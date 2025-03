WCLV Program Guide 08-05-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

00:00:00 Scarlatti, Domenico Clavier Sonata in F, Kk 468 (L 226) Victoria Drake, h Well-Tempered Productions Scarlatti's Harp 5:07

00:05:07 Avison, Charles Concerto grosso No.12 in D, after Domenico Scarlatti St Martin's Academy/Neville Marriner Philips 12 Concerti Grossi 14:55

00:20:02 WALTHER, Johann Gottfried Concerto in D, after Albinoni Wolfgang Rubsam, o EMI N/A 6:23

00:26:25 Mattheson, Johann Suite for Two Harpsichords Attilio Cremonesi & Alessandro De Marchi, hc's Harmonia Mundi A duoi cembali - german music for two harpsichords 1:46

00:28:11 Spohr, Ludwig (Louis) Clarinet Concerto No.4 in e Thea King, cl, English Chamber Orch/Alun Francis Meridian Mozart: Clarinet Concerto/ Spohr: Clarinet Concerto No.4 26:21

00:54:32 Murcia, Santiago de Otros canarios' Paul O'Dette, g Harmonia Mundi ¡Jacaras!- 18th Century Spanish Baroque Guitar Music Of Santiago De Murcia 1:46

01:00:00 Faure, Gabriel Romance in B-Flat, Op 28 Isabelle Faust, v, Florent Boffard, p Harmonia Mundi Faure: Sonates Pour Violon Et Piano 5:19

01:05:19 Ravel, Maurice Introduction et allegro' Vanessa McKeand, h, Carol Wincenc, f, David Campbell, cl, Allegri Quarte Virgin Introduction et Allegro 10:32

01:15:51 Paine, John Knowles In the Country', Op 26 Denver Oldham, p New World John Knowles Paine: Selected Piano Works 1:31

01:17:22 Paine, John Knowles Symphony No.1 in c, Op 23 New York Phil/Zubin Mehta New World Paine: Symphony No 1 37:30

01:54:52 Morley, Thomas La volta' Rogers Covey-Crump, t, Folger Consort Bard Showers Of Harmonie (Dances & Songs Of Renaissance England) 1:49

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Lyun Joon Kim / Roxanna Panufnik: Korean Elegy Han-Na Chang, cello; Philharmonia Orchestra; Leonard Slatkin, conductor Album: The Swan: Classic Works for Cello and Orchestra EMI 57052 Music: 4:23

Maurice Ravel: Piece en forme de Habanera Peter Sanders, cello; Adrienne Kim, piano Central Vermont Chamber Music Festival, Chandler Center for the Arts, Randolph, VT Music: 2:45

Jessie Montgomery: Rhapsody No. 1 Jessie Montgomery, violin Album: Strum: Music for Strings Azica Records 71302 Music: 7:29

Edward Elgar: Variations on an Original Theme, Op. 36, Enigma Variations Aspen Festival Orchestra; Leonard Slatkin, conductor Aspen Music Festival and School, Benedict Music Tent, Aspen, CO Music: 32:21

Graham Lynch: Three Tangos (3. Pajaros del Mar) Christina Smith, flute; Elisabeth Remy Johnson, harp Album: Encantamiento ACA Digital Recording, Inc Music: 4:36

Mily Balakirev, arr. Casella: Islamey: Oriental Fantasy, Op. 18 Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 8:27

Joseph Haydn: String Quartet in A Major, Op. 20 No. 6 St. Lawrence String Quartet Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 15:07

Bohuslav Martinu: Trio in F Major for Flute, Cello, and Piano, H. 300 Christina Smith, flute; Barry Gold, cello; Gavin Martin, piano Strings Music Festival, Strings Pavilion, Steamboat Springs, CO Music: 19:52

04:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

04:00:00 Purcell, Henry Elegy on the Death of John Playford' Hill, t, Keyte, b, Academy of Ancient Music/Hogwood L'Oiseau Lyre Three Elegies & Music For Strings 5:18

