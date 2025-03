WCLV Program Guide 08-13-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

00:00:00 Telemann, Georg Philipp Twelve Harpsichord Fantasies Joseph Payne, hc Centaur Telemann: Complete Works For Keyboard Vol 1 5:05

00:05:05 Bach, Johann Sebastian Clavier Concerto No. 4 in A, BWV 1055 Christophe Rousset, hc, Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood L'Oiseau Lyre Bach: Brandenburg Concertos 12:43

00:17:48 Bach, Carl Philipp Emmanuel Harpsichord Concerto No.4 in c Andreas Staier, hc, Freiburg Baroque Orch/Petra Mullejans Harmonia Mundi CPE Bach * Sei Concerti per il Cembalo Concertato * Andreas Staier * Freiburger Barockorchester 12:57

00:30:45 Bach, Carl Philipp Emanuel St Mark Passion' Gachinger Kantorei/Helmuth Rilling CBS HELMUTH RILLING 1:24

00:32:09 Saint-Saens, Camille Violin Sonata No. 1 in d, Op. 75 Stefan Tonz, v, Oliver Triendl, p Novalis Saint Saëns: Violin Concerto No. 3, Violin Sonatas Nos. 1 and 2 22:03

00:54:12 Takemitsu, Toru Pause ininterrompue' Noriko Ogawa, p BIS Rain Tree: The Complete Solo Piano Music Of Toru Takemitsu 1:26

01:00:00 Ravel, Maurice Pavane pour une infante defunte' Shigenori Kudo, f, Rachel Talitman, h Discover Int'l French music for flute and harp 5:25

01:05:25 Boccherini, Luigi Cello Concerto in D, G 476 Yo-Yo Ma, Baroque-vc, Amsterdam Baroque Orch/Ton Koopman Sony Simply Baroque II 16:37

01:22:02 Moeran, Ernest John Serenade in G (1947-8) Ulster Orch/Vernon Handley Chandos Moeran: Serenade in G · Warlock: Serenade · Capriol Suite 1:47

01:23:49 Leclair, Jean-Marie Violin Sonata No.8 in D Tina Chancey, v, Susie Napper, viol, Webb Wiggins, hc Golden Apple Leclair Violin Sonatas on the Pardessus de Viole 13:46

01:37:35 Ravel, Maurice Violin Sonata in G (1923-7) Jennifer Frautschi, v, Marta Aznavoorian, p Artek Ravel: Tzigane; Sonata for violin & Piano/Stravinsky: Duo Concertante for Violin & Piano 16:48

01:54:23 Canteloube, Joseph Chants de France' (New Songs of the Auvergne) Veronique Gens, s, Lille National Orch/Serge Baudo Naxos Canteloube: Chants d'Auvergne * 2 1:23

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Ludwig van Beethoven: Six Bagatelles, Op. 126: VI Molly Morkoski, piano

Album: Threads Albany Records Music: 4:12

Howard Hanson: Symphony No. 2, Opus 30, Romantic: Movements 1-2

Minnesota Orchestra; Osmo Vanska, conductor, conductor

Minnesota Orchestra, Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 19:00

Ernest Bloch: Violin Sonata no. 2, Poeme mystique

Danbi Um, violin; Orion Weiss, piano

Music@Menlo, Stent Family Hall, Menlo School, Atherton, CA

Music: 18:48

Gyorgy Ranki: Don Quixote Nicholas Daniel, oboe; Molly Morkoski, piano

Rothenberg Hall, Huntington Library, San Marino, CA Music: 6:23

Richard Strauss: Wiegenlied (Lullaby)

Tine Thing Helseth, trumpet; Royal Liverpool Philharmonic Orchestra; Eivind Aadland, conductor

