WCLV Program Guide 08-04-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

00:00:00 Burleigh Impromptu' (1911) Zina Schiff, v, Mary Barranger, p Naxos BURLEIGH: Music for Violin and Piano 3:17

00:03:17 Burleigh Spanish Dance' (1909) Zina Schiff, v, Mary Barranger, p Naxos BURLEIGH: Music for Violin and Piano 2:12

00:05:29 Blackwood, Easley Symphony No.5, Op 34 Chicago Sym/James DePreist Cedille Blackwood: Symphonies No.1 & 5 26:03

00:31:32 Blackwood, Easley Seven Bagatelles, Op 36 (1993) Easley Blackwood, p Cedille Blackwood Plays Blackwood 1:38

00:33:10 Haydn, Franz Joseph Piano Concertino (Divertimento) in C, H XIV:8 Amsterdam Baroque Orch/Ton Koopman, hc Philips Complete Harpsichord Concertos: Divertimenti & Concertini 9:19

00:42:29 Mozart, Wolfgang Amadeus Symphony No. '43' in F, K. 76 Amsterdam Baroque Orch/Ton Koopman Erato Mozart: Eine Kleine Nachtmusik, Serenata Notturna, Symphonie No. 43, Divertimento, Marche 12:33

00:55:02 Mozart, Wolfgang Amadeus Canon, 'Bona nox,' K. 561 Bavarian Radio Cho Philips Mozart: Arias, Vocal Ensembles, Canons 1:38

01:00:00 Vacek, Karel March, 'Be Here to Stay' Czech Phil/Vaclav Neumann Supraphon Old Czech Marches 2:35

01:02:35 Vacek, Karel Fiddler's Polka' Czech Phil/Vaclav Neumann Supraphon Old Czech Marches 3:09

01:05:44 Saint-Saens, Camille Violin Sonata No. 1 in d, Op. 75 Jean-Jacques Kantorow, v, Jacques Rouvier, p Denon French Violin Sonatas 21:35

01:27:19 Stamitz, Carl Clarinet Concerto No.10 in B-Flat Sabine Meyer, cl, St Martin's Academy/Iona Brown EMI/Ang Johann & Carl Stamitz: Clarinet Concertos 17:20

01:44:39 Cannabich, Johann Christian Sinfonia Concertante in C Camerata Bern/Thomas Furi DG Archiv Die Mannheimer Schule 8:40

01:53:19 Scriabin, Alexander Etudes, Op 65 Arthur Greene, p Supraphon Scriabin: Etudes 1:50

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Antonin Dvorak: Legends, No. 5 Czech Philharmonic Orchestra; Sir Charles Mackerras, conductor Album: Dvorak: Symphonic Variations, Scherzo capriccioso, Legends Supraphon 3533 Music: 4:24

Adolphus Hailstork: Arabesques Alicia McQuerrey, flute: Matthew McClung, percussion Presented by the SPCO, Sundin Hall, Hamline University, Saint Paul, MN Music: 11:22

Antonin Dvorak: String Quartet No. 12 in F major, B. 179, Op. 96, "American" American String Quartet Aspen Music Festival and School, Harris Concert Hall, Aspen, CO Music: 23:17

Artie Shaw: Concerto for Clarinet and Orchestra Gabriel Campos Zamora, clarinet; Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 7:45

Ralph Vaughan Williams: Silent Noon Misa Mead, euphonium; Benjamin Powell, piano Album: Souvenir Bocchino Music 127 Music: 4:22

Johann Sebastian Bach: Concerto in C for recorder and strings, after BWV 1032 Tempesta di Mare Tempesta di Mare Philadelphia Concert Series, Philadelphia Episcopal Cathedral, Philadelphia, PA Music: 12:40

Matthew Jackfert: Appalachian Impressions: Sonata for Euphonium Misa Mead, euphonium; Yu Ting Hsu, piano EuTuba, KSH Hall, Taipei, Taiwan Music: 11:46