04:05:18 Playford, John The English Dancing Master' Broadside Band/Jeremy Barlow Harmonia Mundi Popular Tunes In 17th Century England 7:55

04:13:13 Holborne, Antony Five Dances London Gabrieli Brass Ensemble ASV The Splendour Of Baroque Brass 6:19

04:19:32 Anonymous 14th century, English Estampie anglaise Calliope Summit Diversions: Pavannes, Ayres and Dances Of The Renaissance 1:49

04:21:21 Tubin, Eduard Symphony No.3 (1942) Swedish Radio Sym/Neeme Jarvi BIS Symphonies Nos. 3 And 8 33:28

04:54:49 Bach, Johann Sebastian Orchestra Suite No.2 in b minor, BWV 1067 Rolf Smedvig, tr Telarc Virtuoso - Rolf Smedvig 1:26

05:00:00 Satie, Erik Valse, 'Je te veux' Pascal Roge, p London Satie: 3 Gymnopédies & Other Piano Works 5:09

05:05:09 Chabrier, Emmanuel Trois valses romantiques' Toulouse Capitole Orch/Michel Plasson EMI Chabrier: A la musique, La Sulamite, Gwendoline, Larghetto pour cor, Valses romantiques, Habanera 14:29

05:19:38 Satie, Erik Valse-Ballet', Op 62 France Clidat, p Pantheon Satie: Piano Works 1:37

05:21:15 Castelnuovo-Tedesco, Mario Piano Trio No.1 in G, Op 49 Arman Ensemble Albany Castelnuovo-Tedesco: Piano Trio, Quintet 33:43

05:54:58 Purcell, Henry King Arthur' Mark Bennett, tr, Parley of Instruments/Peter Holman Hyperion Sound The Trumpet: Music By Henry Purcell And His Followers 1:53

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:18 Gabriel Fauré: Berceuse Op 16 Alexander Velinzon, violin Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 4:07

06:14:09 Ludwig van Beethoven: Andante from Symphony No. 1 Op 21 Academy for Early Music Berlin Harm Mundi 902420 7:08

06:22:22 George Gershwin: Variations on 'I Got Rhythm' Kyung Sun Lee, violin CityMusic Cleveland Andrea Raffanini CityMusic 1 4:11

06:27:21 Frederick Delius: The Walk to the Paradise Garden Royal Liverpool Philharmonic John Wilson Avie 2194 9:09

06:40:08 Maurice Ravel: Five Pieces for Children from 'Mother Goose' Martha Argerich, piano DeutGram 4795096 14:14

06:55:43 Johan Halvorsen: Entry March of the Boyars Bergen Philharmonic Neeme Järvi Chandos 10584 4:23

07:04:42 Ambroise Thomas: Mignon: Overture Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 8:19

07:15:18 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 3 for Orchestra S 359/3 Budapest Festival Orchestra Iván Fischer DeutGram 4779525 7:39

07:24:15 Leonard Bernstein: On The Town: Some Other Time Lara Downes, piano Sony 84284011251 3:25

07:29:15 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 8 Op 46 # 8 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 4:13

07:38:40 Karl Goldmark: Concert Overture 'In Spring' Op 36 National Symphony of Ireland Stephen Gunzenhauser Naxos 550745 9:44

07:50:41 Henryk Wieniawski: Scherzo-Tarantelle Op 16 Shannon Lee, violin Telarc 80695 4:36

07:55:58 Ari Pulkkinen: Angry Birds: Main Theme London Philharmonic Andrew Skeet X5 Group 114 3:14

08:07:12 Giuseppe Verdi: Aïda: Grand March 'Gloria all' Egitto!' La Scala Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado DeutGram 4796018 7:13

08:16:24 Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 5 BWV 1056 Angela Hewitt, piano Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Hyperion 67308 9:40

08:26:54 Earle Hagen: Harlem Nocturne Quartet San Francisco ViolinJazz 105 4:17

08:33:04 Gilbert & Sullivan: The Mikado: Three little maids from school Marie McLaughlin, soprano Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80284 1:30

