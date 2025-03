WCLV Program Guide 08-07-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

00:00:00 Wagner, Richard Tannhauser' Julius Berger, vc, Norman Shetler, p EBS Musik in Schloss Hohenschwangau 5:36

00:05:36 Wagner, Richard Rienzi' London Phil/Sir Adrian Boult EMI/Ang Wagner: Overtures & Preludes 10:27

00:16:03 Wagner, Richard Albumblatt for Frau Betty Schott' Thomas Lorango, p Newport Classic Original Piano Works 4:27

00:20:30 Beethoven, Ludwig van Album Leaf' in B-Flat, WoO 60 Ruth Laredo, p Connoisseur Beethoven: Piano Sonatas No 17, 23 & 26, Etc 1:05

00:21:35 Beethoven, Ludwig van Symphony No. 7 in A, Op. 92 Camerata Chicago/Drostan Hall DMD Classics N/A 32:38

00:54:13 Anonymous 16th century, Italian Pavane, El colognese Musica Reservata/Michael Morrow London Early Music Festival 1:40

01:00:00 Rheinberger, Joseph Rhapsodie' Pamela Pecha, eh, Karel Paukert, o Crystal Marcello, Cimarosa, Bach, Et Al / Pecha, Paukert, Janacek Co 5:15

01:05:15 Stravinsky, Igor Violin Concerto in D Anne Sophie Mutter, v, Philharmonia/Paul Sacher DG Partita · Chain 2 / Violinkonzert · Violin Concerto 21:12

01:26:27 Vivaldi, Antonio The Four Seasons, Concerto No. 4 in F minor, Op. 8, RV 297, “Winter” Trondheim Soloists/Anne Sophie Mutter, v DG Vivaldi: The Four Seasons • Tartini: Devil's Trill 10:10

01:36:37 Caroso, Fabrizio Mascherada' Hedos Ensemble CPO Love Lives Not When Hope Is Gone (Renaissance Love Songs) 1:34

01:38:11 Giuliani, Mauro Gran Duetto Concertante in A, Op 52 James Galway, f, Kazuhito Yamashita, g RCA Galway, Yamashita, Swensen Play Giuliani 16:32

01:54:43 Bottegari, Cosimo Stanotte m'insognava Hedos Ensemble CPO Love Lives Not When Hope Is Gone (Renaissance Love Songs) 1:29

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johannes Brahms (arr. Joseph Joachim and Bion Tsang): 21 Hungarian Dances, WoO 1 (excerpts): No. 4 In B Minor Anton Nel, piano & Bion Tsang, violin Album: Bion Tsang and Anton Nel Live In Concert Artek Music: 4:14

Franz Schubert: String Quintet in C Major D.956 Axel Strauss, violin; Ara Gregorian, violin; Dimitri Murrath, viola; David Requiro, cello; Meta Weiss, cello Manchester Music Festival, Southern Vermont Arts Center, Manchester, VT Music: 15:11

Johann Sebastien Bach: Concerto for Two Violins in D minor BWV 1043 Hilary Hahn and Margaret Batjer, violins; Los Angeles Chamber Orchestra; Gemma New, conductor Los Angeles Chamber Orchestra, Royce Hall, Westwood, CA Music: 14:18

Ralph Vaughan Williams: Phantasy Quintet Stephen Rose, violin; Stefan Hersh, violin; Toby Appel, viola; Phillip Ying, viola; Bion Tsang, cello Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 14:23

Frederic Chopin: Mazurka in C-sharp minor, Op. 50, No. 3 Leon Fleisher, piano Album: Two Hands - Bach, Chopin, Etc. Vanguard 1551 Music: 4:29

Reinhold Glière: Selections from Eight Duos for Violin and Cello, Op. 39 Amy Schwartz Moretti, violin; Edward Arron, cello Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 7:47

Bryce Dessner: Concerto for Two Pianos Katia Labeque, piano; Mareille Labeque, piano; Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langrée, conductor Cincinnati Symphony Orchestra, Music Hall, Cincinnati, OH Music: 22:20

Johann Sebastian Bach: Capriccio "On the Departure of a Brother" Leon Fleisher, piano Album: The Journey Vanguard 1796 Music: 10:05

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze Leon Fleisher, piano Album: Leon Fleisher: Two Hands Vanguard 1551 Music: 5:01 (exerpt - :31s in the clear)

04:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

04:00:00 Bruckner, Anton Abendzauber' T Jenkins, t, Turtle Creek Cho, Fort Worth Sym Orch Brass/T Seelig Reference Recordings The Times of Day 5:00

04:05:00 Bruckner, Anton Overture in g minor Southwest German Radio Sym Orch/Leopold Hager Amati BRUCKNER SYMPHONY 2 11:02