Album: Storyteller EMI 88328 Music: 4:27

An-Lun Huang: Saibei Dance

Los Angeles Philharmonic; Elim Chan, conductor

Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 4:04

Roberto Piana: Neapolitan Songs

Antonio Pompa-Baldi, piano

Southeastern Piano Festival, Trinity Episcopal Cathedral, Columbia, SC

Richard Strauss: Tone Poem "Tod und Verklaerung" Op.24

The Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor

The Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY

Music: 23:00

04:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

04:00:00 Liszt, Franz Die Zelle in Nonnenwerth' Jean-Marc Phillips-Varjabedian, v, Vincent Coq, p Harmonia Mundi Smetana * Piano Trio * Liszt * Elegies * Trio Wanderer 5:40

04:05:40 Liszt, Franz Prometheus,' Symphonic Poem No. 5 (1850) Prague Radio Sym Orch/Stanislav Macura Supraphon Symphonic Poems - Prometheus / Orpheus / Tasso 12:51

04:18:31 Goldmark, Karl Prometheus Bound,' Op 38 Gurzenich Orch/James Conlon EMI/Ang Goldmark - Violin Concerto · Prometheus-Overture / Sarah Chang · Conlon 17:23

04:35:54 Korngold, Erich Wolfgang Twelve Songs, Op. 5 Dietrich Henschel, br, Helmut Deutsch, p Harmonia Mundi Korngold: Lieder 1:47

04:37:41 Devienne, Francois Flute Concerto No.8 in G London Mozart Players/James Galway, f RCA Hommage A Rampal 17:10

04:54:51 Francaix, Jean Huit Danses Exotiques' Chantal Andranian, p, Gise´le Andranian, p Discover Int'l Escales en rivages lointains 1:35

05:00:00 Taylor, Raynor Violin Sonata Federal Music Society Members New World Music Of The Federal Era 5:33

05:05:33 Reinagle, Alexander Overture in G Sinfonia Finlandia Jyvaskyla/Patrick Gallois Naxos The 18th Century American Overture * Hewitt * Carr * Reinagle * Sinfonia Finlandia Jyvaskyla 6:35

05:12:08 Anonymous 18th century, American Washington The Western Wind Nonesuch Early American Vocal Music 1:35

05:13:43 Stravinsky, Igor Symphony in E-flat, Op. 1 Detroit Sym Orch/Antal Dorati London Stravinsky: Symphony No. 1 in E Flat Op. 1, Scherzo Fantastiques Op. 3 41:31

05:55:14 Sibelius, Jean Five Pieces, Op. 81 Linda Brava, v, John Lenehan, p EMI/Ang Linda Brava 1:43

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:20 Jean Sibelius: Karelia Suite: Alla marcia Op 11 Lahti Symphony Orchestra Osmo Vänskä Bis 918 4:07

06:12:56 Antonín Dvorák: Adagio from Symphony No. 6 Op 60 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572698 13:05

06:27:12 Nicolò Paganini: Variations on 'God save the King' Op 9 Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377 6:28

06:33:54 Peter Tchaikovsky: Mazeppa: Gopak National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 554845 4:13

06:44:44 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Winter' Concerto Op 8 # 4 Daniel Hope, violin Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope DeutGram 4796922 7:53

06:54:00 Jerry Goldsmith: The Omen: Main Title Los Angeles Master Chorale Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 442425 3:21

06:58:16 John Philip Sousa: March 'The Liberty Bell' Nonpareil Wind Band Timothy Foley EMI 54130 3:38

07:05:28 Nicolò Paganini: Caprice No. 24 Op 1 # 24 Augustin Hadelich, violin Warner 566017 04:38

07:11:49 Carl Friedrich Abel: Symphony in D Op 7 # 3 Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8648 11:00

07:23:45 Richard Wagner: Die Meistersinger: Prize Song Dale Clevenger, horn Chicago Symphony Daniel Barenboim Teldec 24224 2:40

07:27:49 Bedrich Smetana: Polka from String Quartet No. 1 Cleveland Quartet Telarc 80178 5:22

07:37:51 Aaron Copland: El Salón México New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 90578 10:55