08:39:00 Johann Joachim Quantz: Concerto for 2 Flutes Jed Wentz, flute Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 447644 12:25

08:52:24 Richard Rodgers: South Pacific: Overture Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 434932 6:54

09:05:01 Ludwig van Beethoven: Piano Trio No. 4 Op 11 Beaux Arts Trio Philips 4788977 17:39

09:24:30 Giovanni Gabrieli: Canzon per sonar on the 7th & 8th tones National Brass Ensemble OberlinMus 1504 2:58

09:30:59 Paul Lincke: Glow Worm Idyll 'Gavotte Pavlova' New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66998 6:53

09:40:59 Frédéric Chopin: Scherzo No. 4 Op 54 Yundi, piano DeutGram 3887 10:32

09:53:23 Dmitri Shostakovich: Allegretto from Symphony No. 5 Op 47 Boston Symphony Andris Nelsons DeutGram 4795201 5:32

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:23 Fritz Kreisler: Toy Soldier's March James Ehnes, violin Analekta 3159 1:39

10:02:26 Gabriel Pierné: March of the Little Lead Soldiers New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66998 2:51

10:06:45 Ludwig van Beethoven: Allegro con brio from Symphony No. 2 Op 36 Academy for Early Music Berlin Harm Mundi 902420 12:11

10:19:59 Robert Schumann: Arabeske in C Op 18 Daniel Gortler, piano Roméo 7281 6:45

10:28:19 Jean-Philippe Rameau: Pygmalion: Overture Les Arts Florissants William Christie Harm Mundi 901381 4:46

10:36:35 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 3 Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 6:19

10:44:08 George Butterworth: English Idyll No. 2 BBC Scottish Symphony Andrew Manze BBC 392 5:24

10:51:04 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 4 Op 58 Leon Fleisher, piano Cleveland Orchestra George Szell Sony 42445 32:11

11:24:39 Wolfgang Amadeus Mozart: Oboe Quartet K 370 Boston Sym Chamber Players BSO Clas 601 14:27

11:41:37 Camille Saint-Saëns: Africa Fantasie Op 89 Gwendolyn Mok, piano London Philharmonic Geoffrey Simon Cala 4031 11:04

11:53:45 Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Polonaise Op 52 Minnesota Orchestra Edo de Waart Telarc 80347 5:25

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:49 Johann Strauss Jr: Waltz 'Danube Maidens' Op 427 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2003 8:37

12:19:02 Ludwig van Beethoven: Adagio from String Quartet No. 15 Op 132 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst ClevOrch 0001 13:46

12:34:30 Ludwig van Beethoven: Ode to Joy from Symphony No. 9 Op 125 Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 9661 21:45

12:57:18 Richard Wagner: Lohengrin: Act 3 Prelude Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 4778773 3:13

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:01:10 Sergei Rachmaninoff: Vocalise Op 34 # 14 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4836617 3:30

13:05:10 Peter Tchaikovsky: None But the Lonely Heart Op 6 # 6 Lisa Batiashvili, violin DeutGram 4790835 2:59

13:09:46 Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in G H 666 Academy for Early Music Berlin Harm Mundi 902420 9:46

13:21:00 Leopold Mozart: Symphony in G London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 10496 9:26

13:31:45 Karol Szymanowski: Etude in b-Flat Op 4 # 3 Polish State Philharmonic Karol Stryja Naxos 553686 5:23

13:40:36 Karol Kurpinski: Polish Wedding: Mazurka London Symphony Richard Bonynge Decca 433863 2:56

13:44:41 Joseph Haydn: Symphony No. 1 St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 77309 11:56

13:57:28 Gabriel Fauré: Dolly Suite: Dolly's Garden Op 56 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 2:31

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Hampson Sisler: Phoenix Forever IV. Phoenix Eternal Praga Sinfonietta; Marlon Daniel, conductor Album: Hampson Sisler: Phoenix Forever - Orchestral Music MSR Classics Music: 4:03