Maurice Ravel: Daphnis et Chloe, Suite No. 2 Grand Teton Music Festival Orchestra; Louis Langrée, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 17:57

04:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

04:00:00 Schumann, Clara Three Romances, Op. 22 Aaron Rosand, v, Hugh Sung, p Vox Romances for Violin and Piano 2:47

04:02:47 Schumann, Clara Three Romances, Op. 22 Aaron Rosand, v, Hugh Sung, p Vox Romances for Violin and Piano 2:34

04:05:21 Dukas, Paul La Peri' Dutch Radio Phil Orch/Jean Fournet Denon Dukas: La Peri, Symphony in C Major, L'Apprenti Sorcier 21:45

04:27:06 Dukas, Paul La Peri' Philip Jones Brass Ensemble Argo Classics For Brass 1:52

04:28:58 Saint-Saens, Camille Piano Concerto No. 1 in D, Op. 17 Jean-Philippe Collard, p, Royal Phil/Andre Previn EMI Saint-Saëns: Piano Concertos 1-5, Wedding Cake Caprice-Valse, Africa Fantaisie 28:53

04:57:51 Morley, Thomas Madrigal, 'Arise, Get Up, My Dear' Deller Consort Vanguard The English Madrigal School Vol. 3 (Madrigals Of Thomas Morley) 1:49

05:00:00 Nyvlt, Antonin Captain Rimek March Czech Phil/Vaclav Neumann Supraphon Old Czech Marches 2:48

05:02:48 Kovarik, Frantisek March, Round About Vysehrad Czech Phil/Vaclav Neumann Supraphon Old Czech Marches 2:34

05:05:22 Smetana, Bedrich Ma vlast (My Fatherland)' Czech Phil/Vaclav Smetacek Supraphon My Country 14:39

05:20:01 Smetana, Bedrich Eight-Hands Piano Sonata Ensemble/Maarten Bon RN Classics Twenty Grand Pianos 10:16

05:30:17 Ravel, Maurice Frontispice' (1918) Paul Jacobs, Teresa Sterne, Gilbert Kalish, p Nonesuch Ravel: Chansons Madecasses / Sites Auriculaires / Sonata For Violin And Cello 1:32

05:31:49 Bach, Johann Sebastian Clavier Concerto No. 1 in d minor, BWV 1052 Byron Schenkman, hc, Seattle Baroque Centaur Bach: Harpsichord Concertos 22:39

05:54:28 Strauss, Richard Five Songs, Op. 48 Felicity Lott, s, Royal Scottish National Orch/Neeme Jarvi Chandos Strauss, R: Orchestral Songs, Vol. 2 1:26

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:58 William Bolcom: Graceful Ghost Rag Leon Fleisher, piano Sony 506416 4:57

06:15:49 Lars-Erik Larsson: Little Serenade Op 12 Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Naxos 553715 10:50

06:27:24 John Williams: Indiana Jones and the Last Crusade: Scherzo for Motorcycle & Orchestra Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 3:04

06:31:03 Francis Poulenc: Scherzo from Sinfonietta Tapiola Sinfonietta Paavo Järvi Bis 630 5:39

06:40:15 Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture Op 84 Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 7:39

06:50:41 'PDQ Bach': Two Rounds 'The Mule' & 'O Serpent' Michèle Eaton, off-coloratura Telarc 80666 3:54

06:55:01 Richard Rodgers: The King and I: March of the Siamese Children Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Azica 72216 3:46

07:04:02 Giuseppe Verdi: Un giorno di regno: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 4:40

07:11:34 Antonio Vivaldi: Cello Concerto in B-Flat RV 423 Yo-Yo Ma, cello Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Sony 90916 9:18

07:21:15 Josef Strauss: Polka 'Fireproof' Op 269 Vienna Philharmonic Willi Boskovsky Decca 4785437 2:50

