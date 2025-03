WCLV Program Guide 08-10-2020

00:00 CLEVELAND OVATIONS: The Best of ChamberFest Cleveland

Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto for Clarinet and Orchestra in A major, K. 622 (Performed 06/19/15) (29’ 42”)

Franklin Cohen, clarinet; All-Star Orchestra:

1st violins: David Bowlin, Jinjoo Cho, Diana Cohen, Alexi Kenney, Yura Lee, Amy Schwartz Moretti

2nd violins: Masha Andreini, Eugene Ceremus, Aniela Eddy, Michael Ferri, Mari Sato

Violas: Hsin-Yun Huang, Yu Jin, Dimitri Murrath

Cellos: Julie Albers, Clive Greensmith, Peter Wiley

Bass: Nathan Farrington

Flutes: George Pope, Mary Kay Robinson

Bassoons: Gareth Thomas, Fernando Traba

Horn: William Caballero

Johannes Brahms: Trio No. 1 for Piano, Violin, and Cello in B Major, Op. 8 (Performed 06/16/18) (37’)

Alexi Kenney, violin; Oliver Herbert, cello; Roman Rabinovich, piano

01:14:47 Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata No. 25 for Piano & Violin K 377 Mitsuko Uchida, piano Philips 4115 19:45

01:36:24 Johannes Brahms: Clarinet Trio Op 114 Afendi Yusuf, clarinet Steinway 30109 24:45

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:45 Ernesto Nazareth: Odeon Thomas Tirino, piano Koch International 7547

02:03:29 Ernesto Nazareth: Gaucho Thomas Tirino, piano Koch International 7547

02:06:19 Ernesto Nazareth: Fon-Fon! Thomas Tirino, piano Koch International 7547

02:09:31 Ludwig van Beethoven: Cello Sonata No. 5 in D, Op. 102, No. 2 Antonio Meneses, cello; Menahem Pressler, piano Avie 2103

02:32:40 Heitor Villa-Lobos: Piano Concerto No. 3 (1957) Elvira Santiago, piano; Orquesta Sinfonica Nacional De Cuba Enrique Perez Mesa

03:00:45 Domenico Scarlatti: Sonata in E, K.162 Sergio & Odair Assad, guitars Nonesuch 79292

03:06:43 Domenico Scarlatti: Sonata in f, K. 466 Sergio & Odair Assad, guitars Nonesuch 79292

03:14:05 Domenico Scarlatti: Sonata in G, K. 432 Sergio & Odair Assad, guitars Nonesuch 79292

03:17:21 Antonio Carlos Jobim: The Girl from Ipanema (orch. by Patrick Hollenbeck) Boston Pops Orchestra John Williams Philips 422064

03:20:39 Antonio Carlos Jobim: Desafinado Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Telarc 80235

03:23:19 Antonio Carlos Jobim: A Felicidade Jason Vieaux, guitar Azica 71287

03:30:59 Darius Milhaud: Copacabana (Saudades do Brasil No. 4) Cristina Ortiz, piano IMP 846

03:33:21 Louis Moreau Gottschalk: Grand Fantasia Triumfal (Variations on the Brazilian National Anthem) Cristina Ortiz, piano; Royal Philharmonic Orchestra Moshe Atzmon Decca 414348

03:42:18 Francisco Mignone: String Quartet No. 2 (1957) Cuarteto Latinamericano Sono Luminus 92147

04:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

04:03:09 William Henry Fry: The Breaking Heart Royal Scottish National Orchestra Tony Rowe Naxos 559057 10:41

04:15:58 Alexander Glazunov: Symphony No. 3 Op 33 Royal Scottish National Orchestra José Serebrier Warner 68904 48:08

05:05:48 Johannes Brahms: Piano Concerto No. 2 Op 83 Garrick Ohlsson, piano Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 47:07

05:55:21 William Byrd: Ave verum corpus Quire Cleveland Ross Duffin Quire 106 4:06

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:39 Johann Sebastian Bach: Fantasia in c BWV 906 Angela Hewitt, piano Hyperion 66746 4:33

06:14:03 Girolamo Frescobaldi: Aria detto Balletto Eliot Fisk, guitar MusicMasters 67130 8:09

06:23:40 Ludwig van Beethoven: Minuet from Symphony No. 4 Op 60 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 5:53