Nkeiru Okoye: Voices Shouting Out Rick Robin, Bass; Kyra Sims, horn; Stephen Wilson, Trombone; Cleveland Chandler, violin;Megan Bennett, flute; Roy Benson, oboe; Robert Davis, clarinet; Colour Of Music Festival Orchestra; Marlon Daniel, conductor Colour Of Music Festival, Memminger Auditorium, Charleston, SC Music: 4:34

Piano Puzzler: Contestant is Kelly Ferjutz from Cleveland, OH.Music: 11:43

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Sonata No. 32 in B Flat K. 454: Movement 2 Andante Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano Album: Mozart: Violin Sonatas DG 7102 Music: 8:30 (excerpt for example)

Ludwig van Beethoven: Quintet for Oboe, Clarinet, Bassoon, Horn, and Piano in E-flat major, Op. 16 Stephen Taylor, oboe; Alexander Fiterstein, clarinet; Peter Kolkay, bassoon; Radovan Vlatkovic, horn; Wu Qian, piano Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, New York, NY Music: 26:55

Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 4 in E-Flat Major BWV 1010 Movement 1 Prelude Alisa Weilerstein, cello Album: Bach: Cello Suites, BWV 1007 – 1012 PentaTone Records 518675 Music: 4:34

Richard Wagner, arr. Franz Liszt: Isolde's Liebestod from Tristan and Isolde Stephen Prutsman, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 6:54

Valerie Coleman: Suite: Portraits of Josephine Imani Winds UChicago Presents, Performance Hall, Logan Center for the Arts, University of Chicago Chicago, IL Music: 14:33

Robert Schumann: Cello Concerto in A minor, Op. 129 Alisa Weilerstein, cello; Grand Teton Music Festival Orchestra; Rafael Payare, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 22:38

16:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

15:59:14 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 1 Op 3 # 2 Philadelphia Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 55592 4:43

16:07:13 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 3 Op 23 # 2 Vassily Primakov, piano Bridge 9348 4:06

16:13:21 Ludwig van Beethoven: Minuet & Finale from Symphony No. 1 Op 21 Academy for Early Music Berlin Harm Mundi 902420 9:42

16:25:48 Adolph Deutsch: The Maltese Falcon: Main title & Street Scene Moscow Symphony William Stromberg MarcoPolo 225169 3:44

16:31:29 Sergei Prokofiev: Finale from Piano Concerto No. 3 Op 26 Martha Argerich, piano Berlin Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 4795448 8:57

16:40:59 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 10 K 74 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt Teldec 25914 7:36

16:50:39 Earl Wild: Virtuoso Etude on 'Oh, Lady Be Good!' Joanne Polk, piano Steinway 30090 4:30

16:55:52 John Amner: A Stranger Here Stile Antico Harm Mundi 807544 4:55

17:05:23 Jan Pieterszoon Sweelinck: Variations on 'Mein junges Leben hat ein End' David Greilsammer, piano Sony 792969 6:14

17:13:17 Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in F H 650 Academy for Early Music Berlin Harm Mundi 902420 8:49

17:23:27 Antonín Dvorák: Finale from Symphony No. 6 Op 60 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572698 10:10

17:36:45 Claude Debussy: Estampes: Pagodes Stephen Hough, piano Hyperion 68139 5:20

17:42:56 Claude Debussy: Children's Corner: Golliwog's Cakewalk Stephen Hough, piano Hyperion 68139 2:54

17:46:54 Mario Castelnuovo-Tedesco: Andantino from Guitar Concerto No. 1 Op 99 Norbert Kraft, guitar Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 503293 7:30

17:54:52 Anton Bruckner: Motet 'Os justi' Voces8 Decca 4785703 4:43

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:58 Franz Schubert: Fantasy in f D 940 Leon Fleisher, piano Sony 506416 19:01

18:29:55 Kirke Mechem: John Brown: Blow Ye the Trumpet Turtle Creek Chorale Symphony Orchestra Timothy Seelig Reference 61 5:40