04:16:02 Liebermann, Rolf Variations on a theme by Anton Bruckner, Op 19 (1986) David Korevaar, p Koch N/A 12:59

04:29:01 Bruckner, Anton Aequalis' No. 2 for Three Trombones Ensemble/Robert Shewan Albany Choral Works Of Anton Bruckner 1:43

04:30:44 Rott, Hans Symphony in E Cincinnati Philharmonia Orch/Gerhard Samuel Helios Symphony In E Major 12:40

04:43:24 Mahler, Gustav Des Knaben Wunderhorn' Matthias Goerne, br, Royal Concertgebouw Orch/Riccardo Chailly London Des Knaben Wunderhorn 9:45

04:53:09 Grasse, Edwin Wellenspiel Joshua Bell, v, Samuel Sanders, p London The Essential Joshua Bell 1:44

05:00:00 Liszt, Franz Elegie' No. 1 Fischer Duo Bridge Chopin and Liszt: Music for Cello and Piano 5:36

05:05:36 Herold, Ferdinand Symphony No.2 in D Swiss Italian Orch/Wolf-Dieter Hauschild Dynamic Ferdinand Herold: Overtures And Symphonies, Vol. 28 18:09

05:23:45 Chopin, Frederic Variations brillantes,' Op. 12 Daniel Barenboim, p EMI Daniel Barenboim Plays Chopin 8:24

05:32:09 Strauss II, Johann Zampa Galopp, Op. 62a Johann Strauss Orch/Christopher Warren-Green Black Box The Strauss Album 1:46

05:33:55 Glazunov, Alexander Piano Concerto No.2 in B, Op 100 Stephen Coombs, p, BBC Scottish Sym Orch/Martyn Brabbins Hyperion Glazunov: Piano Concerto No 1 In F Minor, Piano Concerto No 2 In B Major/ Goedicke: Concertstuck Op 11 (First Recording) 20:21

05:54:16 Amirov, Fikret Dzhamil Six Pieces Manuela Wiesler, f, Roland Pontinen, p BIS The Russian Flute 1:38

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:06:56 Ernest Schelling: Suite Fantastique: Scherzo Op 7 Ian Hobson, piano BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Hyperion 66949 3:58

06:13:30 Luigi Cherubini: Anacréon: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 54438 8:31

06:22:29 Anonymous: Lute Duet 'Drewrie's accordes' Sharon Isbin, guitar Sony 745456 1:33

06:25:59 Alec Wilder: Suite No. 2 for Tenor Saxophone & Strings Gary Louie, saxophone Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Newport 85570 9:53

06:41:57 Camille Saint-Saëns: Rhapsodie d'Auvergne Op 73 Jean-Philippe Collard, piano Royal Philharmonic André Previn EMI 49757 10:11

06:55:00 Frank H. Losey: March 'Gloria' USAF Heritage of America Band Col. Lowell Graham Klavier 11139 3:14

07:06:17 Ernesto Lecuona: La conga de media noche Kathryn Stott, piano EMI 56803 3:05

07:10:53 Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in E-Flat H 654 Orch of Age of Enlightenment Rebecca Miller Signum 395 12:20

07:23:37 Maurice Jarre: Dead Poets Society: Carpe diem Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 2:54

07:30:11 Sir Arthur Sullivan: The Yeoman of the Guard: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 5:05

07:40:30 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in F for Strings K 138 K 138 Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 45471 13:36

07:55:47 George Frideric Handel: Solomon: Arrival of the Queen of Sheba Canadian Brass Ensemble Robert Moody OpeningDay 7347 3:35

08:07:36 Ralph Vaughan Williams: The Poisoned Kiss: Overture Bournemouth Sinfonietta George Hurst Chandos 2419 6:39

08:17:13 Ludwig van Beethoven: Minuet & Finale from Symphony No. 1 Op 21 Academy for Early Music Berlin Harm Mundi 902420 9:42

08:27:54 John Lennon/Paul McCartney: Eleanor Rigby Milos Karadaglic, guitar Chamber Ensemble Christopher Austin Mercury 24425 2:29

08:31:36 Léo Delibes: Coppélia: Prélude & Mazurka San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 6:25

08:43:23 Johann Strauss Jr: Waltz 'Wine, Women and Song' Op 333 Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80314 10:30

08:55:57 Miklós Rózsa: Ben-Hur: Love Theme Royal Philharmonic José Serebrier Royal Phil 17 4:32

09:06:07 Frédéric Chopin: Piano Sonata No. 2 Op 35 Martha Argerich, piano DeutGram 4796018 22:44

09:32:31 Gustav Holst: The Planets: Mars Op 32 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst DeutGram 4763793 7:11

09:33:44 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No.3 Op 39 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 5:47