06:30:56 Carl Orff: Carmina burana: Fortune Empress of the World Tölz Boys Choir Bavarian Radio Symphony Daniel Harding DeutGram 4778778 5:13

06:42:38 Georges Bizet: The Fair Maid of Perth: Suite Orchestra of Paris Daniel Barenboim EMI 64869 11:57

06:56:11 John Philip Sousa: Welch Fusilier March Virginia Grand Military Band Loras John Schissel WalkFrog 430 3:43

07:04:28 Hans Zimmer: Gladiator: Suite Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80600 5:26

07:12:21 Virgil Thomson: Autumn Concertina Ann Mason Stockton, harp Los Angeles Chamber Orchestra Sir Neville Marriner EMI 6612 8:54

07:22:51 Joseph Haydn: Finale from String Quartet No. 30 Op 33 # 2 Angeles Quartet Decca 4783695 3:19

07:26:50 Richard Rodgers: Blue Moon Jenny Lin, piano Steinway 30011 2:13

07:30:35 Tomaso Albinoni: Oboe Concerto in F Op 7 # 9 Anthony Camden, oboe London Virtuosi John Georgiadis Naxos 553002 7:32

07:43:06 Lukas Foss: Salomon Rossi Suite Brooklyn Philharmonic Lukas Foss New World 375 7:33

07:53:02 Eric Whitacre: Sleep Elora Festival Singers Noel Edison Naxos 559677 4:21

07:57:35 George Gershwin: Rag 'Rialto Ripples' William Tritt, piano Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80445 2:31

08:07:30 Thomas Arne: Rule Britannia! Bryn Terfel, baritone BBC Symphony Sir Andrew Davis Teldec 97868 4:13

08:14:06 Alexander Glazunov: Novelette No. 1 Op 15 # 1 St. Petersburg String Quartet Delos 3262 6:42

08:21:21 Andrea Luchesi: Piano Sonata in G Roberto Plano, piano Concerto 2069 6:53

08:28:52 Pietro Mascagni: Cavalleria rusticana: Intermezzo Oslo Philharmonic Mariss Jansons EMI 56576 3:21

08:37:24 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 15 K 124 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 75736 13:54

08:53:36 Phil Cunningham: The Gentle Light That Wakes Me Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290 6:03

09:04:13 Brian Easdale: The Red Shoes: Ballet Philharmonia Orchestra Kenneth Alwyn Silva 1094 15:01

09:20:05 Ottorino Respighi: Prelude No. 1 on Gregorian Themes Sergei Babayan, piano ProPiano 224517 4:49

09:23:01 Ottorino Respighi: Prelude No. 1 on Gregorian Themes Sergei Babayan, piano ProPiano 224517 4:49

09:28:15 Franz von Suppé: The Jolly Robbers: Overture Vienna Philharmonic Zubin Mehta CBS 44932 6:21

09:37:32 Felix Mendelssohn: String Symphony No. 5 Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 553161 11:00

09:50:54 Peter Tchaikovsky: Finale from Piano Concerto No. 1 Op 23 Daniil Trifonov, piano Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Mariinsky 530 6:52

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

09:58:58 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Dance of the Five Couples Op 64 Martha Argerich, piano DeutGram 4799854 01:41

10:00:58 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Dance with Mandolins Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 2:11

10:05:06 Richard Wagner: Die Walküre: Wotan's Farewell & Magic Fire Music Dresden State Orchestra Donald Runnicles Teldec 17109 13:47

10:19:43 Manuel de Falla: El amor brujo: Ritual Fire Dance Vanessa Perez, piano Steinway 30036 3:54

10:24:54 Johann Christian Bach: Adriano in Siria: Overture Academy of Ancient Music Simon Standage Chandos 540 6:44

10:34:57 Thomas Arne: Symphony No. 1 Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8403 8:30

10:44:05 Claude Debussy: La plus que lente San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 69 6:20

10:51:14 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 1 Op 21 Academy for Early Music Berlin Harm Mundi 902420 26:00

11:18:58 Howard Hanson: Andante from Symphony No. 2 Op 30 St. Louis Symphony Leonard Slatkin EMI 6612 8:02

11:28:52 Alexander Glazunov: The Seasons: Autumn Op 67 Royal Scottish National Orchestra José Serebrier Warner 61434 11:43

11:42:42 Rodolfo Halffter: Three Sonatas by Antonio Soler Mexico City Philharmonic Enrique Bátiz ASV 894 11:09