18:37:15 Randall Thompson: Frostiana: Stopping by Woods on a Snowy Evening Turtle Creek Chorale Dallas Wind Symphony Timothy Seelig Reference 49 4:55

18:43:28 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 1 for Orchestra S 359/1 Budapest Festival Orchestra Iván Fischer DeutGram 4779525 10:38

18:55:51 Randall Thompson: Frostiana: The Pasture Turtle Creek Chorale Dallas Wind Symphony Timothy Seelig Reference 49 2:25

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:36 César Franck: Symphonic Variations Leon Fleisher, piano Cleveland Orchestra George Szell CBS 37812 14:32

19:19:00 Antonín Dvorák: Symphony No. 8 Op 88 Houston Symphony Andrés Orozco-Estrada PentaTone 578 38:13

20:00 CLEVELAND OVATIONS: The Best of ChamberFest Cleveland

Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto for Clarinet and Orchestra in A major, K. 622 (Performed 06/19/15) (29’ 42”)

Franklin Cohen, clarinet; All-Star Orchestra:

1st violins: David Bowlin, Jinjoo Cho, Diana Cohen, Alexi Kenney, Yura Lee, Amy Schwartz Moretti

2nd violins: Masha Andreini, Eugene Ceremus, Aniela Eddy, Michael Ferri, Mari Sato

Violas: Hsin-Yun Huang, Yu Jin, Dimitri Murrath

Cellos: Julie Albers, Clive Greensmith, Peter Wiley

Bass: Nathan Farrington

Flutes: George Pope, Mary Kay Robinson

Bassoons: Gareth Thomas, Fernando Traba

Horn: William Caballero

Johannes Brahms: Trio No. 1 for Piano, Violin, and Cello in B Major, Op. 8 (Performed 06/16/18) (37’)

Alexi Kenney, violin; Oliver Herbert, cello; Roman Rabinovich, piano

21:12:09 Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata No. 25 for Piano & Violin K 377 Mitsuko Uchida, piano Philips 4115 19:45

21:34:01 Johannes Brahms: Clarinet Trio Op 114 Afendi Yusuf, clarinet Steinway 30109 24:45

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African-American composers and performers

22:01:12 Orlande de Lassus: Jubilate Deo St. Olaf Choir Anton Armstrong St.Olaf 3215 1:22

22:02:35 Kenneth Jennings: The Lord is an Everlasting God St. Olaf Choir Anton Armstrong St.Olaf 2396 6:27

22:11:26 William Grant Still: Sahdji Eastman Chorus Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 434324 20:19

22:33:08 Leo Sowerby: Theme in Yellow Czech National Symphony Paul Freeman Cedille 033 20:03

22:54:36 Scott Joplin: Treemonisha: A Real Slow Drag Paragon Ragtime Singers Paragon Ragtime Orchestra Rick Benjamin New World 80720 5:46

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:23 Frédéric Chopin: Prelude No. 15 Op 28 # 15 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728 5:24

23:07:47 Anthony Holborne: Pavan No. 3 Hespèrion XXI Jordi Savall AliaVox 9813 4:19

23:12:06 Jules Massenet: Elégie Op 10 # 5 Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 48260 4:06

23:18:03 Alec Wilder: Air for Oboe Bert Lucarelli, oboe Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Newport 85570 3:34

23:21:37 Sir Edward Elgar: A Child Asleep English Chamber Orchestra Donald Fraser Avie 2391 6:10

23:27:48 Arvo Pärt: Variations for the Healing of Arinushka Bruce Levingston, piano Sono Luminus 92148 8:36

23:36:58 Jean Sibelius: Andante festivo Bergen Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 40 4:06

23:41:01 Claude Debussy: La plus que lente San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 69 6:20

23:47:22 Charles Tomlinson Griffes: Barcarolle Op 6 # 1 Carol Rosenberger, piano Delos 3172 7:16

23:55:36 Erik Satie: Gnossienne No. 3 Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290 3:19