07:25:55 Nikolai Rimsky-Korsakov: Mlada: Procession of the Nobles Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 503293 4:53

07:32:22 Philippe Gaubert: Nocturne & Allegro Scherzando William Bennett, flute English Chamber Orchestra Steuart Bedford ASV 652 5:43

07:41:44 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 13 K 415 Alexander Schimpf, piano CityMusic Cleveland Joel Smirnoff CityMusic 2013 8:20

07:52:47 Samuel Barber: Souvenirs Suite: Waltz Op 28 Atlanta Symphony Yoel Levi Telarc 80441 3:56

07:56:59 Traditional: Afro-Cuban Lullaby Christopher Parkening, guitar EMI 54853 2:35

08:07:40 Franz Schubert: Five Minuets: Minuet No. 3 D 89 Kremerata Baltica Gidon Kremer Nonesuch 287228 5:41

08:15:15 Aaron Copland: Rodeo: Buckaroo Holiday Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559240 7:14

08:22:39 John Addison: Sleuth: Overture Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80189 2:48

08:26:55 Alexander Borodin: Scherzo from String Quartet No. 2 Cleveland Quartet Telarc 80178 4:43

08:32:20 John Dowland: Clear or cloudy Michael Slattery, tenor La Nef Atma 2650 2:27

08:39:21 Ludwig van Beethoven: Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 36 Academy for Early Music Berlin Harm Mundi 902420 10:47

08:52:10 Stephen Sondheim: Into the Woods: Suite London Symphony Don Sebesky EMI 54285 8:35

09:05:22 Johannes Brahms: Liebeslieder Waltzes Op 52 Leon Fleisher, piano Sony 506416 24:23

09:32:10 John Williams: Jaws: Out to Sea & The Shark Cage Fugue Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 4:18

09:37:51 Eric Coates: The Three Elizabeths Suite: Springtime in Angus' Gareth Hulse, oboe Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro ASV 2053 8:13

09:47:35 Leonard Bernstein: Chichester Psalm No. 1 Liverpool Philharmonic Choir Royal Liverpool Philharmonic Gerard Schwarz Naxos 559456 3:28

09:53:13 Bill Evans: Since We Met Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512 4:52

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

09:59:37 Leroy Anderson: The Typewriter Alasdair Malloy, typewriter BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559357 1:35

10:01:33 Erik Satie: Sonatine bureaucratique Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290 3:14

10:06:37 William Schuman: New England Triptych Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 559083 16:21

10:23:21 Aaron Copland: Down a Country Lane N.E. Conservatory Winds Frank Battisti Albany 1058 2:57

10:28:29 Howard Hanson: Slumber Song Lara Downes, piano Sono Luminus 92207 2:30

10:32:09 George Frideric Handel: Xerxes: Largo 'Ombra mai fu' Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 6584 2:55

10:38:46 George Frideric Handel: Keyboard Suite in d HWV 447 David Greilsammer, piano Sony 792969 7:00

10:46:46 Wolfgang Amadeus Mozart: German Dance K 605/2 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783 1:40

10:49:22 Robert Schumann: Piano Concerto Op 54 Leon Fleisher, piano Cleveland Orchestra George Szell CBS 44849 30:23

11:20:58 Franz Schubert: Piano Sonata No. 5 D 557 András Schiff, piano Decca 440307 12:29

11:34:57 Joachim Raff: Allegro from Octet for Strings Op 176 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790 8:35

11:45:14 Camille Saint-Saëns: Fantaisie for Harp Op 95 Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273 8:47

11:54:43 Pierre Leemans: March 'Belgian Paratroopers' Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 3:24

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:53 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 3 Op 55 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 052310 46:15

12:57:14 Johannes Brahms: A German Requiem: How Lovely is Thy Dwelling Place Op 45 Vienna Singverein Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2010 5:04

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:03:54 Peter Tchaikovsky: Cherevichki: Cossack Dance National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 554845 3:19

13:07:33 Reinhold Glière: The Red Poppy: Russian Sailor's Dance Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 3:32