07:50:55 Vangelis: 1492: Conquest of Paradise: Theme Tanglewood Festival Chorus Boston Pops John Williams Sony 62592 3:36

07:54:50 Manuel de Falla: La vida breve: Spanish Dance No. 2 Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 4:08

08:07:10 Carl Maria von Weber: Overture to 'The Ruler of the Spirits' Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 8766 6:16

08:15:06 Sir Arthur Sullivan: Overture di ballo Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 11:23

08:28:32 Igor Stravinsky: Ragtime for 11 Instruments Jenny Lin, piano Steinway 30028 5:16

08:39:02 Johann Sebastian Bach: Concerto for Oboe & Violin BWV 1060 Johanna Novom, violin Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2005 13:33

08:53:21 Bruce Broughton: Silverado: Overture Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow ClevPops 2016 4:53

08:58:31 Francis Chagrin: Parade of the Wooden Soldiers Atlanta Chamber Winds Robert J. Ambrose Albany 1127 1:59

09:04:45 Richard Rodgers: Victory at Sea: Suite Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80175 21:43

09:30:32 E. E. Bagley: National Emblem March St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 60983 2:45

09:33:19 John Philip Sousa: March 'The Thunderer' Royal Artillery Band Keith Brion Naxos 559131 2:46

09:38:28 Frédéric Chopin: Funeral March from Piano Sonata No. 2 Op 35 Martha Argerich, piano DeutGram 4796018 8:34

09:55:43 Jean-Philippe Rameau: Les Boréades: Contredanse Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 4478 3:00

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

09:59:49 Pablo de Sarasate: Gavota de Mignon Op 16 Gil Shaham, violin Canary 7 2:25

10:02:44 Nicolò Paganini: Caprice No. 13 Op 1 # 13 Philippe Quint, violin Naxos 570703 3:57

10:08:46 John Knowles Paine: Overture to 'As You Like It' Op 28 New York Philharmonic Zubin Mehta New World 374 10:12

10:19:49 Edward MacDowell: Suite No. 2: Village Festival Op 48 Ulster Orchestra Takuo Yuasa Naxos 559075 6:05

10:27:56 Jean-Baptiste Lully: Le Bourgeois Gentilhomme: Ballet des nations Tempesta di Mare Chandos 805 6:43

10:38:18 André Grétry: Céphale et Procris: Menuetto Orchestre de Bretagne Stefan Sanderling ASV 1095 4:25

10:43:52 Sir Edward German: Nell Gwyn: Overture Royal Liverpool Philharmonic John Wilson Avie 2194 7:25

10:52:11 Joachim Raff: Octet for Strings Op 176 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790 24:20

11:18:10 Antonio Casimir Cartellieri: Symphony No. 2 Evergreen Symphony Orchestra Gernot Schmalfuss CPO 777667 11:12

11:30:37 Giuseppe Verdi: La battaglia di Legnano: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 68468 9:03

11:42:26 Johann Sebastian Bach: Oboe d'amore Concerto in A BWV 1055 Stephen Taylor, oboe Orchestra of St Luke's MusicMasters 60207 14:42

11:58:12 Scott Joplin: Treemonisha: Aunt Dinah Has Blown the Horn Paragon Ragtime Singers Paragon Ragtime Orchestra Rick Benjamin New World 80720 1:16

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:44 Richard Wagner: Die Walküre: Ride of the Valkyries Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 4778773 4:44

12:16:19 Joseph Haydn: Mass No. 14 in B-Flat Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 110406 42:48

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:00:41 Darius Milhaud: Brasileira from 'Scaramouche' Katia Labèque, piano Philips 426284 2:31

13:03:34 Alberto Ginastera: Estancia: Malambo Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 4795448 3:21

13:08:43 Franz Schubert: Piano Sonata No. 1 D 157 Arcadi Volodos, piano Sony 89647 19:01

