WCLV Program Guide 08-03-2020

00:00 CLEVELAND OVATIONS: The Best of ChamberFest Cleveland

Leos Janacek: Sonata for Violin and Piano (June 27, 2014 )

Noah Bendix-Balgley, violin; Orion Weiss, piano

Erwin Schulhoff: Sextet for Two Violins, Two Violas and Two Cellos (June 27, 2014)

Yehonathan Berick, violin; Amy Schwartz Moretti, violin; Dimitri Murrath, viola; Yura Lee, viola; Julie Albers, cello; Robert deMaine, cello

Franz Schubert: String Quartet No. 15 in G, D. 887 (June 22, 2014)

Yura Lee, violin; David Bowlin, violin; Dimitri Murrath, viola; Julie Albers, cello

01:38:45 Joseph Haydn: String Quartet No. 62 Op 76 # 3 Emerson String Quartet DeutGram 427657 23:41

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:45 Heitor Villa-Lobos: Etude No. 6 in e Narciso Yepes, guitar Deutsche Grammophon 423700

02:02:54 Heitor Villa-Lobos: Choros No. 5 "Alma Brasileira" Sergio & Odair Assad, guitars Nonesuch 79179

02:07:32 Heitor Villa-Lobos: Suite populaire bresilienne (Mazurka-Choro) Pepe Romero, guitar Philips 420245

02:11:36 Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice Symphony Orchestra of the State of Mexico Enrique Batiz ASV 3046

02:21:43 Maurice Ravel: Gaspard de la nuit (iii. Scarbo) Martha Argerich, piano Deutsche Grammophon 000721602

02:33:33 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 40 in g, K. 550 Marlboro Festival Orchestra (Live in Vermont, 1968) Pablo Casals Sony Classical 47294

03:00:45 Juan Bautista Plaza: Vigilia (1928) Orquesta Filarmonica Nacional Pablo Castellanos Musica y Tiempo

03:18:00 Jose Antonio Garcia: Suite de los Ninos Ensamble de Viento Nueva Camerata Haskell Armenteros Pons Cubasound 1934837603

03:23:58 Leo Brouwer: Musica Incidental Campesina Joao Luiz, Douglas Lora, guitars Brasil Guitar Duo Naxos 8573336

03:28:10 Rene Touzet: Dancita Nos. 1-3 Elena Casanova, piano MSR 1136

03:34:59 Joaquin Rodrigo: Concierto Serenata for Harp & Orchestra Nicanor Zabeleta, harp Radio Symphony Orchestra Berlin Ernst Märzendorfer Deutsche Grammophon 439693

04:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

04:03:18 Gustav Mahler: Symphony No. 4 Juliane Banse, soprano Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 463257 53:25

04:59:00 Carl Nielsen: Clarinet Concerto Op 57 Haken Rosengren, clarinet Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Sony 53276 24:40

05:24:52 Franz Schubert: Symphony No. 3 The Knights Eric Jacobsen Ancalagon 137 21:45

05:48:44 Ludwig van Beethoven: Allegro from Piano Sonata No. 29 Op 106 Igor Levit, piano Sony 370387 10:13

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:11 Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 2 'Habanera' Op 21 # 2 Julia Fischer, violin Decca 4785950 4:07

06:12:51 Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in F H 650 Academy for Early Music Berlin Harm Mundi 902420 8:49

06:24:35 Paul Taffanel: Finale from Wind Quintet Vienna-Berlin Ensemble Sony 45996 7:35

06:33:14 Igor Stravinsky: Pétrouchka: Russian Dance Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 4795448 2:27

06:39:47 Sergei Rachmaninoff: Vivace from Piano Concerto No. 1 Op 1 Daniil Trifonov, piano Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4836617 13:03

06:54:13 Isaac Albéniz: España: Tango Op 165 # 2 Duo Amaral DuoAmaral 2013 2:34

06:57:12 Abe Holzmann: March 'Blaze Away!' Virginia Grand Military Band Loras John Schissel WalkFrog 430 3:25