09:51:28 Thomas Frost: Little Suite from 'The Notebook for Anna Magdalena Bach' Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy CBS 39431 7:30

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:16 Sir Edward Elgar: Salut d'amour Op 12 Nigel Kennedy, violin Chandos 40 3:04

10:03:48 Sir Edward Elgar: Chanson de matin Op 15 # 2 Nigel Kennedy, violin Chandos 40 2:40

10:08:50 Sir Granville Bantock: The Witch of Atlas Royal Philharmonic Vernon Handley Hyperion 66450 14:43

10:24:44 Jean Sibelius: Kuolema: Valse triste Op 44 # 1 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 5:24

10:31:42 Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Overture Members of Netherlands Wind Ensemble Philips 4788977 4:00

10:39:47 Peter Tchaikovsky: Mozartiana Suite: Minuet Op 61 Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 8777 4:16

10:45:24 Nigel Hess: Much Ado about Nothing: Pavane & Dance English Serenata Meridian 84301 3:31

10:49:59 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 25 K 503 Leon Fleisher, piano Cleveland Orchestra George Szell CBS 42445 30:01

11:20:56 Daniel Auber: Gustave III: Overture English Chamber Orchestra Richard Bonynge Decca 440646 9:49

11:32:32 Joachim Raff: In the Twilight from Symphony No. 3 Op 153 Milton Keynes City Orchestra Hilary Davan Wetton Hyperion 66628 9:38

11:43:55 Sergei Prokofiev: War and Peace: The Ball Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 10538 11:32

11:56:34 Luigi Boccherini: Minuet from String Quintet Op 13 # 5 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782 3:20

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:45 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 8 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 1021 15:25

12:27:05 Robert Schumann: Symphony No. 4 Op 120 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 052706 29:12

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:00:12 Ernesto Lecuona: Preludio en la noche Kathryn Stott, piano EMI 56803 2:25

13:03:07 Ernesto Lecuona: Rumba-Rhapsody Thomas Tirino, piano Polish Nat'l Radio Symphony Michael Bartos Bis 874 4:42

13:09:59 Peter Tchaikovsky: Romeo and Juliet Fantasy Overture Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Decca 414159 19:34

13:31:13 Ludwig van Beethoven: Andante from Symphony No. 1 Op 21 Academy for Early Music Berlin Harm Mundi 902420 7:08

13:41:46 Ludwig van Beethoven: Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 36 Academy for Early Music Berlin Harm Mundi 902420 10:47

13:53:42 Georg Philipp Telemann: Don Quixote: Overture Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7576 4:29

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Marc Mellits: String Quartet No. 3 "Tapas" Movement 5

Friction Quartet Innova 24 4:14

R. Nathaniel Dett: Magnolia Suite: Part 2 Denver Oldham, piano

Album: R. Nathaniel Dett: Piano Works by Denver Oldham

New World 367 8:29

Marc Mellits: Splinter (selections) Akropolis Reed Quintet

San Antonio Chamber Music Society, Temple Beth-El, San Antonio, TX

9:03

Aaron Copland: Appalachian Spring

Members of ECCO: Alex Sopp, flute; Daniel Hege, conductor

Skaneateles Festival, First Presbyterian Church, Skaneateles, NY

25:01

Joan Tower: Fanfare No. 4 for the Uncommon Woman

Colorado Symphony Orchestra; Marin Alsop, conductor

Album: Tower: Fanfares For The Uncommon Woman, Etc / Alsop, Et Al

KOCH 7469 4:25

Maurice Ravel: Piano Concerto in G major

Helene Grimaud, piano; Los Angeles Philharmonic; Lionel Bringuier, conductor

Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA 21:39

Andrea Mazzariello: Of and Between fivebyfive

fivebyfive, University at Buffalo, Slee Hall, Buffalo, NY

9:58

Joan Tower: Copperwave for Brass Quintet

Tim McCarthy, trumpet I ; Chris Boulais, trumpet II; Cort Roberts, horn; Jacob Musquiz, trombone; Justin Bain, bass trombone

Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX

10:35

16:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

15:59:35 Andrew York: Andecy Sharon Isbin, guitar Sony 745456 4:25

16:07:29 Federico García Lorca: Sevillanas del siglo XVIII Isabel Leonard, mezzo-soprano Bridge 9491 2:41

16:11:38 Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 3 K 447 Eric Ruske, horn Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 14:24

16:28:08 Bernard Herrmann: On Dangerous Ground: The Death Hunt National Philharmonic Charles Gerhardt RCA 81264 2:23

16:32:03 Roy Harris: Fugue & Finale from Symphony No. 3 New York Philharmonic Leonard Bernstein DeutGram 419780 7:04

16:40:06 John Rutter: First Movement from 'Beatles' Concerto Peter Rostal, piano Royal Philharmonic John Rutter Decca 1821 7:57

