatre Symphony Orchestra; Christian Knapp, conductor

The XVI International Tchaikovsky Competition, Concert Hall of the Mariinsky Theatre, St. Petersburg, Russia

Nino Rota: Trio for Piano, Clarinet and Cello

Anna Polonsky, Piano; David Shifrin, Clarinet; and Peter Wiley, Cello

Classic Chamber Concerts, Sugden Theatre, Naples, FL

Alexander L'Estrange, Joanna Forbes L'Estrange: Quintessentially

The King's Singers Hugh Hodgson Concert Hall, University of Georgia Performing Arts Center, Athens, GA

16:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

15:57:53 George Gershwin: Porgy and Bess: Bess, You is My Woman Now Nadja Salerno-Sonnenberg, violin New Century Chamber Orch NSS Music 8 3:40

16:05:12 Giovanni Gabrieli: Canzoni e Sonate: Canzon 9 Empire Brass Telarc 80204 2:48

16:08:22 Antonín Dvorák: Scherzo capriccioso Op 66 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 414422 12:35

16:27:23 John Lennon/Paul McCartney: Lucy in the Sky with Diamonds Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425 3:49

16:29:43 Gustav Holst: St. Paul's Suite Op 29 # 2 City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9270 12:54

16:43:26 Johann Sebastian Bach: Motet 'Komm, Jesu, komm' BWV 229 Monteverdi Choir Chamber Ensemble Sir John Eliot Gardiner Soli Deo 716 8:50

16:53:14 Padre Antonio Soler: Sonata No. 3 Martina Filjak, piano Naxos 572515 6:14

17:04:41 Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: A Modern Major General Richard Suart, baritone Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80353 2:49

17:08:56 Joaquín Rodrigo: Sonata giocosa Sir Angel Romero, guitar RCA 68767 11:40

17:22:01 Peter Tchaikovsky: Waltz from Symphony No. 5 Op 64 Oslo Philharmonic Mariss Jansons Chandos 40 5:22

17:30:31 Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in G H 666 Academy for Early Music Berlin Harm Mundi 902420 9:46

17:42:10 Claude Debussy: Children's Corner Suite Simon Trpceski, piano EMI 272 15:52

17:58:37 William Grant Still: If You Should Go Alexa Still, flute Koch Intl 7192 1:26

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:10:19 Joaquín Rodrigo: Fantasía para un gentilhombre Milos Karadaglic, guitar London Philharmonic Yannick Nézet-Séguin DeutGram 20039 22:17

18:33:56 Ludwig van Beethoven: Congratulations Minuet Tapiola Sinfonietta John Storgards Ondine 1001 4:20

18:39:46 Claude Debussy: Suite bergamasque: Menuet Vassily Primakov, piano Bridge 9350 3:54

18:44:43 Léo Delibes: Le Roi s'amuse: Suite Chamber Philharmonic Bohemia Douglas Bostock Classico 158 13:32

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:04 Ottorino Respighi: Ancient Airs and Dances Suite No. 3 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 20:12

19:25:00 Joaquín Rodrigo: Concierto madrigal Pepe Romero, guitar Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 4788977 29:18

19:56:56 Federico Moreno Tórroba: Scherzo from Tonada concertante Pepe Romero, guitar Extremadura Symphony Manuel Coves Naxos 573503 2:16

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:13 Franz Schubert: Wanderer Fantasy D 760 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018 21:31

20:23:52 Antonín Dvorák: Czech Suite Op 39 NDR Symphony Orchestra Sir John Eliot Gardiner DeutGram 437506 22:19

20:47:06 Wayne Barlow: Night Song Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 434347 9:10

20:57:12 Edward MacDowell: Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51 # 1 New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 67067 2:05

21:02:29 Joseph Haydn: Symphony No. 70 City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle EMI 54297 16:37

21:20:42 Frederick Delius: Intermezzo from 'Fennimore and Gerda' Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Argo 433704 5:51

21:27:22 Edvard Grieg: Peer Gynt: Morning Mood Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 4:11

21:33:24 Richard Wagner: Die Feen: Overture Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 11:19

21:46:24 Peter Tchaikovsky: Symphony No. 2 Op 17 London Symphony Geoffrey Simon Chandos 9190 39:30

22:27:31 Zoltán Kodály: Summer Evening Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109 16:25

22:45:35 Johann Sebastian Bach: Largo from Trio Sonata No. 5 BWV 529 Arcadi Volodos, piano Sony 62691 7:47

22:54:22 Giovanni Battista Pergolesi: Siciliano from Violin Concerto Bettina Mussumeli, violin I Solisti Veneti Claudio Scimone Erato 88172 4:25

23:00 QUIET HOUR

23:01:35 Leopold Godowsky: Alt Wien Stephen Hough, piano Hyperion 67043 2:17

23:03:52 Duke Ellington: Solitude Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811 5:15

23:09:07 Patrick Hawes: Quanta qualia Christian Forshaw, saxophone Voces8 Decca 4785703 3:57

23:14:20 Edvard Grieg: Peer Gynt: Ase's Death Estonian National Symphony Paavo Järvi Virgin 45722 5:01

23:19:22 Ralph Vaughan Williams: Fantasia on a Theme by Thomas Tallis Sinfonia of London Sir John Barbirolli EMI 67264 16:10

23:35:32 Joseph Achron: Hebrew Lullaby Op 35 # 2 Gil Shaham, violin Canary 10 2:28

23:41:21 Karl-Birger Blomdahl: Adagio from 'The Wakeful Night' Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Naxos 553715 5:39

23:47:01 Franz Liszt: Schubert Song 'Lebe Wohl!' S 561/1 Jorge Bolet, piano DeutGram 4779525 4:38

23:52:06 Thomas Tallis: Te lucis ante terminum à 5 Christian Forshaw, saxophone Voces8 Decca 4785703 3:17

23:55:48 Sir Edward Elgar: In Moonlight from 'In the South' Op 50 English Chamber Orchestra Paul Goodwin Harm Mundi 907258 4:04