13:12:55 Antonín Dvorák: Rusalka Fantasy Pittsburgh Symphony Manfred Honeck Reference 720 20:00

13:34:16 Marc-André Hamelin: Etude No. 4 Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789 3:56

13:41:31 Maurice Ravel: Menuet antique Sean Chen, piano Steinway 30029 6:41

13:48:56 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 2 Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 503293 10:27

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Lyun Joon Kim / Roxanna Panufnik: Korean Elegy Han-Na Chang, cello; Philharmonia Orchestra; Leonard Slatkin, conductor Album: The Swan: Classic Works for Cello and Orchestra EMI 57052 Music: 4:23

Maurice Ravel: Piece en forme de Habanera Peter Sanders, cello; Adrienne Kim, piano Central Vermont Chamber Music Festival, Chandler Center for the Arts, Randolph, VT Music: 2:45

Jessie Montgomery: Rhapsody No. 1 Jessie Montgomery, violin Album: Strum: Music for Strings Azica Records 71302 Music: 7:29

Edward Elgar: Variations on an Original Theme, Op. 36, Enigma Variations Aspen Festival Orchestra; Leonard Slatkin, conductor Aspen Music Festival and School, Benedict Music Tent, Aspen, CO Music: 32:21

Graham Lynch: Three Tangos (3. Pajaros del Mar) Christina Smith, flute; Elisabeth Remy Johnson, harp Album: Encantamiento ACA Digital Recording, Inc Music: 4:36

Mily Balakirev, arr. Casella: Islamey: Oriental Fantasy, Op. 18 Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 8:27

Joseph Haydn: String Quartet in A Major, Op. 20 No. 6 St. Lawrence String Quartet Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 15:07

Bohuslav Martinu: Trio in F Major for Flute, Cello, and Piano, H. 300 Christina Smith, flute; Barry Gold, cello; Gavin Martin, piano Strings Music Festival, Strings Pavilion, Steamboat Springs, CO Music: 19:52

16:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

15:59:53 Kara Karayev: Seven Beauties: Waltz Bournemouth Symphony Kirill Karabits Chandos 40 4:14

16:08:03 Kara Karayev: Seven Beauties: Procession Bournemouth Symphony Kirill Karabits Chandos 40 4:16

16:13:38 Frédéric Chopin: Andante spianato & Grande Polonaise Brillante Op 22 Jan Lisiecki, piano NDR Symphony Orchestra Krzysztof Urbanski DeutGram 4796824 13:44

16:30:00 David Raksin: Forever Amber: Main title & The King's Mistress New Philharmonia Orchestra David Raksin RCA 81268 7:22

16:40:20 Carl Orff: Carmina burana: O fortuna Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas CBS 33172 2:28

16:44:12 Ludwig van Beethoven: Allegro con brio from Symphony No. 1 Op 21 Academy for Early Music Berlin Harm Mundi 902420 9:04

16:55:44 Claude Debussy: Images, Book 1: Mouvement Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 3:11

17:04:37 Edward Burlingame Hill: Divertimento for Piano & Orchestra Anton Nel, piano Austin Symphony Peter Bay Bridge 9443 6:53

17:14:33 Erich Wolfgang Korngold: Finale from Symphony in F-Sharp Op 40 Philadelphia Orchestra Franz Welser-Möst EMI 56169 10:01

17:25:54 Manuel Ponce: Sonatina meridional Denis Azabagic, guitar Naxos 554555 9:05

17:38:25 Felix Mendelssohn: Adagio from Sextet in D Op 110 Andra Darzins, viola Bartholdy Piano Quartet Naxos 550966 4:48

17:44:14 Felix Mendelssohn: Scherzo in a Op 81 # 2 Pacifica Quartet Cedille 082 3:26

17:49:13 Johann Sebastian Bach: Concerto after Vivaldi BWV 978 Cyprien Katsaris, piano Sony 66272 7:04