11:54:44 Earle Hagen: Harlem Nocturne Quartet San Francisco ViolinJazz 105 4:17

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:55 Ludwig van Beethoven: Scherzo from String Quartet No. 15 Op 132 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst ClevOrch 0001 7:44

12:18:21 Felix Mendelssohn: Symphony No. 3 Op 56 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 101511 36:25

12:56:13 Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 4 Op 36 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 70901 5:44

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:02:57 Jenö Hubay: Hejre Kati Op 32 # 4 Josef Sakonov, violin London Festival Orchestra Josef Sakonov Decca 444786 2:43

13:06:14 Béla Bartók: Bagatelle No. 14 Op 6 # 14 Orion Weiss, piano Bridge 9355 1:55

13:09:48 Alexander Glazunov: Violin Concerto in a Op 82 Nikolaj Znaider, violin Bavarian Radio Symphony Mariss Jansons RCA 87454 19:44

13:31:12 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Trumpets RV 537 Benjamin Raymond, trumpet Les Violons du Roy Mathieu Lussier Atma 2602 6:28

13:40:57 Antonio Vivaldi: Chamber Concerto in g RV 103 Geminiani Ensemble Christoph 74590 8:17

13:50:28 Joseph Haydn: Minuet & Finale from String Quartet No. 47 Op 55 # 3 Angeles Quartet Decca 4783695 7:32

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Dmitri Kabalevsky: Improvisation on Film Music to "A Night in St. Petersburg"

Brett Deubner, viola; Gary Kirkpatrick, piano Album: Brahms, Hindemith, and others / Viola Dreams

Eroica Classical Recordings 4:29

Arturo Marquez: Danzon No. 2 Aspen Chamber Symphony; Johannes Zahn, conductor

Aspen Music Festival and School, Benedict Music Tent, Aspen, CO 9:26

Johannes Brahms: Violin Sonata No. 2 in A major, Op. 100

Paul Huang, violin; Warren Jones, piano

Music Academy of the West, Hahn Hall, Music Academy of the West, Santa Barbara, CA

Music: 20:16

Maurizio Bignone: Obsession for viola solo Brett Deubner, viola

Round Top Festival Institute, Edith Bates Old Chapel, Round Top, TX

12:26

Frederic Chopin: Sonata for Piano and Cello in g minor Movement 2 Scherzo

David Finckel, cello; Wu Han, piano Album: Grieg, Schumann, Chopin

ArtistLed 19701 4:34

Ludwig van Beethoven: The Consecration of the House Overture

The Orchestra Now; Leon Botstein, conductor

Bard College, The Fisher Center for the Performing Arts, Annandale-on-Hudson, NY

11:12

Peter Tchaikovsky: Souvenir d'un lieu cher for Violin and Piano, Op. 42

Alexander Sitkovetsky, violin; Wu Han, piano

Interlochen Presents the Chamber Music Society of Lincoln Center, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI

17:04

Michael Abels: Delights and Dances Saint Paul Chamber Orchestra

Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN, Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN 13:24

16:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

15:57:22 Claude Debussy: Suite bergamasque: Passepied Vassily Primakov, piano Bridge 9350 3:34

16:04:24 William Byrd: Sing Joyfully Quire Cleveland Ross Duffin Quire 106 2:24

16:08:40 Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 10:30

16:27:30 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Finale from Symphony No. 36 K 425 Berlin Philharmonic Karl Böhm DeutGram 4793449 9:23

16:32:12 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Finale from Symphony No. 36 K 425 Berlin Philharmonic Karl Böhm DeutGram 4793449 9:23

16:38:25 Edward MacDowell: Hamlet and Ophelia Op 22 Ulster Orchestra Takuo Yuasa Naxos 559075 13:12

16:52:37 Gilbert & Sullivan: The Mikado: The sun whose rays are all ablaze Marie McLaughlin, soprano Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80284 3:09

16:56:29 Sergei Prokofiev: Toccata Op 11 Martha Argerich, piano DeutGram 4793449 4:04

17:05:17 Sergei Prokofiev: War and Peace: Fanfare & Polonaise Op 96 Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 10538 2:55

17:09:46 Ludwig van Beethoven: Minuet & Finale from Symphony No. 1 Op 21 Academy for Early Music Berlin Harm Mundi 902420 9:42

17:21:06 William Grant Still: Folk Suite No. 2 Kim DiLibero, harp Sierra Winds Cambria 1083 7:08