13:29:17 Giovanni Battista Sammartini: Sonata Notturna Op 7 Güttler Brass Ensemble Ludwig Güttler BerlinClas 1090 5:26

13:37:59 Antonio Vivaldi: Flute Concerto Op 10 # 1 Patrick Gallois, flute Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437839 6:49

13:45:56 Dmitri Shostakovich: Finale from Symphony No. 5 Op 47 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 70904 10:40

13:57:13 John Philip Sousa: March 'The Circumnavigators Club' Central Band of the RAF Keith Brion Naxos 559730 1:43

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Walter Piston: Symphony No. 2 III. Allegro Seattle Symphony;

Gerard Schwarz, conductor Naxos 559161

Anton Bruckner: Symphony No. 4 'Romantic': Mvts. 2-3

The Orchestra Now; Gerard Schwarz, conductor

Bard College, Bard's Fisher Center for The Performing Arts, Annandale On-Hudson, NY

Johannes Brahms: Intermezzo Op. 116 No. 2 Helene Grimaud, piano

Erato 14350

Benjamin Britten: Six Metamorphoses after Ovid

Xiaodi Liu, oboe Festival Mozaic, Cuesta College Cultural and Performing Arts Center, San Luis Obispo, CA

Carl Nielsen: Overture to Maskarade (Masquerade)

BBC Symphony Orchestra; Andrew Davis, conductor Virgin 91210

George Frideric Handel: "Vivi, Tiranno!" from Rodelinda

Anthony Roth Costanzo, countertenor; James Austin Smith, oboe; St. Lawrence String Quartet; JACK Quartet; Doug Balliett, double bass; Pedja Muzijevic, harpsichord

Chamber Music Series at Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC

Carl Nielsen: Wind Quintet Op. 43 Camerata Pacifica

Hahn Hall, Music Academy of the West, Santa Barbara, CA

Clara Schumann: Three Romances, Op. 22 Amy Schwartz Moretti, violin; Max Levinson, piano

Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA

16:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

15:57:31 Alberto Ginastera: Ollantay: The Warriors Op 17 BBC National Orch of Wales Gisèle Ben-Dor Naxos 570999 3:04

16:04:14 Josef Bonime: Danse hébraïque Gil Shaham, violin Canary 10 2:47

16:08:51 Claude Debussy: Petite Suite National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 12:59

16:27:46 Elmer Bernstein: The Ten Commandments: Suite Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80319 5:35

16:32:21 Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d BWV 565 Piers Lane, piano Hyperion 67344 8:56

16:42:32 Orlande de Lassus: In Monte Oliveti Stile Antico Harm Mundi 807555 3:52

16:48:14 Jonathan Leshnoff: Adagio 'Hod' from Guitar Concerto Jason Vieaux, guitar Nashville Symphony Giancarlo Guerrero Naxos 559809 8:55

16:57:54 Clara Schumann: Am Strande Indra Thomas, soprano Telarc 34658 2:49

17:05:16 Manuel Ponce: Prelude in the Baroque style Christopher Parkening, guitar EMI 49406 2:22

17:09:12 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 6 for Orchestra S 359/6 Budapest Festival Orchestra Iván Fischer DeutGram 4779525 10:53

17:21:43 Dmitri Shostakovich: Allegro from Symphony No. 9 Op 70 Boston Symphony Andris Nelsons DeutGram 4795201 5:17

17:27:36 Gustav Holst: Two Songs without Words Op 22 City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9270 8:12

17:39:01 Ludwig van Beethoven: Allegro con brio from Symphony No. 2 Op 36 Academy for Early Music Berlin Harm Mundi 902420 12:11

17:53:12 Jennifer Higdon: Echo Dash Hilary Hahn, violin DeutGram 19103 2:12

17:55:44 Cécile Chaminade: Etude pathétique Op 124 Joanne Polk, piano Steinway 30037 3:58

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:09:38 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 27 K 199 London Mozart Players Jane Glover ASV 762 14:06