07:04:04 Gioacchino Rossini: Tancredi: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 5:51

07:11:31 Gerónimo Giménez: La boda de Luis Alonso: Intermezzo Burning River Brass Dorian 90316 5:41

07:19:00 Hector Berlioz: Queen Mab Scherzo from 'Roméo et Juliette' Op 17 Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 1301 7:09

07:27:32 Earl Wild: Virtuoso Etude on 'Somebody Loves Me' Joanne Polk, piano Steinway 30090 3:23

07:33:15 Sir Edward German: Men of Harlech from 'Welsh Rhapsody' National Symphony of Ireland Andrew Penny MarcoPolo 223726 5:10

07:41:57 Edvard Grieg: Symphonic Dance No. 3 Op 64 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 419431 5:56

07:49:54 Ennio Morricone: The Mission: Gabriel's Oboe Anne Akiko Meyers, violin London Symphony Keith Lockhart E1 Music 7792 4:51

07:55:08 Johann Sebastian Bach: Allegro from Brandenburg Concerto No. 1 BWV 1046 Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9996 3:54

08:08:05 Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 6:05

08:16:41 Francesco Geminiani: Concerto Grosso No.10 Academy of Ancient Music Andrew Manze Harm Mundi 907261 9:43

08:27:09 Arvo Pärt: Passacaglia Anne Akiko Meyers, violin English Chamber Orchestra David Lockington E1 Music 7790 4:08

08:31:31 Frédéric Chopin: Prelude No. 17 Op 28 # 17 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728 2:58

08:39:08 Felix Mendelssohn: Overture 'The Hebrides' Op 26 Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5318 8:50

08:48:58 Maurice Ravel: Daphnis et Chloe: Daybreak Los Angeles Master Chorale Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Phillips 438867 5:51

08:55:01 Alexandre Desplat: Girl with a Pearl Earring: Theme Alexandre Desplat, flute Traffic Quintet Mercury 481217 5:34

09:05:28 Maurice Ravel: Violin Sonata Janine Jansen, violin Decca 15249 17:53

09:25:53 James Horner: Cocoon: Theme Varèse Sarabande Symphony David Newman Varese Sar 67200 6:21

09:36:34 Austin Wintory: I Was Born for This Voces8 Decca 29601 5:09

09:42:54 Sir Charles Hubert H. Parry: Lady Radnor's Suite English String Orchestra William Boughton Nimbus 5068 15:23

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:09 Giacomo Puccini: Madama Butterfly: Humming Chorus Tabernacle Choir of Temple Square Utah Symphony Joseph Silverstein Decca 436284 3:15

10:04:49 Giacomo Puccini: Gianni Schicchi: O mio babbino caro Anna Netrebko, soprano Mahler Chamber Orchestra Claudio Abbado DeutGram 2999 2:40

10:09:39 Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Teldec 244920 12:37

10:22:47 Alexander Glazunov: Wedding March Op 21 Moscow Symphony Igor Golovschin Naxos 553839 6:15

10:30:24 Ludwig van Beethoven: Minuet from Septet Op 20 Members of Berlin Philharmonic Octet Philips 4788977 3:30

10:37:36 John Field: Rondeau Mícéal O'Rourke, piano London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9534 7:22

10:46:44 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 2 Op 19 Leon Fleisher, piano Cleveland Orchestra George Szell Sony 42445 27:32

11:15:49 Hector Berlioz: Waverley Overture Op 1 Dresden State Orchestra Sir Colin Davis RCA 68790 10:18

11:27:32 Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 2 Op 22 Trio Parnassus MDG 3307 12:44

11:41:57 John Ireland: Satyricon Overture London Symphony Richard Hickox Chandos 8994 12:56

11:55:58 Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Festa popolare BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10511 4:29

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:53 Gioacchino Rossini: William Tell: Overture Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 052704 11:20

12:22:01 Jean Sibelius: Tapiola Op 112 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 110406 18:03

12:41:05 Richard Wagner: Tannhäuser: Overture Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2012 15:23