16:50:07 Sir Granville Bantock: The Sea Reivers Royal Philharmonic Vernon Handley Hyperion 66450 3:43

16:54:42 Anonymous: Spiritual 'There is a Balm in Gilead' St. Olaf Choir Anton Armstrong St.Olaf 2159 5:08

17:04:33 Ernesto Lecuona: Ante El Escorial Kathryn Stott, piano EMI 56803 4:58

17:12:16 Johann Sebastian Bach: Concerto for Oboe & Violin BWV 1060 Lisa Batiashvili, violin Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili DeutGram 4792479 12:05

17:26:12 Ludwig van Beethoven: Allegro con brio from Symphony No. 1 Op 21 Academy for Early Music Berlin Harm Mundi 902420 9:04

17:38:49 Traditional: Wild Mountain Thyme Sharon Isbin, guitar Sony 745456 3:16

17:43:32 Agustín Lara: Granada Isabel Leonard, mezzo-soprano Bridge 9491 3:04

17:48:01 Wolfgang Amadeus Mozart: Lucio Silla: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 47014 8:29

17:56:57 Giovanni Palestrina: Sicut lilium inter spinas The Sixteen Harry Christophers Decca 10836 3:20

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:09:15 Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 1 Op 10 Vladimir Feltsman, piano London Symphony Michael Tilson Thomas CBS 44818 15:36

18:26:09 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Tsar's Farewell Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572693 4:35

18:32:10 Leos Janácek: Idyll for Strings: Andante Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572698 4:13

18:37:22 Rodolphe Kreutzer: Grand Quintet for Oboe & Strings Sarah Francis, oboe Allegri String Quartet Helios 55015 14:58

18:53:11 Georges Bizet: The Pearl Fishers: Au fond du temple saint Ramón Vargas, tenor SWR Symphony Orch Marco Armiliato DeutGram 4777177 5:59

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:21 Jean Sibelius: En saga Op 9 Cleveland Orchestra George Szell MAA 97 18:31

19:23:38 Sir Granville Bantock: A Hebridean Symphony Royal Philharmonic Vernon Handley Hyperion 66450 35:05

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:43 Joseph Haydn: Symphony No. 88 Cleveland Orchestra George Szell Sony 768779 19:56

20:22:40 Antonín Dvorák: Five Bagatelles Op 47 Gábor Ormai, harmonium Takács Quartet Decca 430077 16:20

20:40:29 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 1 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 16:07

20:56:53 William Grant Still: Mystic Pool from 'Traceries' Denver Oldham, piano Koch Intl 7084 2:52

21:02:32 Julián Orbón: Tres versiones sinfónicas Simón Bolívar Symphony Eduardo Mata Dorian 90179 21:14

21:25:41 Wolfgang Amadeus Mozart: Concert Rondo K 371 Eric Ruske, horn Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 6:26

21:33:17 Domenico Cimarosa: Il maestro di cappella: Overture St. Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung DeutGram 471566 2:22

21:37:58 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 3 for Orchestra S 359/3 Budapest Festival Orchestra Iván Fischer DeutGram 4779525 7:39

21:48:10 Johannes Brahms: Piano Concerto No. 1 Op 15 Leon Fleisher, piano Cleveland Orchestra George Szell Sony 63225 46:45

22:37:58 Joaquín Rodrigo: Aranjuez, ma pensée Isabel Leonard, mezzo-soprano Bridge 9491 6:27

22:46:57 Sir Arnold Bax: Elegiac Trio Maarika Järvi, flute Chandos 9395 9:40

22:56:57 Claude Debussy: Preludes Book 1: The Girl with the Flaxen Hair Pascal Rogé, piano Decca 4785437 2:23

23:00 QUIET HOUR

23:01:39 Anonymous: Lute Duet 'Le rossignol' Sharon Isbin, guitar Sony 745456 3:41

23:05:20 John Sheppard: Libera nos Stile Antico Harm Mundi 907419 5:30

23:10:50 Sir Edward Elgar: Sospiri Op 70 Nigel Kennedy, violin Chandos 40 5:13

23:16:48 Anton Bruckner: Adagio from Symphony No. 7 Chicago Symphony Sir Georg Solti Decca 417631 25:09

23:42:50 Franz Liszt: Liebestraum No. 3 S 541/3 Jenny Lin, piano Hänssler 98037 4:30

23:47:21 Victor Herbert: Andante from Cello Concerto No. 2 Mark Kosower, cello Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573517 7:35

23:55:19 Howard Hanson: Slumber Song Lara Downes, piano Sono Luminus 92207 2:30

23:58:02 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 10: Remembrances Op 71 # 7 Per Tengstrand, piano Azica 71207 1:54