18:24:53 Giovanni Gabrieli: Canzon on the 1st tone No. 1 à 8 National Brass Ensemble OberlinMus 1504 3:19

18:29:50 Giovanni Gabrieli: Canzon on the 7th tone à 8 No. 2 National Brass Ensemble OberlinMus 1504 2:51

18:33:54 Dmitri Kabalevsky: The Comedians Suite Op 26 Bavarian State Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 63893 13:53

18:48:47 Gustav Holst: Japanese Suite Op 33 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 572914 10:13

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:29 Carl Maria von Weber: Symphony No. 2 London Classical Players Sir Roger Norrington EMI 55348 19:20

19:24:26 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 3 Op 37 Leon Fleisher, piano Cleveland Orchestra George Szell Sony 42445 33:38

20:00 CLEVELAND OVATIONS: The Best of ChamberFest Cleveland

Sergei Rachmaninoff: Suite No. 2 for Two Pianos, Op. 17 (Performed 06/19/14)

Roman Rabinovich, piano; Orion Weiss, piano

Robert Schumann: Piano Trio No. 3 in G minor, Op. 110 (performed 6/20/2017)

Diana Cohen, violin; Oliver Herbert, cello; Zoltan Fejervari, piano

Gabriel Faure: Quartet No. 2 for Piano, Violin, Viola, and Cello in G minor, Op. 45 (Performed 06/29/2019)

Itamar Zorman, violin; Mathew Cohen, viola; Julie Albers, cello; Juho Pohjonen, piano

21:31:54 Robert Schumann: Fantasy Pieces Op 12 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177 26:37

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African-American composers and performers

2:01:09 Anonymous: Spiritual 'I Want to Die Easy' Chanticleer Warner 574272 3:04

22:04:13 Peggy Stuart Coolidge: Spirituals in Sunshine and Shadow Westphalian Symphony Siegfried Landau Vox 5157 12:25

22:18:57 Anonymous: Spiritual 'Every Time I Feel the Spirit' Gabrielle Goodman, soprano Goodness Music 2019 1:41

22:20:38 Morton Gould: Spirituals for String Choir & Orchestra London Symphony Walter Susskind Everest 9003 18:39

22:41:19 William Grant Still: Three Rhythmic Spirituals Arkansas University Schola Cantorum Jack Groh Cambria 1060 5:19

22:46:39 Anonymous: Spiritual 'My soul's been anchored in the Lord' St. Olaf Choir Anton Armstrong St.Olaf 2396 3:56

22:52:21 Morton Gould: Spirituals for Strings: Were You There? & Steal Away London Philharmonic Strings Kenneth Klein Albany 1058 4:52

22:57:13 Anonymous: Spiritual 'The Battle of Jericho' Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623 2:03

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:34 Gabriel Fauré: Dolly Suite: Berceuse Op 56 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 2:23

23:03:58 Maurice Ravel: Miroirs: Oiseaux tristes Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764 4:06

23:08:05 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne Op 61 # 7 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 5:40

23:14:49 Frédéric Chopin: Nocturne No. 4 Op 15 # 1 Nelson Freire, piano Decca 14053 4:06

23:18:56 Ralph Vaughan Williams: The Lark Ascending Iona Brown, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Decca 414595 16:03

23:34:59 Eric Whitacre: The Seal Lullaby Lavinia Meijer, harp Voces8 Decca 4785703 4:07

23:40:06 Kent Kennan: Night Soliloquy Alexa Still, flute New Zealand Chamber Orch Nicholas Braithwaite Koch Intl 7063 4:14

23:44:21 Lou Harrison: Pastorale No. 7 'For My Brother' Brooklyn Philharmonic Dennis Russell Davies MusicMasters 67089 6:07

23:50:28 Charles S. Brown: A Song without Words Rachel Barton Pine, violin Cedille 182 3:09

23:54:32 Giuseppe Verdi: La traviata: Act 1 Prelude CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 3 3:28