12:57:21 Joseph Haydn: Rondo from Piano Concerto No. 11 H 18:11 Emanuel Ax, piano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 052111 4:29

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:02:38 Johann Strauss Jr & Josef Strauss: Pizzicato Polka Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 2:26

13:05:29 Benjamin Britten: Playful Pizzicato from 'A Simple Symphony' Op 4 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624 3:10

13:10:35 Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn Op 56a Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 433548 16:37

13:28:29 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 42: Sinfonia Freiburg Baroque Orchestra Thomas Hengelbrock DHM 77289 6:35

13:38:14 Georg Philipp Telemann: Concerto for Flute, Oboe d'amore & continuo European Baroque Soloists Denon 9614 6:32

13:45:58 George Gershwin: Second Rhapsody Lincoln Mayorga, piano Harmonie Ensemble New York Steven Richman Bridge 9212 12:19

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Antonin Dvorak: Legends, No. 5 Czech Philharmonic Orchestra; Sir Charles Mackerras, conductor Album: Dvorak: Symphonic Variations, Scherzo capriccioso, Legends Supraphon 3533 Music: 4:24

Adolphus Hailstork: Arabesques Alicia McQuerrey, flute: Matthew McClung, percussion Presented by the SPCO, Sundin Hall, Hamline University, Saint Paul, MN Music: 11:22

Antonin Dvorak: String Quartet No. 12 in F major, B. 179, Op. 96, "American" American String Quartet Aspen Music Festival and School, Harris Concert Hall, Aspen, CO Music: 23:17

Artie Shaw: Concerto for Clarinet and Orchestra Gabriel Campos Zamora, clarinet; Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 7:45

Ralph Vaughan Williams: Silent Noon Misa Mead, euphonium; Benjamin Powell, piano Album: Souvenir Bocchino Music 127 Music: 4:22

Johann Sebastian Bach: Concerto in C for recorder and strings, after BWV 1032 Tempesta di Mare Tempesta di Mare Philadelphia Concert Series, Philadelphia Episcopal Cathedral, Philadelphia, PA Music: 12:40

Matthew Jackfert: Appalachian Impressions: Sonata for Euphonium Misa Mead, euphonium; Yu Ting Hsu, piano EuTuba, KSH Hall, Taipei, Taiwan Music: 11:46

Maurice Ravel: Daphnis et Chloe, Suite No. 2 Grand Teton Music Festival Orchestra; Louis Langrée, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 17:57

16:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

15:58:10 Arrigo Boito: Mefistofele: Prelude La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 5:08

16:07:47 Giuseppe Verdi: Otello: Fuoco di gioia La Scala Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado DeutGram 4796018 2:40

16:12:43 Frederick the Great: Flute Concerto No. 3 Patrick Gallois, flute CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier DeutGram 439895 14:30

16:30:33 Gaetano Donizetti: Lucia di Lammermoor: Sextet Bruce Ford, tenor Hanover Band Sir Charles Mackerras Sony 63174 3:31

16:35:58 Nicolò Paganini: Rondo from Violin Concerto No. 2 Op 7 Philippe Quint, violin Naxos 570703 5:46

16:43:40 Carl Friedrich Abel: Symphony in C Op 7 # 5 Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8648 7:37

16:53:30 Paul Mealor: Ubi caritas Voces8 Decca 22601 3:42

16:57:46 Thomas Tallis: O nata lux de lumine Christian Forshaw, saxophone Voces8 Decca 22601 2:53

17:05:44 Ludwig van Beethoven: Andante from Symphony No. 1 Op 21 Academy for Early Music Berlin Harm Mundi 902420 7:08

17:15:34 Emmanuel Chabrier: Gwendoline: Overture Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 9:19

17:26:10 Ludwig van Beethoven: Fantasy in G Op 77 Shai Wosner, piano Onyx 4172 9:40

17:39:05 Erik Satie: Gnossienne No. 3 Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273 3:10

17:42:58 Erik Satie: Je te veux Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290 5:09