17:56:49 Alberto Ginastera: Scherzo from Guitar Sonata Op 47 Jason Vieaux, guitar OberlinMus 1604 2:58

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:09:26 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 1 Op 21 Academy for Early Music Berlin Harm Mundi 902420 26:00

18:36:58 Franz Liszt: Transcendental Etude No. 8 S 139/8 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529 4:54

18:43:36 Léo Delibes: Sylvia: The Huntresses San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 4:20

18:49:33 Claude Champagne: Danse villageoise Quebec Symphony Orchestra Yoav Talmi Analekta 3156 4:44

18:55:00 Stanley Myers: The Deer Hunter: Cavatina Jason Vieaux, guitar Azica 71287 3:37

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:08 Sergei Rachmaninoff: Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43 Leon Fleisher, piano Cleveland Orchestra George Szell CBS 37812 22:02

19:27:36 Howard Hanson: Symphony No. 2 Op 30 St. Louis Symphony Leonard Slatkin EMI 6612 30:14

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:43 Michael Haydn: Flute Concerto P 54 Emmanuel Pahud, flute Haydn Ensemble Berlin EMI 56577 16:47

20:18:36 Robert Schumann: Symphony No. 4 Op 120 Cleveland Orchestra George Szell Sony 62349 25:15

20:46:04 Aaron Copland: Quiet City Philip Smith, trumpet New York Philharmonic Leonard Bernstein DeutGram 27991 10:29

20:56:54 Maurice Ravel: Waltz 'in the style of Borodin' English Symphony Orchestra Donald Fraser Avie 2391 2:58

21:02:23 Richard Wagner: Götterdämmerung: Siegfried's Funeral March & Final Scene Dresden State Orchestra Donald Runnicles Teldec 17109 16:10

21:19:23 George Frideric Handel: Harp Concerto Op 4 # 5 Maxine Eilander, harp Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Atma 2541 8:22

21:28:33 Gabriel Pierné: Impromptu-Caprice Op 9 Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273 5:54

21:35:57 E. J. Moeran: Lonely Waters Rebekah Coffey, soprano Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573034 7:59

21:46:08 Johannes Brahms: Piano Concerto No. 2 Op 83 Leon Fleisher, piano Cleveland Orchestra George Szell Sony 63225 47:20

22:34:36 James Hewitt: New Medley Overture Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Naxos 559654 12:19

22:48:18 Sergei Rachmaninoff: Vocalise Op 34 # 14 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 5:25

22:55:20 Franz Liszt: Schubert Song 'Litanei' S 561/1 Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527 4:04

23:00 QUIET HOUR

23:01:39 Robert Helps: Mendelssohn's 'Schilflied' Alan Feinberg, piano Argo 430330 4:00

23:05:39 Howard Helvey: O lux beatissima St. John the Evangelist Choir Gregory Heislman St. John 2008 3:57

23:09:37 Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 14 Op 27 # 2 Philadelphia Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 55592 5:30

23:16:23 Auguste Franchomme: Nocturne for 2 Cellos Op 15 # 2 Louise Dubin, cello Delos 3469 4:31

23:20:55 Wolfgang Amadeus Mozart: Andantino from Concerto for Flute & Harp K 299 Joshua Smith, flute Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443175 8:14

23:29:09 Aaron Copland: Rodeo: Corral Nocturne Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559240 3:41

23:33:50 Heino Eller: Symphonic Poem 'Twilight' Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 8656 5:59

23:39:49 Johannes Brahms: Andante from String Quartet No. 2 Op 51 # 2 Chiara String Quartet Azica 71289 9:34

23:49:24 George Gershwin: Prelude No. 2 'Blue Lullaby' Burning River Brass BurnRiver 2013 4:09

23:54:05 Franz Liszt: Paraphrase on Schumann's 'Widmung' S 566 Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530 3:26

23:57:46 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: In My Homeland Op 43 # 3 Per Tengstrand, piano Azica 71207 2:13