17:31:19 Hector Berlioz: Overture 'Le corsaire' Op 21 Dresden State Orchestra Sir Colin Davis RCA 68790 8:38

17:40:50 Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures: The Birth of Venus Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533 5:24

17:47:16 Anna Clyne: Prince of Clouds Jennifer Koh, violin Curtis 20/21 Ensemble Vinay Parameswaran Cedille 146 13:28

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:10:03 Jean Sibelius: Six Humoresques Op 87 /89 Henning Kraggerud, violin Dalasinfoniettan Bjarte Engeset Naxos 503293 19:53

18:31:10 Pietro Mascagni: Ave Maria Elina Garanca, mezzo-soprano German Radio Philharmonic Karel Mark Chichon DeutGram 21327 3:42

18:36:02 Anton Bruckner: Ave Maria Fairhaven Singers Ralph Woodward Guild 7380 2:57

18:39:48 Sergei Prokofiev: Symphony No. 1 Op 25 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 13:30

18:54:26 Heitor Villa-Lobos: Brazilian Suite: Gavotta-Choro Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008 5:01

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:24 Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 2 Op 72 Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 429762 15:23

19:20:06 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 1 Op 15 Leon Fleisher, piano Cleveland Orchestra George Szell Sony 42445 37:21

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:13 Antonio Vivaldi: Guitar Concerto in D RV 93 Eliot Fisk, guitar Orchestra of St Luke's MusicMasters 67097 10:40

20:13:02 Felix Mendelssohn: Symphony No. 5 Op 107 Berlin Philharmonic Lorin Maazel DeutGram 4795448 26:47

20:40:50 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 48 H 16:35 Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668 16:04

20:57:15 Jean Sibelius: Humoresque No. 2 Op 87 # 2 Pekka Kuusisto, violin Tapiola Sinfonietta Pekka Kuusisto Ondine 1074 2:05

21:02:36 Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533 19:37

21:22:57 Richard Strauss: Ariadne auf Naxos: Overture & Dance Scene Royal Northern Sinfonia Richard Hickox Chandos 9354 8:25

21:33:08 Oskar Nedbal: Valse triste Royal Liverpool Philharmonic Libor Pesek Virgin 59285 5:20

21:40:35 Joseph Haydn: Fantasia H 17:4 Marina Lomazov, piano Lomazov 100 5:52

21:48:30 Alexander Glazunov: Raymonda: Suite Op 57a Royal Scottish National Orchestra José Serebrier Warner 61939 36:08

22:25:51 Richard Wagner: A Siegfried Idyll Chicago Symphony Daniel Barenboim Teldec 24224 17:31

22:44:43 Keith Jarrett: Adagio for Oboe & Strings Marcia Butler, oboe Fairfield Orchestra Thomas Crawford ECM 1450 9:47

22:56:12 Edward MacDowell: Suite No. 1: The Shepherdess Song Op 42 Ulster Orchestra Takuo Yuasa Naxos 559075 3:10

23:00 QUIET HOUR

23:01:38 Frédéric Chopin: Mazurka No. 12 Op 17 # 3 Yundi, piano Mercury 4812443 5:31

23:07:10 Eriks Esenvalds: Stars Voces8 Decca 22601 4:00

23:11:11 Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Intermezzo CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 3 5:18

23:17:34 Aram Khachaturian: Masquerade: Nocturne Janine Jansen, violin Royal Philharmonic Barry Wordsworth Decca 475011 3:16

23:20:51 Carl Busch: Omaha Indian Love Song Gowanus Arts Ensemble Reuben Blundell New Focus 166 6:07

23:26:58 John Field: Nocturne No. 7 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 4:21

23:32:30 Frédéric Chopin: Nocturne No. 2 Op 9 # 2 Nelson Freire, piano Decca 14053 4:16

23:36:46 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Divertimento No. 15 K 287 English Chamber Orchestra Jeffrey Tate EMI 69823 11:06

23:47:53 George Frideric Handel: Semele: Iris hence away Stephanie Blythe, mezzo-soprano Paris Orchestral Ensemble John Nelson Virgin 45475 3:27

23:52:22 Einojuhani Rautavaara: Whispering Hilary Hahn, violin DeutGram 19103 2:39

23:55:21 Robert Schumann: Nachtstuck No. 4 Op 23 # 4 András Schiff, piano ECM 1806 4:06