17:49:25 Tomaso Albinoni: Concerto for 2 Oboes Op 9 # 12 Anthony Robson, oboe Collegium Musicum 90 Simon Standage Chandos 610 7:01

17:57:18 Domenico Scarlatti: Sonata in B-Flat Kk 529 Ivo Pogorelich, piano DeutGram 4795448 2:27

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:40 Ludwig van Beethoven: Allegro con brio from Symphony No. 2 Op 36 Academy for Early Music Berlin Harm Mundi 902420 12:11

18:22:38 Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Dance of the Persian Slaves Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 71 6:48

18:31:11 Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Act 4 Entr'acte Cleveland Orchestra Oliver Knussen DeutGram 2123 4:22

18:36:40 Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 3 BWV 1054 Angela Hewitt, piano Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Hyperion 67308 16:06

18:53:38 Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Prelude 'Dawn on the Moscow River' Cleveland Orchestra George Szell Sony 93019 4:54

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:49 Hector Berlioz: Overture to 'Les Francs Juges' Op 3 London Symphony Sir Colin Davis Philips 4788977 12:43

19:16:58 Peter Tchaikovsky: Symphony No. 2 Op 17 London Symphony Geoffrey Simon Chandos 9190 39:30

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:57 Alfredo Casella: Paganiniana Op 65 La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 53280 18:02

20:21:23 Antonín Dvorák: String Quartet No. 12 Op 96 Brodsky Quartet Chandos 10801 27:35

20:50:21 Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Overture London Philharmonic Franz Welser-Möst Seraphim 73295 7:10

20:57:55 Johannes Brahms: Intermezzo in a Op 118 # 1 Orli Shaham, piano Canary 15 1:47

21:02:18 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in D for Strings K 136 K 136 Concerto Cologne Anton Steck Archiv 4775800 16:39

21:20:24 Vincenzo Bellini: Norma: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 5:25

21:26:47 Giuseppe Verdi: Macbeth: Witches' Chorus 'Che faceste?' La Scala Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado DeutGram 4796018 3:23

21:32:26 William Alwyn: Concerto Grosso No. 2 Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Naxos 570145 13:22

21:47:53 Peter Tchaikovsky: Symphony No. 6 Op 74 West-Eastern Divan Orchestra Daniel Barenboim Decca 15607 47:20

22:36:09 Anton Diabelli: Guitar Sonata Op 57 # 2 Eduardo Fernández, guitar Decca 414160 13:00

22:50:50 Antonín Dvorák: Silent Woods Op 68 # 5 Alisa Weilerstein, cello Decca 19765 4:59

22:56:14 Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 3: Italiana Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 3:35

23:00 QUIET HOUR

23:01:40 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 156: Sinfonia Gary Schocker, flute Azica 71230 5:24

23:07:05 Josef Suk: Elegy Op 23 Ahn Trio EMI 56674 6:48

23:13:53 Hildegard von Bingen: Beata nobis gaudia Anonymous 4 Harm Mundi 2907546 2:42

23:17:58 Victor Manuel Amaral Ramírez: Saggio: Súplica Duo Amaral DuoAmaral 501592 4:15

23:22:14 Joseph Haydn: Adagio from Cello Concerto No. 1 Wendy Warner, cello Camerata Chicago Drostan Hall Cedille 142 8:06

23:30:20 Frederick Delius: Two Aquarelles Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Argo 433704 4:45

23:35:43 Girolamo Frescobaldi: Toccata ottava di durezze e ligature David Greilsammer, piano Sony 792969 3:16

23:39:00 Ralph Vaughan Williams: Molto moderato from Symphony No. 3 London Philharmonic Bernard Haitink EMI 56564 10:10

23:49:10 Ron Nelson: Sarabande 'For Katharine in April' Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 434347 4:53

23:54:40 Sir John Tavener: Mother of God, here I stand Voces8 Decca 22601 2:45

23:57:41 Johannes Brahms: Minnelied Op 71 # 5 Zuill Bailey, cello Telarc 32664 2:17